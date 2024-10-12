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Новини
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Країни Заходу бояться опинитися у "любовній трійці" з Путіним та Трампом, - The Telegraph

Тісні зв’язки Трампа з Путіним можуть нашкодити Україні

У західних політиків виникли побоювання щодо обміну розвідданими та майбутнього України після того, як стало відомо про тісні зв'язки Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Уряди країн ЄС розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені опинитися в "menage a trois" (з французької "любовна трійка" з експрезидентом США Трампом та російським диктатором Путіним.

"Дуже неприємно думати, що Захід опиниться в любовній трійці з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться, продажі попкорну в Москві та Пекіні злетять до небес. Все, що їм залишиться - це сидіти склавши руки і спостерігати, як Захід розривається на частини у внутрішніх розбіжностях", - зазначило європейське дипломатичне джерело для The Telegraph.

У виданні підкреслили, що одне з питань, яке стоїть перед лідерами Європи, полягає в тому, що їм доведеться збільшити постачання зброї для України, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу від США.

The Telegraph нагадало, що Трамп неодноразово говорив, що міг би закінчити війну в Україні, шляхом угоди між Києвом та Москвою. За його словами, Путін не почав би повномасштабне вторгнення в Україні, якби він був президентом на той момент.

"Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він може змусити Україну віддати землі Росії в обмін на припинення вогню", - додали у матеріалі.

Нагадаємо, американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

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У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у Білому домі наразі немає офіційного підтвердження того, що колишній лідер США Трамп після завершення свого президентського терміну у 2021 році таємно спілкувався з російським диктатором.

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Автор: 

путін володимир (24060) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+7
Та ні. Наші зелені брешуть незалежно від виборів - більше й більше.
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12.10.2024 13:57
+6
Та нехай вибірають Трампа. Хоть поржом!
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12.10.2024 13:58
+4
Так все запутано...
Дуже велика черга...
На очко путіна...

Маса кандидатів...
Дирових...

Від Маска...
До Кадирова...
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12.10.2024 13:58
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Вибори - ніколи так не брешуть - як під час виборів
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12.10.2024 13:54 Відповісти
Та ні. Наші зелені брешуть незалежно від виборів - більше й більше.
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12.10.2024 13:57 Відповісти
Так - але це сказав Отто фон Бісмарк - ше добавивши - під час віини і після охоти
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12.10.2024 14:00 Відповісти
Так все запутано...
Дуже велика черга...
На очко путіна...

Маса кандидатів...
Дирових...

Від Маска...
До Кадирова...
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12.10.2024 13:58 Відповісти
Трамп кандидат на прутень *****. Уже й губи розім'яв.
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12.10.2024 15:43 Відповісти
Та нехай вибірають Трампа. Хоть поржом!
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12.10.2024 13:58 Відповісти
А є щось, чого ці країни не бояться?!!
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12.10.2024 14:02 Відповісти
лгбт
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12.10.2024 23:15 Відповісти
Боб Вудворд ще не видав свою нову книгу "Війна " .
В ЗМІ є лише окремі уривки з цієї книги .
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12.10.2024 14:26 Відповісти
Кому ж хочеться бути в однiй звязцi з карликом ублюдком i эгоiстичним iдiотом?... Якщо зараз презом стане покидьок Трамп, то весь свiт зрозумiэ що тупiше американцiв народу немае.
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12.10.2024 14:44 Відповісти
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12.10.2024 14:52 Відповісти
не надо мэнэ дурить я ще не пьяный ,если бы НАТО так это был бы Ф-35
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12.10.2024 14:54 Відповісти
Ти не п'яний і не Лишній...
Ти не дурний...

Принудову...
Повинність - полиш...

Тільки батоги...

Визначають винних...
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12.10.2024 15:59 Відповісти
нашему Пилоту Респект
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12.10.2024 14:57 Відповісти
жабагадюкінг а не любовна трійця
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12.10.2024 15:30 Відповісти
гидота
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12.10.2024 16:43 Відповісти
Таке буває. Коли ти несамостійна жінка, а 80 років дивишся в рот мужику. Як вони будуть жити без Америки.
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12.10.2024 17:41 Відповісти
нічого трамп не змінить, історію кенеді памятають всі
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12.10.2024 19:12 Відповісти
 
 