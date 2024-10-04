Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон
Непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати російського диктатора Володимира Путіна не ризикувати війною з суверенною країною.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі припущення виказав в інтерв’ю The Telegraph експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон перед публікацією своїх мемуарів Unleashed.
Він наголосив, що світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер.
"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", – сказав він.
Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 року відбувалися не в часи його президентства і Джонсон погоджується, що це не випадковість.
"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", – пояснив Джонсон.
Він додав, що після інциденту з отруєнням в Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів.
"Він був жорсткішим і щодо КВІР [Корпусу вартових ісламської революції Ірану], а потім він дав українцям ракету Javelin", – нагадав британський політик.
Тож Україні, за його словами, не варто боятися президентства Трампа. Джонсон наголосив, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І Трамп, на його думку, це розуміє.
"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", – впевнений експрем'єр.
Нагадаємо, у середині вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрем'єром Джонсоном, який приїхав до Києва для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні
Каже що Трамп непередбачуваний дурень, і фуйло б побоявся б напасти тому що не зрозуміло що Трамп може зробити у відповідь.
Та оркам треба було захопити нові ресурси щоб дальше мати вплив на світову економіку, у звязку із світовою програмою до 2050 року скоротити споживання газу і нафти до мінімуму.
Це величезні запаси літію точні дані по яким чомусь засекречені але є старі статті що до 25% світового запасу, нагадаю що їх союзники китайці викупили на сьогодні 50%-60% світових запасів , сг господарство, яке буде мати значний вплив із подальшим ростом населення та уран із розвитком атомки по всьому світу.
І давайте будемо чесними зовсім не готувались до війни ні одного укріплення не збудовано, всі війська по полігонах, Україна виглядала легкою ціллю на місяць боїв. тому ху..ло і напав, велика потреба в нових ресурсах, слабкий лідер в штатах часів Обами та неготовність нас до війни.
...Бублики-пряники, леденцы-бубенчики.
Прошлое ты как не крой, будешь им ты ленченый...
ХХХ
Рюриковичей род иссяк на Иване Грозном.
В Безвременье и Безвластьи Москвины погрязли.
Не смогли простые люди Русью обозначиться.
И Романовы , на смену, люд тот озадачили
на манер германца - злобный, стали земли умыкать.
Во Сибири . На Востоке - землю кровью орошать.
Не своей - туземца, сиречь. От туземца кровь ту брать.
Так пришел конгломерат к ним - это Кузькина им мать...
ремейк-2
Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…
Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.
До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був.
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем ,
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
СКIЛЬКИ ЗЛА Й ЛИХОI ДОЛI
Мае схiдний слов*янин,
Як вiн звався ще Заморцем,
Бо вiд ЗЕМРi походив...
Ось ГiРКАНЕЦЬ зо 5 раз
Iз грабунком йде до нас,
Слава холоду та морю:
Врятували вiд них нас...
Льодовик та Каспiй-море
Приховали нас вiд горя:
Львiв-Донецьк i весь Кавказ
За межу були для нас.
То була доба ТРИПiЛЬСЬКА-
Вiд Замори вся пiшла,
А з МУРДАСОМ, що е гальським,
До ЗАРУБiНЦiВ дiйшла...
Бо мурдаси - вiд Замори,
Що вiд стужi утекли,
В Приуральi знудьгували
Й Аркаiм полишили:
Предкiв iм земля милiша,
РУСЬЮ звалась вже в той час,
Ще як Новгород в пректi
Й брат не згадувалися в нас.
Брат в той час переселявся
До Ладоги iз Карпат,
Та i що грiха таiти,
Вiд ВАНДАЛIВ ще й кассаб.
Я про вiкiнгiв промовчу,
Що грабунком йшли з НОРМАНН.
Скандiнавiв та бритунцiв
Вiкiнг також грабував.
А при Нестору - ВАРЯГИ,
Звали спритних крадiiв,
На Iльмень напав iх РЮРИК.
Ввесь IЛЬМЕНЬ у дань влетiв.
Що ж наш Киiв-РУСЬ столиця?
Чим вона тодi жила?
Готiв з гуном виганяла,
Ще й авар пережила.
А венет склавiном ставши,
Поселився й на Днiпрi,
Там вiн в АНТА скоро вбрався,
До аварськоi орди.
Пiсля АНТ самоназвався
У СЛОВ*ЯН - що на РУСI...
Та прийшли у Киiв вурки -
Рюрики вони були.
Тi Аскольда пiдло вбили,
Й Церкву нам не зберегли-
Лиш у 104 роки iдолiв своiх несли.
Рюрикович Володимир
Все ж у ТРЕТЕ нас хрестив,
Згодом Суздаль не барився-
Вiн з вiйною в нас ходив.
Так брати нашi пiвнiчнi
Пiдсобили тiй Ордi,
Що колись в Гiрканцях була-
Скiфiв то були батьки.
Що же РУСЬ, що у Киева?
-З двiстi рокiв ще була,
Братiв Невських пережила-
Свою чесь в тiм зберегла.
Тiльки РУСЬ тепер - УКРАЙНА,
ЛАДОГА вже - РАССЕЯ*.
Як колись, до нас - з вiйною,
МАРС чи СРАМ - iх здобуття.
Тiльки те все - наноснее,
I Тарас про те казав,
Якщо ти - мастак на злее,
Ти в АНАФЕМi пропав...
P.S. Ой, ти Леле моя рiдна -
Украiночко моя!
Ти трояндою розквiтнеш -
Зоренька зiйде твоя.
I тебе в сiм*i великiй
Будемо разом плекать,
Не хвилюйся, моя Нене,
Прийшов час перемагать.
11.06.2014
Ремейк-6
Чи снуе у свiтi нарiд?
Чи у них е маячня-
Щоби краю iхня площа
Чисто цвинтарем була?
Чи матрьошки у черевi
Мали б стiльки матрьошок,
Щоби вуi там стругали
тих "Матрен" за понюшок?
А на гулянцi в них гуляють
Пiд брагульку й "Портюшок"?
В пустi ложки вибивають
з мордобоем пiд шумок?
А чи е такi народи,
Щоб таке у них було:
Будь то Космос, люд чи море-
Щоби в тiм рiвню знайшло.
Може в них е горизонти,
Дутись щоб як гордii,
Наче зграя в вирiй знявшись,
Щоб ганяти обрii?
Може правда у них краща
Про iсторiю землi,
В якiй ти б не смiв нiколи
Передбачити ii?...
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
Нужен пример? "У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну".
Какие-то решительные действия можно ожидать только от республиканцев.
А договори США укладає. Окремі з них називаютьсч "Союзник США поза НАТО"
По поводу збиття, вони заборонять іншим країнам це робити
Всі країни кажуть, потрібне колективне рішення НАТО
Ізраїлю допомагали збивати США, Великобритані, Франція
Ці три країни члени НАТО. Ізраїль територіально далеко від НАТО
Всі країни НАТО не погоджувались на втягнення блока НАТО у війну з іраном
Тільки США мають договір з Ізраїлем
Збивали ракети та безпілотники над територією інших країн
А тут навіть над територією НАТО збивати відмовляються
Демократи вміють видумувати відмазки...
"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", - пояснив .
"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", - впевнений експрем'єр."
Саме так! Джонсон має рацію! І Трамп у приватній бесіді із Зеленським це підтвердив.
А так , як завжди : всі винні окрім своїх.