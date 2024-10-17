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Новини
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Україна безсумнівно стане членом НАТО, але під час війни це важко реалізувати, - прем’єр Бельгії де Кроо

Александр де Кроо про членстов України в НАТО

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Україна точно стане членом НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico,

"Траєкторія до того, щоб стати частиною НАТО, є. Але, природно, в період, поки Україна воює, це важко реалізувати, але зрозуміло, що Україна буде частиною НАТО", – сказав Де Кроо.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені.

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Автор: 

Україна (5956) членство в НАТО (1738) Александр Де Кроо (39)


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Після перемоги нащо НАТО Україні? НАТО себе не може захистити від кацапських ракет.
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17.10.2024 13:06 Відповісти
"Україна безсумнівно стане членом НАТО. Але не зараз, і не членом, і не НАТО"...
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17.10.2024 13:07 Відповісти
Після війни ви нам в ... не вперлись!! Бо і під час війни від вас толку обмаль!
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17.10.2024 13:08 Відповісти
А представ собі, якби вони нічого не надали? Де ти б зараз був? Так, що не треба лайном кидатись. Треба хоч за те, що надали дякувати.
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17.10.2024 13:49 Відповісти
Де Кров...

Там не НТАТО...

Там НАТО-

Де треба насупити бров!
У...
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17.10.2024 13:28 Відповісти
Яка нах#й траєкторія? Ох і пи₴дуни. Це їх і загубить.
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17.10.2024 13:42 Відповісти
"... і тому це бастардо України буде продовжувати війну всіма доступними способами" - додав він вже мовчки.
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17.10.2024 14:05 Відповісти
Повні брехуни, ніяке НАТО і Євросоюз не світить але дражнілки вони час від часу видають.
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Александр де Коло в.о. обов'язки прем'єр-міністра оскільки його партія продула парламентські вибори
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17.10.2024 18:42 Відповісти
 
 