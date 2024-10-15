Трамп: Постараюсь положить конец войне в Украине как избранный президент США
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции.
Об этом Трамп заявил на мероприятии в Пенсильвании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках "Сделаем Америку снова великой".
Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".
Кандидат-республиканец сказал, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.
Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным более года, - сказал Трамп. "Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне, как избранный президент".
Экс-президент США добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать, вот и все".
Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.
По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.
В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.
Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".
В Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Хто, як не васал фінансував революцію 1917 року, поставивши свій проамериканський уряд, а в 20-40-х роках побудував ******* промисловість, тим самим створив ссср і, як наслідок, ******* рашку.
Про це пишуть самі американські історики: Абарінов, Спенсер, Сатон.
Так що так.
https://mind.ua/news/20279969-bajden-zvinuvativ-obamu-v-napadi-putina-na-********-2014-roku В этой же книге
"«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст."
Т.е. действующий президент Байден, обвиняет своего шефа Обаму, у которого он был вицепрезидентом, в том, что случилось в 2014 году.
Это как Камала, которая вицепрезидент у Байдена, со временем скажет тоже самое, только про Байдена и про 2022 год.
Вся проблема якраз в тому що у дебіла Трампа саме такий авторитарний погляд на управління - до речі не в останню чергу завдяки йому цей ідіот примудрився маючи на старті сотні мільйонів доларів і купу зв'язків в найбагатшій країні світу за все життя заробити "всього лише" пару мільярдів, при тому ціною численних банкрутств і купи судових позовів.
Ми можемо порівняти як було
Що було поганого коли він був президентом?
Клінтон демократ вже вибачився, за ядерну зброю - що саме через це стався напад
Байден тепер валить на Обаму
Претензія, що Трамп не заробив мільярди?
І що з цього?
Інший, шантажував, не підпишу 1млрд кредити Україні, якщо не звільнете генпрокурора.
Це демократія так працює?
А тепер згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту Конгреса, це не единий випадок - продажа політичного впливу.
почитай книжку "п'ятий ризик" або "страх в білому домі"
Трамп це Зєля, тільки американська версія.
він ідіот і профан який намагався домовитись з ><уйлом і ином - і був обдурений як останній лох.
це і є те що нас чекає в разі його перемоги - злив наших позицій і зупинка допомоги в обмін на *****.
потужно...
Клінтон демократ - вибачається за примус до здачі ядерної зброї
Байден звинувачує Обаму - що "вони обісрались"
Як тоді виходить
"За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics Источник: "
Коли Трамп "блокував" до травня втрати були 312кв.км
Коли Трамп "виділив" 61млрд, та Байден допоміг на 2.3млрд, втрати 1245кв.км
як так виходить?
"як тоді виходить"
"трамп блокував - втрати 312, трамп виділив - втрати 1245"
дружок, в мене нема бажання вести дискусію в стилі дитячих маніпуляцій.
Ти вже прочитав книжки про які я згадав чи хоча б погуглив про що вони?
А маніпулювати я й сам вмію, от дивись:
клінтон вибачався - він поганий, трампиня не вибачався - він мачо-мен.
порох вибачався - він поганий, зєля не вибачався - він?..
"він ідіот і профан який намагався домовитись з ><уйлом і ином - і був обдурений як останній лох."
це в стилі, самі шукайте та читайте
ок, я зрозумів, більше не затримую.
Ніколи сюзерен не підкорявся васалу.
Ви це хочете сказати?
...появление Трампа привлекло новых избирателей. Примерно 20 миллионов ультра-правых не голосовали за традиционных республиканцев типа Рейгана, Буша и Маккейна. Они просто не ходили на выборы.
Это отпетые расисты, гомофобы, сексисты, почитатели "традиционных" ценностей в стиле Орбана, почитатели Путина, антиваксеры, белый мусор одноэтажной Америки - без высшего образования и жители не мегаполисов. Поэтому Трамп просто почувствовал этот запрос на фашизм и сыграл эту роль (ведь первоначально он был в демократической партии США). Поэтому Трамп - и хвост и собака. Он и сформирвал секту, он и появился на ее запрос.
