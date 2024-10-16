Основные пункты "Плана победы" - приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны, - Зеленский. ВИДЕО
16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Основные пункты
Приглашение Украины в НАТО.
По словам Зеленского, это станет "свидетельством решимости" и покажет, как партнеры видят Украину в "архитектуре безопасности".
"Приглашение сейчас с членством потом не требует от партнеров ничего, кроме решимости", - подчеркнул он.
Второй пункт - укрепление обороны. который включает операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничения на использование оружия; доступ к разведданным партнеров.
Неядерное сдерживание. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины в будущем.
Четвертый пункт - в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Он может усилить Украину и наших союзников, то есть развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.
После окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США смогут заменить украинские военные, отметил Зеленский.
По словам президента, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые презентовали партнерам.
Зеленский добавил, если все "будет идти по плану", то войну можно закончить до конца следующего года.
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Сполучені Штати не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, оскільки російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними. Джерело:
ПРОСТО КАНЮЧИТИ ГРОШІ. Отже, можемо оцінити "план перемоги" імені Зеленського.
1. Запрошення України до НАТО - не буде, бо запрошенея без членства це ні про що, а членство в НАТО це 5-й пункт, тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО?
2. Нарощування виробництва. Перекладаю - "Захід дай грошей".
3. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет... Перекладаю - "Захід дай грошей".
4. Економічний тиск на Росію і в Україні багато ресурсів. Перекладаю - Захід дай грошей, а ми вам за це концесії на землю і на корисні копалини. Які - національне багатство, між іншим.
5. У нас після війни буде один з найдосвідченіших воєнних контингентів і це безпека Європи - тобто "ми створимо з тих хто вижив на фронті приватну військову компанію аби Захід вирішував свої проблеми - але НАТО дай грошей".
При цьому сама команда зелених гроші добуватиме з підвищення податків - а не з припинення корупційних схем, як пропонували Пенні Пріцкер і Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть у проекті.
Вибачте, це не план перемоги. Це дещо інше.
Те, що сказав Зеленський, я виклала в достатньо детальних в оперативних нотатках. Де константується, що https://t.me/irynagerashchenko/16946 План Перемоги залежить від партнерів , а також про https://t.me/irynagerashchenko/16947 єдність між Україною та союзниками нині та в післявоєний час .
Тепер мої враження від почутого.
1. Зустріч і виступ у парламенті й друга за час вторгнення зустріч з лідерами фракцій - це добре. Український народ має право в першу чергу знати про плани влади щодо досягнення справедливого миру і перемоги.
2. Зеленський оголосив 5 пунктів плану і заявив, що існує три таємних додатки, переданих нашим партнерам.
Перший пункт плану- це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни…. Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло - це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.
Те саме стосується інших пунктів плану. Слово «партнери» прозвучало раз 40, набагато більше, ніж України чи навіть рф, яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність.
Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.
3. План має бути реалістичним. А не рамочним.
В плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку.
А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.
4. Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками- зміна конʼюнктури в світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політико - дипломатичним шляхом - теж не звучало.
5. Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військовим цілям на території росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 25 передбачити збільшення виробництва зброї, а не дорожній фонд.
6. Винятком, де прописані зобов'язання на партнерів, а України, є пункти 4 і 5 представленого плану від Зеленського, а один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання- як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі.
Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.
Це була декларація про наміри, це було нарізання завдань партнерам, але це не був план перемоги.
Були тільки дві дорослі речі:
- про те, що перемогою буде виживання країни
- про те, що внутрішніх ворогів зараз немає і є спільний ворог - рф.
Якшо це було сказано не про людські вуха, тоді президент має зібрати всі проукраїнські і проєвропейські політичні сили і разом написати РЕАЛЬНИЙ ПЛАН. Його не треба пафосно представляти з трибуни, його треба зробити і виконати.
Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен нарешті припинити казати «Я». «Я» має до перемоги перетворитися на «МИ». Але я в це не вірю - той, хто хоче лише аплодисментів ніколи не візьме на себе частину відповідальності за непопулярні, але необхідні для перемоги кроки. Тому, про перемогу він лише говоритиме, а винними, якщо що, будуть призначені партнери.
