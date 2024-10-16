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Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

У разі, якщо партнери України підтримають "План перемоги" України, - війна може закінчитися не пізніше наступного року.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", - зазначив Зеленський.

Він також висловив думку, що Росія хоче більше воєн, але партнери мають допомогти Україні, тим самим убезпечивши світ від розв'язання інших військових конфліктів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Основні пункти "Плану перемоги" - запрошення України в НАТО та зміцнення оборони, - Зеленський. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Якщо Путін досягне своїх цілей - це створить нездолане бажання у інших агресорів", - додав глава держави. 

"Якщо війна Росії проти України завершиться на Саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розвʼязувати війни", - запевнив він.

"Росія повинна програти у війні, це не заморозка, ми повинні реалізувати "План перемоги", щоб примусити Росію бути на Саміті миру", - заявив Зеленський. 

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) переговори з Росією (1251) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+34
Дибіл.Просто дибіл.
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16.10.2024 12:27
+22
вофка, не вистачає головного:
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 12:31
+18
Хто ж підтримає це марення! Навіть 73% не второпають про що воно белькоче.
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16.10.2024 12:29
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Дибіл.Просто дибіл.
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16.10.2024 12:27 Відповісти
Ну чого ж.
Грамотно переведені стрілки. Є гарний план Перемоги, а так як партньори не приймають нас в НАТО буде задіяний план "В".
Але він нікому не сподобається...
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16.10.2024 12:51 Відповісти
... крім Вови. Обох Вов.
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16.10.2024 12:59 Відповісти
Ага, може і дебіл, а три рублі щодня має.
Це просто підготовка до залишеня територій окупованих роісією.
І зробити вигляд- це не я нагадив, то " плахіє саюзнікі " не захотіли виконувати такий гарний план Кухонного Боунапарта.
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16.10.2024 13:07 Відповісти
Хто ж підтримає це марення! Навіть 73% не второпають про що воно белькоче.
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16.10.2024 12:29 Відповісти
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16.10.2024 13:07 Відповісти
трясця, вова, "ви" можете завершити війну хоч зараз, чи завершить її пуйло. ось основне питання..

йому твій план до одного місця
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16.10.2024 12:29 Відповісти
https://ibb.co/89g2Vhr
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16.10.2024 12:31 Відповісти
це майбутній президент?
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16.10.2024 13:29 Відповісти
вофка, не вистачає головного:
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 12:31 Відповісти
чим довше, зе!шобло, керує україною, тим глибше срака, з якої нема виходу!!!
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16.10.2024 12:33 Відповісти
Це схоже на період кінця правління Брєжнєва...шо лідер шо часи...
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16.10.2024 12:39 Відповісти
А, що буде, якщо наприклад в НАТО не запросять? Або інший план не виконають? Є план Б?
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16.10.2024 12:34 Відповісти
Є. Скликати "мирний саміт №2".

