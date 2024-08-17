Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук

Законопроект №8371 передбачає негайну заборону Російської православної церкви в Україні. Водночас ті українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Про в ефірі телемарафону розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закон", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, щодо українських релігійних організацій, які підозрюють у співпраці з російською церквою, буде проводитися експертиза.

"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - зазначив Стефанчук.

Якщо ж такі ознаки буде виявлено, то, за словами спікера, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Однак це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова ВР розповів, що релігійні організації матимуть певний період часу, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Після цього буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їхньої діяльності.

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"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, що напередодні Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

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