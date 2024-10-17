Україна безсумнівно стане членом НАТО, але під час війни це важко реалізувати, - прем’єр Бельгії де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Україна точно стане членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico,

"Траєкторія до того, щоб стати частиною НАТО, є. Але, природно, в період, поки Україна воює, це важко реалізувати, але зрозуміло, що Україна буде частиною НАТО", – сказав Де Кроо.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені.

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