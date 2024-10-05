Байден о выборах в США: Не знаю, будут ли они мирными
Президент США Джо Байден заявил, что он не уверен в том, что президентские выборы в США будут мирными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отмечается, во время ответа на вопрос журналиста о выборах, Байден выразил уверенность, что они "будут свободными и справедливыми".
"Я не знаю, будут ли они мирными. Вещи, которые говорит Трамп, и вещи, которые он говорил в прошлый раз, когда ему не нравился результат выборов, были очень опасными", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться в президенты в 2028 году, если проиграет на текущих выборах.
