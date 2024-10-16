Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года, - Зеленский. ВИДЕО

В случае, если партнеры Украины поддержат "План победы" Украины, - война может закончиться не позднее следующего года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.

"Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года", - отметил Зеленский.

Он также высказал мнение, что Россия хочет больше войн, но партнеры должны помочь Украине, тем самым обезопасив мир от развязывания других военных конфликтов.

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"Если Путин достигнет своих целей - это создаст непреодолимое желание у других агрессоров", - добавил глава государства.

"Россия должна проиграть в войне, это не заморозка, мы должны реализовать "План победы", чтобы заставить Россию быть на Саммите мира", - заявил Зеленский.