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На этой неделе "План победы" представят публично, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы. Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам", - рассказал президент.

Также он отметил, что на этой неделе всем партнерам в Европе будет представлена "наша стратегия принуждения России к справедливому завершению этой войны".

"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: "План победы" должен создать условия, в которых РФ не сможет продолжать войну, - Зеленский

"План победы" Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "План победы в войне".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" "План победы" не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали "Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что "План победы Украины" будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что "План победы Украины", который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

"План победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты "Плана победы".

Читайте также: Первые подробности "Плана победы" будут опубликованы в ближайшие дни, - посол Украины в Германии Макеев

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) план (189) победа (591)


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Топ комментарии
+21
Ну і кому тои план потрібнии - коли ми залежні від зброі - це не план в хотєлки
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14.10.2024 19:37
+21
С зеленським буде тільки план капітуляції
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14.10.2024 19:39
+19
Загадковий такий 🤡... інтригант...
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14.10.2024 19:35
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Загадковий такий 🤡... інтригант...
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14.10.2024 19:35 Ответить
Ну це тільки якщо з оваціями Українці цей план приймуть і будуть говорити який талановитий наш найВШИВІШИЙ. То може і оприлюднить якійсь там план на серветці для плєбса.
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14.10.2024 19:36 Ответить
Ну і кому тои план потрібнии - коли ми залежні від зброі - це не план в хотєлки
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14.10.2024 19:37 Ответить
.... це не план а хотєлки
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14.10.2024 19:41 Ответить
С зеленським буде тільки план капітуляції
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14.10.2024 19:39 Ответить
Тобто цього тижня, вся хоч трохи притомна, частина українського суспільства охрініє від прочитаного? Чи точніше сказати, від розумового рівня тих, хто керує країною у війну і хто написав цей план?
Думаю там буде лише одне адекватне - вступ в НАТО, а от далі....
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14.10.2024 19:40 Ответить
По останнім опитуванням 60% громадян України вірять Ослу.
Ну що тут поробиш. Ніякою дубиною їм те що в голові не виправиш. Воно там вже відсмерділось та засохло.
Так що Вова, давай лий план.
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14.10.2024 20:03 Ответить
Ну я бы на вашем месте не очень доверял опитуванням =)
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14.10.2024 20:12 Ответить
Наскільке це адекватно, якщо одного нашого бажання мало?
Краще б зняли з паузи дію усіх положень Конституції, особливо в частині прав і свобод громадян.
Бо дивлячісь на заяви західних очільників і всіх діячив партій опозиція/влада, єдине, що їх лякає це емігранти, і мабудь це єдине, що здатне їх привести до тями.
Бо це рельно. Все інше їм пох, хочби в Україні всі загинули. Ці куколди досі не вірять, що потім в них будуть свої бучі, ягідні і ірпіні з маріуполями!
Зло є зло.
А де ж Добро, де ось Добра?
Де ж ці супермени які за 2 години кіносеансу навіть всесвіт рятували?! Брехуни!
Безвідповідальнісь вже межує з антилюдяністю.
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14.10.2024 21:49 Ответить
великий? як звичайно? і чого один? чого не мільярд?
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14.10.2024 19:40 Ответить
Додатковий післявоєнний пункт це мабуть про гарантії непереслідування сім'ї і його самого з сірим кардиналом.
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14.10.2024 19:42 Ответить
вожливо отримати підтвердження від західних партнерів, що представлені нам і їм плани співпадають, а то всяко буває
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14.10.2024 19:42 Ответить
Як вони можуть співпадати ? Те ж оманські домовленності іншими словами.
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14.10.2024 20:14 Ответить
Цікаво, це де ж стільки плану можна було закупити, щоб усім українцям його презентувати?
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14.10.2024 19:42 Ответить
Льохкім двіженієм рукі «план перемоги» перетвориться… та-дам!!! план перемоги перетвориться в передвиборні обіцянки ЗЄлі.
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14.10.2024 19:42 Ответить
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14.10.2024 19:55 Ответить
План-Оман.
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14.10.2024 19:46 Ответить
Черговий мільярд дерев. Але вже садити мали партнери. І їх Зельоні звинуватять в слабкості, і зраді. Тому попереду Стамбул-1b.
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14.10.2024 19:46 Ответить
******** втихушку продают стратегическое предприятие по добыче титановой руды, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), прокладке Алиева для дальнейшей перепродажи руды кацапне.
Продают за смешную цену - 97 млн. баксов.
https://delo.ua/ru/industry/vladelec-vodafone-ukraina-kupil-krupneisego-dobytcika-titanovyx-rud-v-ukraine-za-39-mlrd-grn-437287/
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14.10.2024 19:47 Ответить
Оманський план.
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14.10.2024 19:54 Ответить
Стадіон, так стадіон?
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14.10.2024 19:58 Ответить
Ото буде празнік на селі.
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14.10.2024 19:59 Ответить
План-Захід у всьому винний, бо не дав!!!! Але перемога буде!!!
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14.10.2024 20:05 Ответить
Дуже цікаво,скільки українців планує ОПа загубити згідно плану, а скільки з ОПи планується загинути виконуючі план?
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14.10.2024 20:08 Ответить
Всратися і не жити!
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14.10.2024 20:10 Ответить
Будет чем подтереться в туалете,после того,как переварим переможный шашлык и оливье.
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14.10.2024 20:12 Ответить
Ця влада може тільки піздити и *******
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14.10.2024 20:14 Ответить
Потужно піз....ти😂
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14.10.2024 22:14 Ответить
Дякуємо пане Президент! Ми надіємося,що все це ,буде дуже й дуже потужно...
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14.10.2024 20:37 Ответить
Дуже потужно, дуже. Кaцaпи вже тремтять тільки від нaгдувaння про цей "плaн", a то він ще доведе його до укрїнського нaроду... Це нaвіть потужніше якоїсь ******** зброї, це кaцaпaм і дaсть жaбa цицьки. До цього це не робилося, бо не було велічaйшого плaну. І бур'янa буде зaдоволенa - врешті є плaн!
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14.10.2024 20:46 Ответить
План перемоги:
-Повернути старий "зірковий" склад Генштабу.
-Поновити ракетні програми
-Знести нафіг кримський міст своїми власними ракетами
-Весь військовий бюджет віддати військовим ( а не просирати на асфальті). По новій запустити наш військово промисловий комплекс, який кловуни довели до голодної смерті.
-Поновити диверсії на території ворога
-Створити власний МОССАД
-Заборонити чотирижди узилянту лізти у справи військових
-Розпочати промисловий випуск БПЛА різноманітного призначення.
-подати заявку в НАТО
-Розпочати регулярні удари у відповідь по містах нацистської россії. Жоден обстріл нашої территорії не повинен бути безкарним.
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14.10.2024 21:02 Ответить
План представлять на концерті.

