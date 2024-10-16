УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5904 відвідувача онлайн
Новини
4 189 38

Відбулася нарада Зеленського з керівниками фракцій ВР. Усі присутні підтримали "План перемоги", - Арахамія

Зеленський представляє План перемоги

Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План перемоги". Після його представлення відбулась нарада за участі президента та голів депутатських фракцій і груп.

Про це пише у телеграм-каналі очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, це дуже детальний документ, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.

"Ми пропонуємо партнерам стратегію взаємного посилення. Без нашої перемоги, без чесного і справедливого миру для України світ не зможе почувати себе в безпеці.

Зате сильна, незалежна, європейська Україна зможе стати донором колективної безпеки для всього нашого континенту. І сьогодні президент про це чітко сказав", - переконує Арахамія.

Він також зазначив, що після презентації "Плану перемоги" відбулась нарада за участі президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.

Також дивіться: Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

"Усі присутні на зустрічі підтримали "План перемоги". Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що "План перемоги" - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", - резюмує Арахамія.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні в Раді презентував основні пункти "Плану перемоги", серед них, зокрема, запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Автор: 

ВР (15026) Зеленський Володимир (24253) Арахамія Давид (1106) План перемоги (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Вирок Україні вчергове насрав всім у вуха і буде продовжувати несамовито красти і вигадувати, як не сісти на довічне.
показати весь коментар
16.10.2024 13:54
+16
Дайте йому оселедця.
показати весь коментар
16.10.2024 13:58
+15
Осталось уточнить, кто персонально будет виноват за его (очередной) провал.
показати весь коментар
16.10.2024 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осталось уточнить, кто персонально будет виноват за его (очередной) провал.
показати весь коментар
16.10.2024 13:54 Відповісти
Одобрямс?
показати весь коментар
16.10.2024 13:54 Відповісти
Вирок Україні вчергове насрав всім у вуха і буде продовжувати несамовито красти і вигадувати, як не сісти на довічне.
показати весь коментар
16.10.2024 13:54 Відповісти
Як на росії, Дума голосує єдиногласно.
показати весь коментар
16.10.2024 13:56 Відповісти
Авжеж підтримали, бо поки війна - вони при владі. Де ви бачили бджіл, котрі були проти меду?
показати весь коментар
16.10.2024 13:56 Відповісти
Как и в 2020 году Арахамия рассказывал про план сокращения армии и расходов на оборону?
показати весь коментар
16.10.2024 13:58 Відповісти
Дайте йому оселедця.
показати весь коментар
16.10.2024 13:58 Відповісти
І шаблю з конем. Хай рубає москалів, єврейський козак.
показати весь коментар
16.10.2024 14:01 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2024 13:58 Відповісти
План пердоперемоги, бо всім на нього накласти, окрім нарика та його посіпак.
показати весь коментар
16.10.2024 13:58 Відповісти
Хтось бачив у плані боротьбу з тотальною корупцією? Ні? Ну зрозуміло чому підтримали всі.
показати весь коментар
16.10.2024 13:59 Відповісти
"З корупцією у нас все https://news.liga.net/ua/politics/news/zelenskyi-vidkydaie-zvynuvachennia-u-koruptsii-u-nas-vse-chysto-ukraina-sliduie-reformam в порядку ".
показати весь коментар
16.10.2024 14:02 Відповісти
Єдінагласно!
показати весь коментар
16.10.2024 14:01 Відповісти
План зеленского
показати весь коментар
16.10.2024 14:03 Відповісти
🤣🤣😂
👍👍👍
показати весь коментар
16.10.2024 14:07 Відповісти
Це порожняк.
Нащо в наступному бюджеті збільшили витрати на утримання держ. апарату, інституцій?
показати весь коментар
16.10.2024 14:04 Відповісти
А куди ще тратити зайві кошти, котрі прийдуть від піднятя податків? Авжеж на держапарат.
показати весь коментар
16.10.2024 14:08 Відповісти
Хряковим дитишкам на молочишко!!))
показати весь коментар
16.10.2024 15:27 Відповісти
А якщо Україну в НАТО не запросять (будуть деякі з членів нато категорично проти), то що далі?
показати весь коментар
16.10.2024 14:09 Відповісти
То буде війна, довічно правити Боневтік, і його 5-6 менеджерів покрадуть останнє в країні
показати весь коментар
16.10.2024 14:13 Відповісти
Може легше Боневтіка ківнути, ніж намагатися лобом пробити сталеві двері НАТО? Бо рабів до НАТО не пускають.
показати весь коментар
16.10.2024 14:33 Відповісти
"Відбулася нарада Зеленського з керівниками фракцій ВР."