І це ж від нашого з вами імені було прогундошено!
США вчергове заявили, що не мають наміру запрошувати Україну до НАТО.
"Ситуація на даний момент не сприяє запрошенню України до НАТО", - заявила постпред США при Альянсі Джуліан Сміт.
У Зеленського є довідка з дурдому, що він не ідіот?
Украина сейчас находится в огне войны. Мы теряем территории, мы теряем людей. И в это критическое время все видят, что нашей страной правят неадекватные безумцы, циничные воры, вся деятельность которых сводится к масштабному разграблению нашей державы.
Если ситуацию в стране немедленно и радикально не менять, всё закончится катастрофой.
Катастрофа была запланирована,если вы не в курсе.Для этого Зе был и поставлен.
Кого ж це він має на увазі????
Военный аналитик Bild Юлиан Репке прокомментировал "План Победы" Зеленского.
Он считает, что ни один из его ключевых пунктов не будет выполнен:
Украину не пригласят в НАТО,
Не дадут разрешение на удары "дальнобоем" по РФ,
Запад не будет сбивать самолеты.
"Меня поражает не то, что Зеленский излагает эти пункты, а то, что все они являются пунктами, реализация которых уже отвергнута западными "партнерами".В плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя", - заявил Репке.
торгуютобещают торговать. плюс (само?)ограничения (кто план то писал? после Будапешта то, скоро Польша бимбу лично забабахает, во избежание). плюс продажа народных(уже давно нет) ресурсов без спроса. с Хйлом такое конечно бы прошло на ура. в принципе - тот сам с Кадыровым и ко в таких отношениях, одна школаколония. только размеры конечно уж слишком большие и тут и там. Хйлу какое-то село с папуасамии золотым троном вполне бы как раз порулить хватило бы.
30 секунд. Без потужної незламності та 5-6 ефективних менеджерів.
Вот общая структура плана победы на примере конфликта или войны:
Получается стратегическая цель никак не обозначена
или цель это вступление в НАТО
1. Чёткая стратегическая цель
Определение, что именно будет считаться победой (например, восстановление территориальной целостности или прекращение конфликта на определённых условиях).
Понимание, какие долгосрочные результаты потребуются для закрепления победы.
2. Военная стратегия и тактика
Мобилизация ресурсов: подготовка войск и техники.
Оперативное планирование: создание координированного плана действий с этапами и задачами.
Контроль территорий и коммуникаций: освобождение или удержание стратегически важных объектов.
Информационные операции: борьба с враждебной пропагандой и поддержание морального духа.
3. Экономическая устойчивость
Поддержка экономики: предотвращение кризисов, финансирование армии и ключевых секторов.
Санкции и ограничения для противника: создание экономического давления.
Международная помощь: получение финансовой и технической поддержки от союзников.
4. Политическая и дипломатическая поддержка
Союзы и коалиции: получение поддержки от международных партнёров (например, НАТО или ООН).
Переговоры: подготовка к возможным переговорам на выгодных условиях.
Геополитическое позиционирование: удержание и укрепление позиций на международной арене.
5. Гуманитарный аспект и управление последствиями
Гуманитарная помощь и восстановление: помощь пострадавшему населению.
Восстановление инфраструктуры: план реконструкции.
Реинтеграция регионов и примирение: работа с местным населением для предотвращения внутренних конфликтов.
6. Планирование долгосрочного мира и стабильности
Создание новых институтов управления для предотвращения будущих конфликтов.
Внедрение программ безопасности, включая контроль границ и разоружение.
Этот подход является универсальным и может применяться как в военных операциях, так и в политических конфликтах, учитывая конкретные условия и цели каждой ситуации.
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r Але баланс довіри/недовіри ЕрЗе в вересні 24р. з початку повномасштабної війни впав до критично низького рівня: 9,7 пунктів
Другий пункт - зміцнення оборони. який включає операції у визначених місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації Джерело: .
