Зеленський - Трампу: Або в нас буде ядерна зброя, або ми будемо в НАТО
Президент Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО.
Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Він назвав Будапештський меморандум недієвою домовленістю, яка не змогла захистити Україну, коли вона відмовилася від ядерної зброї.
"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна - Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", - розповів він.
Президент зауважив, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна і обирає НАТО, а не ядерну зброю.
"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", - сказав Зеленський.
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Прочитайте хтось юристу з Кривого Рогу, що США ні до чого, що Україні віддала свою ядерну зброю росії. Україні позвала США засвідчити факт передачі, а не питалися дозволу. Це як Манька віддалася Васі, а звинувачує в цьому Петра, що вона дура.
Ще раз вичставляю інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo.
Він був в комісії по передачі ядерної зброї і знає набагато краще ситуацію за свю команду Зеленського. Така брехня може пройти тільки в Україні. США виконали все, що обіцяла.
Їпаний клоун-диктатор вже залякує як Ким Чен Ін. Тільки товстий ефективний на відміну від нього.
Украина заключила 12-летнее соглашение с канадской компанией Cameco Corp о покупке урана для питания всех ядерных реакторов. Об этом сообщила https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-cameco-insight-idCAKBN2WW0BL Reuters украинская государственная компания "Энергоатом", информирует .
Джерело:
Приступайте до збагатшення урану вже завтра нікого не слухайте!
Наш приклад Ізраїль а не імпотентний толерантний світ.
Скоріш за все вже в розробці, або вже є.
- А что было в прошлый раз?
- Чемоданчик так и не вернули...
Друге потрібні спеціалісти, можна переманити своїх назад з Ірану зарплатами але хто поїде сюди якщо тут п...ть одне а за тиждень уже забувають і ти із спеціаліста-ядерщика із бронню, можеш перетворитись на моб. ресурс.
Плюс у нас немає засобів доставки СС18 які виробляв південмаш, мабуть вже все втрачено. От навіть Грім2 не можуть в серію запустити.
Але це так звані реактори-розмножувачі, зазвичай це реактори на швидких нейтронах, які мають відносно великі швидкості.. У них завантажують 238 уран наприклад, а на виході вже бойовий 235..
У більшості реакторів АЕС нейтрони повільні, теплові і немає вихідних компонентів для ядерної бомби
А ви говорите за реактори де твели на збагаченому ураном 235 паливі з яких простіше виготовити ядерку, та на скільки мені відомо у нас тільки мабуть в Харькові такі були.
"Зеленский - Трампу: Или у нас будет ядерное оружие, или мы будем в НАТО"
Украина всерьёз рассматривают возможность восстановления ядерного оружия, - украинский чиновник для Bild
"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил он.
У запада, в частности в США нет выхода, время истекает - поэтому ИЛИ против ИЛИ
Интересно, а что сказал Камале и Байдену?
і тоді який сенс у вашій пропозиції?
Х@єрова "БИЛИ" - поздно!
а журналісти вчепилися не на жарт
Зірку Смерті з Зоряних війн він Трампу не обіцяв?
Ось так, тихим сапом... .
Хоча кацапи ще рік тому почали скиглити.
В ОП https://24tv.ua/yaderna-zbroya-za-kilka-tizhniv-zelenskogo-vidreaguvali-guchni_n2665260 опровергли информацию Bild о том, что Украина всерьёз рассматривает возможность восстановления ядерного оружия
Получается, Трамп услышал, сказал что справедливо
и согласен, что Украина будет в НАТО, т.к. Украина выбрала НАТО
если завтра выберет ядерное оружие, то будет яо вместо НАТО
Выходит Трамп, поддерживает любой выбор Украины
Трамп сказав, що Байден в 2022
Тепер інше сказав.
Кому вірити?
Теоретично процес утворення Pu-239 з U-238 можна описати як наступну послідовність ядерних реакцій:
1) захоплення нейтрону ураном-238;
2) перший бета-розпад;
3) другий бета-розпад.
Ось більш детально основні етапи цього процесу:
Нейтронне захоплення:
Уран-238 захоплює нейтрон (n), утворюючи уран-239 (U-239).
U-238+n → U-239
Бета-розпад 1:
Уран-239 є нестабільним і зазнає бета-розпаду, в якому один з його нейтронів перетворюється на протон, вивільняючи електрон (бета-частинку) та антинейтрино. Це призводить до утворення нептунію-239 (Np-239).
U-239 → Np-239+β−+νˉ
Бета-розпад 2:
Нептуній-239 також нестабільний і зазнає другого бета-розпаду, перетворюючись на плутоній-239 (Pu-239).
Np-239 → Pu-239+β−+ν
Відомо, що тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ) для ядерного реактора типу ВВЕР-1000 (Південно-Українська АЕС) зазвичай містить урану (U) приблизно 90-95%.
Вага таких ТВЕЛів зазвичай становить близько 400-500 кг.
Куди воно дівається, особливо, гроші - ось де хороше питання на засипку.
Трамп звинуватив Зеленського у початку війни в Україні https://www.politico.com/news/2024/10/17/trump-zelenskyy-biden-russia-ukraine-war-blame-00184173 - Politico. "Саме Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна для України програна", - заявив Трамп.
Що цікаво… Тільки сьогодні Зеленський розповідав у Брюсселі, що розмовляв з Трампом і заявив тому, що для свого захисту Україна має два варіанти - або ядерна зброя, або членство в НАТО. І Україна, мовляв, вибирає НАТО. На що Трамп, нібито, відповів: "У вас справедливі аргументи". І навіть поплескав Зеленського по плечу, обтягнутому мілітарі-теніскою.
В цій ситуації у нас немає вибору, і нам доводиться захищати свого президента. Бо те, що саме Зеленський, а не путін, винуватий у початку цієї війни - така вже сова на глобус, що аж невдобно.
Так, Шостий багато у чому винний - і те, що окупація частини України навесні 22-го відбулась так швидко - його одноосібна, як Верховного, вина. Не готувався, саботував, не прислуховувався, брехав. Але підігрувати у цьому питанні Трампу, який на блакитному оці артикулює чи не головний російський наратив, недопустимо за жодних умов.
Не знаю, чим закінчаться вибори у США, але підозрюю, що у випадку перемоги Трампа, останній надасть перевагу тандему з путіним, а не Зеленським. Якщо, звісно, не поміняє риторику і дії на 180град.. Єдина надія на те, що це йому як два пальці об асфальт.