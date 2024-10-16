Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

У разі, якщо партнери України підтримають "План перемоги" України, - війна може закінчитися не пізніше наступного року.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року", - зазначив Зеленський.

Він також висловив думку, що Росія хоче більше воєн, але партнери мають допомогти Україні, тим самим убезпечивши світ від розв'язання інших військових конфліктів.

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"Якщо Путін досягне своїх цілей - це створить нездолане бажання у інших агресорів", - додав глава держави.

"Якщо війна Росії проти України завершиться на Саміті миру та на основі міжнародного права, це переконає інших потенційних агресорів не розвʼязувати війни", - запевнив він.

"Росія повинна програти у війні, це не заморозка, ми повинні реалізувати "План перемоги", щоб примусити Росію бути на Саміті миру", - заявив Зеленський.