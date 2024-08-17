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Верховная Рада даст религиозным организациям 9 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ, - Стефанчук

Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук

Законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет Русской православной церкви в Украине. В то же время те украинские религиозные организации, которых подозревают в сотрудничестве с российской церковью, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Российская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закон", - сказал спикер парламента.

По словам Стефанчука, в отношении украинских религиозных организаций, подозреваемых в сотрудничестве с российской церковью, будет проводиться экспертиза.

"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак аффилиации", - отметил Стефанчук.

Если же такие признаки будут выявлены, то, по словам спикера, в таком случае будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Однако это решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Глава ВР рассказал, что религиозные организации будут иметь определенный период времени, за который они смогут сделать ряд действий, которые будут свидетельствовать о том, что они уже не имеют аффилиации или связи с РПЦ. После этого будет решаться вопрос о прекращении или не прекращении их деятельности.

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"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность", - рассказал Стефанчук.

Напомним, что накануне представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте также: Зеленский провел встречу с представителями Совета церквей перед рассмотрением законопроекта о запрете УПЦ МП

Автор: 

законопроект (3219) запрет (1705) РПЦ (743) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+40
Кремлівські агенти дають час іншим кремлівським агентам на легалізацію,переформатування й замітання слідів!
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17.08.2024 23:03
+36
Значить УПЦ МП вони все ж забороняти не збираються, зе-курви!
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17.08.2024 23:07
+30
Коротше - а за цей час мп щось або придумає,або "парєшає" з владою...
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17.08.2024 23:07
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стефанчук де далі жити збирається ( потому коли клондайк припинеться ))))
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17.08.2024 22:59 Ответить
А де може жити Шрек - ясно, що на болотах!
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18.08.2024 19:24 Ответить
Кремлівські агенти дають час іншим кремлівським агентам на легалізацію,переформатування й замітання слідів!
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17.08.2024 23:03 Ответить
Коротше - а за цей час мп щось або придумає,або "парєшає" з владою...
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17.08.2024 23:07 Ответить
Значить УПЦ МП вони все ж забороняти не збираються, зе-курви!
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17.08.2024 23:07 Ответить
пуйло категорично заборонило.
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17.08.2024 23:44 Ответить
Ти би..ара зелене ху.ло це що виходить ви їм даєте час на вивіз цінних релігійних речей чи як. Ну ти й погань
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17.08.2024 23:08 Ответить
Та не збирається упц фсб нікуди; вона ще не виконала свою місію по розвалу України як самостійної суверенної незалежної держави.
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17.08.2024 23:47 Ответить
9 місяців...?а він "оптиміст"...)))
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17.08.2024 23:08 Ответить
Повторюсь. Імітація бурхливої діяльності. Замість простого голосування навіть перелопаченого закону, який дає можливість кацапські й церкві вижити. Хоча піарно названий як "Заборона" кацапської церкви. Стефанчук, гнило і віддано Єрмачні, грає звичний КВН для лохів в залі.
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17.08.2024 23:10 Ответить
9 месяцев? Вы серьезно? И кого они должны родить? Такое же говно как и вечно беременный Стефанчук, как бы он не тужился. Тоесть пока власть отлавливает ухилянтов, которых обявила врагами народа и виновниками всех бед, в ето время кремлевские агенты и ФСБшники будут спокойно разгуливать по Украине и устраивать диверсии и агитировать за сдачу Украины?
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17.08.2024 23:20 Ответить
Саме так.
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17.08.2024 23:48 Ответить
Свиняча морда а що це за термін 9 місяців??????? Цим уродам в рясі повинні дати або 24, або 48 годин на з'ьоб і все, було б не погано щоб і ти разом з ними зник!!! Потвори!!!
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17.08.2024 23:21 Ответить
Да чего на хряка набрасываетесь? Этот кусок смальца только выполняет команды Ермака, то есть, ФСБ. Нет, я не хочу сказать, что он не при чем, не согласен с политикой шапито - уйди. Но решает все равно не он, да и не "президент".
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18.08.2024 08:16 Ответить
Пика стефанчука ..відображення великої любові ,до всього українського, через ОПу...хоча їх і вибрали не українці , а малороси , по коліна в крові ...але черга стоїть" облабизати" товстий зад ,слуг уродів ...
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17.08.2024 23:29 Ответить
******** іуди! Забороняють те, чого немає, а що треба заборонити негайно, вони відтерміновують на 9 місяців! 9 місяців... який символічний термін!..
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17.08.2024 23:42 Ответить
цей зрадник українського народу ,в кріслі спікера .продовжує діяльність "моковського фсбешного сатанату" ще на 9 місяців .Нинішня "зеледа влада в Україні" прорашистські слуги з роду Юди
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17.08.2024 23:46 Ответить
Мюллєр Штірліцу: - пане Штірліц, вам даю 9 мгновєній весни, щоб порвати всі зв'язки з совєцькою розвідкою
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17.08.2024 23:48 Ответить
Це щось типу ребрендінгу ПР в ОПЗЖ.

