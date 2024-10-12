Страны Запада боятся оказаться в "любовной тройке" с Путиным и Трампом, - The Telegraph

У западных политиков возникли опасения относительно обмена разведданными и будущего Украины после того, как стало известно о тесных связях Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Правительства стран ЕС разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены оказаться в "menage a trois" (с французского "любовная тройка" с экс-президентом США Трампом и российским диктатором Путиным.

"Очень неприятно думать, что Запад окажется в любовной тройке с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им останется - это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части во внутренних разногласиях", - отметил европейский дипломатический источник для The Telegraph.

В издании подчеркнули, что один из вопросов, который стоит перед лидерами Европы, заключается в том, что им придется увеличить поставки оружия для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.

The Telegraph напомнило, что Трамп неоднократно говорил, что мог бы закончить войну в Украине, путем соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом на тот момент.

"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он может заставить Украину отдать земли России в обмен на прекращение огня", - добавили в материале.

Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.

По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.

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В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "либо должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, либо использоваться как туалетная бумага".

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Белом доме пока нет официального подтверждения того, что бывший лидер США Трамп после завершения своего президентского срока в 2021 году тайно общался с российским диктатором.

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