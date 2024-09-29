РФ хочет, чтобы Трамп в случае победы на выборах США "отменил" законы Украины о языке и УПЦ МП
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет рада любым инициативам" по завершению войны в Украине от республиканца Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах в США. Руководство РФ хочет, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов.
Его заявление цитирует российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лаврова, в Украине сейчас якобы ущемляются права "русскоязычных".
Российский министр отметил, что урегулировать войну можно, устранив ее "коренные причины": вступление Украины в НАТО и так называемые притеснения русскоязычного населения.
В этом контексте Лавров заявил, что Трамп, если он станет президентом США, отменил законы Украины об украинском языке как государственном и о запрете Московского патриархата, которые якобы "притесняют русскоязычное население".
С этим заявлением Лавров выступил после того, как Трамп лично встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке в случае победы на американских выборах.
"Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого - взять и проголосовать", - добавил Лавров.
Российская служба BBC уточнила, что у российских властей есть список украинских законов, которые требуют отменить. Этот список якобы входил в проект соглашения, которое российская и украинская стороны разработали во время переговоров в Стамбуле 15 апреля 2022 года.
Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
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1. Укр і англ на рф державні і обовязкові.
2. Єдиний Патріархат в Києві, де йому і місце.
Тільки знищення язика і УПЦ МП гарантує існування української держави!
А українським язичникам можна запропонувати еміграцію на Урал, там для них проблеми мови не існує. Присутність язичників в Україні постійна небезпека агресії орди!
Дожилися гріт агейни - кацапи трампуші вже завдання нарізають...
Мы напишем в Спортлото!
зубы, волосы, пламенный пыл.
Хорошо, хоть осталась деменция,
Обосрался, и тут же забыл!