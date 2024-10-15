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Новости Война
5 023 96

Трамп: Постараюсь положить конец войне в Украине как избранный президент США

Трамп вкотре заявив про намір закінчити війну в Україні

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции.

Об этом Трамп заявил на мероприятии в Пенсильвании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках "Сделаем Америку снова великой".

Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".

Читайте также: Трамп имеет преимущество над Харрис в вопросе о войне РФ в Украине, - опрос WSJ

Кандидат-республиканец сказал, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным более года, - сказал Трамп. "Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне, как избранный президент".

Экс-президент США добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать, вот и все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 3-4 месяца мы окажемся в мировой войне, - Трамп

Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.

В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

В Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте также: Страны Запада боятся оказаться в "любовной тройке" с Путиным и Трампом, - The Telegraph

Автор: 

путин владимир (31519) США (27061) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+15
Ептель, на початку року говорив, що за пару днів зупинить, зараз уже - "намагатимусь"
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15.10.2024 09:43
+12
"як обраний президент США" - надеюсь, что у американского избирателя хватит благоразумия, чтобы отправить эту, кремлевскую шестерку на свалку.
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15.10.2024 09:44
+7
та яка партія, ви як діти малі - він клав болт на партію і на всіх підлеглих. А партія йому в рота зазирає саме тому що ретинги респів давно вже котяться в лайна а цей півень уособлює собою все блювотне, найгірше що є в "глибинному народі" сша - в реднеках - і саме тому за нього голосують, він мобілізує електорат як Яник колись домбасян і гопоту або Зєля всіх малоросів.
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15.10.2024 10:59
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Правила форума Совет форумчан
Ептель, на початку року говорив, що за пару днів зупинить, зараз уже - "намагатимусь"
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15.10.2024 09:43 Ответить
"...збираюся спробувати..."
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15.10.2024 10:44 Ответить
- Раз-два, війна зупинись. Пилять, не вийшло, ну вибачайте, хлопці, зробив усе що міг
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16.10.2024 06:42 Ответить
"як обраний президент США" - надеюсь, что у американского избирателя хватит благоразумия, чтобы отправить эту, кремлевскую шестерку на свалку.
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15.10.2024 09:44 Ответить
Так війну може закінчити той хто її почав і саме тому Трамп бреше бо штати цю війну не починали, тому і закінчити не можуть
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15.10.2024 09:49 Ответить
Т.е., ви хотите сказать, что группировка Трампа натравила своего цепного пса питттороссию на Украину?
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15.10.2024 09:57 Ответить
Ви хотите сказать, что США есть союзник рашки?
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15.10.2024 10:02 Ответить
а разве нет?
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15.10.2024 23:26 Ответить
США васал рашкі.

Хто, як не васал фінансував революцію 1917 року, поставивши свій проамериканський уряд, а в 20-40-х роках побудував ******* промисловість, тим самим створив ссср і, як наслідок, ******* рашку.

Про це пишуть самі американські історики: Абарінов, Спенсер, Сатон.

Так що так.
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16.10.2024 19:03 Ответить
СЮЗЕРЕН, а не "васал". ПОМИЛИВСЯ!
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16.10.2024 19:05 Ответить
По сути "группировка Трампа" ето и есть США, т.к. она представляет США.
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15.10.2024 10:29 Ответить
И кто и где был Трамп в 2014 году?

https://mind.ua/news/20279969-bajden-zvinuvativ-obamu-v-napadi-putina-na-********-2014-roku В этой же книге
"«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст."

Т.е. действующий президент Байден, обвиняет своего шефа Обаму, у которого он был вицепрезидентом, в том, что случилось в 2014 году.

Это как Камала, которая вицепрезидент у Байдена, со временем скажет тоже самое, только про Байдена и про 2022 год.
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15.10.2024 10:46 Ответить
Може скаже а може й не скаже, на то вона й американська демократія що обирають по факту двох людей зі схожими але не ідентичними поглядами (президента і віцепрезидента) - а не одного сцаря який рулить як йому заманеться.
Вся проблема якраз в тому що у дебіла Трампа саме такий авторитарний погляд на управління - до речі не в останню чергу завдяки йому цей ідіот примудрився маючи на старті сотні мільйонів доларів і купу зв'язків в найбагатшій країні світу за все життя заробити "всього лише" пару мільярдів, при тому ціною численних банкрутств і купи судових позовів.
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15.10.2024 10:55 Ответить
Я не знаю, як буде якщо переможе Трамп.

Ми можемо порівняти як було
Що було поганого коли він був президентом?

Клінтон демократ вже вибачився, за ядерну зброю - що саме через це стався напад
Байден тепер валить на Обаму

Претензія, що Трамп не заробив мільярди?
І що з цього?

Інший, шантажував, не підпишу 1млрд кредити Україні, якщо не звільнете генпрокурора.
Це демократія так працює?

А тепер згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту Конгреса, це не единий випадок - продажа політичного впливу.
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15.10.2024 11:46 Ответить
"Що було поганого коли він був президентом?"

почитай книжку "п'ятий ризик" або "страх в білому домі"
Трамп це Зєля, тільки американська версія.

він ідіот і профан який намагався домовитись з ><уйлом і ином - і був обдурений як останній лох.

це і є те що нас чекає в разі його перемоги - злив наших позицій і зупинка допомоги в обмін на *****.
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17.10.2024 12:04 Ответить
Тобто все що було - це "був обдурений як останній лох."
потужно...

Клінтон демократ - вибачається за примус до здачі ядерної зброї
Байден звинувачує Обаму - що "вони обісрались"

Як тоді виходить
"За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics Источник: "

Коли Трамп "блокував" до травня втрати були 312кв.км
Коли Трамп "виділив" 61млрд, та Байден допоміг на 2.3млрд, втрати 1245кв.км

як так виходить?
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17.10.2024 13:24 Ответить
"тобто все що було"
"як тоді виходить"
"трамп блокував - втрати 312, трамп виділив - втрати 1245"

дружок, в мене нема бажання вести дискусію в стилі дитячих маніпуляцій.
Ти вже прочитав книжки про які я згадав чи хоча б погуглив про що вони?
А маніпулювати я й сам вмію, от дивись:

клінтон вибачався - він поганий, трампиня не вибачався - він мачо-мен.
порох вибачався - він поганий, зєля не вибачався - він?..
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17.10.2024 13:59 Ответить
так "дружок" прочитав, та відповів, що "поганого зробив"
"він ідіот і профан який намагався домовитись з ><уйлом і ином - і був обдурений як останній лох."

