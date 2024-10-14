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Цього тижня "План перемоги" представлять публічно, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Володмио Зеленський анонсував, що цього тижня буде публічно представлено "План перемоги".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів", - розповів президент.

Також він зазначив, що цього тижня всім партнерам у Європі буде представлено "нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни".

"Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", - резюмував Зеленський.

Читайте: "План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші подробиці "Плану перемоги" будуть опубліковані найближчими днями, - посол України в Німеччині Макеєв

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) план (170) перемога (488)


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Топ коментарі
+21
Ну і кому тои план потрібнии - коли ми залежні від зброі - це не план в хотєлки
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14.10.2024 19:37
+21
С зеленським буде тільки план капітуляції
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14.10.2024 19:39
+19
Загадковий такий 🤡... інтригант...
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14.10.2024 19:35
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Загадковий такий 🤡... інтригант...
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14.10.2024 19:35 Відповісти
Ну це тільки якщо з оваціями Українці цей план приймуть і будуть говорити який талановитий наш найВШИВІШИЙ. То може і оприлюднить якійсь там план на серветці для плєбса.
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14.10.2024 19:36 Відповісти
Ну і кому тои план потрібнии - коли ми залежні від зброі - це не план в хотєлки
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14.10.2024 19:37 Відповісти
.... це не план а хотєлки
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14.10.2024 19:41 Відповісти
С зеленським буде тільки план капітуляції
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14.10.2024 19:39 Відповісти
Тобто цього тижня, вся хоч трохи притомна, частина українського суспільства охрініє від прочитаного? Чи точніше сказати, від розумового рівня тих, хто керує країною у війну і хто написав цей план?
Думаю там буде лише одне адекватне - вступ в НАТО, а от далі....
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14.10.2024 19:40 Відповісти
По останнім опитуванням 60% громадян України вірять Ослу.
Ну що тут поробиш. Ніякою дубиною їм те що в голові не виправиш. Воно там вже відсмерділось та засохло.
Так що Вова, давай лий план.
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14.10.2024 20:03 Відповісти
Ну я бы на вашем месте не очень доверял опитуванням =)
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14.10.2024 20:12 Відповісти
Наскільке це адекватно, якщо одного нашого бажання мало?
Краще б зняли з паузи дію усіх положень Конституції, особливо в частині прав і свобод громадян.
Бо дивлячісь на заяви західних очільників і всіх діячив партій опозиція/влада, єдине, що їх лякає це емігранти, і мабудь це єдине, що здатне їх привести до тями.
Бо це рельно. Все інше їм пох, хочби в Україні всі загинули. Ці куколди досі не вірять, що потім в них будуть свої бучі, ягідні і ірпіні з маріуполями!
Зло є зло.
А де ж Добро, де ось Добра?
Де ж ці супермени які за 2 години кіносеансу навіть всесвіт рятували?! Брехуни!
Безвідповідальнісь вже межує з антилюдяністю.
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14.10.2024 21:49 Відповісти
великий? як звичайно? і чого один? чого не мільярд?
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14.10.2024 19:40 Відповісти
Додатковий післявоєнний пункт це мабуть про гарантії непереслідування сім'ї і його самого з сірим кардиналом.
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14.10.2024 19:42 Відповісти
вожливо отримати підтвердження від західних партнерів, що представлені нам і їм плани співпадають, а то всяко буває
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14.10.2024 19:42 Відповісти
Як вони можуть співпадати ? Те ж оманські домовленності іншими словами.
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14.10.2024 20:14 Відповісти
Цікаво, це де ж стільки плану можна було закупити, щоб усім українцям його презентувати?
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14.10.2024 19:42 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі «план перемоги» перетвориться… та-дам!!! план перемоги перетвориться в передвиборні обіцянки ЗЄлі.
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14.10.2024 19:42 Відповісти
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14.10.2024 19:55 Відповісти
План-Оман.
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14.10.2024 19:46 Відповісти
Черговий мільярд дерев. Але вже садити мали партнери. І їх Зельоні звинуватять в слабкості, і зраді. Тому попереду Стамбул-1b.
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14.10.2024 19:46 Відповісти
******** втихушку продают стратегическое предприятие по добыче титановой руды, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), прокладке Алиева для дальнейшей перепродажи руды кацапне.
Продают за смешную цену - 97 млн. баксов.
https://delo.ua/ru/industry/vladelec-vodafone-ukraina-kupil-krupneisego-dobytcika-titanovyx-rud-v-ukraine-za-39-mlrd-grn-437287/
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14.10.2024 19:47 Відповісти
Оманський план.
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14.10.2024 19:54 Відповісти
Стадіон, так стадіон?
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14.10.2024 19:58 Відповісти
Ото буде празнік на селі.
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14.10.2024 19:59 Відповісти
План-Захід у всьому винний, бо не дав!!!! Але перемога буде!!!
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14.10.2024 20:05 Відповісти
Дуже цікаво,скільки українців планує ОПа загубити згідно плану, а скільки з ОПи планується загинути виконуючі план?
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14.10.2024 20:08 Відповісти
Всратися і не жити!
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14.10.2024 20:10 Відповісти
Будет чем подтереться в туалете,после того,как переварим переможный шашлык и оливье.
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14.10.2024 20:12 Відповісти
Ця влада може тільки піздити и *******
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14.10.2024 20:14 Відповісти
Потужно піз....ти😂
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14.10.2024 22:14 Відповісти
Дякуємо пане Президент! Ми надіємося,що все це ,буде дуже й дуже потужно...
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14.10.2024 20:37 Відповісти
Дуже потужно, дуже. Кaцaпи вже тремтять тільки від нaгдувaння про цей "плaн", a то він ще доведе його до укрїнського нaроду... Це нaвіть потужніше якоїсь ******** зброї, це кaцaпaм і дaсть жaбa цицьки. До цього це не робилося, бо не було велічaйшого плaну. І бур'янa буде зaдоволенa - врешті є плaн!
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14.10.2024 20:46 Відповісти
План перемоги:
-Повернути старий "зірковий" склад Генштабу.
-Поновити ракетні програми
-Знести нафіг кримський міст своїми власними ракетами
-Весь військовий бюджет віддати військовим ( а не просирати на асфальті). По новій запустити наш військово промисловий комплекс, який кловуни довели до голодної смерті.
-Поновити диверсії на території ворога
-Створити власний МОССАД
-Заборонити чотирижди узилянту лізти у справи військових
-Розпочати промисловий випуск БПЛА різноманітного призначення.
-подати заявку в НАТО
-Розпочати регулярні удари у відповідь по містах нацистської россії. Жоден обстріл нашої территорії не повинен бути безкарним.
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14.10.2024 21:02 Відповісти
План представлять на концерті.

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14.10.2024 21:09 Відповісти
Щоб щось узнати про план перемоги треба читати російський ЗМІ.
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14.10.2024 21:27 Відповісти
Ішак пару днів безрезультатно повештався з своїм "планом" по Європі і тепер вирішив повеселити народ.
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14.10.2024 21:32 Відповісти
Це якесь божевілля...
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14.10.2024 21:38 Відповісти
1 Пункт - прийміть нас в НАТО
На запропрошення моде при бажанні піти року - бо мають запросити ВСІ члени Альянсу
А потім - ВСІ уряди і парламенти мають ратифікувати. Етнос накінчиться швидше
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14.10.2024 22:16 Відповісти
https://x.com/newstop_us

Voice of Ukraine



https://x.com/newstop_us

@newstop_us


З'явилась інформаці, що окрім надання дозволу кацапам качати газ через Україну, такий собі єрмак дозволив купити два комбінати по видобутку титанової руди якомусь азербайджанцю за 80 млн баксів ( дуже серйозна ціна, б.....ть). Яка цікава стратегія про...бу державного майна
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14.10.2024 22:29 Відповісти
Іду купувати колу та попкорн ... чекаю на дебати з Ради про План Перемоги
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14.10.2024 22:40 Відповісти
Доказ того, що громадяни не були задіяні при створені цієї писанини.
Нащо мені плани мародерів? Красти і ще три рази красти.
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14.10.2024 23:50 Відповісти
 
 