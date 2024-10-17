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Зеленський - Трампу: Або в нас буде ядерна зброя, або ми будемо в НАТО

Зеленський про ядерну зброю та НАТО

Президент Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він назвав Будапештський меморандум недієвою домовленістю, яка не змогла захистити Україну, коли вона відмовилася від ядерної зброї.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна - Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", - розповів він.

Також читайте: Запрошення до НАТО не є "червоними лініями", це превентивний крок, - Зеленський

Президент зауважив, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна і обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не била далекобійною зброєю Німеччини, тому що нам її не надавали, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) НАТО (6530) ядерна зброя (1170) Трамп Дональд (6079)


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Топ коментарі
+21
Ядерна зброя має бути в України у будь якому випадку - на НАТО з трампом -, орбаном, фіцо, шольцем і т.д. надіє немає ніякої !

Треба кооперуватись із скандинавами, балтами та Польщею і робити свою ЯЗ
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17.10.2024 16:05 Відповісти
+12
вони обидва одинакові базікали - тому розуміють один одного з напівслова
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17.10.2024 16:01 Відповісти
+11
Для знищення України світові аферисти відібрали в України ядерну зброю ,написали Будапештську брехню і не беруть в НАТО.
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17.10.2024 16:41 Відповісти
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Дайош ядрьоний асфальт!!!
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17.10.2024 16:17 Відповісти
Дайте йому сєльодки!
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17.10.2024 16:19 Відповісти
А ти вже зʼїв ?
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17.10.2024 17:44 Відповісти
"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна - Україна" сказав Зеленський.
Прочитайте хтось юристу з Кривого Рогу, що США ні до чого, що Україні віддала свою ядерну зброю росії. Україні позвала США засвідчити факт передачі, а не питалися дозволу. Це як Манька віддалася Васі, а звинувачує в цьому Петра, що вона дура.
Ще раз вичставляю інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo.
Він був в комісії по передачі ядерної зброї і знає набагато краще ситуацію за свю команду Зеленського. Така брехня може пройти тільки в Україні. США виконали все, що обіцяла.
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17.10.2024 16:27 Відповісти
Гірше того, клоуняра навіть показує що незнає як не тільки Україна віддала ЯЗ. Була ще Білорусь та Казахстан.
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17.10.2024 16:31 Відповісти
За 3 роки не змогли розробити не те, що ракети як носії для ЯЗ. Навіть снарядів та мін не спромоглись наробити. Для кого ця маячня говориться?
Їпаний клоун-диктатор вже залякує як Ким Чен Ін. Тільки товстий ефективний на відміну від нього.
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17.10.2024 16:30 Відповісти
Ядерна зброя це добре, але до неї треба українська голова, а не кротяча. А створювати її воно буде за ті купи зелених купюр, що наскладав у своєму бункері?
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17.10.2024 16:30 Відповісти
Розвішує лапшу на зебаранячі вуха для підняття рейтингу.
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17.10.2024 16:32 Відповісти
Як тільки Україна почне рухи в напрямку створення ядерної зброї, вона втратить всіх союзників. Звісно, що зелений виродок занадто тупий, щоб дійсно щось подібне організувати, але можна просто молоти дурним язиком і втрачати підтримку Заходу. Це і є мета. Можу побажати йому лише здохнути в страшних муках.
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17.10.2024 16:32 Відповісти
розісрати Україну з союзниками - це і посильна робота внутрішнього ворога
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17.10.2024 18:46 Відповісти
Колись ще за Порошенко велися розмови про ЯЗ, але казали що то коштуватиме надзвичайно дорого. Аж 2 млрд юсд. І тому не робилося нічого. Зараз збиткі в десятки трильйонів може підштовхнуть до правильного рішення робити незважаючи ні на що.
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17.10.2024 16:35 Відповісти
ні, не лярди, а трильйони коштуватиме відновлення ядерного статусу. Бо це не лише заводи по виготовленню ЯЗ, і сама бомба. Там купа сила-силених супутніх виробництв. Вже нічого не кажучи про санкції від всього світу...
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17.10.2024 23:33 Відповісти
Терміново викликати санітарів і поставити шлемазлу холодну лівативу(клізму)!
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17.10.2024 16:37 Відповісти
Все правильно сказав президент.
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17.10.2024 16:37 Відповісти
спецы у нас есть , урана куры не клюют , раз два и в дамки
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17.10.2024 16:39 Відповісти
Як що це жарт, то невдалий! Специ в нас дійсно є та Україна входить у десятку країн за добиванням урану.
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17.10.2024 17:52 Відповісти
При всіх спецах паливо для АЕС не в змозі самі робити.
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17.10.2024 18:05 Відповісти
Ви не володієте інформацією
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18.10.2024 18:10 Відповісти
06.05.23 08:19 Украинские АЭС до 2035 года будут обеспечены канадским ядерным топливом, размер сделки достигает $4 млрд, - Reuters
Украина заключила 12-летнее соглашение с канадской компанией Cameco Corp о покупке урана для питания всех ядерных реакторов. Об этом сообщила https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cameco-insight-idCAKBN2WW0BL Reuters украинская государственная компания "Энергоатом", информирует .
Джерело:
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18.10.2024 18:18 Відповісти
Отримати ядерну зброю дуже легко! Це Бєлий Русскій Путь! А ще є Малий Русскій Путь!
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17.10.2024 16:40 Відповісти
Для знищення України світові аферисти відібрали в України ядерну зброю ,написали Будапештську брехню і не беруть в НАТО.
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17.10.2024 16:41 Відповісти
Пиз........................дун! Клоун...............
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17.10.2024 16:42 Відповісти
Трамп уху кушает
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17.10.2024 16:44 Відповісти
трамп сам кому завгодно ухи наваре
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17.10.2024 19:23 Відповісти
значь она сильна ....
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17.10.2024 16:47 Відповісти
Трамп Зеленському: Або в вас не буде ядерної зброї, або ви не будете в НАТО
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17.10.2024 16:56 Відповісти
просто зеля нашёл свободные уши. не обращайте внимания
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17.10.2024 16:56 Відповісти
простреленное ухо
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17.10.2024 16:58 Відповісти
работа по Ватамной бомбе уже ведется
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17.10.2024 16:59 Відповісти
Вспомнилось - Или я её веду в ЗАГС, или он меня в суд.
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17.10.2024 17:00 Відповісти
А під@ри можуть скавчати,АЕС то навіть зараз-ядерна зброя.
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17.10.2024 17:03 Відповісти
надо зарядить аєс в паляницю и ******* по плешивому в кремле
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17.10.2024 17:18 Відповісти
Володимир Олександрович якщо у нас буде ядерна зброя ! Я все прощу , я особисто на руках буду вас носити на роботу і з роботи а хто криве слово на вас скаже я анігілюю його в ту ж секунду!
Приступайте до збагатшення урану вже завтра нікого не слухайте!
Наш приклад Ізраїль а не імпотентний толерантний світ.
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17.10.2024 17:09 Відповісти
я з вами))
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17.10.2024 23:58 Відповісти
Нарешті, правильно сказав.
Скоріш за все вже в розробці, або вже є.
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17.10.2024 17:10 Відповісти
- Верните немедленно чемоданчик! А не то будет как в прошлый раз!!!
- А что было в прошлый раз?
- Чемоданчик так и не вернули...
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17.10.2024 17:19 Відповісти
Ьа хватит уже бубнить про ядерное оружие. Вроде, если бы оно сейчас откуда-то взялось, ты его применил бы..
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17.10.2024 17:20 Відповісти
Трамп сказав: "У вас справедливі аргументи"
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17.10.2024 17:24 Відповісти
Трамп сказав: "У вас справедливі аргументи" ... і розчулено висякався.
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17.10.2024 17:34 Відповісти
Щоб виготовити ядерку, потрібен завод із збагачення урану це міліарди витрат, захід не дасть грошей на такий проект, а ми навіть от на балістичні ракети не можемо назбирати.

