Байден о выборах в США: Не знаю, будут ли они мирными

Байден не впевнений, що вибори будуть мирними

Президент США Джо Байден заявил, что он не уверен в том, что президентские выборы в США будут мирными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, во время ответа на вопрос журналиста о выборах, Байден выразил уверенность, что они "будут свободными и справедливыми".

"Я не знаю, будут ли они мирными. Вещи, которые говорит Трамп, и вещи, которые он говорил в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, были очень опасными", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.

Байден Джо (2799) выборы (24775) США (27739) Трамп Дональд (6430)
Топ комментарии
+3
Здесь Байден Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Сволота всякая республиканская! Может даже и за Обаму Владимировича достанется - за Ирак, за Афганистан, за украинский Крым...
05.10.2024 13:29 Ответить
+2
Выборы в США обещают быть напряжёнными. Думаю трамп проиграет и будет тащить народ на баррикады, но надеюсь все останутся живы.
05.10.2024 14:55 Ответить
+2
Звичайно не будуть, трампидло знову поведе своє ******* стадо на Капітолій
05.10.2024 14:56 Ответить
Здесь Байден Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Сволота всякая республиканская! Может даже и за Обаму Владимировича достанется - за Ирак, за Афганистан, за украинский Крым...
05.10.2024 13:29 Ответить
..як тільки став президентом США потрібно було інвестувати 40-50 млн доларів в оренду "регіонально-зелених" для створення в населення США. суспільно політичної думки "а, яка різниця""гірше не буде" і винен у всіх бідах США Scrooge McDuck
05.10.2024 14:07 Ответить
А шо, є варіант де трампло програє і просить ***** ввести війська для захисту узкоязичного мальчіка-транссексуала в трусіках ілони маски?
05.10.2024 14:25 Ответить
Выборы в США обещают быть напряжёнными. Думаю трамп проиграет и будет тащить народ на баррикады, но надеюсь все останутся живы.
05.10.2024 14:55 Ответить
Поліції вже давно пора працювати превентивно з особо упоротим трампобидлом. Може вона це і робить тихенько.
05.10.2024 15:02 Ответить
Я думаю, она это уже делает.
05.10.2024 15:08 Ответить
Звичайно не будуть, трампидло знову поведе своє ******* стадо на Капітолій
05.10.2024 14:56 Ответить
Будуть мирними, все буде нормально!
05.10.2024 15:02 Ответить
Нічого в США не розуміють в виборах. Для перемоги потрібно не так багато - по перше назвати власну країну повією, по друге пообіцяти щось нереальне, типу зарплати вчителям по 40 000 баксів в місяць, і подивитись в о*ко якомусь вороже налаштованому диктатору, в їх випадку Кіму, або Сі і щось там знайти. Приправити це гігантською рекламою (за чорний кеш звісно) та підробним тестом на наркотики з клініки дружбана. І все, перемога в кишені, причому досить мирна. Електорат залюбки голосуватиме за "борця з олігархами", що веде кампанію на гроші найодіозніших олігархів, та за "простого" хлопця з народу, жінка якого не знає скільки коштують продукти.
05.10.2024 16:37 Ответить
Жінка все знає: скумбрія, морожена, по 8.
05.10.2024 18:50 Ответить
Лякає мене США, коли такі заяви чую. Наче темрява насувається. Ніколи не молився на американців, але завжди вважав їх державу
05.10.2024 19:00 Ответить
Цензор бляха глючить з коментарями...
05.10.2024 19:01 Ответить
Але вважав їх державу непорушною у найближчі 50 років
05.10.2024 19:03 Ответить
 
 