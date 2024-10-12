РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6601 посетитель онлайн
Новости
4 072 18

Страны Запада боятся оказаться в "любовной тройке" с Путиным и Трампом, - The Telegraph

Тісні зв’язки Трампа з Путіним можуть нашкодити Україні

У западных политиков возникли опасения относительно обмена разведданными и будущего Украины после того, как стало известно о тесных связях Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Правительства стран ЕС разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены оказаться в "menage a trois" (с французского "любовная тройка" с экс-президентом США Трампом и российским диктатором Путиным.

"Очень неприятно думать, что Запад окажется в любовной тройке с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им останется - это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части во внутренних разногласиях", - отметил европейский дипломатический источник для The Telegraph.

В издании подчеркнули, что один из вопросов, который стоит перед лидерами Европы, заключается в том, что им придется увеличить поставки оружия для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.

The Telegraph напомнило, что Трамп неоднократно говорил, что мог бы закончить войну в Украине, путем соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом на тот момент.

"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он может заставить Украину отдать земли России в обмен на прекращение огня", - добавили в материале.

Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.

Читайте также: В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан

В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте считает, что не стоит волноваться из-за возможной победы Трампа: Он полностью понимает значение борьбы в Украине

Автор: 

путин владимир (31501) Трамп Дональд (5569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Та ні. Наші зелені брешуть незалежно від виборів - більше й більше.
показать весь комментарий
12.10.2024 13:57
+6
Та нехай вибірають Трампа. Хоть поржом!
показать весь комментарий
12.10.2024 13:58
+4
Так все запутано...
Дуже велика черга...
На очко путіна...

Маса кандидатів...
Дирових...

Від Маска...
До Кадирова...
показать весь комментарий
12.10.2024 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибори - ніколи так не брешуть - як під час виборів
показать весь комментарий
12.10.2024 13:54 Ответить
Та ні. Наші зелені брешуть незалежно від виборів - більше й більше.
показать весь комментарий
12.10.2024 13:57 Ответить
Так - але це сказав Отто фон Бісмарк - ше добавивши - під час віини і після охоти
показать весь комментарий
12.10.2024 14:00 Ответить
Так все запутано...
Дуже велика черга...
На очко путіна...

Маса кандидатів...
Дирових...

Від Маска...
До Кадирова...
показать весь комментарий
12.10.2024 13:58 Ответить
Трамп кандидат на прутень *****. Уже й губи розім'яв.
показать весь комментарий
12.10.2024 15:43 Ответить
Та нехай вибірають Трампа. Хоть поржом!
показать весь комментарий
12.10.2024 13:58 Ответить
А є щось, чого ці країни не бояться?!!
показать весь комментарий
12.10.2024 14:02 Ответить
лгбт
показать весь комментарий
12.10.2024 23:15 Ответить
Боб Вудворд ще не видав свою нову книгу "Війна " .
В ЗМІ є лише окремі уривки з цієї книги .
показать весь комментарий
12.10.2024 14:26 Ответить
Кому ж хочеться бути в однiй звязцi з карликом ублюдком i эгоiстичним iдiотом?... Якщо зараз презом стане покидьок Трамп, то весь свiт зрозумiэ що тупiше американцiв народу немае.
показать весь комментарий
12.10.2024 14:44 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2024 14:52 Ответить
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный ,если бы НАТО так это был бы Ф-35
показать весь комментарий
12.10.2024 14:54 Ответить
Ти не п'яний і не Лишній...
Ти не дурний...

Принудову...
Повинність - полиш...

Тільки батоги...

Визначають винних...
показать весь комментарий
12.10.2024 15:59 Ответить
нашему Пилоту Респект
показать весь комментарий
12.10.2024 14:57 Ответить
жабагадюкінг а не любовна трійця
показать весь комментарий
12.10.2024 15:30 Ответить
гидота
показать весь комментарий
12.10.2024 16:43 Ответить
Таке буває. Коли ти несамостійна жінка, а 80 років дивишся в рот мужику. Як вони будуть жити без Америки.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:41 Ответить
нічого трамп не змінить, історію кенеді памятають всі
показать весь комментарий
12.10.2024 19:12 Ответить
 
 