Друге потрібні спеціалісти, можна переманити своїх назад з Ірану зарплатами але хто поїде сюди якщо тут п...ть одне а за тиждень уже забувають і ти із спеціаліста-ядерщика із бронню, можеш перетворитись на моб. ресурс.
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17.10.2024 17:34 Відповісти
Ви це тільки не розповідайте харківʼянам , а то вони вас спитають:а що й так можна було?
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18.10.2024 18:14 Відповісти
Якщо у єрмака буде червона кнопка і татаров,- капець всім чеченцям...
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17.10.2024 18:05 Відповісти
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18.10.2024 18:15 Відповісти
Это может сработать. Конечно в НАТО не примут, но могут устроить пару утечек технологий (может даже бомб) и закрыть глаза на ЯО. Как с Израилем. В конце концов геополитически Украина европейский аналог Израиля.
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17.10.2024 18:14 Відповісти
При фінансуванні можна зробити бомбу теоретично з відпрацьованих твелів, але для цього потрібне обладнання, фінансування і спеціалісти.

Плюс у нас немає засобів доставки СС18 які виробляв південмаш, мабуть вже все втрачено. От навіть Грім2 не можуть в серію запустити.
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17.10.2024 18:20 Відповісти
З вироблення деяких реакторів виходить 235 уран або плутоній, саме те, що треба для бомбочки..