ППО зараз це ключове, якщо Україна не захистить своє небо то агресор просто буде і надалі рострілювати позиції ЗСУ, скільки їм треба аж до Ужгорода на які будуть заходити орки не неся особливих втрат і скількі не буде мобілізовано народу особливо це не допоможе, тільки стійкість українських захисників змушує ворога просуватися повільніше з великими втратами , а влада з березня не збила не один літак з Кабами і угробила безцінних 3 комплекса ППО Петріот, які не маневрували і скупчено стояли на відкритих полях і це тільки те що знає громадскисть з ЗМІ, тому що навіть пів "блукаючого"комплекса ППО якщо їм користуватися як потрібно зможуть суттево відігнати літаки з Кабами.
Запрошення України в НАТО
З політиками яким не довіряють в НАТО не запросять. Тому Зеленський повинен піти у відставку він достатьна наробив горя своїми діями і бездіяльністю тим паче строк його президенства закінчився.
"а що ви робите?"
"це військова таємниця, навіть мені невідомо"
1. Запрошення України у плей-офф Чемпіонату світу без відбору та групової стадії.
2. Спільний захист наших воріт голкіперами Франції, Бельгії, Німеччини та Італії.
3. Комплекс стримування протилежної команди у підтрибунному приміщенні до кінця першого тайму.
4. Посилення економічного потенціалу ФФУ задля натуралізації Мбаппе та Холанда.
5. Після перемоги Шахтар продає Судакова в Реал за 250 мільйонів доларів.
«Все. Я від себе зробив максимум, далі все в руках партнерів», - додав керманич
І принесли великих слів велику силу. І більш нічого.... Форумчани вже давно встановили, що два брехуни нічого путнього не принесуть.
"Президент неоднократно об этом говорил - это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путём. Это план принуждения России - создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории", - подчеркнул советник главы Офиса президента.
Если только Россия остается на клочке украинской территории - всё, у нас война не закончена. Она продолжается - в разных форматах, а потом снова горячая фаза", - заявил советник главы ОП.
Получается, принуждение россии чтобы сама вывела войска,
забыли добавить чтобы переписала свою конституцию, и вернула как было
до тех пор война не закончена, просто в другой не горячей фазе
интересно в не горячей фазе
можно проводить выборы?
разрешать выезд за границу, согласно Конституции?
исполнять законы?
1. Вступ в НАТО
2. Демонтаж КНДР
3. Переніс Москви в Нью Васюки
4. Все ж таки шашлички на травневі
План перемоги, в якому провал першого пункту тягне за собою ланцюговий крах всіх інших, не є планом перемоги.
План перемоги, в якому основна ставка робиться на декларативне запрошення до НАТО з боку адміністрації Байдена в останній місяць свого правління, не є планом перемоги. Є авантюрою.
План перемоги, в якому немає пункту, повʼязаного з подоланням корупції та казнокрадства у власній країні, не є планом перемоги (до речі, Хмельницька «інвалідна» область вам норм?)
План перемоги, де немає жодної нової ідеї, а є перелік того, що називається Капітан Очевидність, не є планом перемоги.
І нарешті питання до залу: а ми-то що будемо робити за цим планом?
ОК, критикуючи пропонуй, так? Тоді повторю те, про вже писав раніше:
Щоб просити друзів прийняти чийсь "план перемоги", треба, щоб друзі побачили якусь власну перемогу. Слова про те, що комусь сторонньому треба допомогти "заради демократії та міжнародного права" красиві, але друзі потребують більшого. Їм потрібен не перелік ракет, які хоче отримати Київ, а спільна стратегія щодо того:
👉 якою саме Україна бачить перемогу - без лозунгів та бойових закликів;
👉 розрахунок людських ресурсів, якими володіє Київ для того, щоб (умовно) вийти на кордони 1991 року - бо зброї теоретично можна дати й більше, але чи вистачить українців, щоб з цією зброєю отримати абсолютну перемогу;
👉 межа тих компромісів, на які готовий піти - ні, не Зеленський - український соціум;
👉 щодо НАТО - яка робота зроблена у плані подолання корупції всередені країни (бо постійне розкрадання військових ресурсів напружує не тільки нас, але й наших союзників); чи готова Україна до того, щоб піти під парасольку НАТО у межах тієї території, що контролює - або буде битись до кордонів 1991-го, і тільки потім піднімати питання вступу до Альянсу;
👉 якою Київ бачить післявоєнну систему безпеки для України, якщо вступ до НАТО на цьому етапі виявиться нереальним.
