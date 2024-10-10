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Новости Фото Война
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Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы": "Это мостик ко второму Саммиту мира". ВИДЕО+ФОТО

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером представил детали "Плана победы".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Также читайте: Зеленский, Рютте и Стармер обсуждали разрешение на удары по РФ западным оружием: Позиция не изменилась

Также Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы", лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

Зеленський розповів Стармеру про деталі "Плану перемоги"

"План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым образом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", - пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Стороны обсудили будущую оборонную и финансовую помощь.

Читайте также: Зеленский и Стармер все утро обсуждали "План победы"

Зеленський розповів Стармеру про деталі "Плану перемоги"

Автор: 

Великобритания (5007) Зеленский Владимир (20720) Стармер Кир (216)


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Топ комментарии
+6
Анекдоти розповідав ?
Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
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10.10.2024 15:58
+5
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10.10.2024 16:19
+3
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10.10.2024 16:01
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У Зелі свіи план - у Заходу світ - ми в різних реальностях
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10.10.2024 15:58 Ответить
Анекдоти розповідав ?
Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
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10.10.2024 15:58 Ответить
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10.10.2024 16:19 Ответить
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10.10.2024 16:01 Ответить
Тобто «перемога» -це проведення «саміту миру». Логіка провінційного недошоумена.
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10.10.2024 16:07 Ответить
афігіти.
план перемоги, то не про перемогу, то про місток до наступного плану.
тобто, зе!гундоса, із крісла на банковій добровільно не виколупати......
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10.10.2024 16:11 Ответить
?Своїй країні хер,по факту все приймуть,як потужно.
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10.10.2024 16:13 Ответить
Плановой.
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10.10.2024 16:17 Ответить
Взяв би я бандуру, та й заграв що знав.... Через ту бандуру бандуристом став
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10.10.2024 16:19 Ответить
Не звинувачуйте Зелю. Це йому таке сценаристи пишуть. Він завчає, а потім пробує фрази вставити в живу розмову. Імпровізатор з нього завжди був ніякий. Легко впадає в паніку.
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10.10.2024 16:19 Ответить
Як у старій українській казочці - скоро, скоро той місточок, що під брехунцями ламається.
Чує Зеленський, що пательня наближається до дупи - от і забігав.

Цікаво - чому Зеленський крутиться, як вуж на пательні - але в Україні свій "план" показувати не бажає? Або задумав якусь херотень несусвітну, або плану ніякого немає - є тільки фігури мови з трьох пальців - як все у зелених гнид від самого початку.

Або той план у кремлі написали - що саме вірогідне...
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10.10.2024 16:20 Ответить
А Янукович по пеньках стрибав.
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10.10.2024 16:33 Ответить
«Надаємо «https://www.radiosvoboda.org/a/samit-nato-bilyy-dim-mist-do-chlenstva-dlya-********/33030716.html міст до членства » України в НАТО»: Білий дім про результати саміту у Вашингтоні

"Ми завжди виступали за те, що майбутнє України - у НАТО. Питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоби Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети - членства в Альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається - ми надаємо цей «міст до членства» Україні"

Цей "місток" він туди повіз? Чи інший? Бляха, яка муйня...
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10.10.2024 16:37 Ответить
можна було досить легко ,за посередництва сцени ,роялю і пісюна обдурити 73% "мудрого наріду", але таким самим макаром, ніколи вже не вийде обдурити цілий світ , котрий відає, як можна стати "зезедентом", граючи на роялі пісюном...
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10.10.2024 16:39 Ответить
Возвращай Залужного с его людьми, мостостроитель х&ев.
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10.10.2024 16:42 Ответить
Пора видавати багатотомник планів Лідора.


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10.10.2024 16:44 Ответить
Що з нього взяти, надоїв він вже всім чужими промовами, які пишуть для нього сценаристи а не політики, артист розмовного жанру мʼяко кажучи
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10.10.2024 17:05 Ответить
Каков это план, если он уже всем известен ?
Планы операций планируют в тишине, что бы противник
не знал их. А в Украине скоро 95 балаган будет его трубить.
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10.10.2024 17:09 Ответить
Чудовий у нас В.О. Президента! Усім показує якійсь "план", а українцям тільки те чим на піаніне грав.
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10.10.2024 17:21 Ответить
Йшов 39-й самміт миру по 17-му пункту плану перемоги. Тим часом війська РФ обійшли Хмельницький по флангах...
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10.10.2024 17:22 Ответить
Воно невиліковне...

Краще б ЗЄ дома у бункері Єрмаку далі дрочив.
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10.10.2024 18:18 Ответить
Показував план Байдену-США накрив ураган "Мілтон", привіз цей папірець до Британії...Боже,бережи Британію!!! Дійсно, віслюк Апокаліпсу!
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10.10.2024 18:55 Ответить
Скоро тільки від одного словосполучення "саміт миру" всі будуть розбігатися подалі від цього недорозвинутого клована.
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10.10.2024 20:32 Ответить
Хвороба потужно прогресує
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10.10.2024 21:07 Ответить
 
 