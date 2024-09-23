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закон (3147) запрет (1700) религия (853) УПЦ МП (1551)

Вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ

Закон про заборону УПЦ МП набув чинності

Сегодня, 23 сентября, вступил в силу закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" № 3894-IX. Он, в частности, предусматривает, что связанные с РПЦ религиозные организации имеют 3 месяца, чтобы разорвать любые связи с центром в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.

23 сентября также состоялись слушания в Комитете гуманитарной и информационной политики по имплементации этого Закона.

Как отметил в своем докладе глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, удалось эффективно защитить переходы религиозных организаций в судах.

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По его словам, социологические опросы свидетельствуют, что даже в условиях войны Украине удается обеспечивать право граждан на свободу совести.

К реализации Закона приобщено Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

О распоряжении имуществом, принадлежащим религиозным организациям

"Мы подготовили соответствующее поручение для учреждений, подчиненных Министерству, провести аудит использования имущества, где оно используется религиозными организациями. Сделано это для того, чтобы после вступления в силу Закона, можно было применять нормы Закона для возвращения такого имущества. Ответы уже поступают", - проинформировала и.о. государственного секретаря Министерства Елена Земляная.

В большинстве случаев относительно возврата имущества, которые произошли в последнее время по инициативе Министерства или его учреждений, было отмечено нарушение памятникоохранного законодательства.

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Рекомендации для Кабмина

По результатам слушаний Комитет подготовил проект Решения, в котором, в частности, рекомендует Кабинету Министров Украины:

  • осуществить выполнение Плана организации подготовки проектов актов и других задач, необходимых для реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций";
  • рассмотреть вопрос усиления институциональной способности Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
  • дополнительно увеличить расходы на финансирование Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в 2025 году в сумме 17123,5 тыс. грн.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
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І що, там ще девять місяців відстрочки, та ще й через суди добиватися заборони по кожному окремому випадку.
Цей ''закон'' фількіна грамота який ніби кістку кинули українцям щоб не звинувачували зелених у захисті кацапського сатанату.
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23.09.2024 19:33 Ответить
"суворість" законів в Україні епохи дермака нівелюється необов'язковістю їх виконання для своїх "ушедших в лЄс", от'єхавших у США чи просто відправлених у "заслання" дипломатами у Париж-Софію-Вєну...
дебіли ж Вироку-2019 наголосували
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23.09.2024 19:38 Ответить
Переправлять кілька букв в назві і всєго дєлов. І потужний та незламний пропіарився, і хазяїн в кремлі довольний
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23.09.2024 19:41 Ответить
Это закон дублирует закон 2018 года, по которому уже пройдены все судебные инстанции вплоть до Конституционного суда. Его принимали с единственной целью затянуть процесс под будущие выборы и дать русским попам шанс на спасение.
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23.09.2024 20:10 Ответить
"...офіс президента Зеленського готує в Україні створення патріархії.

Там всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх буде змушений висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією..."
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23.09.2024 20:28 Ответить
Тобто по факту фсбешні попи з погонами так і будуть сидіти далі? Бо те "розірвання", яке тільки де-юре, то до зеленої сраки!
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23.09.2024 20:35 Ответить
Если бы хотели реально - применили бы закон о РПЦ в Украине от 2018 года.
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23.09.2024 23:55 Ответить
Завидуем Украине за пинок московским попам.
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23.09.2024 21:18 Ответить
читайте 17 гл. книги Об"явлення, якраз про це
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23.09.2024 21:35 Ответить
 
 