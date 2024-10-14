На этой неделе "План победы" представят публично, - Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы. Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам", - рассказал президент.

Также он отметил, что на этой неделе всем партнерам в Европе будет представлена "наша стратегия принуждения России к справедливому завершению этой войны".

"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", - резюмировал Зеленский.

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"План победы" Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "План победы в войне".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" "План победы" не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали "Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что "План победы Украины" будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что "План победы Украины", который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

"План победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты "Плана победы".

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