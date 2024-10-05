Байден про вибори у США: Не знаю, чи будуть вони мирними
Президент США Джо Байден заявив, що він не впевнений у тому, що президентські вибори у США будуть мирними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Як зазначається, під час відповіді на запитання журналіста про вибори, Байден висловив упевненість, що вони "будуть вільними і справедливими".
"Я не знаю, чи будуть вони мирними. Речі, які говорить Трамп, і речі, які він говорив минулого разу, коли йому не подобався результат виборів, були дуже небезпечними", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься в президенти в 2028 році, якщо програє на поточних виборах.
Забули пароль або логін? Відновити пароль