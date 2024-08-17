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Новини
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Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук

Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук

Законопроект №8371 передбачає негайну заборону Російської православної церкви в Україні. Водночас ті українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з російською церквою, матимуть 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою.

Про в ефірі телемарафону розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Російська церква в Україні буде заборонена. Це чітке положення, яке передбачається в третій статті цього закон", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, щодо українських релігійних організацій, які підозрюють у співпраці з російською церквою, буде проводитися експертиза.

"Саме експерти, які займаються цими питаннями, скажуть, чи є ознака афіліації", - зазначив Стефанчук.

Якщо ж такі ознаки буде виявлено, то, за словами спікера, в такому випадку буде подано рішення про припинення діяльності таких організацій. Однак це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова ВР розповів, що релігійні організації матимуть певний період часу, за який вони зможуть зробити низку дій, які будуть свідчити про те, що вони вже не мають афіліації чи зв'язку з РПЦ. Після цього буде вирішуватися питання про припинення чи не припинення їхньої діяльності.

Дивіться також: Раді запропоновано законопроєкт, який зможе гарантувати, що не буде маніпуляцій із Москви українською церквою, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на вступ закону в силу, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього цілий ряд імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які буде поширюватися закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, що напередодні Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте також: Зеленський провів зустріч із представниками Ради церков перед розглядом законопроєкту щодо заборони УПЦ МП

Автор: 

законопроєкт (3583) заборона (1448) РПЦ (511) Стефанчук Руслан (753)


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Топ коментарі
+40
Кремлівські агенти дають час іншим кремлівським агентам на легалізацію,переформатування й замітання слідів!
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17.08.2024 23:03
+36
Значить УПЦ МП вони все ж забороняти не збираються, зе-курви!
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17.08.2024 23:07
+30
Коротше - а за цей час мп щось або придумає,або "парєшає" з владою...
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17.08.2024 23:07
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стефанчук де далі жити збирається ( потому коли клондайк припинеться ))))
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17.08.2024 22:59 Відповісти
А де може жити Шрек - ясно, що на болотах!
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18.08.2024 19:24 Відповісти
Кремлівські агенти дають час іншим кремлівським агентам на легалізацію,переформатування й замітання слідів!
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17.08.2024 23:03 Відповісти
Коротше - а за цей час мп щось або придумає,або "парєшає" з владою...
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17.08.2024 23:07 Відповісти
Значить УПЦ МП вони все ж забороняти не збираються, зе-курви!
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17.08.2024 23:07 Відповісти
пуйло категорично заборонило.
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17.08.2024 23:44 Відповісти
Ти би..ара зелене ху.ло це що виходить ви їм даєте час на вивіз цінних релігійних речей чи як. Ну ти й погань
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17.08.2024 23:08 Відповісти
Та не збирається упц фсб нікуди; вона ще не виконала свою місію по розвалу України як самостійної суверенної незалежної держави.
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17.08.2024 23:47 Відповісти
9 місяців...?а він "оптиміст"...)))
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17.08.2024 23:08 Відповісти
Повторюсь. Імітація бурхливої діяльності. Замість простого голосування навіть перелопаченого закону, який дає можливість кацапські й церкві вижити. Хоча піарно названий як "Заборона" кацапської церкви. Стефанчук, гнило і віддано Єрмачні, грає звичний КВН для лохів в залі.
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17.08.2024 23:10 Відповісти
9 месяцев? Вы серьезно? И кого они должны родить? Такое же говно как и вечно беременный Стефанчук, как бы он не тужился. Тоесть пока власть отлавливает ухилянтов, которых обявила врагами народа и виновниками всех бед, в ето время кремлевские агенты и ФСБшники будут спокойно разгуливать по Украине и устраивать диверсии и агитировать за сдачу Украины?
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17.08.2024 23:20 Відповісти
Саме так.
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17.08.2024 23:48 Відповісти
Свиняча морда а що це за термін 9 місяців??????? Цим уродам в рясі повинні дати або 24, або 48 годин на з'ьоб і все, було б не погано щоб і ти разом з ними зник!!! Потвори!!!
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17.08.2024 23:21 Відповісти
Да чего на хряка набрасываетесь? Этот кусок смальца только выполняет команды Ермака, то есть, ФСБ. Нет, я не хочу сказать, что он не при чем, не согласен с политикой шапито - уйди. Но решает все равно не он, да и не "президент".
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18.08.2024 08:16 Відповісти
Пика стефанчука ..відображення великої любові ,до всього українського, через ОПу...хоча їх і вибрали не українці , а малороси , по коліна в крові ...але черга стоїть" облабизати" товстий зад ,слуг уродів ...
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17.08.2024 23:29 Відповісти
******** іуди! Забороняють те, чого немає, а що треба заборонити негайно, вони відтерміновують на 9 місяців! 9 місяців... який символічний термін!..
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17.08.2024 23:42 Відповісти
цей зрадник українського народу ,в кріслі спікера .продовжує діяльність "моковського фсбешного сатанату" ще на 9 місяців .Нинішня "зеледа влада в Україні" прорашистські слуги з роду Юди
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17.08.2024 23:46 Відповісти
Мюллєр Штірліцу: - пане Штірліц, вам даю 9 мгновєній весни, щоб порвати всі зв'язки з совєцькою розвідкою
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17.08.2024 23:48 Відповісти
Це щось типу ребрендінгу ПР в ОПЗЖ.