Шапітолій: У вас є зв'язки з Москвою?
УПЦМП: Ні!!!
Шапітолій: Ну от і добре. Будете тепер називатися УПЦнеМП. І ми вам навіть зробимо Томос.
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17.08.2024 23:53 Ответить
Прямо, як вагітність, а чому не 3 місяці?
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17.08.2024 23:57 Ответить
Зрозуміло.
РПЦ (яка на мокші, гундяєвська) буде забороненю, а його філіалу - онуфрієвському УПЦ/МП буде надано 9 місяців для розірвання звязків...

Для кого, для кого лоха така херня прописується?
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18.08.2024 00:01 Ответить
Я одразу сказав, що Віслюк звіздить, ще коли він тільки почав зображувати загадкового їпаната з цим "законом".
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18.08.2024 00:02 Ответить
Стефанчук може б і хотів щось по-іншому, але ж не він вирішує. Тому справа не в ньому.
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18.08.2024 03:02 Ответить


Як це не в ньому ? Йому хтось пальці в двері пхає? Якщо ти порядна людина - роби по совісті ! Або піди з посади ! Нема виправдання підлості та ворожій діяльності проти своєі краіни ! Полонені рашисти теж кажуть , що не хотіли вбивати ,і х заставили .

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18.08.2024 09:34 Ответить
за що б не взялись все просруть недолугі менеджери
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18.08.2024 06:00 Ответить
От же ж гниды ************. 9 месяцев, а там или ишак, или падишах.
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18.08.2024 07:02 Ответить
Навіть у першій в Європі і в усьому світі Українській Конституції 1710 року, Конституції Великого Українського патріота -гетьмана Пилипа Орлика. У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам кацапам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається хоч зі скрипом і з великою потугою через слуг і видно що дуже схожих на слуг кремлівських попів (МП), і виходить що в не зовсім проукраїнській Раді, ОП ... які злочинно не хоче заборонити цю ворожу Україні кацапську церкву МП!
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18.08.2024 10:09 Ответить
Московська церква, матиме 9 місяців, щоб розірвати свои злочинні зв'язки з Москвою.
Так вона на 100 % московська МП тому і завзято прислужує московії і кремлівським окупантам. Допомагає їм знищити їм Україну
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18.08.2024 07:08 Ответить
Так церковний законопроект заборони МП, який був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і такі законопроекти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Але цього на жаль не сталося. І цей законопроект, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати..... І по цьому законопроекту був консенсус у парламенті, його тягнули рік і 8 місяців. Влада свідомо втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалити і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення. Напри великий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили майже два роки і за цей час ясно що переважна кількість проросійських приходів УПЦ- МП могли б уже без проблемно стати частиною Православної Церкви України, а процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли переходів, але юридичних підстав для цього не було. Влада злочинно втратила дорогоцінний час. І наше ключове завдання, щоб майже 100% представників філіалу РПЦ -УПЦ ? але ворожого МП перейшли до ПЦУ, а це може бути, до речі, дуже вдалий процес, але влада його знову штучно гальмує, і цей процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття....
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18.08.2024 07:11 Ответить
Оказывается, инициатива запретить московскую поповщину принадлежит Зеленскому! О как! И докажите мне теперь, что солнце всходит не по инициативе шута! Сколько бились Порошенко со своими соратниками, другие здравомыслящие, чтобы попов московских поставить вне закона, то херня! Оказывается, за Украину переживает обдолбыш квартальный.
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18.08.2024 08:12 Ответить
Верховна рада надасть агентам фсб дев'ять місяців на позбавлення зв'язків з фсб.
УПЦ МП порве зв'язки з фсб і перейде в підпорядкування гру московії.
Круто!!!
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18.08.2024 09:19 Ответить
Спочатку експертиза(якщо не помиляюся у проекті закону передбачено , що розглядатися має кожен окремий випадок тобто церква у ...містечку чи ... селі) потім нескінченні суди, ну що висновок один - заборони не буде ніколи
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18.08.2024 09:28 Ответить
Так ще 5 травня 1920 року представники Всеукраїнської православної ради та активісти українського націоналістичного руху проголосили на Україні автокефальну (самостійну) Українську Православну Церкву. На своєму засіданні Рада винесла постанову, про відродження української церкви. Також Рада оголосила тих всіх, хто знаходиться на Україні нечисленних єпископів ворогами українського народу за те, що вони перебувають в спілкуванні з ворожою Московською патріархією і Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном. Проголосивши автокефалію, українська православна церква УПЦ остаточно порвала з ворожою для УНР московською патріархією.
І всім українцям і тоді і зараз добре ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........ які злочинно кришують МП.
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18.08.2024 10:05 Ответить
А най би виздихали разом з кацапами!
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18.08.2024 11:19 Ответить
 
 