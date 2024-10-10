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Новини Фото Війна
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Зеленський представив Стармеру деталі свого Плану: "Це місток до другого Саміту миру". ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером представив деталі "Плану перемоги".

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Читайте: Україна зможе утримувати територію в Курській області ще щонайменше кілька місяців, - Bloomberg

Також Зеленський представив Стармеру деталі "Плану перемоги", лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

Зеленський розповів Стармеру про деталі "Плану перемоги"

"План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції", - пояснив президент.

Глава держави наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Сторони обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу.

Також читайте: Зеленський, Рютте та Стармер обговорювали дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Позиція не змінилася

Зеленський розповів Стармеру про деталі "Плану перемоги"

Автор: 

Велика Британія (5643) Зеленський Володимир (24222) Стармер Кір (219)


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Топ коментарі
+6
Анекдоти розповідав ?
Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
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10.10.2024 15:58
+5
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10.10.2024 16:19
+3
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10.10.2024 16:01
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У Зелі свіи план - у Заходу світ - ми в різних реальностях
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10.10.2024 15:58 Відповісти
Анекдоти розповідав ?
Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
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10.10.2024 15:58 Відповісти
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10.10.2024 16:19 Відповісти
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10.10.2024 16:01 Відповісти
Тобто «перемога» -це проведення «саміту миру». Логіка провінційного недошоумена.
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10.10.2024 16:07 Відповісти
афігіти.
план перемоги, то не про перемогу, то про місток до наступного плану.
тобто, зе!гундоса, із крісла на банковій добровільно не виколупати......
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10.10.2024 16:11 Відповісти
?Своїй країні хер,по факту все приймуть,як потужно.
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10.10.2024 16:13 Відповісти
Плановой.
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10.10.2024 16:17 Відповісти
Взяв би я бандуру, та й заграв що знав.... Через ту бандуру бандуристом став
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10.10.2024 16:19 Відповісти
Не звинувачуйте Зелю. Це йому таке сценаристи пишуть. Він завчає, а потім пробує фрази вставити в живу розмову. Імпровізатор з нього завжди був ніякий. Легко впадає в паніку.
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10.10.2024 16:19 Відповісти
Як у старій українській казочці - скоро, скоро той місточок, що під брехунцями ламається.
Чує Зеленський, що пательня наближається до дупи - от і забігав.

Цікаво - чому Зеленський крутиться, як вуж на пательні - але в Україні свій "план" показувати не бажає? Або задумав якусь херотень несусвітну, або плану ніякого немає - є тільки фігури мови з трьох пальців - як все у зелених гнид від самого початку.

Або той план у кремлі написали - що саме вірогідне...
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10.10.2024 16:20 Відповісти
А Янукович по пеньках стрибав.
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10.10.2024 16:33 Відповісти
«Надаємо «https://www.radiosvoboda.org/a/samit-nato-bilyy-dim-mist-do-chlenstva-dlya-********/33030716.html міст до членства » України в НАТО»: Білий дім про результати саміту у Вашингтоні

"Ми завжди виступали за те, що майбутнє України - у НАТО. Питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоби Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети - членства в Альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається - ми надаємо цей «міст до членства» Україні"

Цей "місток" він туди повіз? Чи інший? Бляха, яка муйня...
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10.10.2024 16:37 Відповісти
можна було досить легко ,за посередництва сцени ,роялю і пісюна обдурити 73% "мудрого наріду", але таким самим макаром, ніколи вже не вийде обдурити цілий світ , котрий відає, як можна стати "зезедентом", граючи на роялі пісюном...
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10.10.2024 16:39 Відповісти
Возвращай Залужного с его людьми, мостостроитель х&ев.
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10.10.2024 16:42 Відповісти
Пора видавати багатотомник планів Лідора.


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10.10.2024 16:44 Відповісти
Що з нього взяти, надоїв він вже всім чужими промовами, які пишуть для нього сценаристи а не політики, артист розмовного жанру мʼяко кажучи
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10.10.2024 17:05 Відповісти
Каков это план, если он уже всем известен ?
Планы операций планируют в тишине, что бы противник
не знал их. А в Украине скоро 95 балаган будет его трубить.
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10.10.2024 17:09 Відповісти
Чудовий у нас В.О. Президента! Усім показує якійсь "план", а українцям тільки те чим на піаніне грав.
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10.10.2024 17:21 Відповісти
Йшов 39-й самміт миру по 17-му пункту плану перемоги. Тим часом війська РФ обійшли Хмельницький по флангах...
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10.10.2024 17:22 Відповісти
Воно невиліковне...

Краще б ЗЄ дома у бункері Єрмаку далі дрочив.
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10.10.2024 18:18 Відповісти
Показував план Байдену-США накрив ураган "Мілтон", привіз цей папірець до Британії...Боже,бережи Британію!!! Дійсно, віслюк Апокаліпсу!
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10.10.2024 18:55 Відповісти
Скоро тільки від одного словосполучення "саміт миру" всі будуть розбігатися подалі від цього недорозвинутого клована.
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10.10.2024 20:32 Відповісти
Хвороба потужно прогресує
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10.10.2024 21:07 Відповісти
 
 