Перші подробиці "Плану перемоги" будуть опубліковані найближчими днями, - посол України в Німеччині Макеєв

"План перемоги" України можуть представити громадськості вже найближчими днями.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Як зазначається, дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці "Плану перемоги" України будуть опубліковані найближчими днями.

Частина "Плану перемоги" включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори. Йдеться також про санкції проти Росії.

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Більше інформації він не надав.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Штайнмаєром. Вони обговорили безпекову ситуацію та ключові потреби України. Окрім того, в Німеччині Зеленський зустрівся із Шольцом.

Також Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський та Мелоні обговорили деталі "Плану перемоги". Повідомлялося також, що Зеленський представив Макрону свій "План перемоги". Під час візиту до Лондона Зеленський представив Стармеру деталі свого "Плану перемоги".