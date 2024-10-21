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Новини Війна
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Трамп заявив, що погрожував Путіну "вдарити посеред Москви" у разі вторгнення в Україну

Трамп розповів про свої погрози Путіну через вторгнення в Україну

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що нібито погрожував своєму другові, російському диктатору Володимиру Путіну, завдати удару по "довбаній Москві", якщо Росія вторгнеться в Україну, а лідер Кремля нібито не зробив цього за президентства Трампа.

Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш в Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред довбаної Москви", - сказав Трамп.

Експрезидент США назвав Путіна своїм другом і підтвердив їхні добрі стосунки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війну в Україні не зупинять плани Зеленського, Гарріс і Трампа, - Bloomberg

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору". Я сказав: "Тебе дуже сильно вдарять, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови". Тому що, знаєте, він живе під куполами", - додав Трамп.

Як стверджує республіканець, Путін нібито у відповідь заявив, що не вторгатиметься в Україну.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що саме Президент Володимир Зеленський не мав допустити початку війни в Україні, яка, на його думку, є програшною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не підтвердив і не спростував інформацію про телефонні розмови з Путіним після завершення президентського терміну, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (24120) росія (66037) США (23390) Трамп Дональд (6105)


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Топ коментарі
+47
Предвыборная компания - время оху..тельных историй .
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21.10.2024 10:43 Відповісти
+40
Чого тільки не набрешеш в останню мить.
Коли світить в'язниця на обрії.
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21.10.2024 10:42 Відповісти
+29
Зараз фуйло підтвердить. Операція "спасти рядового Доню"
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21.10.2024 10:44 Відповісти
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Трамп - форева!
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21.10.2024 16:04 Відповісти
два *******.шо не?
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21.10.2024 16:08 Відповісти
Це якась шизофазія
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21.10.2024 17:27 Відповісти
Звичайно, погрожував, це навіть без слів зрозуміло.

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21.10.2024 17:32 Відповісти
Так він і Кім Чен Ину колись погрожував показати кузькіну мать. Але підсумку КНДР з ядерною зброєю, а Трамп мабуть навіть не зрозумів що його "на кую вєртєлі".
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21.10.2024 17:43 Відповісти
я в 2017 грозил ударить по Лос-Анджелесу и чо
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21.10.2024 18:23 Відповісти
Стук в двері- хто там ?
Вам потрібен словянська шафа. ?
Да пішли ви.....,Донні шпійон Кремля живе в Малагро, Флоріда.
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21.10.2024 19:10 Відповісти
Яке брехло! Невже американці вірять? Дурні!
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21.10.2024 19:50 Відповісти
Ната, украинцы же поверили в 19 году:"я розкажу вам про країну своєї мрії, де не буде корупції,..." Дален по тексту! Спроси у прокуроров пенсионеров по инвалидности, есть корупція или уже таки нет в украинн
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22.10.2024 06:38 Відповісти
Це саме після цієї розмови з путлєром Трамп вийшов з нарадчої кімнати неначе його там гвалтувала рота солдат, причому все у збоченій формі???
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21.10.2024 20:57 Відповісти
Фото вище додається ("Helsinki-2018")
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21.10.2024 22:48 Відповісти
може йому приснилось старість не радість
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21.10.2024 21:26 Відповісти
Брехло цій Трамп.
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21.10.2024 21:57 Відповісти
Деменція прогресує. Боронь боже Америку від кретинів!
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22.10.2024 03:58 Відповісти
Путя обіцяв передати відеокасету де Трамп та 5 жіночок в готелі щось робоять...
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22.10.2024 06:19 Відповісти
Звіздобол:
https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-crisis-how-events-have-unfolded-under-trump-n753996 Північнокорейська криза: як розвивалися події за Трампа
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22.10.2024 22:29 Відповісти
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