це в стилі, самі шукайте та читайте
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17.10.2024 14:27 Ответить
ну тобто ти ніхєра не знаєш хто такий Трамп і як він насправді керував в часи своєї каденції, я тобі коротко описав і навіть надав джерела інформації але ти замість того щоб ознайомитись - далі питаєш мене як малолітній герой анекдоту "тату, а де ж море?".
ок, я зрозумів, більше не затримую.
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23.10.2024 17:45 Ответить
А як же закінчу війну до вступу на посаду?) П*дун
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15.10.2024 09:48 Ответить
Почнеш мордор бомбити? Отож!
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15.10.2024 09:49 Ответить
"Намагатися покласти край" у вустах афериста і злочинця - це заморозити з відданням кцпам захоплених територій. Вони відсидяться, навиробляють ракет і через рік-два дійдуть до Берліна (Берліна, якшо чесно, не дуже шкода).
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15.10.2024 09:51 Ответить
А нічого не муляє, що Берлін надає найвагомішу допомогу Україні?
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15.10.2024 09:54 Ответить
Пентагон майже знищив цей рудий півень, хлу все чоколядне око вилизав - віримо, аякже!
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15.10.2024 09:55 Ответить
Хочете сказати, що Трамп підкоряється пуйлу?
Ніколи сюзерен не підкорявся васалу.
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15.10.2024 10:00 Ответить
А він сюзерен?
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15.10.2024 10:10 Ответить
Хочете сказати, що США васал рашкі?
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15.10.2024 10:25 Ответить
Поки що тільки особисто Трамп.
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15.10.2024 10:27 Ответить
Трап же сам не висувається, Трампа висуває партія.
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15.10.2024 10:30 Ответить
та яка партія, ви як діти малі - він клав болт на партію і на всіх підлеглих. А партія йому в рота зазирає саме тому що ретинги респів давно вже котяться в лайна а цей півень уособлює собою все блювотне, найгірше що є в "глибинному народі" сша - в реднеках - і саме тому за нього голосують, він мобілізує електорат як Яник колись домбасян і гопоту або Зєля всіх малоросів.
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15.10.2024 10:59 Ответить
Тобто, Дональд Трамп є самовисуванцем і ні до якої партії не належить?
Ви це хочете сказати?
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15.10.2024 11:16 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/istoki-sekty-trampa/ Олег Пономарь : Истоки секты Трампа
...появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021г., и в партии есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
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15.10.2024 11:43 Ответить
Рейтинг Трампа чітко показує, що кількість кретинів в Світі приблизно однакова у всіх соціальних групах по всіх країнах.
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15.10.2024 09:58 Ответить
НЕТ, там где больше 70% , всё совсем пИчально, где меньше 50%, жизнь возможна
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15.10.2024 10:07 Ответить
ні, статистика говорить, що так званих "системно необізнаних" виборців у якій завгодно країні однакова кількість - біль 70%. Тобто тих, які тупі чи ліниві, чи яким пофіг, хоча вони розбираються в питанні кругом однакова кількість. Звідси висновок, що цивілізацією рухає меншість в приблизно 20% населення, бо ще біля 5% новатори, які кидаються на все нове досить часто зовсім бездумно. така ось "правда життя".
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15.10.2024 12:54 Ответить
Не приведи господи!
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15.10.2024 10:09 Ответить
-Воойнаа!!! Стой , раз два!
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15.10.2024 10:10 Ответить
Він вже показав себе штурмом Капітолію
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15.10.2024 10:12 Ответить
если в ухе стреляет так это Отит 👂 🔫
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15.10.2024 10:13 Ответить
Трамп ( судячи по діям , а ні по розмовам) для України значно кращий ніж Бідон.
А те , що розповідає політик ( і не тільки) - і те , що він робить зовсім інши речи.
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15.10.2024 10:14 Ответить
По каким действиям он лучше? Блокировка последней помощи Украине через свою maga и спикера джонсона это называется "лучше"?
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15.10.2024 13:11 Ответить
рыжий сдастся за 24 часа
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15.10.2024 10:15 Ответить
Брехун, як завжди у своєму репертуарі, ще й цинік, мабуть допекло, його нерви не витримують невизначеності з результатом виборів. Якщо син Трампа, дочка Трампа, його кандидат у віце-президенти, зі зневагою ставляться до України, то неважко здогадатися, яким в уяві Трампа має бути мир. До того ж гріх сумніватися, якщо цілком впевнений, як казав Єжи Лєц.
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15.10.2024 10:17 Ответить
Як воно хоче влізти в крісло преза, які тільки байки не вигадує. Старий маразматик!!!
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15.10.2024 10:18 Ответить
На ньому стільки кримінальних справ у судах, що вибір однозначний: або прорватися у президенти, або надовго сісти до в'язниці ...
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15.10.2024 16:48 Ответить
еволюція трампа
-Покладу край за 3 дні
-Намагатисусь покласти край
-Можливо покладу край в 2026
-покласти край неможливо
-війна буде продовжена
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15.10.2024 10:28 Ответить
Скільки грошей тобі платять?
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15.10.2024 10:34 Ответить
чому ж Ти брехливе не домагаєшся припинення війни і вбивства українського народу зараз???Це би було самою найкращою передвиборчою підтримкою .для обрання в президенти США???
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15.10.2024 10:32 Ответить
Помиляєтесь . Це НЕ "би було самою найкращою..."

У американського виборця війна в Україні далеко не те,
що їх найбільше хвилює . Першочергове для них це
внутрішні проблеми ,економічні та соціальні .

І саме тому кандидати не виносят на загал свої
конкретні плани відносно України .
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15.10.2024 10:45 Ответить
ВИ ДУЖЕ ПОМИЛЯЄТЕСЬ-Це винесено і на американський і на світовий загал---

Колишній президент США підтвердив свої добрі взаємини з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не сталося за його каденції.

Про це Трамп заявив на заході в Пенсільванії, повідомляє із посиланням на https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2024/10/14/kalama-harris-donald-trump-election-president-politics/ The Telegraph .

"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, багато з яких були в кепках "Зробимо Америку знову великою".

Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся". Джерело:
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15.10.2024 15:00 Ответить
Скільки можна вже публікувати блеяння цього осла. Край війні це Америка більше не дасть ні грошей ні зброї Україні. Там є люди які стоять за Трампом. В них фінансові інтереси, схеми. Їх абсолютно не їбе що українців вбивають гвалтують, руки відрубують. Це люди без моралі. За гроші вони те ж саме би робили. А цей старий козел тут блєє. Бе-еееее
Вже порошенко і зеленській обіцяли закінчити війну в Україні своїм виборцям. Ті їх вибрали а війна далі іде. Тепер інший пройдисвіт іншим виборцям обіцяє те саме щоб і його вибрали президентом.
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15.10.2024 10:35 Ответить
Коментаторам .

Замість того щоб вигадувати про Трампа всілякі нісенитниці
та паплюжити ,хоча би поцікавтесь тим ,що він зробив для
України в часи свого президенства .

И це були реальні дії ,а не обіцянки ,співчуття та занепокоєння .
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15.10.2024 10:35 Ответить
А им этого не понять...И ума никак не хватает сравнить деятельность президентов демократов и республиканцев..При Обаме-всторглись и отобрали Крым,при возвращении демократов в белый дом-вообще война началась... Но виноват во всем Трамп...Байден ни при чем.Он ведь дал 10 Абрамсов и 20 GMLRS (которых в Америке под тысячу) и с ложки кормит 2 года на поддержание штанов...
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15.10.2024 10:40 Ответить
Мені так подобається коли трампойоби замість того щоб написати що власне зробив їх Трампиня для України - описують те що зробив }{уйло і приписують це демократам.
Довбойоби, коли до вас нарешті дійде - що всі претезії адекватних людей стосуються не республіканців, в яких до речі провалів не менше: Буш старший - Чікен Київ промова, Буш молодший - рашка напала на Грузію, а вашого дебільного кретиноїдного вождя реднеків ?

Почитайте нарешті хоч щось адекватне про період його президентства в самих Штатах, досить нам тут штовхату туфту про те яке воно месія і спасіння людства, ви дебіли вже схожі на Біле Братство чи яких вірунів в МММ.
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15.10.2024 12:27 Ответить
И мне нравится,когда Байденоепы и перемогоепы,вопят "Спасибо деду за победу" Который одним своим распоряжением мог завалить Украину вооружениями...который подписывал лендлиз и подтер потом ним свою старческую сраку в маразме...терпел полугодовую задержку помощи,стоящую Украине потери территорий и тысяч жизней..и которая была ему только на руку,глядя на его политику по отношению к Украине,Израилю...бегство из Афганистана..Молитесь на этих никчемностей дальше.Выиграет Харрис,будут по улицам одни старики и дети ходить..Ну,а вы "патриоты" как всегда вовремя ****** на запад,благо граница рядом и ракеты на бошки каждый день не прилетают.
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15.10.2024 14:05 Ответить
"терпел полугодовую задержку помощи"

а не підкажеш хто винен в тому що Байден тєрпєл?
чи це не важливо, главнає пірістать стрілять і пошвидше мир (через капітуляцію)

П.С. трампошиза невиліковна - логіка там не ночувала ніколи.
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17.10.2024 11:57 Ответить
«нісенИтниця»- це дуже смішно. Та взагалі весь коментар від сектанта трампізда треба вибити на камені для нащадків.
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15.10.2024 10:49 Ответить
Трамп тогда толком ничего не сделал.
А сейчас надо быть слепым, чтобы не видеть как МАГА хотят слить Украину под любым предлогом. Это уже стало их мечтой и часть идеологии - наладить отношения с РФ и добиться капитуалиции Украины назло демократам.
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15.10.2024 11:11 Ответить
так, порятував пуйла від ковіда. ми тут дуже йому вдячні, правда.
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15.10.2024 11:12 Ответить
Факти:
1)
https://www.dw.com/uk/bill-klinton-skodue-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/a-65232050 Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї
"Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх (Україну. - Ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зважилася би на цю витівку (вторгнення. - Ред.), якби в України все ще була їхня ядерна зброя

"Я знав, що президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін не підтримує угоду про те, щоби ніколи не втручатися в територіальні кордони України, яку уклав президент Єльцин, бо хотів, щоб Україна відмовилась від своєї ядерної зброї", - зазначив Клінтон.

За його словами, офіційний Київ боявся відмовлятися від ядерної зброї, бо думав, що "це єдине, що захищало від експансіоністської Росії".

"Коли йому стало зручно, президент Путін порушив цю угоду і спочатку захопив Крим. І я почуваюсь жахливо через це, адже Україна є дуже важливою країною", - заявив експрезидент."

