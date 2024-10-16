Основные пункты "Плана победы" - приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны, - Зеленский. ВИДЕО

16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы".

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Основные пункты

Приглашение Украины в НАТО.

По словам Зеленского, это станет "свидетельством решимости" и покажет, как партнеры видят Украину в "архитектуре безопасности".

"Приглашение сейчас с членством потом не требует от партнеров ничего, кроме решимости", - подчеркнул он.

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Второй пункт - укрепление обороны. который включает операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и снятие ограничения на использование оружия; доступ к разведданным партнеров.

Неядерное сдерживание. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины в будущем.

Четвертый пункт - в Украине сосредоточены ценные ресурсы, уран, титан, литий. Он может усилить Украину и наших союзников, то есть развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.

После окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США смогут заменить украинские военные, отметил Зеленский.

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По словам президента, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые презентовали партнерам.

Зеленский добавил, если все "будет идти по плану", то войну можно закончить до конца следующего года.