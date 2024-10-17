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Запрошення до НАТО не є "червоними лініями", це превентивний крок, - Зеленський

Зеленський про запрошення до НАТО

Президент Володимир Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО не втягне Альянс у війну.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо НАТО. Я говорив із президентом Байденом, із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми посилилися, і перший крок - це запрошення (до НАТО)... Що сильнішими ми будемо, то швидшим буде дипломатичне рішення щодо завершення війни та справедливого миру", - пояснив президент.

За словами Зеленського, НАТО - тематика сенситивна для США.

"Весь цей час вони вважали, що НАТО - це втягування альянсу у війну. Навіть запрошення України до НАТО - це нібито "червоні лінії. ... Запрошення не вважаю жодними "червоними лініями". Це превентивний крок показати, що не Путін змінює курс усього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) НАТО (6530) США (23355) членство в НАТО (1738)


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Превентивним він був би до 24 лютого 2022-го року.
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17.10.2024 15:08 Відповісти
Рашка не рішиться - Захід ше не дозрів
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17.10.2024 15:10 Відповісти
зелiн ייмирний планיי предбачаэ виконання найважливiших крокiв саме захiдними краiнами. прийняття в нато,збiльшення поставок зброi та таке iнше.та по всьому видно-цей план не дуже спiвпадаэ з бажанням захiду.
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17.10.2024 15:15 Відповісти
Навіщо витрачати час друкувати що він сказав, розумного мало ,краще що він зробив доброго ?
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17.10.2024 15:16 Відповісти
О, блазню нове слово написали! "Превентивний". Вивчить і буде його пхати усюди, як і "потужний".
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17.10.2024 15:27 Відповісти
Воно в курсі, що після запрошення нфіга не зміниться?

5-та стаття та гарантії наступають тільки після вступу.
А це можливо тільки у разі ратифікації парламентами всіх країн-учасниць.

Це, окрім того, що сам вступ може зайняти багато років.
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17.10.2024 15:46 Відповісти
В НАТО не продають надра ворогові.
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17.10.2024 16:14 Відповісти
По-перше: "превентивно" - це озброювати армію, розробляти нові зразки озброєнь, випробовувати їх, будувати захисні лінії оборони, збільшувати кількість військових в ЗСУ, відвідувати всі саміти НАТО з 2019-го, а не красти на "великому будівництві", скорочувати ЗСУ, зробити такі умови для ВПК, що підприємства переходили на одноденний робочий тиждень, відводити війська з укріплених позицій в чисте поле, "проста пєрєстать стрєлять" і провести розмінування півдня України.

По-друге: "запрошення" - це приблизно такий самий порожній папірець, яких ти понапідписував вже зо два десятки "про гарантії безпеки". Після запрошення ніц не зміниться ситуація а ні з фінансуванням, а ні з передачею зброї та БК, а ні в сумісній з НАТО роботі систем ППО.

Тебе вже раз післали з твоїм "Планом...". Зараз пошлют "потужно"...
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17.10.2024 16:46 Відповісти
 
 