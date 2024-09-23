Вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ
Сегодня, 23 сентября, вступил в силу закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" № 3894-IX. Он, в частности, предусматривает, что связанные с РПЦ религиозные организации имеют 3 месяца, чтобы разорвать любые связи с центром в России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.
23 сентября также состоялись слушания в Комитете гуманитарной и информационной политики по имплементации этого Закона.
Как отметил в своем докладе глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, удалось эффективно защитить переходы религиозных организаций в судах.
По его словам, социологические опросы свидетельствуют, что даже в условиях войны Украине удается обеспечивать право граждан на свободу совести.
К реализации Закона приобщено Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
О распоряжении имуществом, принадлежащим религиозным организациям
"Мы подготовили соответствующее поручение для учреждений, подчиненных Министерству, провести аудит использования имущества, где оно используется религиозными организациями. Сделано это для того, чтобы после вступления в силу Закона, можно было применять нормы Закона для возвращения такого имущества. Ответы уже поступают", - проинформировала и.о. государственного секретаря Министерства Елена Земляная.
В большинстве случаев относительно возврата имущества, которые произошли в последнее время по инициативе Министерства или его учреждений, было отмечено нарушение памятникоохранного законодательства.
Рекомендации для Кабмина
По результатам слушаний Комитет подготовил проект Решения, в котором, в частности, рекомендует Кабинету Министров Украины:
- осуществить выполнение Плана организации подготовки проектов актов и других задач, необходимых для реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций";
- рассмотреть вопрос усиления институциональной способности Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;
- дополнительно увеличить расходы на финансирование Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в 2025 году в сумме 17123,5 тыс. грн.
Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.
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Цей ''закон'' фількіна грамота який ніби кістку кинули українцям щоб не звинувачували зелених у захисті кацапського сатанату.
дебіли ж Вироку-2019 наголосували
Там всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх буде змушений висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією..."