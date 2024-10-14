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Новини Війна
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Перші подробиці "Плану перемоги" будуть опубліковані найближчими днями, - посол України в Німеччині Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

"План перемоги" України можуть представити громадськості вже найближчими днями. 

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Як зазначається, дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці "Плану перемоги" України будуть опубліковані найближчими днями.

Частина "Плану перемоги" включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори. Йдеться також про санкції проти Росії.

Також читайте: "План перемоги" має створити умови, у яких РФ не зможе продовжувати війну, - Зеленський

Більше інформації він не надав. 

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром. Вони обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. Окрім того, в Німеччині Зеленський зустрівся із Шольцом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги". Повідомлялося також, що Зеленський представив Макрону свій "План перемоги". Під час візиту до Лондона Зеленський представив Стармеру деталі свого "Плану перемоги".

Автор: 

план (170) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+7
пуйло прочитает и сразу с перепугу выведет свои войска со всех захваченных территорий
Как писать Зеленский может мы знаем.
Стоит только почитать его предвыборные обещания.
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14.10.2024 13:17
+4
На днях а то и раніше!
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14.10.2024 13:14
+3
может с плана не проигрыша начнем???
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14.10.2024 13:21
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На днях а то и раніше!
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14.10.2024 13:14 Відповісти
пуйло прочитает и сразу с перепугу выведет свои войска со всех захваченных территорий
Как писать Зеленский может мы знаем.
Стоит только почитать его предвыборные обещания.
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14.10.2024 13:17 Відповісти
Так "духаст мичь" жеж не состоялся и не понятно когда состоится, скорее всего после выборов Трампа, так о какой победе тогда идет речь?
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14.10.2024 13:20 Відповісти
может с плана не проигрыша начнем???
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14.10.2024 13:21 Відповісти
План перемоги ? Уже контр наступ був здається
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14.10.2024 13:23 Відповісти
Произносить хриплым гундосом в обхезанных кальсонах цвета хаки:
1) Дайте нам много-много денег, и мы их все украдём.
2) Дайте нам много-много оружия, и мы закроем его на складах.
3) Если не дадите пп. 1) и 2), мы будем дальше сдавать Ху#лу Украину.
4) Но если вдруг дадите- тоже.
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14.10.2024 13:24 Відповісти
З якого бодуна посол у Німеччині може знати, що коїться у пустій макітрі Зеленського?
Чи набридло бути послом?
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14.10.2024 13:26 Відповісти
Нарешті! Гурра!!!
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14.10.2024 13:28 Відповісти
Говорят Зе требует поставить Ермака главой администрации при будущем президенте США.
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14.10.2024 13:29 Відповісти
як можна публікувати те, чого не існує?
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14.10.2024 13:33 Відповісти
Ой, а може не треба людей смішити?
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14.10.2024 13:43 Відповісти
2-3 тижні?
Це як в школі, коли писали контрольну, всі вже зошити здали, а кілька людей ще "доСписують". Здається мені, наші "двієчники" той план ще не написали
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14.10.2024 13:55 Відповісти
А друга частина подробиць?
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14.10.2024 14:26 Відповісти
мене більше турбує план захисту бо якщо не зупинити ворога всі інші плани втрачають сенс. Це прості, очевидні речі але нам вперто намагаються впарити якесь нереальне гівно
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14.10.2024 15:02 Відповісти
Як сюда всавити картинку ?
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14.10.2024 15:42 Відповісти
скопировать из интернета и просто вставить. Если фото - нужно найти сайт для перевода фото в интернет.
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14.10.2024 17:10 Відповісти
СКОРО!!!
ОЖИДАЙТЕ !!!
НОВЫЙ УЛУЧШЕНЫЙ ПЛАН !!!!!!!
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14.10.2024 17:20 Відповісти
 
 