Клінтон демократ
знав, що росія не підтримує будапештський меморандум, що для США також меморандум ніщо не значить.

2)
https://mind.ua/news/20279969-bajden-zvinuvativ-obamu-v-napadi-putina-na-********-2014-roku Байден звинуватив Обаму в нападі путіна на Україну 2014 року
«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст.

3) Рамштайн відмінили.
Хоча можна було провести онлайн, або послати Камалу.
Но вона https://www.youtube.com/watch?v=KB5twG7_2TA&t=138s була зайнята

4) У всьому винні республіканці, намагаються заставити діяти через закони
- https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 лендліз
- https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text план перемоги України, повинен бути представлений Конгресу
- надати ракети атакамс Україні для перемоги
- конфіскувати росактиви на користь України
- підписують пакети грошей, котрими не може скористатися адміністрація, тому що "склади пусті"

5) Мінімум
- зняв ембарго Обами на поставку зброї
- Україна почала більш активно залучатись до тренувань НАТО
В порти України заходять військові кораблі НАТО
В повітрі стратегічна авіація США
- на сайті Білого дома, декларація по Криму
- звільнення захоплених моряків
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15.10.2024 11:15 Ответить
Главный факт:

МАГА хотят перекрыть снабжение Украине.

К демократам конечно есть много вопросов, но они явно меньшее зло.
Это как разница между Шольцом и Орбаном
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15.10.2024 13:39 Ответить
Почти 3 недели, нет нового PDA
При этом средства есть - 5.5млрд 2024 года + 4.8млрд 2022-2023 годов

По факту получается, что "краник" понемного закручивают...

В чем проблема, поставить подпись?
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15.10.2024 14:28 Ответить
Не знаю что там с последними поставками. Но скорей всего дело в скорых выборах.

МАГА сейчас используют каждую новость о помощи Украине как таран против демократов. Типа надо не украинцам помогать, а ветеранам, бомжам, пострадавшим от урагана или что там сейчас модно
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15.10.2024 15:33 Ответить
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA официально

Последний 25 сентября, 375млн
За 2024 фингод - 4.8млрд

Никто не кричит
Деньги уже выделены, на конкретную цель - просто не были использованы
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15.10.2024 16:31 Ответить
Мы знаем, как его maga в Конгрессе и его спикер джонсон блокировали помощь больше 6 месяцев
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15.10.2024 13:13 Ответить
Чистий 3.14здобол. Брат Льоні Голубкова.
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15.10.2024 10:36 Ответить
А під час першого терміну що заважало, решалЬщік?
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15.10.2024 10:37 Ответить
Больше всех "не в восторге" от миротворчества Дональда Трампа именно Украина, которую єта тема касается непосредственно! Вот странно, да!
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15.10.2024 10:43 Ответить
і жодного слова про те саме ЯК він закінчить війну. Просто пусті балачки
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15.10.2024 10:46 Ответить
Якраз хотів сказать те саме... Трамп і наш "Блазень" - "одного поля ягоди"... Наш брехун теж уникав конкретики у передвиборчій гонці - "конкретику" самі для себе придумували його адепти... А після виборів настала "жопа"!!! Так само діє і Трамп...
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15.10.2024 10:52 Ответить
Прохання до Вас спрогнозувати ,як буде діяти ,
якщо стане президентом ,Харріс відносно України .
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15.10.2024 11:18 Ответить
На мою думку - Харріс буде йти в руслі політики Байдена... Можливо, навіть жорсткіше (в бік Росії"... Бо у неї попереду буде 4 роки діяльності... Байден під кінець каденції старається уникать цієї "жорсткості" - бо не бажає конфронтації виборців як в США - так і всередині власної партії...
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15.10.2024 11:24 Ответить
Таке у Вас бачення з урахуванням ,що в Конгресі ,
однозначно ,знову буде більшість республіканців ,
а ,можливо ,також і в Сенаті ?
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15.10.2024 11:35 Ответить
Та хай будуть... Ви ж не забувайте - не всі республіканці - "трампісти". Багато просто "державники"...Тому вони хоч і змушені будуть враховувать "думку партії" - але вплив Трампа буде меншим... Та й на посадах в Адміністрації президента цього впливу не буде...
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15.10.2024 11:42 Ответить
Ваше право на таку думку .Я з нею кардинально
не згодна .
Думала ,що всі вже впевнилися ,як працювала
Адміністрція Байдена ,коли зірвала контрнаступ
Укріаїни не відправивши нам зброї ,та як ми
"одержували " 61 млрд $ .
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15.10.2024 11:55 Ответить
У кожного - свої погляди... На мою думку - зрив постачання зброї лежить не на Байдені - а на "трампістах", як "пхали палиці в колеса" діючій владі...
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15.10.2024 12:03 Ответить
Яр, уточню! коли Трампа зметуть в утиль - державники-конгресмени-слони не переживатумуть за своє висунення від партії від прихоті Трампа на наступних виборах і голосуватимуть по совісті та власних переконаннях.
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15.10.2024 13:29 Ответить
І я у цьому впевнений і надіюся на це...
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15.10.2024 13:55 Ответить
Конгрес 26 квітня 2024 надав президенту право PDA на 7.8млрд до 1 жовтня 2024 в рамках 61млрд
Президент скористався 2.3млрд
Після розголосу в пресі, що 5.5млрд згорає 1 жовтня, адміністрація повідомила Конгрес, щоб кошти не згоріли
За 2022-2023 роки, також є невикористаний PDA 4.8млрд
В сумі президент має повноважень на 10.3млрд

