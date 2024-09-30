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Новини
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Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським: він мені подобається

Трамп про ставлення до Зеленського

Експрезидент та кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що добре ставиться до українського лідера Володимира Зеленського.

Про це американський політик сказав в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - заявив Трамп.

У цьому контексті республіканець згадав дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом Трампу у 2019 році. 

"Він (Зеленський - ред.) міг би сказати, що не знав, що (розмова, - ред.) була записана... Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп, - ред.) не зробив абсолютно нічого поганого",- сказав експрезидент США.

Зазначимо, що розповідь Дональда Трампа стосувалася його телефонної розмови з українським президентом, в якій тодішній президент США просив його поновити розслідування щодо компанії Burisma, з якою був пов’язаний син Джо Байдена - конкурента на виборах 2020 року. З огляду на це Трампу хотіли оголосити імпічмент, але Зеленський не підтвердив тиск з боку очільника Білого дому під час тієї розмови.

Читайте також: Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) США (23085) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+37
подобається - забирайте.
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30.09.2024 19:29
+15
Як людина із словарним запасом 5 річної дитини, могла бути обрана президентом? При чому в обох країнах
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30.09.2024 19:34
+13
Я, моя сім'я, усі мої друзі, за винятком одного дурника, будуть голосувати за Камалу Гарріс!
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30.09.2024 19:40
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то, от звідки байка від зе!гундоса, про потужну дипломатію.
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30.09.2024 20:32 Відповісти
*******, два чоботи - взуття!
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30.09.2024 20:36 Відповісти
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30.09.2024 20:36 Відповісти
***** ***** бачить здалека!
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30.09.2024 20:43 Відповісти
Эк тебе, ржавый дятел, х-ло проаи*дона дал, аж полюбил зелупка. А то не хочу, не буду встречаться...
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30.09.2024 20:52 Відповісти
як воєнні замовлення для України рятують міста США від злиднів

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw5yp0nr84o
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30.09.2024 20:53 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw5yp0nr84o
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30.09.2024 20:57 Відповісти
Так він же засирав нашого президента буквально кілька днів тому, тепер подобається?
Ще один з "ментальними розладами", коректно кажучи.
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30.09.2024 21:24 Відповісти
Це прояв біполярочки. А до цієї штуки додайте ще деменцію. І на виході отримаєте рівно все те, що говорить ротом те Руде Чуперадло.
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30.09.2024 23:01 Відповісти
Сьогодні сусідка розповіла, її син вже років з 20-ть в США працює по запрошенню якогось університету і наразі проживає в штаті, який контролюють республіканці, місто мільйонник, але я не зауважив назву. Там місцяни в 22-му дуже активно взялись нас підтримувати через різні фонди і т.п., на багатьох будинках американці вивисіли українські прапори. Сусідка бачила все це на власні очі ще в минулому році, а недавно син зателефонував після торнадо заспокоїти, що з ним все добре, і розповів, що влада штату (трампісти) заборонила українські прапори і навіть штрафували тих, що відразу не підкорились і не зняли. Це дуже показово демонструє, який демарш з боку США нас очікує в разі перемоги Трампа на виборах.
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30.09.2024 22:59 Відповісти
Та бути не може. Навіть у найреспубліканськішому штаті не можуть заборонити вивішувати прапори, хоч би яких країн (хіба що терористичних держав якихось). Сама зараз у республіканському штаті, наших прапорів повно.
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01.10.2024 00:32 Відповісти
Місто Остін, Техас. Можливо не влада штату, а міська і, як я зрозумів, це відбулось напередодні приїзду Трампа. Видумувати сусідка чи її син не будуть, це не такі люди.
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02.10.2024 21:51 Відповісти
Мені здається, що він бреше.
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30.09.2024 23:02 Відповісти
Насправді це важливо хто сидітиме президентом США, від цього і залежить хід подій.
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01.10.2024 05:09 Відповісти
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01.10.2024 08:44 Відповісти
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