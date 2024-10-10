Белый дом не может подтвердить информацию о возможных тайных разговорах Трампа с Путиным, - спикер Жан-Пьер

В Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что если это соответствует действительности, то это вызывает серьезное беспокойство.

"Конечно, я не имею подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезные беспокойства? Да", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, факт таких разговоров особенно вызывает беспокойство с учетом того, что бывший президент выступал против увеличения помощи Украине, которая защищается от агрессии РФ.

"Поэтому, если это правда, это вызывает беспокойство", - подчеркнула Жан-Пьер.

Что предшествовало?

Американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.

В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".