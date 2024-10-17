Зеленський - Трампу: Або в нас буде ядерна зброя, або ми будемо в НАТО

Президент Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО.

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він назвав Будапештський меморандум недієвою домовленістю, яка не змогла захистити Україну, коли вона відмовилася від ядерної зброї.

"Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна - Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна - Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: "У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя - і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", - розповів він.

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Президент зауважив, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна і обирає НАТО, а не ядерну зброю.

"Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: "У вас справедливі аргументи", - сказав Зеленський.

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