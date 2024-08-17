Верховная Рада даст религиозным организациям 9 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ, - Стефанчук

Законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет Русской православной церкви в Украине. В то же время те украинские религиозные организации, которых подозревают в сотрудничестве с российской церковью, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Российская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закон", - сказал спикер парламента.

По словам Стефанчука, в отношении украинских религиозных организаций, подозреваемых в сотрудничестве с российской церковью, будет проводиться экспертиза.

"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак аффилиации", - отметил Стефанчук.

Если же такие признаки будут выявлены, то, по словам спикера, в таком случае будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Однако это решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Глава ВР рассказал, что религиозные организации будут иметь определенный период времени, за который они смогут сделать ряд действий, которые будут свидетельствовать о том, что они уже не имеют аффилиации или связи с РПЦ. После этого будет решаться вопрос о прекращении или не прекращении их деятельности.

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"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность", - рассказал Стефанчук.

Напомним, что накануне представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата.

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