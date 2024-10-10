Зеленский и Стармер все утро обсуждали "План победы"
Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в течение утра обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "План победы".
Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства и премьер Британии встретились на Даунинг-стрит. Также Стармер принимал генсека НАТО Марка Рютте.
Приветствуя Рютте, Стармер сказал, что они с Зеленским "все утро провели, обсуждая план победы".
Рютте заявил, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Впоследствии стало известно о встрече Стармера и Зеленского в Лондоне.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.
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Наша дурна малеча - це не самий відбитий варіант, скоріше за все.
Для британця з державною вагою переходити на тона, які дозволяє собі, наприклад, ЗЄ з представниками ЗМІ - це втрачання гідності.
Тому навіть з такою абсолютною нікчемою, як ЗЄ, за спиною якої нема ні грошей, ні ресірсів, ні легетимності, ні сили, ні розуму вони ведуть себе вічливо та пристойно.
От більш прості та прямолінійні американці вже почали відверто ігнорити та зливати в унітаз нашого лідора.
З часом і британці закриють двері, вимкнуть дзвоник і накажуть дворецькому не пускати цього дурноголового хама.
Без пляшки?!
а, взагалі то, шашлик з ранку, під червоне, дієтологи не рекомендують.
тай ще, розмовляти з повним ротом, не красиво.
Без папірців, написаних іншими, Голохвастов не може зв'язати двох слів до купи. ☹️
А Зеленський весь ранок бурмотів з бодуна, як завжди, щось абсолютно не зрозуміле...
А ось Зеленський, схоже, може..... це з серії "пірістать проста стрілять" чи "нєнагнітайтє, шашличок"......
Зброю треба власну виробляти ДЛЯ ПОЧАТКУ у потрібних об'ємах, а тоді й план Перемоги з'явитися може.