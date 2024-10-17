Запрошення до НАТО не є "червоними лініями", це превентивний крок, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО не втягне Альянс у війну.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо НАТО. Я говорив із президентом Байденом, із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми посилилися, і перший крок - це запрошення (до НАТО)... Що сильнішими ми будемо, то швидшим буде дипломатичне рішення щодо завершення війни та справедливого миру", - пояснив президент.

За словами Зеленського, НАТО - тематика сенситивна для США.

"Весь цей час вони вважали, що НАТО - це втягування альянсу у війну. Навіть запрошення України до НАТО - це нібито "червоні лінії. ... Запрошення не вважаю жодними "червоними лініями". Це превентивний крок показати, що не Путін змінює курс усього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора", - додав глава держави.

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