Але це так звані реактори-розмножувачі, зазвичай це реактори на швидких нейтронах, які мають відносно великі швидкості.. У них завантажують 238 уран наприклад, а на виході вже бойовий 235..

У більшості реакторів АЕС нейтрони повільні, теплові і немає вихідних компонентів для ядерної бомби
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17.10.2024 18:48 Відповісти
На скільки я колись розмовляв з атомщика то у відпрацьованому твелі багато плутонію, і теоретично з такого можна виготовити ядерку та досягнути критичної маси, просто треба обладнання і фахівців.

А ви говорите за реактори де твели на збагаченому ураном 235 паливі з яких простіше виготовити ядерку, та на скільки мені відомо у нас тільки мабуть в Харькові такі були.
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17.10.2024 23:10 Відповісти
"Зеленский в сентябре дал союзникам три месяца на принятие положений плана победы, - AP"
"Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО"

Украина всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия, - украинский чиновник для Bild
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил он.

У запада, в частности в США нет выхода, время истекает - поэтому ИЛИ против ИЛИ

Интересно, а что сказал Камале и Байдену?
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17.10.2024 18:22 Відповісти
"Если президент Украины примет решение о создании ядерного оружия, то «грязная бомба» с обычным взрывчатым веществом и радиоактивным элементом, который можно получить в Чернобыле, может быть создана буквально за считаные дни, - пишуть кацапи.
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17.10.2024 18:42 Відповісти
Это больше похоже на тероризм, т.е. в военном смысле вообще никакой ценности
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17.10.2024 18:45 Відповісти
Нашим спецам видніше.
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17.10.2024 18:48 Відповісти
А ядерний удар по Києву має військовий сенс?
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17.10.2024 19:47 Відповісти
"В 2010-2014 годах в рамках израильского исследовательского проекта «Green Field» по уточнению характера радиоактивного загрязнения в случае применения террористами «грязных бомб» по результатам двадцати полигонных и лабораторных испытаний было впервые доказано незначительное попадание радиоактивных изотопов за пределы места подрыва «грязной бомбы»"

і тоді який сенс у вашій пропозиції?
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17.10.2024 20:06 Відповісти
Є і інша інформація - буде заражено кілька квадратних кілометрів, що зовсім не мало, для густонаселених міст.
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17.10.2024 20:15 Відповісти
кацапи ще рік тому почали "БИТЬ В НАБАТ!!!"

Х@єрова "БИЛИ" - поздно!
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17.10.2024 18:46 Відповісти
чоловік Лєнки-скумбрії навряд чи завтра згадає, що і кому він брехав вчора

а журналісти вчепилися не на жарт

Зірку Смерті з Зоряних війн він Трампу не обіцяв?
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17.10.2024 18:43 Відповісти
Якщо Зеленський про це почав казати, то ЯЗ вже у нас є. Балістичні ракети теж є.

Ось так, тихим сапом... .

Хоча кацапи ще рік тому почали скиглити.
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17.10.2024 18:44 Відповісти
Згоден, ядерна зброя скоріше за все буде. Питання тільки чия - українська чи американська.
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17.10.2024 18:52 Відповісти
американська?? від імпотентних сша які ссуть дать дозвіл на далекобійні ракети?? розсмішили
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18.10.2024 00:14 Відповісти
Життя по різному повернутися може. Сьогодні імпотенти, а завтра хз
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18.10.2024 03:02 Відповісти
ЯЗ повинна вже давно бути. Чого чекаємо?
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17.10.2024 18:57 Відповісти
Все, расходимся. Ермак не дал разрешение

В ОП https://24tv.ua/yaderna-zbroya-za-kilka-tizhniv-zelenskogo-vidreaguvali-guchni_n2665260 опровергли информацию Bild о том, что Украина всерьёз рассматривает возможность восстановления ядерного оружия
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17.10.2024 19:19 Відповісти
"Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые аргументы"

Получается, Трамп услышал, сказал что справедливо
и согласен, что Украина будет в НАТО, т.к. Украина выбрала НАТО
если завтра выберет ядерное оружие, то будет яо вместо НАТО

Выходит Трамп, поддерживает любой выбор Украины
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17.10.2024 19:33 Відповісти
маячня. Сьогодні вийшов комент трампа що то зе винен у початку війни. Вам про це ще методички не скинули?
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18.10.2024 00:15 Відповісти
А Байден сказав, що то Обама в 2014.
Трамп сказав, що Байден в 2022
Тепер інше сказав.

