Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы": "Это мостик ко второму Саммиту мира". ВИДЕО+ФОТО
Президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером представил детали "Плана победы".
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Также Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы", лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.
"План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым образом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", - пояснил президент.
Глава государства подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.
Стороны обсудили будущую оборонную и финансовую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який у нього може бути план перемоги, якщо воно усіляко ***** помагає
план перемоги, то не про перемогу, то про місток до наступного плану.
тобто, зе!гундоса, із крісла на банковій добровільно не виколупати......
Чує Зеленський, що пательня наближається до дупи - от і забігав.
Цікаво - чому Зеленський крутиться, як вуж на пательні - але в Україні свій "план" показувати не бажає? Або задумав якусь херотень несусвітну, або плану ніякого немає - є тільки фігури мови з трьох пальців - як все у зелених гнид від самого початку.
Або той план у кремлі написали - що саме вірогідне...
"Ми завжди виступали за те, що майбутнє України - у НАТО. Питання у тому, як просигналізувати наше сильне бажання, щоби Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети - членства в Альянсі. І те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається - ми надаємо цей «міст до членства» Україні"
Цей "місток" він туди повіз? Чи інший? Бляха, яка муйня...
Планы операций планируют в тишине, что бы противник
не знал их. А в Украине скоро 95 балаган будет его трубить.
Краще б ЗЄ дома у бункері Єрмаку далі дрочив.