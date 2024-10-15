Трамп: Намагатимусь покласти край війні в Україні як обраний президент США

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив свої добрі взаємини з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не сталося за його каденції.

Про це Трамп заявив на заході в Пенсільванії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, багато з яких були в кепках "Зробимо Америку знову великою".

Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся".

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Кандидат-республіканець сказав, що у нього також хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським, і заявив, що він покладе край війні у Східній Європі ще до того, як його оберуть президентом.

Байден нічого не зробив для цього - він навіть не розмовляв з Путіним понад рік, - сказав Трамп. "Це війна, яка повинна закінчитися, і я збираюся домогтися її закінчення... Я збираюся спробувати покласти край цій війні, як обраний президент".

Експрезидент США додав, що "хоче, щоб люди перестали вмирати, от і все".

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Нагадаємо, американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

У Білому домі наразі немає офіційного підтвердження того, що колишній лідер США Дональд Трамп після завершення свого президентського терміну у 2021 році таємно спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

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