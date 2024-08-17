Верховная Рада даст религиозным организациям 9 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ, - Стефанчук
Законопроект №8371 предусматривает немедленный запрет Русской православной церкви в Украине. В то же время те украинские религиозные организации, которых подозревают в сотрудничестве с российской церковью, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Российская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закон", - сказал спикер парламента.
По словам Стефанчука, в отношении украинских религиозных организаций, подозреваемых в сотрудничестве с российской церковью, будет проводиться экспертиза.
"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак аффилиации", - отметил Стефанчук.
Если же такие признаки будут выявлены, то, по словам спикера, в таком случае будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Однако это решение может быть обжаловано в судебном порядке.
Глава ВР рассказал, что религиозные организации будут иметь определенный период времени, за который они смогут сделать ряд действий, которые будут свидетельствовать о том, что они уже не имеют аффилиации или связи с РПЦ. После этого будет решаться вопрос о прекращении или не прекращении их деятельности.
"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность", - рассказал Стефанчук.
Напомним, что накануне представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Шапітолій: У вас є зв'язки з Москвою?
УПЦМП: Ні!!!
Шапітолій: Ну от і добре. Будете тепер називатися УПЦнеМП. І ми вам навіть зробимо Томос.
РПЦ (яка на мокші, гундяєвська) буде забороненю, а його філіалу - онуфрієвському УПЦ/МП буде надано 9 місяців для розірвання звязків...
Для кого, для кого лоха така херня прописується?
Як це не в ньому ? Йому хтось пальці в двері пхає? Якщо ти порядна людина - роби по совісті ! Або піди з посади ! Нема виправдання підлості та ворожій діяльності проти своєі краіни ! Полонені рашисти теж кажуть , що не хотіли вбивати ,і х заставили .
Так вона на 100 % московська МП тому і завзято прислужує московії і кремлівським окупантам. Допомагає їм знищити їм Україну
УПЦ МП порве зв'язки з фсб і перейде в підпорядкування гру московії.
Круто!!!
І всім українцям і тоді і зараз добре ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........ які злочинно кришують МП.