Джерело:

*
Вперше за два з половиною роки великої війни сцарь снізошол до зустрічі з керівниками ВСІХ фракцій?
показати весь коментар
16.10.2024 14:13 Відповісти
Єдиний прагматичний висновок, який можна зробити після ознайомлення з "планом перемоги" від т.в.п.п.(тимчасово виконуючого повноваження президента) України Зеленського - це те, що більше усього Україна потребує зміни політичного керівництва, яке завело її своїми діями в політичний, військовий і економічний тупик. Набір пустих декларацій і вимог до третіх країн не може бути "планом перемоги", а є лише свідченням політичного і військового банкрутства правлячого режиму Зеленського.

Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
16.10.2024 14:16 Відповісти
План перемоги має починатись з повернення Конституції і виборів. А узурпатор має йти геть, в нього довіри в суспільстві - НУЛЬ
показати весь коментар
16.10.2024 14:23 Відповісти
Тог кто ее читали Брежнєва "Малая Земля" могли из Верховного Совета в свое время выгнать.
показати весь коментар
16.10.2024 14:28 Відповісти
чому ж не підтримати, коли там нуль пропозицій щодо боротьби з корупцією, розпилами на крові та наведення ладу з мобілізацією яку не здатні привести до тями за 10 років війни.
показати весь коментар
16.10.2024 14:33 Відповісти
Я не впевнений чи колективний захід реально підтримає план їхньої перемоги, але вибори президента і ВР будуть підтримані бо і вони теж втомилися.
показати весь коментар
16.10.2024 14:58 Відповісти
Ой арахїамія їхалоб ти в свою абхазію ,від тебе користі тут жодної
показати весь коментар
16.10.2024 15:19 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/16949 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА , заступник голови фракції Європейська Солідарність:
Те, що сказав Зеленський, я виклала в достатньо детальних в оперативних нотатках. Де константується, що https://t.me/irynagerashchenko/16946 План Перемоги залежить від партнерів , а також про https://t.me/irynagerashchenko/16947 єдність між Україною та союзниками нині та в післявоєний час .
Тепер мої враження від почутого.
1. Зустріч і виступ у парламенті й друга за час вторгнення зустріч з лідерами фракцій - це добре. Український народ має право в першу чергу знати про плани влади щодо досягнення справедливого миру і перемоги.
2. Зеленський оголосив 5 пунктів плану і заявив, що існує три таємних додатки, переданих нашим партнерам.
Перший пункт плану- це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни…. Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло - це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.
Те саме стосується інших пунктів плану. Слово «партнери» прозвучало раз 40, набагато більше, ніж України чи навіть рф, яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність.
Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.
3. План має бути реалістичним. А не рамочним.
В плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку.
А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.
4. Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками- зміна конʼюнктури в світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політико - дипломатичним шляхом - теж не звучало.
5. Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військовим цілям на території росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 25 передбачити збільшення виробництва зброї, а не дорожній фонд.
6. Винятком, де прописані зобов'язання на партнерів, а України, є пункти 4 і 5 представленого плану від Зеленського, а один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання- як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі.
Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.
показати весь коментар
16.10.2024 15:29 Відповісти
Підтримати підтримали. Тільки хто його виконувати має? Будь хто, але не Зеля.
показати весь коментар
16.10.2024 15:37 Відповісти
Резюме-"Повна зехерня".
показати весь коментар
16.10.2024 15:45 Відповісти
план перемоги підтримали слуги, риги, замайбахи та інша мразота що ненавидить Україну?
показати весь коментар
16.10.2024 16:55 Відповісти
мівіна на вуха українців. агрохамія.
показати весь коментар
16.10.2024 18:05 Відповісти
Он бредит...
показати весь коментар
17.10.2024 10:59 Відповісти
 
 