А остальные 40 млн избирателей республиканцев голосовали за Трампа в 2016 году из-за свежести, а в 2020 - закрыв нос пальцами, так как не могут принципиально голосовать за демократов, никогда, ни при каких условиях.
Но в этом году, например, республиканцев, голосующих за демократов стало немного больше. Ведь Трамп хотел захватить власть в стране при помощи переворота в 2021г., и в партии есть республиканцы, которые видят в нем угрозу демократии. Но опять же - таких не так много, может процентов десять.
А те , що розповідає політик ( і не тільки) - і те , що він робить зовсім інши речи.
-Покладу край за 3 дні
-Намагатисусь покласти край
-Можливо покладу край в 2026
-покласти край неможливо
-війна буде продовжена
У американського виборця війна в Україні далеко не те,
що їх найбільше хвилює . Першочергове для них це
внутрішні проблеми ,економічні та соціальні .
І саме тому кандидати не виносят на загал свої
конкретні плани відносно України .
Колишній президент США підтвердив свої добрі взаємини з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не сталося за його каденції.
Про це Трамп заявив на заході в Пенсільванії, повідомляє із посиланням на https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2024/10/14/kalama-harris-donald-trump-election-president-politics/ The Telegraph .
"Я дуже добре ладнаю з Путіним", - сказав він своїм прихильникам, багато з яких були в кепках "Зробимо Америку знову великою".
Говорячи про рішення Путіна про вторгнення в Україну, Трамп сказав: "Це було його улюбленою темою, він говорив про це, але я сказав: "Ви не вторгнетеся". Джерело:
Вже порошенко і зеленській обіцяли закінчити війну в Україні своїм виборцям. Ті їх вибрали а війна далі іде. Тепер інший пройдисвіт іншим виборцям обіцяє те саме щоб і його вибрали президентом.
Замість того щоб вигадувати про Трампа всілякі нісенитниці
та паплюжити ,хоча би поцікавтесь тим ,що він зробив для
України в часи свого президенства .
И це були реальні дії ,а не обіцянки ,співчуття та занепокоєння .
Довбойоби, коли до вас нарешті дійде - що всі претезії адекватних людей стосуються не республіканців, в яких до речі провалів не менше: Буш старший - Чікен Київ промова, Буш молодший - рашка напала на Грузію, а вашого дебільного кретиноїдного вождя реднеків ?
Почитайте нарешті хоч щось адекватне про період його президентства в самих Штатах, досить нам тут штовхату туфту про те яке воно месія і спасіння людства, ви дебіли вже схожі на Біле Братство чи яких вірунів в МММ.
а не підкажеш хто винен в тому що Байден тєрпєл?
чи це не важливо, главнає пірістать стрілять і пошвидше мир (через капітуляцію)
П.С. трампошиза невиліковна - логіка там не ночувала ніколи.
А сейчас надо быть слепым, чтобы не видеть как МАГА хотят слить Украину под любым предлогом. Это уже стало их мечтой и часть идеологии - наладить отношения с РФ и добиться капитуалиции Украины назло демократам.
1)
https://www.dw.com/uk/bill-klinton-skodue-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/a-65232050 Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї
"Я відчуваю особисту відповідальність, адже я змусив їх (Україну. - Ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зважилася би на цю витівку (вторгнення. - Ред.), якби в України все ще була їхня ядерна зброя
"Я знав, що президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін не підтримує угоду про те, щоби ніколи не втручатися в територіальні кордони України, яку уклав президент Єльцин, бо хотів, щоб Україна відмовилась від своєї ядерної зброї", - зазначив Клінтон.
За його словами, офіційний Київ боявся відмовлятися від ядерної зброї, бо думав, що "це єдине, що захищало від експансіоністської Росії".
"Коли йому стало зручно, президент Путін порушив цю угоду і спочатку захопив Крим. І я почуваюсь жахливо через це, адже Україна є дуже важливою країною", - заявив експрезидент."
Клінтон демократ
знав, що росія не підтримує будапештський меморандум, що для США також меморандум ніщо не значить.
