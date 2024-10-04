Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон

Непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати російського диктатора Володимира Путіна не ризикувати війною з суверенною країною.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі припущення виказав в інтерв’ю The Telegraph експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон перед публікацією своїх мемуарів Unleashed.

Він наголосив, що світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер.

"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", – сказав він.

Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 року відбувалися не в часи його президентства і Джонсон погоджується, що це не випадковість.

"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", – пояснив Джонсон.

Він додав, що після інциденту з отруєнням в Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів.

"Він був жорсткішим і щодо КВІР [Корпусу вартових ісламської революції Ірану], а потім він дав українцям ракету Javelin", – нагадав британський політик.

Тож Україні, за його словами, не варто боятися президентства Трампа. Джонсон наголосив, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І Трамп, на його думку, це розуміє.

"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", – впевнений експрем'єр.

Нагадаємо, у середині вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Джонсоном, який приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні