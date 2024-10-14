Цього тижня "План перемоги" представлять публічно, - Зеленський
Володмио Зеленський анонсував, що цього тижня буде публічно представлено "План перемоги".
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була доповідь віцепрем’єр-міністра Стефанішиної про перемовини у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд щодо геополітичного пункту Плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів", - розповів президент.
Також він зазначив, що цього тижня всім партнерам у Європі буде представлено "нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни".
"Звичайно, План перемоги буде представлений публічно. Причому вже разом із тим першим реагуванням, яке ми отримали від партнерів. І нам усім в Україні справді потрібна максимальна підтримка", - резюмував Зеленський.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".
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Думаю там буде лише одне адекватне - вступ в НАТО, а от далі....
Ну що тут поробиш. Ніякою дубиною їм те що в голові не виправиш. Воно там вже відсмерділось та засохло.
Так що Вова, давай лий план.
Краще б зняли з паузи дію усіх положень Конституції, особливо в частині прав і свобод громадян.
Бо дивлячісь на заяви західних очільників і всіх діячив партій опозиція/влада, єдине, що їх лякає це емігранти, і мабудь це єдине, що здатне їх привести до тями.
Бо це рельно. Все інше їм пох, хочби в Україні всі загинули. Ці куколди досі не вірять, що потім в них будуть свої бучі, ягідні і ірпіні з маріуполями!
Зло є зло.
А де ж Добро, де ось Добра?
Де ж ці супермени які за 2 години кіносеансу навіть всесвіт рятували?! Брехуни!
Безвідповідальнісь вже межує з антилюдяністю.
Продают за смешную цену - 97 млн. баксов.
https://delo.ua/ru/industry/vladelec-vodafone-ukraina-kupil-krupneisego-dobytcika-titanovyx-rud-v-ukraine-za-39-mlrd-grn-437287/
-Повернути старий "зірковий" склад Генштабу.
-Поновити ракетні програми
-Знести нафіг кримський міст своїми власними ракетами
-Весь військовий бюджет віддати військовим ( а не просирати на асфальті). По новій запустити наш військово промисловий комплекс, який кловуни довели до голодної смерті.
-Поновити диверсії на території ворога
-Створити власний МОССАД
-Заборонити чотирижди узилянту лізти у справи військових
-Розпочати промисловий випуск БПЛА різноманітного призначення.
-подати заявку в НАТО
-Розпочати регулярні удари у відповідь по містах нацистської россії. Жоден обстріл нашої территорії не повинен бути безкарним.
На запропрошення моде при бажанні піти року - бо мають запросити ВСІ члени Альянсу
А потім - ВСІ уряди і парламенти мають ратифікувати. Етнос накінчиться швидше
Voice of Ukraine
https://x.com/newstop_us
@newstop_us
З'явилась інформаці, що окрім надання дозволу кацапам качати газ через Україну, такий собі єрмак дозволив купити два комбінати по видобутку титанової руди якомусь азербайджанцю за 80 млн баксів ( дуже серйозна ціна, б.....ть). Яка цікава стратегія про...бу державного майна
Нащо мені плани мародерів? Красти і ще три рази красти.