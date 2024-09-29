РФ хоче, щоб Трамп у разі перемоги на виборах США "скасував" закони України про мову та УПЦ МП

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "буде рада будь-яким ініціативам" щодо завершення війни в Україні від республіканця Дональда Трампа, якщо той переможе на президентських виборах у США. Керівництво РФ хоче, щоб Трамп домігся скасування двох українських законів.

Його заяву цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, в Україні зараз нібито обмежуються права "російськомовних".

Російський міністр зазначив, що врегулювати війну можна, усунувши її "корінні причини": вступ України до НАТО й так звані утиски російськомовного населення.

У цьому контексті Лавров заявив, що Трамп, якщо він стане президентом США, має скасувати закони України про українську мову як державну та про заборону Московського патріархату, які нібито "утискають російськомовне населення".

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Із цією заявою Лавров виступив після того, як Трамп особисто зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та запевнив його в підтримці у разі перемоги на американських виборах.

"Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого - взяти й проголосувати", - додав Лавров.

Російська служба BBC уточнила, що в російської влади є список українських законів, які вимагають скасувати. Цей список нібито належав до проєкту угоди, яку російська та українська сторони розробили під час переговорів у Стамбулі 15 квітня 2022 року.

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Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Російською Федерацією.