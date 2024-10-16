Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО
У разі, якщо партнери України підтримають "План перемоги" України, - війна може закінчитися не пізніше наступного року.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", - зазначив Зеленський.
Він також висловив думку, що Росія хоче більше воєн, але партнери мають допомогти Україні, тим самим убезпечивши світ від розв'язання інших військових конфліктів.
"Якщо Путін досягне своїх цілей - це створить нездолане бажання у інших агресорів", - додав глава держави.
"Якщо війна Росії проти України завершиться на Саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розвʼязувати війни", - запевнив він.
"Росія повинна програти у війні, це не заморозка, ми повинні реалізувати "План перемоги", щоб примусити Росію бути на Саміті миру", - заявив Зеленський.
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Грамотно переведені стрілки. Є гарний план Перемоги, а так як партньори не приймають нас в НАТО буде задіяний план "В".
Але він нікому не сподобається...
Це просто підготовка до залишеня територій окупованих роісією.
І зробити вигляд- це не я нагадив, то " плахіє саюзнікі " не захотіли виконувати такий гарний план Кухонного Боунапарта.
йому твій план до одного місця
1. обовʼязковий перший пункт цього плану
2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
У Швейцарії добре було..... Партньори приїхали, наїлися, напилися, роз'їхалися.
Це треш...
Але ж все, як хотіли, тут тобі і па-пріколу, і тут тобі хоть паржьом... І що головне ж, не Порошенко! Як там з`*******, все, як ви хотіли?
План Б. Нас не беруть в НАТО. Ми звинувачуємо Захід в слабкості і зраді. Сайдьомся пасредінє з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
Але, до слова, Зеленський чесно сказав перед виборами що він наш вирок.
Я даже по пьяни такую пургу не несу.........
Думаю' не просто так. Тиснуть на суспільство, щоб на мір з пуйлом погодились, і окуповане русні відписати.
А вони нам тіпа за це полонених назад.
Хто не згоден на мір з пуйлом, той проти повернення полонених.
Пойняли конструкцію, яку вигадали політтухнологи ОПИ?
Справжніх рідних полонених використовують втемну.
немає перспектив за цим планом, зовсім ніяких
**** ідіот ))
Этот ******** КЛОУН просто сбрасывает с себя всю ответственность за провалы - "Мол, мой "гениальный" план не поддержали, что Вы от меня хотите? А, вообще, всем привет, всем пока, не звоните - я на бессрочных гастролях в Израиле.".