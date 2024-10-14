На этой неделе "План победы" представят публично, - Зеленский
Владимир Зеленский анонсировал, что на этой неделе будет публично представлен "План победы".
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы. Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам", - рассказал президент.
Также он отметил, что на этой неделе всем партнерам в Европе будет представлена "наша стратегия принуждения России к справедливому завершению этой войны".
"Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка", - резюмировал Зеленский.
"План победы" Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "План победы в войне".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" "План победы" не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали "Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что "План победы Украины" будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что "План победы Украины", который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
"План победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, во время которой представил ключевые пункты "Плана победы".
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Думаю там буде лише одне адекватне - вступ в НАТО, а от далі....
Ну що тут поробиш. Ніякою дубиною їм те що в голові не виправиш. Воно там вже відсмерділось та засохло.
Так що Вова, давай лий план.
Краще б зняли з паузи дію усіх положень Конституції, особливо в частині прав і свобод громадян.
Бо дивлячісь на заяви західних очільників і всіх діячив партій опозиція/влада, єдине, що їх лякає це емігранти, і мабудь це єдине, що здатне їх привести до тями.
Бо це рельно. Все інше їм пох, хочби в Україні всі загинули. Ці куколди досі не вірять, що потім в них будуть свої бучі, ягідні і ірпіні з маріуполями!
Зло є зло.
А де ж Добро, де ось Добра?
Де ж ці супермени які за 2 години кіносеансу навіть всесвіт рятували?! Брехуни!
Безвідповідальнісь вже межує з антилюдяністю.
Продают за смешную цену - 97 млн. баксов.
https://delo.ua/ru/industry/vladelec-vodafone-ukraina-kupil-krupneisego-dobytcika-titanovyx-rud-v-ukraine-za-39-mlrd-grn-437287/
-Повернути старий "зірковий" склад Генштабу.
-Поновити ракетні програми
-Знести нафіг кримський міст своїми власними ракетами
-Весь військовий бюджет віддати військовим ( а не просирати на асфальті). По новій запустити наш військово промисловий комплекс, який кловуни довели до голодної смерті.
-Поновити диверсії на території ворога
-Створити власний МОССАД
-Заборонити чотирижди узилянту лізти у справи військових
-Розпочати промисловий випуск БПЛА різноманітного призначення.
-подати заявку в НАТО
-Розпочати регулярні удари у відповідь по містах нацистської россії. Жоден обстріл нашої территорії не повинен бути безкарним.
На запропрошення моде при бажанні піти року - бо мають запросити ВСІ члени Альянсу
А потім - ВСІ уряди і парламенти мають ратифікувати. Етнос накінчиться швидше
Voice of Ukraine
https://x.com/newstop_us
@newstop_us
З'явилась інформаці, що окрім надання дозволу кацапам качати газ через Україну, такий собі єрмак дозволив купити два комбінати по видобутку титанової руди якомусь азербайджанцю за 80 млн баксів ( дуже серйозна ціна, б.....ть). Яка цікава стратегія про...бу державного майна
Нащо мені плани мародерів? Красти і ще три рази красти.