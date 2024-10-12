Країни Заходу бояться опинитися у "любовній трійці" з Путіним та Трампом, - The Telegraph

У західних політиків виникли побоювання щодо обміну розвідданими та майбутнього України після того, як стало відомо про тісні зв'язки Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Уряди країн ЄС розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені опинитися в "menage a trois" (з французької "любовна трійка" з експрезидентом США Трампом та російським диктатором Путіним.

"Дуже неприємно думати, що Захід опиниться в любовній трійці з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться, продажі попкорну в Москві та Пекіні злетять до небес. Все, що їм залишиться - це сидіти склавши руки і спостерігати, як Захід розривається на частини у внутрішніх розбіжностях", - зазначило європейське дипломатичне джерело для The Telegraph.

У виданні підкреслили, що одне з питань, яке стоїть перед лідерами Європи, полягає в тому, що їм доведеться збільшити постачання зброї для України, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу від США.

The Telegraph нагадало, що Трамп неодноразово говорив, що міг би закінчити війну в Україні, шляхом угоди між Києвом та Москвою. За його словами, Путін не почав би повномасштабне вторгнення в Україні, якби він був президентом на той момент.

"Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він може змусити Україну віддати землі Росії в обмін на припинення вогню", - додали у матеріалі.

Нагадаємо, американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

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У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у Білому домі наразі немає офіційного підтвердження того, що колишній лідер США Трамп після завершення свого президентського терміну у 2021 році таємно спілкувався з російським диктатором.

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