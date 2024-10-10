Белый дом не может подтвердить информацию о возможных тайных разговорах Трампа с Путиным, - спикер Жан-Пьер
В Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что если это соответствует действительности, то это вызывает серьезное беспокойство.
"Конечно, я не имею подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезные беспокойства? Да", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
По ее словам, факт таких разговоров особенно вызывает беспокойство с учетом того, что бывший президент выступал против увеличения помощи Украине, которая защищается от агрессии РФ.
"Поэтому, если это правда, это вызывает беспокойство", - подчеркнула Жан-Пьер.
Что предшествовало?
Американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.
По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.
В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.
Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".
а, як можна підтвердити або спростувати, щось таємне.
це ж, не таємний план миру та перемоги від зе!гундоса, який ніхто не бачив.
- ні не я
- це не він
Зааяви Дональда Трампа посіяли справжню тривогу серед європейських лідерів. Вони визнають, що без залізної гарантії США не зможуть стримати ймовірне російське вторгнення.
Порібно лідерам ЄС усе пояснити, бо вони геть нічого не розуміють.
https://t.me/Ol_Sharp Олег Шарп :
Трамп під час своєї першої зустрічі з ****** 7 липня 2017 року у Гамбурзі питав у нього поради щодо військової допомоги Україні, повідомляє The New York Times. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.
Трамп заявив *****, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» ***** заявило, «це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.
***** зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».
Трамп і ***** обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28/01.2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши ***** висловити свою думку. ***** почав говорити про корупцію в Україні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.
🤷♂️ Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.
Пані, ви ж жінка, а оце таке пишете.... 😁😂😄
❗️The New York Times https://www.nytimes.com/2024/10/05/us/politics/trump-putin-ukraine.html опубликовал большой материал о том, как взгляды Трампа об Украине формировались под влиянием Путина и его агентов в 2016-17 гг.
Считаю, что это абсолютно фундаментальный материал, который многое объясняет, особенно для тех, кто не следил за политикой в тот период.
В один пост не уместилось, поэтому https://t.me/ToBeOr_Official/16233 вторая часть ниже. Там как раз будет о тех самых "Джавелинах", которые администрация Трампа поставила Украине, в отличии от Обамы.
За кулисами взглядов Трампа об Украине: гамбит Путина и политическая обида.
▪️Когда Трамп и Путин пожали друг другу руки в Гамбурге 7 июля 2017, госсекретарь Рекс Тиллерсон вышел из чистенького конференц-зала и дал раздражённый фидбек своим помощникам: "Нам нужно поработать над тем, чтобы поменять взгляды президента Трампа об Украине".
▪️Тиллерсон наблюдал, как Путин, бывший шпион КГБ, провёл мастер-класс по промыванию мозгов новому американскому президенту. Российский лидер унижал Украину, представляя её коррумпированной и сфабрикованной страной, а также настаивал на своём праве оказывать на неё влияние.
▪️Трамп спросил, что Путин думает о поставках вооружения Украине. Путин ответил, что это "было бы ошибкой". Трамп, который приехал на встречу с ястребиными тезисами, составленными своими советниками, ни разу не попытался дать отпор.
▪️Встреча в Гамбурге была своего рода судьбоносной для президентства Трампа. Позже её затмит саммит с Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп произнесёт свою
печальноизвестную фразу о том, что он доверяет слову Путина больше, чем собственной разведке в вопросах о вмешательстве в выборы США. И всё же Гамбург, а также то, что происходило до него, объясняет корни пренебрежительного отношения Трампа к Украине.
▪️За три месяца до выборов в августе 2016 разразился скандал с Полом Манафортом - главой избирательного штаба Трампа. В https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-soobshchil-chto-dengi-dlya-manaforta-iz-chernoy-buhgalterii-pr-poluchal-kalyuzhnyy-146194.html расследовании украинского журналиста и депутата Сергея Лещенко была опубликована "чёрная бухгалтерия", в которой зафиксировано, что в период с 2007 по 2012 годы Манафорт получил $12,7 млн наличных платежей от Виктора Януковича и его партии "Регионов Украины". Манафорт ушёл в отставку. Трамп воспринял это как сговор украинских чиновников с демократами, а Украину - как наполненную его политическими врагами страну.
(Позже Манафорта посадят на 3,5 года уже по другим делам, но Трамп его помилует).
▪️В октябре 2016 один из доноров Трампа пригласил его в свой особняк. Среди гостей был Лев Парнас - американский бизнесмен одесского происхождения, который впоследствии будет помогать Трампу и его адвокату Руди Джулиани искать компромат на Хантера Байдена. Парнас описывал Украину как страну, в которой коррупция является "образом жизни", и где Джордж Сорос налево и направо раздаёт деньги, чтобы продвигать влияние демократической партии. Вероятно, Парнас подвёл Трампа к мысли, что Крым - это де-факто Россия.
▪️Позже Парнас в одном из интервью заявит, что всего лишь говорил Трампу то, что "тот хотел слышать". Парнас называл себя единственным украинским другом Трампа.
