Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук
Законопроект №8371 передбачає негайну заборону Російської православної церкви в Україні. Водночас ті українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.
Про в ефірі телемарафону розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закон", - сказав спікер парламенту.
За словами Стефанчука, щодо українських релігійних організацій, які підозрюють у співпраці з російською церквою, буде проводитися експертиза.
"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - зазначив Стефанчук.
Якщо ж такі ознаки буде виявлено, то, за словами спікера, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Однак це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.
Голова ВР розповів, що релігійні організації матимуть певний період часу, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Після цього буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їхньої діяльності.
"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - розповів Стефанчук.
Нагадаємо, що напередодні Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.
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Шапітолій: У вас є зв'язки з Москвою?
УПЦМП: Ні!!!
Шапітолій: Ну от і добре. Будете тепер називатися УПЦнеМП. І ми вам навіть зробимо Томос.
РПЦ (яка на мокші, гундяєвська) буде забороненю, а його філіалу - онуфрієвському УПЦ/МП буде надано 9 місяців для розірвання звязків...
Для кого, для кого лоха така херня прописується?
Як це не в ньому ? Йому хтось пальці в двері пхає? Якщо ти порядна людина - роби по совісті ! Або піди з посади ! Нема виправдання підлості та ворожій діяльності проти своєі краіни ! Полонені рашисти теж кажуть , що не хотіли вбивати ,і х заставили .
Так вона на 100 % московська МП тому і завзято прислужує московії і кремлівським окупантам. Допомагає їм знищити їм Україну
УПЦ МП порве зв'язки з фсб і перейде в підпорядкування гру московії.
Круто!!!
І всім українцям і тоді і зараз добре ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........ які злочинно кришують МП.