У Швейцарії добре було..... Партньори приїхали, наїлися, напилися, роз'їхалися.
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16.10.2024 12:37 Відповісти
Альпи, шикарні готелі, ресторани, спа... То чому ж б і ні?
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16.10.2024 12:40 Відповісти
"Потужний" план - дуже "потужний"! Я навіть не сподівався на таку "потужність"! "Уряяяяяяяяяя"!!!
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16.10.2024 12:35 Відповісти
Ах***еть. Только забыли спросить что думают по поводу етого плана ***** и его европейские ************* которые етот план даже в руки не захотят брать как сатана святую воду.
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16.10.2024 12:36 Відповісти
И ето после того как США заявили что боятся даже сбивать рашистские ракеты потому что у Сосии есть ЯО. В НАТО Украину тем более не возьмут пока кремлевский режим и Сосия не будут разрушены
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16.10.2024 12:46 Відповісти
Схоже воно знову обкурилося ...
Це треш...
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16.10.2024 12:38 Відповісти
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16.10.2024 12:38 Відповісти
Віслюк!!!! Оман рулить
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16.10.2024 12:39 Відповісти
Ну що воно гнида зі всього робить шоу?! На всьому рейтинг? Навіть з біди і надій людських... От падло зелене... Щось плете, щось собі марить, а люди ж то надіються! А потім чергова зневіра і розпач... І доки то зелене удобище буде з нас знущатись?
Але ж все, як хотіли, тут тобі і па-пріколу, і тут тобі хоть паржьом... І що головне ж, не Порошенко! Як там з`*******, все, як ви хотіли?
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16.10.2024 12:39 Відповісти
План А. Нас терміново беруть в НАТО. Країни НАТО воюють з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
План Б. Нас не беруть в НАТО. Ми звинувачуємо Захід в слабкості і зраді. Сайдьомся пасредінє з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
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16.10.2024 12:40 Відповісти
Тебе вже послали з твоїм планом, імбецил ти криворагульний. Час виносити це лайно ногами вперед, поки ще країна існує.
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16.10.2024 12:40 Відповісти
Пізно.
Але, до слова, Зеленський чесно сказав перед виборами що він наш вирок.
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16.10.2024 13:45 Відповісти
Відфутболив м'яча на Захід. Тепер, якщо що, то Захід винний! План їм дали, а вони його не виконали. Отут і вилізе боком "я вам нічєго нє должен". Бо "должни" Штати і Європа.
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16.10.2024 12:40 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=378911866286589 Я вам ничего не должен
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16.10.2024 12:42 Відповісти
це уривок з фантастичного серіалу про Голобородька? Це який сезон?
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16.10.2024 12:41 Відповісти
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16.10.2024 12:52 Відповісти
краще б всі пункти секретними зробити.
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16.10.2024 12:45 Відповісти
Вова, я в шоке....
Я даже по пьяни такую пургу не несу.........
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16.10.2024 12:47 Відповісти
Ні про що, бла-бла-бла
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16.10.2024 12:53 Відповісти
Паралельно з виступом Зебубуїна організували мітинг на Майдані щодо полонених.

Думаю' не просто так. Тиснуть на суспільство, щоб на мір з пуйлом погодились, і окуповане русні відписати.

А вони нам тіпа за це полонених назад.

Хто не згоден на мір з пуйлом, той проти повернення полонених.

Пойняли конструкцію, яку вигадали політтухнологи ОПИ?

Справжніх рідних полонених використовують втемну.
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16.10.2024 12:53 Відповісти
Мiллiард дерев...
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16.10.2024 13:01 Відповісти
Знову пацаня кізяків накурилося.
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16.10.2024 13:04 Відповісти
хто в курсах, це в цій серії він стріляє з двох "узі"?
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16.10.2024 13:07 Відповісти
І це лише після двох дорожок аргентинської муки, а який неперевершений і надпотужний план буде після третьої?
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16.10.2024 13:12 Відповісти
Це повний провал

немає перспектив за цим планом, зовсім ніяких
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16.10.2024 13:14 Відповісти
А якщо чиновники і депутати красти перестануть то за три дні, але це неможливо, зранку не вкрав - день пропав.
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16.10.2024 13:15 Відповісти
"якшо план перемоги підтримають кацапи"????

**** ідіот ))
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16.10.2024 13:35 Відповісти
Это просто ПЕРДЕЖ в ЛУЖУ.
Этот ******** КЛОУН просто сбрасывает с себя всю ответственность за провалы - "Мол, мой "гениальный" план не поддержали, что Вы от меня хотите? А, вообще, всем привет, всем пока, не звоните - я на бессрочных гастролях в Израиле.".
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16.10.2024 14:03 Відповісти
Хто небудь може мені пояснити чім відрізняється " Формула миру" Зеленського від " Плана Перемоги" Зеленського?
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16.10.2024 14:19 Відповісти
Перечитав ващі дописи, шановні, то може ви і в 2019 Зе не вибирали? це все ті кляті 73%?
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16.10.2024 14:45 Відповісти
Дивно, президент Порошенко ніколи не представляв ніяких планів, а просто звільняв Маріуполь, розбудовував армію ( при чому, помітьте, всі вояки знали, що можуть звільнитися і повернутися додому вже за рік служби) , покращував економіку. І якось все це працювало на користь України!! . Мирне небо було над 95% територіі , Чонгар мінувався і укріплювався - і все це без патужних планів і незламних відосиків. От прям не знаю, чого його не вибрав прастий і мудрий нарід??? Як вам тепер - ну , не Порошенко, і шо, подобається, патужно заходить???
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16.10.2024 16:02 Відповісти
... если окончания войны не произойдет в термины заявленные Вовкой , значит партнеры не поддержали . Я НЕ Я И ХАТА НЕ МОЯ
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16.10.2024 19:59 Відповісти
 
 