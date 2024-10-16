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Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года, - Зеленский. ВИДЕО

В случае, если партнеры Украины поддержат "План победы" Украины, - война может закончиться не позднее следующего года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

"Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года", - отметил Зеленский.

Он также высказал мнение, что Россия хочет больше войн, но партнеры должны помочь Украине, тем самым обезопасив мир от развязывания других военных конфликтов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Основные пункты "Плана победы" - приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны, - Зеленский. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Если Путин достигнет своих целей - это создаст непреодолимое желание у других агрессоров", - добавил глава государства.

"Россия должна проиграть в войне, это не заморозка, мы должны реализовать "План победы", чтобы заставить Россию быть на Саммите мира", - заявил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) переговоры с Россией (1143) План победы (85)


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Топ комментарии
+34
Дибіл.Просто дибіл.
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16.10.2024 12:27
+22
вофка, не вистачає головного:
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 12:31
+18
Хто ж підтримає це марення! Навіть 73% не второпають про що воно белькоче.
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16.10.2024 12:29
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Дибіл.Просто дибіл.
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16.10.2024 12:27 Ответить
Ну чого ж.
Грамотно переведені стрілки. Є гарний план Перемоги, а так як партньори не приймають нас в НАТО буде задіяний план "В".
Але він нікому не сподобається...
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16.10.2024 12:51 Ответить
... крім Вови. Обох Вов.
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16.10.2024 12:59 Ответить
Ага, може і дебіл, а три рублі щодня має.
Це просто підготовка до залишеня територій окупованих роісією.
І зробити вигляд- це не я нагадив, то " плахіє саюзнікі " не захотіли виконувати такий гарний план Кухонного Боунапарта.
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16.10.2024 13:07 Ответить
Хто ж підтримає це марення! Навіть 73% не второпають про що воно белькоче.
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16.10.2024 12:29 Ответить
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16.10.2024 13:07 Ответить
трясця, вова, "ви" можете завершити війну хоч зараз, чи завершить її пуйло. ось основне питання..

йому твій план до одного місця
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16.10.2024 12:29 Ответить
https://ibb.co/89g2Vhr
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16.10.2024 12:31 Ответить
це майбутній президент?
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16.10.2024 13:29 Ответить
вофка, не вистачає головного:
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 12:31 Ответить
чим довше, зе!шобло, керує україною, тим глибше срака, з якої нема виходу!!!
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16.10.2024 12:33 Ответить
Це схоже на період кінця правління Брєжнєва...шо лідер шо часи...
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16.10.2024 12:39 Ответить
А, що буде, якщо наприклад в НАТО не запросять? Або інший план не виконають? Є план Б?
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16.10.2024 12:34 Ответить
Є. Скликати "мирний саміт №2".

