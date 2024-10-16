Відбулася нарада Зеленського з керівниками фракцій ВР. Усі присутні підтримали "План перемоги", - Арахамія

Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План перемоги". Після його представлення відбулась нарада за участі президента та голів депутатських фракцій і груп.

Про це пише у телеграм-каналі очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, це дуже детальний документ, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.

"Ми пропонуємо партнерам стратегію взаємного посилення. Без нашої перемоги, без чесного і справедливого миру для України світ не зможе почувати себе в безпеці.

Зате сильна, незалежна, європейська Україна зможе стати донором колективної безпеки для всього нашого континенту. І сьогодні президент про це чітко сказав", - переконує Арахамія.

Він також зазначив, що після презентації "Плану перемоги" відбулась нарада за участі президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.

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"Усі присутні на зустрічі підтримали "План перемоги". Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що "План перемоги" - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", - резюмує Арахамія.

Як повідомлялося, Зеленський сьогодні в Раді презентував основні пункти "Плану перемоги", серед них, зокрема, запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.