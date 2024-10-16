Відбулася нарада Зеленського з керівниками фракцій ВР. Усі присутні підтримали "План перемоги", - Арахамія
Сьогодні, 16 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді "План перемоги". Після його представлення відбулась нарада за участі президента та голів депутатських фракцій і груп.
Про це пише у телеграм-каналі очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, це дуже детальний документ, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.
"Ми пропонуємо партнерам стратегію взаємного посилення. Без нашої перемоги, без чесного і справедливого миру для України світ не зможе почувати себе в безпеці.
Зате сильна, незалежна, європейська Україна зможе стати донором колективної безпеки для всього нашого континенту. І сьогодні президент про це чітко сказав", - переконує Арахамія.
Він також зазначив, що після презентації "Плану перемоги" відбулась нарада за участі президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп.
"Усі присутні на зустрічі підтримали "План перемоги". Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що "План перемоги" - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", - резюмує Арахамія.
Як повідомлялося, Зеленський сьогодні в Раді презентував основні пункти "Плану перемоги", серед них, зокрема, запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
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Нащо в наступному бюджеті збільшили витрати на утримання держ. апарату, інституцій?
Джерело:
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Вперше за два з половиною роки великої війни сцарь снізошол до зустрічі з керівниками ВСІХ фракцій?
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Те, що сказав Зеленський, я виклала в достатньо детальних в оперативних нотатках. Де константується, що https://t.me/irynagerashchenko/16946 План Перемоги залежить від партнерів , а також про https://t.me/irynagerashchenko/16947 єдність між Україною та союзниками нині та в післявоєний час .
Тепер мої враження від почутого.
1. Зустріч і виступ у парламенті й друга за час вторгнення зустріч з лідерами фракцій - це добре. Український народ має право в першу чергу знати про плани влади щодо досягнення справедливого миру і перемоги.
2. Зеленський оголосив 5 пунктів плану і заявив, що існує три таємних додатки, переданих нашим партнерам.
Перший пункт плану- це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни…. Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло - це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.
Те саме стосується інших пунктів плану. Слово «партнери» прозвучало раз 40, набагато більше, ніж України чи навіть рф, яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність.
Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.
3. План має бути реалістичним. А не рамочним.
В плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку.
А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.
4. Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками- зміна конʼюнктури в світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політико - дипломатичним шляхом - теж не звучало.
5. Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військовим цілям на території росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 25 передбачити збільшення виробництва зброї, а не дорожній фонд.
6. Винятком, де прописані зобов'язання на партнерів, а України, є пункти 4 і 5 представленого плану від Зеленського, а один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання- як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі.
Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.