Україна безсумнівно стане членом НАТО, але під час війни це важко реалізувати, - прем’єр Бельгії де Кроо
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Україна точно стане членом НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico,
"Траєкторія до того, щоб стати частиною НАТО, є. Але, природно, в період, поки Україна воює, це важко реалізувати, але зрозуміло, що Україна буде частиною НАТО", – сказав Де Кроо.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна вступить до Північноатлантичного Альянсу "одного дня" у майбутньому як його 33-й або 34-й член. Однак терміни поки не визначені.
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Там не НТАТО...
Там НАТО-
Де треба насупити бров!
У...