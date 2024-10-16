Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего года, - Зеленский. ВИДЕО
В случае, если партнеры Украины поддержат "План победы" Украины, - война может закончиться не позднее следующего года.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на заседании ВР, представляя свой "План победы", информирует Цензор.НЕТ.
"Если "План победы" поддержат, мы можем завершить войну не позднее следующего года", - отметил Зеленский.
Он также высказал мнение, что Россия хочет больше войн, но партнеры должны помочь Украине, тем самым обезопасив мир от развязывания других военных конфликтов.
"Если Путин достигнет своих целей - это создаст непреодолимое желание у других агрессоров", - добавил глава государства.
"Россия должна проиграть в войне, это не заморозка, мы должны реализовать "План победы", чтобы заставить Россию быть на Саммите мира", - заявил Зеленский.
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Грамотно переведені стрілки. Є гарний план Перемоги, а так як партньори не приймають нас в НАТО буде задіяний план "В".
Але він нікому не сподобається...
Це просто підготовка до залишеня територій окупованих роісією.
І зробити вигляд- це не я нагадив, то " плахіє саюзнікі " не захотіли виконувати такий гарний план Кухонного Боунапарта.
йому твій план до одного місця
1. обовʼязковий перший пункт цього плану
2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімій, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
У Швейцарії добре було..... Партньори приїхали, наїлися, напилися, роз'їхалися.
Це треш...
Але ж все, як хотіли, тут тобі і па-пріколу, і тут тобі хоть паржьом... І що головне ж, не Порошенко! Як там з`*******, все, як ви хотіли?
План Б. Нас не беруть в НАТО. Ми звинувачуємо Захід в слабкості і зраді. Сайдьомся пасредінє з Кацапією. Війна закінчується. Я Переможець.
Але, до слова, Зеленський чесно сказав перед виборами що він наш вирок.
Я даже по пьяни такую пургу не несу.........
Думаю' не просто так. Тиснуть на суспільство, щоб на мір з пуйлом погодились, і окуповане русні відписати.
А вони нам тіпа за це полонених назад.
Хто не згоден на мір з пуйлом, той проти повернення полонених.
Пойняли конструкцію, яку вигадали політтухнологи ОПИ?
Справжніх рідних полонених використовують втемну.
немає перспектив за цим планом, зовсім ніяких
**** ідіот ))
Этот ******** КЛОУН просто сбрасывает с себя всю ответственность за провалы - "Мол, мой "гениальный" план не поддержали, что Вы от меня хотите? А, вообще, всем привет, всем пока, не звоните - я на бессрочных гастролях в Израиле.".