Кому вірити?
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18.10.2024 02:05 Відповісти
Трансглюкатор не просить. Йому сказали, що він у нього в столі лежить.
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17.10.2024 19:40 Відповісти
Загальновідомо, що при виготовленні ядерної зброї на основі плутонію має бути забезпечена критична маса для голої кулі з металевого 239-Pu приблизно 10 кг, а для кулі у нейтроновідбиваючому "дзеркалі" - приблизно 5,2 кг.
Теоретично процес утворення Pu-239 з U-238 можна описати як наступну послідовність ядерних реакцій:
1) захоплення нейтрону ураном-238;
2) перший бета-розпад;
3) другий бета-розпад.

Ось більш детально основні етапи цього процесу:

Нейтронне захоплення:
Уран-238 захоплює нейтрон (n), утворюючи уран-239 (U-239).
U-238+n → U-239

Бета-розпад 1:
Уран-239 є нестабільним і зазнає бета-розпаду, в якому один з його нейтронів перетворюється на протон, вивільняючи електрон (бета-частинку) та антинейтрино. Це призводить до утворення нептунію-239 (Np-239).
U-239 → Np-239+β−+νˉ

Бета-розпад 2:
Нептуній-239 також нестабільний і зазнає другого бета-розпаду, перетворюючись на плутоній-239 (Pu-239).
Np-239 → Pu-239+β−+ν

Відомо, що тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ) для ядерного реактора типу ВВЕР-1000 (Південно-Українська АЕС) зазвичай містить урану (U) приблизно 90-95%.
Вага таких ТВЕЛів зазвичай становить близько 400-500 кг.
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17.10.2024 19:42 Відповісти
Так, нема у нас ядерної зброї. Але у нас є координати російських атомних електростанцій. Звичайно, ядерного вибуху швидше всього не буде, але величезний викид радіації гарантований. Потрібні тільки носії вибухівки, подавлення ворожого ППО і вітер в сторону мацкви.
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17.10.2024 20:22 Відповісти
Бубон з гранатою. Ядерною. І буде посилати всіх к ядрёной матєрі.
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17.10.2024 20:45 Відповісти
Правильна постановка питання. Але Шольца ображати не слід - його так обсіли прокремлівські покручі, що треба робити на це поправку і бути вдячними за те, що Німеччина надає.
Куди воно дівається, особливо, гроші - ось де хороше питання на засипку.
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17.10.2024 21:23 Відповісти
балабол , а де будеш проводити випробування , в Кривому Роз1
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17.10.2024 21:49 Відповісти
Можна домовитись із Францією.
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17.10.2024 22:12 Відповісти
хернуть по кацапстану как вариант. заодно и проверим
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17.10.2024 22:39 Відповісти
У відповідь прилетить 100.
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17.10.2024 23:06 Відповісти
а вот и увидим
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18.10.2024 15:38 Відповісти
https://t.me/Ol_Sharp/20693 Олег Шарп , 17 Oct, 22:23:
Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні https://www.politico.com/news/2024/10/17/trump-zelenskyy-biden-russia-ukraine-war-blame-00184173 - Politico. "Саме Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна для України програна", - заявив Трамп.
Що цікаво… Тільки сьогодні Зеленський розповідав у Брюсселі, що розмовляв з Трампом і заявив тому, що для свого захисту Україна має два варіанти - або ядерна зброя, або членство в НАТО. І Україна, мовляв, вибирає НАТО. На що Трамп, нібито, відповів: "У вас справедливі аргументи". І навіть поплескав Зеленського по плечу, обтягнутому мілітарі-теніскою.
В цій ситуації у нас немає вибору, і нам доводиться захищати свого президента. Бо те, що саме Зеленський, а не путін, винуватий у початку цієї війни - така вже сова на глобус, що аж невдобно.
Так, Шостий багато у чому винний - і те, що окупація частини України навесні 22-го відбулась так швидко - його одноосібна, як Верховного, вина. Не готувався, саботував, не прислуховувався, брехав. Але підігрувати у цьому питанні Трампу, який на блакитному оці артикулює чи не головний російський наратив, недопустимо за жодних умов.
Не знаю, чим закінчаться вибори у США, але підозрюю, що у випадку перемоги Трампа, останній надасть перевагу тандему з путіним, а не Зеленським. Якщо, звісно, не поміняє риторику і дії на 180град.. Єдина надія на те, що це йому як два пальці об асфальт.
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17.10.2024 23:29 Відповісти
Хоче перетворити Україну на Пн. Корею? Про наслідки цей "лякач" подумав?
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17.10.2024 23:57 Відповісти
не пройшло і 3 роки як він згадав про цей аргумент. З іншого боку, це означає шо справи у нас геть погані.
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18.10.2024 00:02 Відповісти
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