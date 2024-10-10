Зеленський представив Стармеру деталі свого Плану: "Це місток до другого Саміту миру". ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером представив деталі "Плану перемоги".

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

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Також Зеленський представив Стармеру деталі "Плану перемоги", лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

"План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", - пояснив президент.

Глава держави наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Сторони обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу.

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