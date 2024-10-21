Трамп заявив, що погрожував Путіну "вдарити посеред Москви" у разі вторгнення в Україну
Колишній президент США Дональд Трамп розповів, що нібито погрожував своєму другові, російському диктатору Володимиру Путіну, завдати удару по "довбаній Москві", якщо Росія вторгнеться в Україну, а лідер Кремля нібито не зробив цього за президентства Трампа.
Про це він заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш в Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред довбаної Москви", - сказав Трамп.
Експрезидент США назвав Путіна своїм другом і підтвердив їхні добрі стосунки.
"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору". Я сказав: "Тебе дуже сильно вдарять, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови". Тому що, знаєте, він живе під куполами", - додав Трамп.
Як стверджує республіканець, Путін нібито у відповідь заявив, що не вторгатиметься в Україну.
Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що саме Президент Володимир Зеленський не мав допустити початку війни в Україні, яка, на його думку, є програшною.
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https://www.nbcnews.com/news/world/north-korea-crisis-how-events-have-unfolded-under-trump-n753996 Північнокорейська криза: як розвивалися події за Трампа