▪️Во время первых контактов Трампа и Путина президент России поработал над тем, чтобы вбить в голову Трампу идею, что Украина - это не молодая целеустремлённая демократия, стремящаяся к более тесным связям с Западом, а непослушный русскоязычный сосед, которым заправляют теневые олигархи и коррумпированные чиновники, пытающиеся поспособствовать избранию Хиллари Клинтон.
▪️Их первый разговор состоялся 28 января 2017. Трамп спросил Путина его мнение об Украине. Тот начал с пространного монолога
о том, как Богдан Хмельницкий письма писало коррупции в Украине. В тот же день у Трампа состоялся разговор с Ангелой Меркель. Канцлер Германии предоставила президенту другую точку зрения, рассказав о непростой истории взаимоотношений Украины с Россией и о важности поддержки Украины, но Трамп слушал её куда менее охотно, чем Путина, посчитав, что Меркель (!) читает ему лекции (!). Трамп повесил трубку. "Спасибо и до свидания", - сказал Трамп, о чём свидетельствовал один из его помощников.
▪️Виктор Орбан также поддал масла в огонь. На пресс-конференции в феврале 2017 премьер Венгрии заявил, что "украинское правительство занимало одностороннюю позицию, благосклонную к одному кандидату, к кандитату-женщине, если быть точным".
▪️В мае 2017 на пресс-конференции с Лавровым Трамп неожиданно начал расспрашивать его о связях Хиллари Клинтон с Украиной. По мере того, как росло презрение Трампа к Украине, некоторые его советники безуспешно пытались убедить президента в том, что это теории заговора, не имеющие под собой основания.
▪️Советник по внутренней безопасности Томас Боссерт, рассказывал, что проводил "длительные беседы" с Трампом, чтобы убедить его в том, что это Россия, а не Украина вмешалась в выборы-2016, предоставляя ему данные разведки. На Трампа не действовали никакие доказательства.
▪️Накануне вышеописанной встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 Трамп произнёс речь перед ликующей толпой в Варшаве с чётким посылом Путину: держись подальше от Украины. Эти строчки включил его советник генерал Герберт Макмастер https://www.youtube.com/watch?v=3PmH_oD-vkE& (рассказывал в ролике об этих ястребах из команды Трампа, которые вскоре либо сами уволились, либо были уволены).
▪️На следующий день в Гамбурге Макмастер наблюдал, как Трамп слушал длинный монолог Путина. Позже Макмастер написал в своей книге: "Путин воспользовался моментом, чтобы провести изощрённую кампанию по манипуляции Трампом".
▪️Помимо тезисов об украинской коррупции Путин рассказал Трампу, что был обязан защитить русскоязычное население востока Украины от "этнических чисток".
▪️Путин пошёл дальше и, оправдывая свои операции в Украине, в качестве аналогии привёл Трампу фрагмент из американской истории, как президент Теодор Рузвельт в 1904-м оправдывал американскую интервенцию в латиноамериканские страны.
▪️Как рассказывала потом Фиона Хилл, старший член Совбеза Трампа, Путин, вероятно, сделал отсылку к Теодору Рузвельту, так как знал, что у Трампа фиксация на Рузвельте - сильном президенте. "Путин хорошо сделал свою домашнюю работу", - сказала Хилл.
▪️Госсекретарь Тиллерсон провёл встречу с Макмастером и Фионой Хилл, на которой сказал, что "Путин проделал с Трампом свои КГБшные штучки". Им всем предстояло провести большую работу, чтобы опровергнуть для Трампа антиукраинскую риторику Путина.
▪️Затуманенные взгляды Трампа об Украине не привели к моментальному изменению американской политики, так как его советники направляли президента в сторону более жёсткой политики по отношению к России. Тогда в команде Трампа были такие люди. Риторика Путина привела к противоположному эффекту: советники Трампа стали её "антителами".
(Сейчас таких там советников нет. Наиболее вероятными кандидатами на внешнеполитические должности в окружении Трампа считаются Гренелл и Колби. Подробно https://t.me/ToBeOr_Official/15604 писал о них здесь, прочтите, - прим.)
▪️Кремлю пришлось изменить стратегию и направить свои усилия на разжигание конфликта в американской политике. Он делал это в том числе усилиями неназванного украинского депутата, которого правительство США считало агентом российской разведки.
▪️Советники Трампа предприняли ряд шагов, чтобы наказать Россию за разжигание и помочь Украине - одним из них было решение предоставить Украине ПТРК Javelin, что ранее отказывалась сделать администрация Обамы. Трамп пошёл на это по настоянию генерала Макмастера.
▪️ЦРУ начало делиться с Украиной разведданными, за этим решением стоял новый госсекретарь Майк Помпео.
▪️Но Трамп становился всё более предвзятым к Украине, создавая странный диссонанс между публичными заявлениями президента и реальными действиями его администрации.
▪️Перед выборами-2020 Трамп и Джулиани усилили давление на Украину, чтобы начать расследование против семьи Байдена. Зеленский не поддался. (При этом Зеленский также отказался свидетельствовать против Трампа по делу о его импичменте).
В общем, если в новой команде Трампа не найдётся "антител", сами понимаете, к чему это может привести.
У царині маніпуляцій та ІПсО вони точно попереду планети всієї, рівних їм немає.