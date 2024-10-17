Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні початися, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що саме Президент Володимир Зеленський не мав допустити початку війни в Україні, яка, на його думку, є програшною.

Про це він заявив у онлайнінтерв’ю для PBD Podcast, що вийшло в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що Зеленський - один із найкращих торговців, яких я коли-небудь бачив. Щоразу, коли він приходить, ми даємо йому $100 мільярдів", - почав Трамп зі своїх же висловлювань, озвучених раніше на виборчих мітингах.

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"Хто ще отримував такі гроші в історії? Такого ніколи не було. Але це не означає, що я не хочу йому допомагати, бо мені дуже шкода цих людей. Однак він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Ця війна програшна", - заявив колишній президент США.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп продовжує підтримувати особисті стосунки з Путіним після завершення свого президентського терміну. І хоча в кампанії Трампа заперечували ці повідомлення, сам він цього тижня заявив: "У Росії ніколи до цього не було президента, якого б вони так поважали".

Як повідомлялося, Трамп неодноразово заявляв, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби він був президентом. До того ж, і раніше колишній президент США припускав, що саме Президент України винен у війні, розв’язаній РФ. Наприклад, під час передвиборчого заходу в Мінт-Гіллі (Північна Кароліна) Трамп сказав: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду".