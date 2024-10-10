Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы": "Это мостик ко второму Саммиту мира". ВИДЕО+ФОТО

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером представил детали "Плана победы".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

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Также Зеленский представил Стармеру детали "Плана победы", лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

"План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым образом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции", - пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Стороны обсудили будущую оборонную и финансовую помощь.

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