Зеленський представив Стармеру деталі свого Плану: "Це місток до другого Саміту миру". ВІДЕО+ФОТО
Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером представив деталі "Плану перемоги".
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.
Також Зеленський представив Стармеру деталі "Плану перемоги", лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.
"План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", - пояснив президент.
Глава держави наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.
Сторони обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу.
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Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
план перемоги, то не про перемогу, то про місток до наступного плану.
тобто, зе!гундоса, із крісла на банковій добровільно не виколупати......
Чує Зеленський, що пательня наближається до дупи - от і забігав.
Цікаво - чому Зеленський крутиться, як вуж на пательні - але в Україні свій "план" показувати не бажає? Або задумав якусь херотень несусвітну, або плану ніякого немає - є тільки фігури мови з трьох пальців - як все у зелених гнид від самого початку.
Або той план у кремлі написали - що саме вірогідне...
"Ми завжди виступали за те, що майбутнє України - у НАТО. Питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоби Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети - членства в Альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається - ми надаємо цей «міст до членства» Україні"
Цей "місток" він туди повіз? Чи інший? Бляха, яка муйня...
Планы операций планируют в тишине, что бы противник
не знал их. А в Украине скоро 95 балаган будет его трубить.
Краще б ЗЄ дома у бункері Єрмаку далі дрочив.