За 2024 фінрік з 1 жовтня 2023 по 1 жовтня 2024 преиздент підписав PDA 4.8млрд
Тобто коштів вистачить ще на 2 роки

Ніхто не може пояснити, чому не можуть, та коли використають 10.3млрд PDA
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15.10.2024 15:08 Ответить
- Я покладу край війні в Укараїні за два дні!
- Шо, правда?!
- Ну, я спробую...
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15.10.2024 10:52 Ответить
Коротше, стара беззмістовна маячня. Сподівається грати на слух, по інтуіції.
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15.10.2024 11:02 Ответить
Епідемія блазнів
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15.10.2024 11:03 Ответить
еволюція Трампа: від "покладу край за добу", до "збираюся спробувати покласти край цій війні" ...
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15.10.2024 11:37 Ответить
Появився "свіжий" трампіст , для мого кондуїту; ну, а "старі" та і далі серуть. Але вже їх тут настільки масово, як було ще місяць-два тому тут на форумі, вже не спостерігається...
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15.10.2024 11:38 Ответить
Та ні, тут їх, як гівна у корівнику! На слово "Трамп" вилазять з-під усіх щілин.
Одна надія - коли їх ідол чи програє, чи дограється, вони його за мить викинуть з голови та підуть шукати, кого любити ще - Зе чи Пу...

Отак було у 2019, коли такі ж вилазили на слово "Порошенко" та торохтіли за методичками: "мальдіви!", "апшори!", "свинарчуки!", "липіцька хвабріка!", "брата з'їв!"... І де вони тепер?
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15.10.2024 13:00 Ответить
стосовно трампістів - так їх тут на гілці троє, більше нема. А загалом на форумі - я вже з сотню закондуїчив.
Щодо зебілів - то активних тут десь півтори-дві тисячі. Хоча в 2019-му було зо п'ять тисяч. Нині більшість з них позникало, це правда. Дехто навіть покаявся, і під тиском реальності змінив погляди, став реалістом, і таке слід визнати... Але ваша правда полягає і в тому, що зебіли завжди знайдуть для себе Буратіно від того же чи навіть іншого папи Карло...
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15.10.2024 13:25 Ответить
і що ви будете робити із свохм кондуїтом?
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15.10.2024 23:29 Ответить
...щоб люди перестали вмирати, от і все". Так просто?!! Ну тоді треба йти по шляху ЗЕ - просто перестати стріляти.
Дуже "мудре" рішення. А щось рішучості у пана Трампа стало менше... а як же "...за два дні закінчити війну"??
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15.10.2024 12:27 Ответить
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15.10.2024 12:58 Ответить
Trump indeed has leverage: a gradual lifting of the most painful sanctions, and inviting Russia back to the club where everybody suddenly becomes very - if insincerely - polite. Trump will then keep talking tough about the parasites in Europe and domestic enemies, and will keep the reputation of ab super tough and fearsome leader. You totally can make concession after concession and look strong and dangerous, if you know who to beat up and who to suck up to.
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15.10.2024 17:07 Ответить
 
 