І далі у такому ключі.
Ще раз: "план перемоги" - це не список побажань та вимог до союзників. Це цілістна концепція стратегічного (а не тактичного) рівня, де детально виписуються всі можливі сценарії розвитку подій та розрахунки під це ресурсної бази на основі наших внутрішніх резервів та можливостей.
Здається мені, то була «чєлобітная», а не план перемоги.
А тепер до реальності: США відразу відкинули перший пункт плану перемоги Зеленського: «Ми зараз не на тому етапі, коли НАТО в короткій перспективі готова до себе запросити Україну», - наголосила постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт.
Рішення в країні приймає одноосібно людина, яка до 2019 року взагалі нічого не розуміла і не знала ні про політику, ні про державотворення, ні про Україну. Вза-га-лі.
Ця людина мстива і егоїстична. Вона не терпить конкуренції і критики. Позбавляється всіх, хто, не дай Бог, претендує на роль тіні, яка може затінити сонцесяйного.
Заздрісно, мілко, гидко.
Ляльковод/и постаралися, щоб ненависть, зневага і брехня лились з телеканалів так званого пулу цілодобово. Результат вихаркуємо всі. Хто поки живий.
В результаті хитка країна зі слабкими інституціями має «5-6 менеджерів», які виконують забаганки однієї людини у відсутності політичної конкуренції, у відсутності політичної дискусії.
Це все в результаті, якщо будемо ми і збережеться країна і держава, призведе до диктатури. Фундамент закладено, сваї забито, стіни зводяться, залишилось накрити дахом - і вуаля. Я дуже песимістична щодо того, що далі.
Що робить притомний лідер, який, допустимо, помилявся напередодні вторгнення і помилково ігнорував застереження і попередження про напад? Притомний лідер робить висновки і збирає всіх і все, щоб спільними зусиллями протистояти, захищати, працювати, контактувати з колективним Заходом.
Так, уряд національної єдності. Так, створення пулу тих, хто вміє і може комунікувати закордоном. Так, прозорі бюджетні процедури. Так, нещадна боротьба з корупцією. Та купа всього!
Торнадо недавно було в США. Ви ж бачили, як попереджала влада своїх громадян, як відпрацьований алгоритм дій в разі надзвичайної ситуації. Це те, що не коштує колосальних коштів. Бо попереджений - озброєний.
А наш у Буковелі відпочивав. З компанією таких самих «прожигателей жизни», які дістались до корита.
Соціологія дає 59 відсотків рейтингу президента. Можна вірити чи не вірити, розповідати, що навіть ті, хто голосували, зневірились. Але навряд чи соціологи паплюжитимуть свою репутацію, щоб обслуговувати забаганки і щадити его еnfant terrible президента.
Інстаграм і ТікТок шаленіє від Зеленського. Там моляться на його фотки. ФБ дає дещо спотворену картину.
Ну що ж, «проєкт» у них вийшов. Памʼятаєте, те знамените передвиборче парне інтервʼю Зеленських, яке вони давали ICTV? Там не говірка дружина прямо сказала: «когда нам предложили этот проект…». Зараз особливо цікаво дивитися на ту дичину у виконанні першого дуету країни.
Підпорядкувавши собі практично всі незалежні органи, він почав і продовжує наступ на органи місцевого самоврядування - і це на собі відчули і відчувають Чернігів, Київ, Дніпро. Цей список буде множитися. Всі, хто не з зграї, має зникнути.
Свобода медіа - ну, тут все зрозуміло. «Ми напряму будемо говорити з людьми, нам не треба медіа». З людьми говорять матюками і мемами, брехнею і маніпуляціями анонімні телеграм-помийки. І ще єдиніновини за 1,5 мільярдів гривень. Там ми всіх перемогли, Курську область відбудували, героїв похоронили, памʼятники поставили, вдячні Вові за наше сьогодення.
А як можна було так втратити довіру людей, які стояли в чергах у військкоматах? Як можна було це все бездарно просрати, маючи в руках всі важелі впливу і всю повноту влади?!
Брехня на кожному кроці. Колосальні крадіжки з бюджету. Звільнення фахових людей. Поцікавтеся, у якому траурі знаходиться МЗС після заміни Кулеби на Сибігу. Прийшов совковий і слухняний дядько.