2)
https://mind.ua/news/20279969-bajden-zvinuvativ-obamu-v-napadi-putina-na-********-2014-roku Байден звинуватив Обаму в нападі путіна на Україну 2014 року
«Вони обіс*лись у 2014 році. Ось чому ми опинилися в такій ситуації. Ми це все прос*ли. Барак ніколи не сприймав путіна серйозно», - нібито заявив Байден, при цьому він був дуже розлючений, стверджує журналіст.
3) Рамштайн відмінили.
Хоча можна було провести онлайн, або послати Камалу.
Но вона https://www.youtube.com/watch?v=KB5twG7_2TA&t=138s була зайнята
4) У всьому винні республіканці, намагаються заставити діяти через закони
- https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 лендліз
- https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text план перемоги України, повинен бути представлений Конгресу
- надати ракети атакамс Україні для перемоги
- конфіскувати росактиви на користь України
- підписують пакети грошей, котрими не може скористатися адміністрація, тому що "склади пусті"
5) Мінімум
- зняв ембарго Обами на поставку зброї
- Україна почала більш активно залучатись до тренувань НАТО
В порти України заходять військові кораблі НАТО
В повітрі стратегічна авіація США
- на сайті Білого дома, декларація по Криму
- звільнення захоплених моряків
МАГА хотят перекрыть снабжение Украине.
К демократам конечно есть много вопросов, но они явно меньшее зло.
Это как разница между Шольцом и Орбаном
При этом средства есть - 5.5млрд 2024 года + 4.8млрд 2022-2023 годов
По факту получается, что "краник" понемного закручивают...
В чем проблема, поставить подпись?
МАГА сейчас используют каждую новость о помощи Украине как таран против демократов. Типа надо не украинцам помогать, а ветеранам, бомжам, пострадавшим от урагана или что там сейчас модно
Последний 25 сентября, 375млн
За 2024 фингод - 4.8млрд
Никто не кричит
Деньги уже выделены, на конкретную цель - просто не были использованы
якщо стане президентом ,Харріс відносно України .
однозначно ,знову буде більшість республіканців ,
а ,можливо ,також і в Сенаті ?
не згодна .
Думала ,що всі вже впевнилися ,як працювала
Адміністрція Байдена ,коли зірвала контрнаступ
Укріаїни не відправивши нам зброї ,та як ми
"одержували " 61 млрд $ .
від партіївід прихоті Трампа на наступних виборах і голосуватимуть по совісті та власних переконаннях.
Президент скористався 2.3млрд
Після розголосу в пресі, що 5.5млрд згорає 1 жовтня, адміністрація повідомила Конгрес, щоб кошти не згоріли
За 2022-2023 роки, також є невикористаний PDA 4.8млрд
В сумі президент має повноважень на 10.3млрд
За 2024 фінрік з 1 жовтня 2023 по 1 жовтня 2024 преиздент підписав PDA 4.8млрд
Тобто коштів вистачить ще на 2 роки
Ніхто не може пояснити, чому не можуть, та коли використають 10.3млрд PDA
- Шо, правда?!
- Ну, я спробую...
Одна надія - коли їх ідол чи програє, чи дограється, вони його за мить викинуть з голови та підуть шукати, кого любити ще - Зе чи Пу...
Отак було у 2019, коли такі ж вилазили на слово "Порошенко" та торохтіли за методичками: "мальдіви!", "апшори!", "свинарчуки!", "липіцька хвабріка!", "брата з'їв!"... І де вони тепер?
Щодо зебілів - то активних тут десь півтори-дві тисячі. Хоча в 2019-му було зо п'ять тисяч. Нині більшість з них позникало, це правда. Дехто навіть покаявся, і під тиском реальності змінив погляди, став реалістом, і таке слід визнати... Але ваша правда полягає і в тому, що зебіли завжди знайдуть для себе Буратіно від того же чи навіть іншого папи Карло...
Дуже "мудре" рішення. А щось рішучості у пана Трампа стало менше... а як же "...за два дні закінчити війну"??