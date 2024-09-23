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Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Закон про заборону УПЦ МП набув чинності

Сьогодні, 23 вересня, набув чинності закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" № 3894-IX. Він, зокрема, передбачає, що пов’язані з РПЦ релігійні організації мають 3 місяці, щоб розірвати будь-які зв’язки із центром у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

23 вересня також відбулись слухання у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики щодо імплементації цього Закону.

Як зазначив у своїй доповіді голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, вдалось ефективно захистити переходи релігійних організацій в судах.

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За його словами, соціологічні опитування свідчать, що навіть в умовах війни Україні вдається забезпечувати право громадян на свободу совісті.

До реалізації Закону долучене Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Щодо розпоряджання майном, яке належить релігійним організаціям

"Ми підготували відповідне доручення для закладів, підпорядкованих Міністерству, провести аудит використання майна, де воно використовується релігійними організаціями. Зроблено це для того, щоб після набрання чинності Законом, можна було застосовувати норми Закону для повернення такого майна. Відповіді вже надходять", — поінформувала т.в.о. державного секретаря Міністерства Олена Земляна.

У більшості випадків щодо повернення майна, які відбулись останнім часом за ініціативи Міністерства або його закладів, було наголошено на порушенні пам’яткоохоронного законодавства.

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Рекомендації для Кабміну

За результатами слухань Комітет підготував проєкт Рішення, в якому, зокрема, рекомендує Кабінету Міністрів України:

  • здійснити виконання Плану організації підготовки проєктів актів та інших завдань, необхідних для реалізації Закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій";
  • розглянути питання посилення інституційної спроможності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
  • додатково збільшити видатки на фінансування Державної служби України з етнополітики та свободи совісті у 2025 році у сумі 17123,5 тис. грн.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

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І що, там ще девять місяців відстрочки, та ще й через суди добиватися заборони по кожному окремому випадку.
Цей ''закон'' фількіна грамота який ніби кістку кинули українцям щоб не звинувачували зелених у захисті кацапського сатанату.
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23.09.2024 19:33 Відповісти
"суворість" законів в Україні епохи дермака нівелюється необов'язковістю їх виконання для своїх "ушедших в лЄс", от'єхавших у США чи просто відправлених у "заслання" дипломатами у Париж-Софію-Вєну...
дебіли ж Вироку-2019 наголосували
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23.09.2024 19:38 Відповісти
Переправлять кілька букв в назві і всєго дєлов. І потужний та незламний пропіарився, і хазяїн в кремлі довольний
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23.09.2024 19:41 Відповісти
Это закон дублирует закон 2018 года, по которому уже пройдены все судебные инстанции вплоть до Конституционного суда. Его принимали с единственной целью затянуть процесс под будущие выборы и дать русским попам шанс на спасение.
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23.09.2024 20:10 Відповісти
"...офіс президента Зеленського готує в Україні створення патріархії.

Там всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх буде змушений висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією..."
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23.09.2024 20:28 Відповісти
Тобто по факту фсбешні попи з погонами так і будуть сидіти далі? Бо те "розірвання", яке тільки де-юре, то до зеленої сраки!
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23.09.2024 20:35 Відповісти
Если бы хотели реально - применили бы закон о РПЦ в Украине от 2018 года.
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23.09.2024 23:55 Відповісти
Завидуем Украине за пинок московским попам.
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23.09.2024 21:18 Відповісти
читайте 17 гл. книги Об"явлення, якраз про це
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23.09.2024 21:35 Відповісти
 
 