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РФ хоче, щоб Трамп у разі перемоги на виборах США "скасував" закони України про мову та УПЦ МП

Глава МЗС РФ Сергій Лавров про Трампа

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "буде рада будь-яким ініціативам" щодо завершення війни в Україні від республіканця Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Керівництво РФ хоче, щоб Трамп домігся скасування двох українських законів.

Його заяву цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, в Україні зараз нібито обмежуються права "російськомовних".

Російський міністр зазначив, що врегулювати війну можна, усунувши її "корінні причини": вступ України до НАТО й так звані утиски російськомовного населення.

У цьому контексті Лавров заявив, що Трамп, якщо він стане президентом США, має скасувати закони України про українську мову як державну та про заборону Московського патріархату, які нібито "утискають російськомовне населення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Набув чинності закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Із цією заявою Лавров виступив після того, як Трамп особисто зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та запевнив його в підтримці у разі перемоги на американських виборах.

"Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого - взяти й проголосувати", - додав Лавров.

Російська служба BBC уточнила, що в російської влади є список українських законів, які вимагають скасувати. Цей список нібито належав до проєкту угоди, яку російська та українська сторони розробили під час переговорів у Стамбулі 15 квітня 2022 року.

Читайте також: Верховна Рада дасть релігійним організаціям 9 місяців на позбавлення зв’язків з РПЦ, - Стефанчук 

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.

Автор: 

Лавров Сергій (1592) росія (65415) РПЦ (514) УПЦ МП (1209) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+75
Спочатку потрібно скасувати росію
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29.09.2024 15:25
+54
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29.09.2024 15:50
+43
Дурень думкою багатіє
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29.09.2024 15:26
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Насралла, путін, трамп ... ланки одного ланцюга
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29.09.2024 16:52 Відповісти
Та без питань. Лише:
1. Укр і англ на рф державні і обовязкові.
2. Єдиний Патріархат в Києві, де йому і місце.
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29.09.2024 16:59 Відповісти
Пам'ятайте заповіт предків:"Москаляку на гілляку!".
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29.09.2024 16:59 Відповісти
Ну, очевидно: гаваріш па рускі, ходиш до кацапської церкви - ждун раскава міра. Не змогли перемогти військо, починають намагатись перемогти "мазути штацкіє". А їх тут, як гівна. Он у нашому під'їзді у будинку на Оболоні чи то придбала, чи знімає квартиру якась лахудра. Дивно, але морда ліца як у наших бомжиків, і вони вже починають ходити до цієї квартири, як до себе додому - рускій мір вже тут.
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29.09.2024 17:00 Відповісти
І де відповідь нашого МЗС? Чи Єлдак наказав мовчати?
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29.09.2024 17:01 Відповісти
Їх заціпило. Пам'ятаєте: "надо просто пєрєстать стрелять", "томос-термос", "какая разніца, на каком язикє". А тепер це все повторюють наші вороги
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29.09.2024 17:07 Відповісти
На замітку какаяразницам.
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29.09.2024 17:12 Відповісти
Так а їм какая разніца
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29.09.2024 17:13 Відповісти
Кацапи це ідіоти. Більш дурнувату групу людей важко знайт
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29.09.2024 17:28 Відповісти
А щоб ви знали, панове, язик і УПЦ МП найбільш небезпечна і підступна зброя рашистських окупантів для знищення українців і України як держави і діє постійно і завжди.
Тільки знищення язика і УПЦ МП гарантує існування української держави!
А українським язичникам можна запропонувати еміграцію на Урал, там для них проблеми мови не існує. Присутність язичників в Україні постійна небезпека агресії орди!
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29.09.2024 18:06 Відповісти
А-ха-х.
Дожилися гріт агейни - кацапи трампуші вже завдання нарізають...
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29.09.2024 18:08 Відповісти
Если вы не отзоветесь...
Мы напишем в Спортлото!
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29.09.2024 18:15 Відповісти
Підари кацапські хочуть закласти підґрунтя для наступного вторгнення, коли почнуться протести проти цих законів.
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29.09.2024 18:28 Відповісти
...кінь лаптєногий .
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29.09.2024 18:46 Відповісти
У коня убежала потенция,
зубы, волосы, пламенный пыл.
Хорошо, хоть осталась деменция,
Обосрался, и тут же забыл!
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29.09.2024 19:08 Відповісти
иди ***** *************** ********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.09.2024 19:23 Відповісти
в буркина фасо, серега
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29.09.2024 20:44 Відповісти
Ні. Краще без НАТО в.
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29.09.2024 21:25 Відповісти
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29.09.2024 21:33 Відповісти
Видно, що армія-мова-віра, то є найболючіше для рашистів.
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29.09.2024 23:09 Відповісти
Почали знову на "трампнаш" молитися. Ох, уж як їbе цих к@цапів мова і віра, так і хочуть знову всунити свої "гєблівиє ізик і цєркавь" - тільки в сраку собі.
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30.09.2024 01:29 Відповісти
Воно хоче, пнх!!!
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30.09.2024 01:54 Відповісти
A головне після цього УПЦ МП й надалі сцятиме в очі своїм сектантам, що вони а жодному разі не підпорядковуються москві....
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30.09.2024 08:19 Відповісти
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