Генсек НАТО Рютте про перший пункт "Плану перемоги": Це є частиною перемовин, які й надалі тривають

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував перший пункт Плану перемоги України, який передбачає запрошення до членства в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У генсека НАТО запитали, чи погоджується він з першим пунктом "Плану перемоги України" щодо необхідності запрошення цієї країни до членства в Альянсі і чи ведеться відповідна робота з союзниками.

Рютте нагадав, що відвідав Київ два тижні тому і також розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським на минулому тижні.

"Я дуже добре обізнаний з усіма елементами Плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено. І ми перебуваємо у тісному контакті з союзниками, з Україною, аби з'ясувати, як ми можемо зробити наступні кроки успішним та плідним чином", - наголосив Рютте.

За словами Рютте, стосовно Плану перемоги України йдуть значні обговорення й використовуються усі можливості для ухвалення подальшого покрокового рішення. Водночас, він сказав, що відбувається багато подій у питанні зближення України з Альянсом. Зокрема, на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні у липні було ухвалено рішення про зобов'язання щодо надання Україні 40 мільярдів євро впродовж 2025 року. Також було вирішено створити координаційне командування Україна-НАТО у німецькому місті Вісбаден. Крім того, Україна укладає двосторонні безпекові угоди з багатьма членами Альянсу.

Читайте також: Без запрошення України в НАТО мир неможливий, - Зеленський

"Усе це, фактично, закладає міст до членства в НАТО у майбутньому. Але План перемоги не лише про запрошення щодо набуття членства в НАТО. План перемоги має багато елементів і як це сьогодні президент Зеленський пояснив своєму парламенту", - сказав Рютте.

Генсек Альянсу додав, що завжди такі плани є частиною перемовин, які й надалі тривають. Також він сказав, що з Україною ведеться робота, аби краще зрозуміти, чого прагнуть українці, і як це може допомогти припинити війну.

"І зрештою, найголовніше, що маємо здобути для України, щоб вона була у найбільш вигідній позиції, коли уряд України вирішить, що хоче розпочати переговори про припинення війни. Українці мають бути у дуже сильній позиції, коли настане цей момент", - сказав Рютте.

"План перемоги" України

16 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України у Верховній Раді.

Відомо, що глава держави представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради.

Після представлення "Плану перемоги" у Раді Зеленський провів нараду за участі президента та голів депутатських фракцій і груп.

Першим пунктом "Плану перемоги" є отримання запрошення до членства України в НАТО.

Також читайте: Основні пункти "Плану перемоги" - запрошення України в НАТО та зміцнення оборони, - Зеленський. ВIДЕО