А звільнення керівника Укренерго Кудрицького? Зараз маємо проблему - ризик відсутності експорту електроенергії через невиконання певних умов для отримання європейської сертифікації.
А оці дикі речі в Міноборони? Коли очільниця агенції з закупівлі зброї повикидала фірми-прокладки, які отримували мільйонні комісійні, і тут же вирішили «викинути» її.
До речі, про обʼєднання двох агенцій теж набрехала, повідомивши, що то була вимога партнерів. Партнери, ледь не на рівні НАТО, були вимушені втрутитися і спростувати цю несенітницю.
Тепер це горе презентувало у Раді «план перемоги». Якої перемоги, нещастя? Вже навіть бомжі під наливайками не пʼють за перемогу.
Почули чергову хєрню.
«Із чотирьох пунктів і ще одного, який треба буде виконувати після завершення війни», так пояснюють той «план». Ну і «таємна» частина, що особливо смішно. У них кроти в ОП сидять. А вони у тайни граються.
Влада розмовляє зі своїм народом як з розумово відсталими. Ну що ж, заслужили. Вони - дзеркало більшості.
Ми в черговий раз просрали всі можливості бути нормальною країною. А вони скористалися можливостями. І на гарно забезпечене подальше життя, як закінчать «проєкт», їм вистачить.
Бо існування справедливості, як і дива, малоймовірні.
Влада все ще має можливості отямитися. Є трохи часу. Поки дзвін розхитується. Бо коли задзвонить, буде пізно.
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19971 Зоя Казанжи
О реакции на план Зеленского во всех политических кругах стран членов НАТО говорить пока рано, но вот Фицо например, уже заявил, что он будет делать все, чтобы Украина не вступила в альянс, потому что "это повлечет за собой третью мировую войну".
Зато мы услышали достаточно откровенный и однозначный ответ по поводу целей НАТО. "Задача НАТО сделать все, чтобы Украина могла продолжать бороться за свою территорию и не допустить победы РФ", - сообщил генсек альянса М.Рютте.
Сегодня же пошли разговоры об истощении арсеналов стран НАТО и необходимости позаботиться о себе, ведь если выиграет Трамп, то Европе придется бороться за себя самой. О проблемах с боеприпасами заговорил и Израиль, он якобы решил отложить атаку на Иран до выборов в США.
Страшным сюрпризом стала для многих и новость об альянсе россии с Ираном и Северной Кореей.
Мир готовятся к большой войне.
План завершення конфлікту між Україною та Росією має враховувати багато чинників: політичних, економічних, соціальних та гуманітарних. Ось можливий багатоступінчастий план мирного врегулювання, який міг би допомогти завершити конфлікт:
1. Негайне припинення вогню
Дипломатичні переговори: Організація міжнародних переговорів за посередництва ООН, ЄС, Туреччини або інших нейтральних сторін. Метою буде укладання угоди про негайне припинення вогню на всіх дільницях бойових дій.
Відведення військ: Виведення російських військ з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Встановлення міжнародних спостерігачів для контролю за дотриманням цього процесу.
2. Мирні переговори
Міжнародна участь: Мирні переговори мають бути організовані за участю міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ЄС, США та інші. Це необхідно для гарантії прозорості та чесності процесу.
Умови компромісів: обговорення ключових питань, включаючи територіальний статус Криму, Донбасу та інші спірні моменти. Ці питання можна вирішити через референдуми під міжнародним наглядом.
3. Постконфліктне відновлення
Відновлення України: Міжнародні фінансові установи, такі як МВФ, Світовий банк, ЄС та інші країни мають взяти участь у програмі відновлення зруйнованої інфраструктури, економічних систем та соціальних програм.
Репарації та компенсації: Визначення механізму компенсацій за збитки, завдані конфліктом. Росія могла б брати участь у програмах фінансового відновлення як відповідальна сторона.
4. Гарантії безпеки
Міжнародні гарантії: Україні мають бути надані гарантії безпеки, включаючи розширене міжнародне співробітництво та військову допомогу. Це може бути частиною домовленостей із НАТО, ЄС та ООН.
