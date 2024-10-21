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Новости Война
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Трамп заявил, что угрожал Путину "ударить посреди Москвы" в случае вторжения в Украину

Трамп розповів про свої погрози Путіну через вторгнення в Україну

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что якобы угрожал своему другу, российскому диктатору Владимиру Путину, нанести удар по "долбаной Москве", если Россия вторгнется в Украину, а лидер Кремля якобы не сделал этого при президентстве Трампа.

Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь в Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо посреди долбаной Москвы", - сказал Трамп.

Экс-президент США назвал Путина своим другом и подтвердил их хорошие отношения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войну в Украине не остановят планы Зеленского, Харрис и Трампа, - Bloomberg

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Я сказал: "Тебя очень сильно ударят, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.

Как утверждает республиканец, Путин якобы в ответ заявил, что не будет вторгаться в Украину.

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны в Украине, которая, по его мнению, является проигрышной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о телефонных разговорах с Путиным после завершения президентского срока, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31560) россия (96184) США (27145) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+47
Предвыборная компания - время оху..тельных историй .
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21.10.2024 10:43 Ответить
+40
Чого тільки не набрешеш в останню мить.
Коли світить в'язниця на обрії.
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21.10.2024 10:42 Ответить
+29
Зараз фуйло підтвердить. Операція "спасти рядового Доню"
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21.10.2024 10:44 Ответить
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Трамп - форева!
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21.10.2024 16:04 Ответить
два *******.шо не?
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21.10.2024 16:08 Ответить
Це якась шизофазія
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21.10.2024 17:27 Ответить
Звичайно, погрожував, це навіть без слів зрозуміло.

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21.10.2024 17:32 Ответить
Так він і Кім Чен Ину колись погрожував показати кузькіну мать. Але підсумку КНДР з ядерною зброєю, а Трамп мабуть навіть не зрозумів що його "на кую вєртєлі".
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21.10.2024 17:43 Ответить
я в 2017 грозил ударить по Лос-Анджелесу и чо
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21.10.2024 18:23 Ответить
Стук в двері- хто там ?
Вам потрібен словянська шафа. ?
Да пішли ви.....,Донні шпійон Кремля живе в Малагро, Флоріда.
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21.10.2024 19:10 Ответить
Яке брехло! Невже американці вірять? Дурні!
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21.10.2024 19:50 Ответить
Ната, украинцы же поверили в 19 году:"я розкажу вам про країну своєї мрії, де не буде корупції,..." Дален по тексту! Спроси у прокуроров пенсионеров по инвалидности, есть корупція или уже таки нет в украинн
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22.10.2024 06:38 Ответить
Це саме після цієї розмови з путлєром Трамп вийшов з нарадчої кімнати неначе його там гвалтувала рота солдат, причому все у збоченій формі???
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21.10.2024 20:57 Ответить
Фото вище додається ("Helsinki-2018")
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21.10.2024 22:48 Ответить
може йому приснилось старість не радість
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21.10.2024 21:26 Ответить
Брехло цій Трамп.
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21.10.2024 21:57 Ответить
Деменція прогресує. Боронь боже Америку від кретинів!
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22.10.2024 03:58 Ответить
Путя обіцяв передати відеокасету де Трамп та 5 жіночок в готелі щось робоять...
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22.10.2024 06:19 Ответить
Звіздобол:
https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-crisis-how-events-have-unfolded-under-trump-n753996 Північнокорейська криза: як розвивалися події за Трампа
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22.10.2024 22:29 Ответить
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