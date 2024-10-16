Генсек НАТО Рютте про перший пункт "Плану перемоги": Це є частиною перемовин, які й надалі тривають
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У генсека НАТО запитали, чи погоджується він з першим пунктом "Плану перемоги України" щодо необхідності запрошення цієї країни до членства в Альянсі і чи ведеться відповідна робота з союзниками.
Рютте нагадав, що відвідав Київ два тижні тому і також розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським на минулому тижні.
"Я дуже добре обізнаний з усіма елементами Плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено. І ми перебуваємо у тісному контакті з союзниками, з Україною, аби з'ясувати, як ми можемо зробити наступні кроки успішним та плідним чином", - наголосив Рютте.
За словами Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас, він сказав, що відбувається багато подій у питанні зближення України з Альянсом. Зокрема, на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні було ухвалено рішення про зобов'язання щодо надання Україні 40 мільярдів євро впродовж 2025 року. Також було вирішено створити координаційне командування Україна-НАТО у німецькому місті Вісбаден. Крім того, Україна укладає двосторонні безпекові угоди з багатьма членами Альянсу.
"Усе це, фактично, закладає міст до членства в НАТО у майбутньому. Але План перемоги не лише про запрошення щодо набуття членства в НАТО. План перемоги має багато елементів і як це сьогодні президент Зеленський пояснив своєму парламенту", - сказав Рютте.
Генсек Альянсу додав, що завжди такі плани є частиною перемовин, які й надалі тривають. Також він сказав, що з Україною ведеться робота, аби краще зрозуміти, чого прагнуть українці, і як це може допомогти припинити війну.
"І зрештою, найголовніше, що маємо здобути для України, щоб вона була у найбільш вигідній позиції, коли уряд України вирішить, що хоче розпочати переговори про припинення війни. Українці мають бути у дуже сильній позиції, коли настане цей момент", - сказав Рютте.
"План перемоги" України
16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.
Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.
Після представлення "Плану перемоги" у Раді Зеленський провів нараду за участі президента та голів депутатських фракцій і груп.
Першим пунктом "Плану перемоги" є отримання запрошення до членства України в НАТО.
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На жаль, не без помочі цього Говнокомандувача, Україна вже всіх дістала своєю коруцією, кадровим безладом, безкарністю зелених вилупків і тд і тп.
Ще жодна країна цей план від ЗЕлупні "відкрито не підтримала". Говнокомандувач сьогодні, представляючи його в Раді, сказав, що союзники поставились до нього «дуже практично та уважно», і команди зараз обговорюють деталі.
Залишилося тільки обісратись від радості і піти напитись.
В НАТО можно будет попасть только в границах реально контролируемых территорий. Альянс, ничего из ранее захваченного Россией, отвоевывать не будет.
Юридически можно будет считать что угодно, но де-факто можно будет забыть.
Именно по этой причине, понимая, что Украина так или иначе в НАТО вступит, русские пытаются взять под контроль максимум.
Как бы грустно не звучало, но чем дольше НАТО думает, тем меньше становится Украина
Гроші ВЖЕ не дають,електрика вже теж "на часі". Що ще заберуть в "України зє"?
Бо в самого зє і його родини,друів і родичів є ВСЕ,і його не пече доля українців,які його обрали!