Демілітаризація зон конфлікту: Створення демілітаризованих зон та контроль міжнародними силами для запобігання поновленню бойових дій.
5. Соціальне примирення
Гуманітарна допомога: Міжнародна допомога для реінтеграції біженців, відновлення нормального життя для цивільних осіб та надання медичної допомоги постраждалим.
Програми примирення: Реалізація програм, спрямованих на примирення населення двох країн, усунення наслідків пропаганди та відновлення довіри через культурні та освітні ініціативи.
6. Санкції та економічні заходи
Поступове скасування санкцій: Залежно від виконання Росією умов мирної угоди та виведення військ можуть бути пом'якшені міжнародні санкції, але лише за суворого виконання домовленостей.
Економічна співпраця: Відновлення економічної співпраці між Росією та Україною, але лише після досягнення стабільності та встановлення миру.
7. Незалежне розслідування та правосуддя
Міжнародне розслідування злочинів: Проведення міжнародних розслідувань військових злочинів, скоєних під час конфлікту. Усі відповідальні особи, незалежно від сторони, мають бути притягнуті до відповідальності у міжнародних судах, таких як Міжнародний кримінальний суд (МКС).
Цей план потребує значної політичної волі, міжнародної підтримки та тривалого часу для реалізації. Однак він ґрунтується на принципах дипломатії, законності та відновлення справедливості. Мирне вирішення конфлікту - єдиний стійкий шлях до довгострокового світу.
При ескалації бойових дій Україна та її союзники можуть розглядати інші підходи для зниження агресії:
1. Посилення міжнародного тиску
Санкції та економічний вплив: Посилення економічних санкцій проти Росії з боку західних країн. Посилення санкційного тиску може змусити російську економіку до переговорів, якщо воно супроводжується блокадою стратегічних товарів.
Політична ізоляція: Продовження ізоляції Росії на міжнародній арені, зокрема через міжнародні організації та дипломатичні канали.
2. Зміцнення оборони України
Військова допомога: Продовження постачання озброєнь та військової техніки Україні з боку НАТО, ЄС та США, включаючи оборонні системи, такі як протиповітряна та протиракетна оборона.
Тренування та підтримка армії: Навчання та посилення боєздатності українських збройних сил за допомогою міжнародних експертів та радників.
Розширення оборонних альянсів: подальше зміцнення зв'язків з НАТО та іншими союзниками з метою отримання додаткових гарантій безпеки.
3. Гібридні стратегії тиску
Кібервійна та інформаційна війна: Посилення кібератак та інформаційного впливу на ключові сектори Росії, що може призвести до дестабілізації інфраструктури, пропагандистської машини та військової логістики.
Удар по внутрішній стабільності в Росії: Підтримка демократичних рухів та внутрішнього протесту в Росії для збільшення тиску на російський уряд та потенційної зміни політичного режиму.
4. Підтримка України на міжнародних платформах
Суди та міжнародне право: Активне просування українських позовів у міжнародних судах, таких як Міжнародний кримінальний суд (МКС), щоб притягнути російських лідерів до відповідальності за військові злочини.
Міжнародна гуманітарна допомога: Організація ефективної міжнародної підтримки українського населення, яке постраждав від війни, щоб зменшити гуманітарну кризу.
5. Довгострокові стратегічні цілі
Тривалий опір: Україна може орієнтуватися на стратегію тривалого опору, очікуючи, що через деякий час внутрішні проблеми в Росії, зокрема економічні та політичні, послаблять її здатність вести війну.
Реалізація плану відновлення: Вже зараз важливо продумувати плани відновлення країни після закінчення війни, включаючи отримання міжнародної допомоги, реконструкцію та модернізацію інфраструктури.
6. Постійна підтримка міжнародного співтовариства
Розширення коаліції: Залучення більшої кількості країн до підтримки України, не лише країн Заходу, а й Азії, Африки та Латинської Америки, щоб ізолювати Росію на міжнародній арені.
Міжнародний тиск на Росію: Використання дипломатичних каналів, таких як ООН та інші міжнародні інститути для подальшого тиску на Росію з метою припинення агресії.
