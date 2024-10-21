Трамп заявил, что угрожал Путину "ударить посреди Москвы" в случае вторжения в Украину
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что якобы угрожал своему другу, российскому диктатору Владимиру Путину, нанести удар по "долбаной Москве", если Россия вторгнется в Украину, а лидер Кремля якобы не сделал этого при президентстве Трампа.
Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь в Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо посреди долбаной Москвы", - сказал Трамп.
Экс-президент США назвал Путина своим другом и подтвердил их хорошие отношения.
"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Я сказал: "Тебя очень сильно ударят, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.
Как утверждает республиканец, Путин якобы в ответ заявил, что не будет вторгаться в Украину.
Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно президент Владимир Зеленский не должен был допустить начала войны в Украине, которая, по его мнению, является проигрышной.
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Да пішли ви.....,Донні шпійон Кремля живе в Малагро, Флоріда.
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