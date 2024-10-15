Трамп: Постараюсь положить конец войне в Украине как избранный президент США

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло при его каденции.

Об этом Трамп заявил на мероприятии в Пенсильвании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам, многие из которых были в кепках "Сделаем Америку снова великой".

Говоря о решении Путина о вторжении в Украину, Трамп сказал: "Это было его любимой темой, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не вторгнетесь".

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Кандидат-республиканец сказал, что у него также хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

Байден ничего не сделал для этого - он даже не разговаривал с Путиным более года, - сказал Трамп. "Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь добиться ее окончания... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне, как избранный президент".

Экс-президент США добавил, что "хочет, чтобы люди перестали умирать, вот и все".

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Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.

В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

В Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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