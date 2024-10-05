УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13250 відвідувачів онлайн
Новини
3 100 16

Байден про вибори у США: Не знаю, чи будуть вони мирними

Байден не впевнений, що вибори будуть мирними

Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений у тому, що президентські вибори у США будуть мирними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Як зазначається, під час відповіді на запитання журналіста про вибори, Байден висловив упевненість, що вони "будуть вільними і справедливими".

"Я не знаю, чи будуть вони мирними. Речі, які говорить Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними", – зазначив він.

Читайте: Рейтинги Трампа та Гарріс майже зрівнялись на останньому етапі президентських перегонів, - опитування

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься в президенти в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.

Автор: 

Байден Джо (2897) вибори (6736) США (24096) Трамп Дональд (6964)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Здесь Байден Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Сволота всякая республиканская! Может даже и за Обаму Владимировича достанется - за Ирак, за Афганистан, за украинский Крым...
показати весь коментар
05.10.2024 13:29 Відповісти
+2
Выборы в США обещают быть напряжёнными. Думаю трамп проиграет и будет тащить народ на баррикады, но надеюсь все останутся живы.
показати весь коментар
05.10.2024 14:55 Відповісти
+2
Звичайно не будуть, трампидло знову поведе своє ******* стадо на Капітолій
показати весь коментар
05.10.2024 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здесь Байден Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Сволота всякая республиканская! Может даже и за Обаму Владимировича достанется - за Ирак, за Афганистан, за украинский Крым...
показати весь коментар
05.10.2024 13:29 Відповісти
..як тільки став президентом США потрібно було інвестувати 40-50 млн доларів в оренду "регіонально-зелених" для створення в населення США. суспільно політичної думки "а, яка різниця""гірше не буде" і винен у всіх бідах США Scrooge McDuck
показати весь коментар
05.10.2024 14:07 Відповісти
А шо, є варіант де трампло програє і просить ***** ввести війська для захисту узкоязичного мальчіка-транссексуала в трусіках ілони маски?
показати весь коментар
05.10.2024 14:25 Відповісти
Выборы в США обещают быть напряжёнными. Думаю трамп проиграет и будет тащить народ на баррикады, но надеюсь все останутся живы.
показати весь коментар
05.10.2024 14:55 Відповісти
Поліції вже давно пора працювати превентивно з особо упоротим трампобидлом. Може вона це і робить тихенько.
показати весь коментар
05.10.2024 15:02 Відповісти
Я думаю, она это уже делает.
показати весь коментар
05.10.2024 15:08 Відповісти
Звичайно не будуть, трампидло знову поведе своє ******* стадо на Капітолій
показати весь коментар
05.10.2024 14:56 Відповісти
Будуть мирними, все буде нормально!
показати весь коментар
05.10.2024 15:02 Відповісти
Нічого в США не розуміють в виборах. Для перемоги потрібно не так багато - по перше назвати власну країну повією, по друге пообіцяти щось нереальне, типу зарплати вчителям по 40 000 баксів в місяць, і подивитись в о*ко якомусь вороже налаштованому диктатору, в їх випадку Кіму, або Сі і щось там знайти. Приправити це гігантською рекламою (за чорний кеш звісно) та підробним тестом на наркотики з клініки дружбана. І все, перемога в кишені, причому досить мирна. Електорат залюбки голосуватиме за "борця з олігархами", що веде кампанію на гроші найодіозніших олігархів, та за "простого" хлопця з народу, жінка якого не знає скільки коштують продукти.
показати весь коментар
05.10.2024 16:37 Відповісти
Жінка все знає: скумбрія, морожена, по 8.
показати весь коментар
05.10.2024 18:50 Відповісти
Лякає мене США, коли такі заяви чую. Наче темрява насувається. Ніколи не молився на американців, але завжди вважав їх державу
показати весь коментар
05.10.2024 19:00 Відповісти
Цензор бляха глючить з коментарями...
показати весь коментар
05.10.2024 19:01 Відповісти
Але вважав їх державу непорушною у найближчі 50 років
показати весь коментар
05.10.2024 19:03 Відповісти
 
 