Шапітолій: У вас є зв'язки з Москвою?
УПЦМП: Ні!!!
Шапітолій: Ну от і добре. Будете тепер називатися УПЦнеМП. І ми вам навіть зробимо Томос.
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17.08.2024 23:53 Відповісти
Прямо, як вагітність, а чому не 3 місяці?
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17.08.2024 23:57 Відповісти
Зрозуміло.
РПЦ (яка на мокші, гундяєвська) буде забороненю, а його філіалу - онуфрієвському УПЦ/МП буде надано 9 місяців для розірвання звязків...

Для кого, для кого лоха така херня прописується?
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18.08.2024 00:01 Відповісти
Я одразу сказав, що Віслюк звіздить, ще коли він тільки почав зображувати загадкового їпаната з цим "законом".
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18.08.2024 00:02 Відповісти
Стефанчук може б і хотів щось по-іншому, але ж не він вирішує. Тому справа не в ньому.
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18.08.2024 03:02 Відповісти


Як це не в ньому ? Йому хтось пальці в двері пхає? Якщо ти порядна людина - роби по совісті ! Або піди з посади ! Нема виправдання підлості та ворожій діяльності проти своєі краіни ! Полонені рашисти теж кажуть , що не хотіли вбивати ,і х заставили .

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18.08.2024 09:34 Відповісти
за що б не взялись все просруть недолугі менеджери
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18.08.2024 06:00 Відповісти
От же ж гниды ************. 9 месяцев, а там или ишак, или падишах.
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18.08.2024 07:02 Відповісти
Навіть у першій в Європі і в усьому світі Українській Конституції 1710 року, Конституції Великого Українського патріота -гетьмана Пилипа Орлика. У першому її розділі мова йде про віру, в ньому зазначено що в підпорядкуванні нашої рідної Української церкви вона має бути підпорядкована не лютим ворогам кацапам окупантам в Москві. А Вселенському Константинопольському патріархатові. З подальшим вже обов'язковим незалежним автокефальним Патріархатом Київським і всієї Русі-України. Що зараз і збувається хоч зі скрипом і з великою потугою через слуг і видно що дуже схожих на слуг кремлівських попів (МП), і виходить що в не зовсім проукраїнській Раді, ОП ... які злочинно не хоче заборонити цю ворожу Україні кацапську церкву МП!
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18.08.2024 10:09 Відповісти
Московська церква, матиме 9 місяців, щоб розірвати свои злочинні зв'язки з Москвою.
Так вона на 100 % московська МП тому і завзято прислужує московії і кремлівським окупантам. Допомагає їм знищити їм Україну
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18.08.2024 07:08 Відповісти
Так церковний законопроект заборони МП, який був поданий до парламенту ще в січні 2023 року, і такі законопроекти повинні прийматися надзвичайно оперативно - лічені тижні або лічені місяці - рішення РНБО, указ президента. Але цього на жаль не сталося. І цей законопроект, який розміщений на двох сторінках - лише дві сторінки, одна принципова правка, все, тобто там немає що допрацьовувати, переписувати..... І по цьому законопроекту був консенсус у парламенті, його тягнули рік і 8 місяців. Влада свідомо втратила дорогоцінний час, коли закон можна було ухвалити і здійснити перехід до ПЦУ на хвилі суспільного піднесення. Напри великий жаль ми втратили дорогоцінний час, ми втратили майже два роки і за цей час ясно що переважна кількість проросійських приходів УПЦ- МП могли б уже без проблемно стати частиною Православної Церкви України, а процес уже міг би піти і наближатись до завершення. Тому що був емоційний підйом, люди збирали збори, люди голосували, люди хотіли переходів, але юридичних підстав для цього не було. Влада злочинно втратила дорогоцінний час. І наше ключове завдання, щоб майже 100% представників філіалу РПЦ -УПЦ ? але ворожого МП перейшли до ПЦУ, а це може бути, до речі, дуже вдалий процес, але влада його знову штучно гальмує, і цей процес може затягнутись на роки і навіть на десятиліття....
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18.08.2024 07:11 Відповісти
Оказывается, инициатива запретить московскую поповщину принадлежит Зеленскому! О как! И докажите мне теперь, что солнце всходит не по инициативе шута! Сколько бились Порошенко со своими соратниками, другие здравомыслящие, чтобы попов московских поставить вне закона, то херня! Оказывается, за Украину переживает обдолбыш квартальный.
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18.08.2024 08:12 Відповісти
Верховна рада надасть агентам фсб дев'ять місяців на позбавлення зв'язків з фсб.
УПЦ МП порве зв'язки з фсб і перейде в підпорядкування гру московії.
Круто!!!
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18.08.2024 09:19 Відповісти
Спочатку експертиза(якщо не помиляюся у проекті закону передбачено , що розглядатися має кожен окремий випадок тобто церква у ...містечку чи ... селі) потім нескінченні суди, ну що висновок один - заборони не буде ніколи
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18.08.2024 09:28 Відповісти
Так ще 5 травня 1920 року представники Всеукраїнської православної ради та активісти українського націоналістичного руху проголосили на Україні автокефальну (самостійну) Українську Православну Церкву. На своєму засіданні Рада винесла постанову, про відродження української церкви. Також Рада оголосила тих всіх, хто знаходиться на Україні нечисленних єпископів ворогами українського народу за те, що вони перебувають в спілкуванні з ворожою Московською патріархією і Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном. Проголосивши автокефалію, українська православна церква УПЦ остаточно порвала з ворожою для УНР московською патріархією.
І всім українцям і тоді і зараз добре ясно що помісна автокефальна українська церква УПЦ вона не може бути ще й московською ворожого нам закордонного московського патріархату( МП) Українцям воно то ясно, та тільки не продажній корупційній владі: ВР, ОП, Кабміну........ які злочинно кришують МП.
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18.08.2024 10:05 Відповісти
А най би виздихали разом з кацапами!
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18.08.2024 11:19 Відповісти
 
 