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14.10.2024 21:09 Ответить
Щоб щось узнати про план перемоги треба читати російський ЗМІ.
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14.10.2024 21:27 Ответить
Ішак пару днів безрезультатно повештався з своїм "планом" по Європі і тепер вирішив повеселити народ.
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14.10.2024 21:32 Ответить
Це якесь божевілля...
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14.10.2024 21:38 Ответить
1 Пункт - прийміть нас в НАТО
На запропрошення моде при бажанні піти року - бо мають запросити ВСІ члени Альянсу
А потім - ВСІ уряди і парламенти мають ратифікувати. Етнос накінчиться швидше
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14.10.2024 22:16 Ответить
https://x.com/newstop_us

Voice of Ukraine



https://x.com/newstop_us

@newstop_us


З'явилась інформаці, що окрім надання дозволу кацапам качати газ через Україну, такий собі єрмак дозволив купити два комбінати по видобутку титанової руди якомусь азербайджанцю за 80 млн баксів ( дуже серйозна ціна, б.....ть). Яка цікава стратегія про...бу державного майна
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14.10.2024 22:29 Ответить
Іду купувати колу та попкорн ... чекаю на дебати з Ради про План Перемоги
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14.10.2024 22:40 Ответить
Доказ того, що громадяни не були задіяні при створені цієї писанини.
Нащо мені плани мародерів? Красти і ще три рази красти.
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14.10.2024 23:50 Ответить
 
 