В умовах, коли Росія продовжує агресію, ці заходи можуть допомогти Україні зміцнити свою обороноздатність та стійкість, а також створити умови для подальших переговорів за більш вигідних для неї умов.
1. Захист прав людини та верховенство права
* Гарантії прав і свобод: Навіть під час воєнного стану уряд має забезпечувати базові права громадян, такі як свобода слова, право на захист, доступ до правосуддя та гуманітарну допомогу. Воєнні обмеження повинні бути чітко регламентовані, обґрунтовані безпековими вимогами та тимчасові.
* Моніторинг з боку незалежних органів: Створення або зміцнення незалежних інститутів, таких як омбудсмен або правозахисні організації, які слідкують за дотриманням прав громадян під час воєнного стану.
* Прозорість дій влади: Відкритість і звітність державних органів у питаннях обмежень прав громадян дозволять уникнути зловживань владою та забезпечити громадську підтримку.
2. Ефективне функціонування державних інституцій
* Збереження демократичних процесів: Попри війну, важливо зберігати функціонування демократичних інституцій, таких як парламент, суди та місцеві ради. Держава повинна продовжувати виконувати свої обов'язки перед громадянами, щоб забезпечити стабільність і довіру.
* Посилення системи правосуддя: Система судів та правоохоронних органів повинна залишатися функціональною та незалежною навіть під час конфлікту, щоб громадяни мали можливість захищати свої права.
3. Інформаційна безпека та свобода слова
* Свобода слова: Забезпечення свободи слова та незалежних медіа є критичним для протидії дезінформації. Хоча можуть бути тимчасові обмеження на військову інформацію, незалежні ЗМІ повинні мати можливість висвітлювати події без цензури.
* Протидія дезінформації: Уряду важливо посилити боротьбу з ворожою пропагандою та фейковими новинами, але робити це прозоро, без надмірного тиску на ЗМІ та громадські організації.
4. Підтримка економічної стабільності та соціального забезпечення
* Економічна підтримка громадян: Під час війни важливо забезпечити базові соціальні гарантії для населення, особливо для тих, хто втратив роботу або домівку. Програми допомоги, субсидії, компенсації та забезпечення гуманітарною підтримкою мають бути пріоритетними.
* Продовження функціонування економіки: Максимальна мобілізація економічних ресурсів, підтримка малого і середнього бізнесу та сприяння роботі ключових підприємств дозволять країні підтримувати стійкість у довгостроковій перспективі.
5. Соціальна єдність та мобілізація населення
* Підтримка волонтерських рухів: Активна співпраця уряду з волонтерами та громадськими організаціями допоможе зміцнити суспільство та підтримати найбільш вразливі верстви населення. Волонтерські організації можуть допомагати забезпечувати базові потреби, підтримку армії та постраждалих.
* Єдність суспільства: Важливо уникати внутрішніх конфліктів та сприяти національній єдності. Це можна робити через інформаційні кампанії, що підкреслюють важливість спільних зусиль і громадянського внеску в опір.
6. Міжнародна підтримка та співпраця
* Міжнародна дипломатія: Уряд України має продовжувати активно співпрацювати з міжнародними партнерами для отримання військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Це також включає міжнародний тиск на Росію та роботу з правозахисними організаціями.
* Гуманітарні програми: Співпраця з ООН, ЄС та іншими міжнародними організаціями для забезпечення гуманітарної підтримки переселенців і постраждалих від війни.
7. Психологічна підтримка та захист вразливих верств
* Психологічна реабілітація: Під час тривалого конфлікту багато громадян переживають стрес, втрати і психологічні травми. Держава повинна організувати центри психологічної підтримки та реабілітації для військових, переселенців та громадян.
* Захист жінок, дітей та літніх людей: Окремі програми захисту для найбільш вразливих категорій населення, включно з боротьбою проти насильства та експлуатації, є ключовими для забезпечення гуманного ставлення.Висновок
Україні для організації тривалого опору необхідно знайти баланс між забезпеченням безпеки і захистом прав громадян. Чіткі механізми контролю за владою, соціальні програми підтримки та відкритий діалог із суспільством допоможуть зберегти довіру людей до держави. Міжнародна допомога та підтримка волонтерських ініціатив також відіграють важливу роль у зміцненні стійкості України в умовах війни.