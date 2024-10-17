Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні початися, - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що саме Президент Володимир Зеленський не мав допустити початку війни в Україні, яка, на його думку, є програшною.
Про це він заявив у онлайнінтерв’ю для PBD Podcast, що вийшло в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що Зеленський - один із найкращих торговців, яких я коли-небудь бачив. Щоразу, коли він приходить, ми даємо йому $100 мільярдів", - почав Трамп зі своїх же висловлювань, озвучених раніше на виборчих мітингах.
"Хто ще отримував такі гроші в історії? Такого ніколи не було. Але це не означає, що я не хочу йому допомагати, бо мені дуже шкода цих людей. Однак він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Ця війна програшна", - заявив колишній президент США.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп продовжує підтримувати особисті стосунки з Путіним після завершення свого президентського терміну. І хоча в кампанії Трампа заперечували ці повідомлення, сам він цього тижня заявив: "У Росії ніколи до цього не було президента, якого б вони так поважали".
Як повідомлялося, Трамп неодноразово заявляв, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби він був президентом. До того ж, і раніше колишній президент США припускав, що саме Президент України винен у війні, розв’язаній РФ. Наприклад, під час передвиборчого заходу в Мінт-Гіллі (Північна Кароліна) Трамп сказав: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду".
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Парадокс, при Обаме-Байдене, Украина потеряла Крым, южные города, десятки тысяч погибших, но виноват Трамп?!
Кстати, опросы в колеблющихся штатах , сегодня, дают Трампу победу.
Війна почалася у лютому 2014 року, навіть ще раніше, з розстрілів майданівців у січні місяці, чи жорстокої кривавої розправи над студентами наприкінці листопада 2013 року, боягузливе лайно Янукович сам ніколи не віддав би таких наказів, це було зроблено під примусом )(уйла, який на той час прийняв рішення про ліквідацію української державності. А проголосив виродок-ліліпут цей план ще у 2007 році у Німеччині, який розніжені елітні кола Заходу помилково сприйняли за невдалий жарт, вірніше це був самообман. Обама і Меркель безпосередньо причетні до нав'язування такої жартівливо-заспокійливої реакції на поведінку упиря. А пізніше і це руде створіння, що знову прагне стати президентом у США.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/18/7480212/ Силы обороны продвинулись возле Торецка и Покровска - ISW
Може просто тобі ***** подобається?
Тільки от чому в окопах виборців ZE я не зустрічав....
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Ого! Вже дійшов до 100 млрд. Раніше пердів про 60 млрд. Наступна сума яка буде? Трильйон?