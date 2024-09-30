Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським: він мені подобається

Експрезидент та кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що добре ставиться до українського лідера Володимира Зеленського.

Про це американський політик сказав в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - заявив Трамп.

У цьому контексті республіканець згадав дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом Трампу у 2019 році.

"Він (Зеленський - ред.) міг би сказати, що не знав, що (розмова, - ред.) була записана... Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп, - ред.) не зробив абсолютно нічого поганого",- сказав експрезидент США.

Зазначимо, що розповідь Дональда Трампа стосувалася його телефонної розмови з українським президентом, в якій тодішній президент США просив його поновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою був пов’язаний син Джо Байдена - конкурента на виборах 2020 року. З огляду на це Трампу хотіли оголосити імпічмент, але Зеленський не підтвердив тиск з боку очільника Білого дому під час тієї розмови.

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