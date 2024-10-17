Запрошення до НАТО не є "червоними лініями", це превентивний крок, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО не втягне Альянс у війну.
Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо НАТО. Я говорив із президентом Байденом, із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми посилилися, і перший крок - це запрошення (до НАТО)... Що сильнішими ми будемо, то швидшим буде дипломатичне рішення щодо завершення війни та справедливого миру", - пояснив президент.
За словами Зеленського, НАТО - тематика сенситивна для США.
"Весь цей час вони вважали, що НАТО - це втягування альянсу у війну. Навіть запрошення України до НАТО - це нібито "червоні лінії. ... Запрошення не вважаю жодними "червоними лініями". Це превентивний крок показати, що не Путін змінює курс усього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора", - додав глава держави.
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5-та стаття та гарантії наступають тільки після вступу.
А це можливо тільки у разі ратифікації парламентами всіх країн-учасниць.
Це, окрім того, що сам вступ може зайняти багато років.
По-друге: "запрошення" - це приблизно такий самий порожній папірець, яких ти понапідписував вже зо два десятки "про гарантії безпеки". Після запрошення ніц не зміниться ситуація а ні з фінансуванням, а ні з передачею зброї та БК, а ні в сумісній з НАТО роботі систем ППО.
Тебе вже раз післали з твоїм "Планом...". Зараз пошлют "потужно"...