У Швейцарії добре було..... Партньори приїхали, наїлися, напилися, роз'їхалися.
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16.10.2024 12:37 Ответить
Альпи, шикарні готелі, ресторани, спа... То чому ж б і ні?
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16.10.2024 12:40 Ответить
"Потужний" план - дуже "потужний"! Я навіть не сподівався на таку "потужність"! "Уряяяяяяяяяя"!!!
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16.10.2024 12:35 Ответить
Ах***еть. Только забыли спросить что думают по поводу етого плана ***** и его европейские ************* которые етот план даже в руки не захотят брать как сатана святую воду.
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16.10.2024 12:36 Ответить
И ето после того как США заявили что боятся даже сбивать рашистские ракеты потому что у Сосии есть ЯО. В НАТО Украину тем более не возьмут пока кремлевский режим и Сосия не будут разрушены
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16.10.2024 12:46 Ответить
Схоже воно знову обкурилося ...
Це треш...
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16.10.2024 12:38 Ответить
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16.10.2024 12:38 Ответить
Віслюк!!!! Оман рулить
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16.10.2024 12:39 Ответить
Ну що воно гнида зі всього робить шоу?! На всьому рейтинг? Навіть з біди і надій людських... От падло зелене... Щось плете, щось собі марить, а люди ж то надіються! А потім чергова зневіра і розпач... І доки то зелене удобище буде з нас знущатись?
Але ж все, як хотіли, тут тобі і па-пріколу, і тут тобі хоть паржьом... І що головне ж, не Порошенко! Як там з`*******, все, як ви хотіли?
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16.10.2024 12:39 Ответить
План А. Нас терміново беруть в НАТО. Країни НАТО воюють з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
План Б. Нас не беруть в НАТО. Ми звинувачуємо Захід в слабкості і зраді. Сайдьомся пасредінє з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
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16.10.2024 12:40 Ответить
Тебе вже послали з твоїм планом, імбецил ти криворагульний. Час виносити це лайно ногами вперед, поки ще країна існує.
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16.10.2024 12:40 Ответить
Пізно.
Але, до слова, Зеленський чесно сказав перед виборами що він наш вирок.
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16.10.2024 13:45 Ответить
Відфутболив м'яча на Захід. Тепер, якщо що, то Захід винний! План їм дали, а вони його не виконали. Отут і вилізе боком "я вам нічєго нє должен". Бо "должни" Штати і Європа.
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16.10.2024 12:40 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=378911866286589 Я вам ничего не должен
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16.10.2024 12:42 Ответить
це уривок з фантастичного серіалу про Голобородька? Це який сезон?
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16.10.2024 12:41 Ответить
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16.10.2024 12:52 Ответить
краще б всі пункти секретними зробити.
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16.10.2024 12:45 Ответить
Вова, я в шоке....
Я даже по пьяни такую пургу не несу.........
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16.10.2024 12:47 Ответить
Ні про що, бла-бла-бла
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16.10.2024 12:53 Ответить
Паралельно з виступом Зебубуїна організували мітинг на Майдані щодо полонених.

Думаю' не просто так. Тиснуть на суспільство, щоб на мір з пуйлом погодились, і окуповане русні відписати.

А вони нам тіпа за це полонених назад.

Хто не згоден на мір з пуйлом, той проти повернення полонених.

Пойняли конструкцію, яку вигадали політтухнологи ОПИ?

Справжніх рідних полонених використовують втемну.
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16.10.2024 12:53 Ответить
Мiллiард дерев...
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16.10.2024 13:01 Ответить
Знову пацаня кізяків накурилося.
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16.10.2024 13:04 Ответить
хто в курсах, це в цій серії він стріляє з двох "узі"?
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16.10.2024 13:07 Ответить
І це лише після двох дорожок аргентинської муки, а який неперевершений і надпотужний план буде після третьої?
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16.10.2024 13:12 Ответить
Це повний провал

немає перспектив за цим планом, зовсім ніяких
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16.10.2024 13:14 Ответить
А якщо чиновники і депутати красти перестануть то за три дні, але це неможливо, зранку не вкрав - день пропав.
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16.10.2024 13:15 Ответить
"якшо план перемоги підтримають кацапи"????

**** ідіот ))
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16.10.2024 13:35 Ответить
Это просто ПЕРДЕЖ в ЛУЖУ.
Этот ******** КЛОУН просто сбрасывает с себя всю ответственность за провалы - "Мол, мой "гениальный" план не поддержали, что Вы от меня хотите? А, вообще, всем привет, всем пока, не звоните - я на бессрочных гастролях в Израиле.".
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16.10.2024 14:03 Ответить
Хто небудь може мені пояснити чім відрізняється " Формула миру" Зеленського від " Плана Перемоги" Зеленського?
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16.10.2024 14:19 Ответить
Перечитав ващі дописи, шановні, то може ви і в 2019 Зе не вибирали? це все ті кляті 73%?
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16.10.2024 14:45 Ответить
Дивно, президент Порошенко ніколи не представляв ніяких планів, а просто звільняв Маріуполь, розбудовував армію ( при чому, помітьте, всі вояки знали, що можуть звільнитися і повернутися додому вже за рік служби) , покращував економіку. І якось все це працювало на користь України!! . Мирне небо було над 95% територіі , Чонгар мінувався і укріплювався - і все це без патужних планів і незламних відосиків. От прям не знаю, чого його не вибрав прастий і мудрий нарід??? Як вам тепер - ну , не Порошенко, і шо, подобається, патужно заходить???
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16.10.2024 16:02 Ответить
... если окончания войны не произойдет в термины заявленные Вовкой , значит партнеры не поддержали . Я НЕ Я И ХАТА НЕ МОЯ
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16.10.2024 19:59 Ответить
 
 