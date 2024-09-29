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РФ хочет, чтобы Трамп в случае победы на выборах США "отменил" законы Украины о языке и УПЦ МП

Глава МЗС РФ Сергій Лавров про Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "будет рада любым инициативам" по завершению войны в Украине от республиканца Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах в США. Руководство РФ хочет, чтобы Трамп добился отмены двух украинских законов.

Его заявление цитирует российская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, в Украине сейчас якобы ущемляются права "русскоязычных".

Российский министр отметил, что урегулировать войну можно, устранив ее "коренные причины": вступление Украины в НАТО и так называемые притеснения русскоязычного населения.

В этом контексте Лавров заявил, что Трамп, если он станет президентом США, отменил законы Украины об украинском языке как государственном и о запрете Московского патриархата, которые якобы "притесняют русскоязычное население".

Также читайте: Вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ

С этим заявлением Лавров выступил после того, как Трамп лично встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке в случае победы на американских выборах.

"Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого - взять и проголосовать", - добавил Лавров.

Российская служба BBC уточнила, что у российских властей есть список украинских законов, которые требуют отменить. Этот список якобы входил в проект соглашения, которое российская и украинская стороны разработали во время переговоров в Стамбуле 15 апреля 2022 года.

Читайте: Верховная Рада даст религиозным организациям 9 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ, - Стефанчук

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Автор: 

Лавров Сергей (2306) россия (95683) РПЦ (746) УПЦ МП (1562) Трамп Дональд (5386)


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Топ комментарии
+75
Спочатку потрібно скасувати росію
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29.09.2024 15:25
+54
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29.09.2024 15:50
+43
Дурень думкою багатіє
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29.09.2024 15:26
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Насралла, путін, трамп ... ланки одного ланцюга
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29.09.2024 16:52 Ответить
Та без питань. Лише:
1. Укр і англ на рф державні і обовязкові.
2. Єдиний Патріархат в Києві, де йому і місце.
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29.09.2024 16:59 Ответить
Пам'ятайте заповіт предків:"Москаляку на гілляку!".
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29.09.2024 16:59 Ответить
Ну, очевидно: гаваріш па рускі, ходиш до кацапської церкви - ждун раскава міра. Не змогли перемогти військо, починають намагатись перемогти "мазути штацкіє". А їх тут, як гівна. Он у нашому під'їзді у будинку на Оболоні чи то придбала, чи знімає квартиру якась лахудра. Дивно, але морда ліца як у наших бомжиків, і вони вже починають ходити до цієї квартири, як до себе додому - рускій мір вже тут.
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29.09.2024 17:00 Ответить
І де відповідь нашого МЗС? Чи Єлдак наказав мовчати?
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29.09.2024 17:01 Ответить
Їх заціпило. Пам'ятаєте: "надо просто пєрєстать стрелять", "томос-термос", "какая разніца, на каком язикє". А тепер це все повторюють наші вороги
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29.09.2024 17:07 Ответить
На замітку какаяразницам.
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29.09.2024 17:12 Ответить
Так а їм какая разніца
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29.09.2024 17:13 Ответить
Кацапи це ідіоти. Більш дурнувату групу людей важко знайт
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29.09.2024 17:28 Ответить
А щоб ви знали, панове, язик і УПЦ МП найбільш небезпечна і підступна зброя рашистських окупантів для знищення українців і України як держави і діє постійно і завжди.
Тільки знищення язика і УПЦ МП гарантує існування української держави!
А українським язичникам можна запропонувати еміграцію на Урал, там для них проблеми мови не існує. Присутність язичників в Україні постійна небезпека агресії орди!
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29.09.2024 18:06 Ответить
А-ха-х.
Дожилися гріт агейни - кацапи трампуші вже завдання нарізають...
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29.09.2024 18:08 Ответить
Если вы не отзоветесь...
Мы напишем в Спортлото!
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29.09.2024 18:15 Ответить
Підари кацапські хочуть закласти підґрунтя для наступного вторгнення, коли почнуться протести проти цих законів.
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29.09.2024 18:28 Ответить
...кінь лаптєногий .
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29.09.2024 18:46 Ответить
У коня убежала потенция,
зубы, волосы, пламенный пыл.
Хорошо, хоть осталась деменция,
Обосрался, и тут же забыл!
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29.09.2024 19:08 Ответить
иди ***** *************** ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2024 19:23 Ответить
в буркина фасо, серега
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29.09.2024 20:44 Ответить
Ні. Краще без НАТО в.
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29.09.2024 21:25 Ответить
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29.09.2024 21:33 Ответить
Видно, що армія-мова-віра, то є найболючіше для рашистів.
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29.09.2024 23:09 Ответить
Почали знову на "трампнаш" молитися. Ох, уж як їbе цих к@цапів мова і віра, так і хочуть знову всунити свої "гєблівиє ізик і цєркавь" - тільки в сраку собі.
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30.09.2024 01:29 Ответить
Воно хоче, пнх!!!
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30.09.2024 01:54 Ответить
A головне після цього УПЦ МП й надалі сцятиме в очі своїм сектантам, що вони а жодному разі не підпорядковуються москві....
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30.09.2024 08:19 Ответить
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