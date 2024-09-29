РФ хочет, чтобы Трамп в случае победы на выборах США "отменил" законы Украины о языке и УПЦ МП

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет рада любым инициативам" по завершению войны в Украине от республиканца Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах в США. Руководство РФ хочет, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов.

Его заявление цитирует российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, в Украине сейчас якобы ущемляются права "русскоязычных".

Российский министр отметил, что урегулировать войну можно, устранив ее "коренные причины": вступление Украины в НАТО и так называемые притеснения русскоязычного населения.

В этом контексте Лавров заявил, что Трамп, если он станет президентом США, отменил законы Украины об украинском языке как государственном и о запрете Московского патриархата, которые якобы "притесняют русскоязычное население".

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С этим заявлением Лавров выступил после того, как Трамп лично встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке в случае победы на американских выборах.

"Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого - взять и проголосовать", - добавил Лавров.

Российская служба BBC уточнила, что у российских властей есть список украинских законов, которые требуют отменить. Этот список якобы входил в проект соглашения, которое российская и украинская стороны разработали во время переговоров в Стамбуле 15 апреля 2022 года.

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Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.