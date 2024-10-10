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Новости Война
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Зеленский и Стармер все утро обсуждали "План победы"

Зеленський та Стармер обговорювали План перемоги

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что в течение утра обсуждал с президентом Владимиром Зеленским "План победы".

Об этом пишет Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства и премьер Британии встретились на Даунинг-стрит. Также Стармер принимал генсека НАТО Марка Рютте.

Приветствуя Рютте, Стармер сказал, что они с Зеленским "все утро провели, обсуждая план победы".

Рютте заявил, что "речь идет об Украине, но также о защите Запада и о том, как мы остаемся в безопасности".

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Впоследствии стало известно о встрече Стармера и Зеленского в Лондоне.

Также читайте: В Украине может произойти госпереворот на фоне разговоров о территориальных уступках, - Forbes

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Стармер Кир (216) План победы (85)


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Топ комментарии
+10
Завтра буде нова стаття: План настільки буде потужним що ми його засеретили для Українців )))
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10.10.2024 13:34
+7
Якась така назва плану... А давайте називати його " Великий план Великої Перемоги"?
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10.10.2024 13:33
+6
Завше був у захваті від британського ввічливого терпіння!
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10.10.2024 13:30
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І в сухому залишку?
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10.10.2024 13:23 Ответить
ПЛАН перемоги хороший "план".....
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10.10.2024 13:24 Ответить
Завтра буде нова стаття: План настільки буде потужним що ми його засеретили для Українців )))
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10.10.2024 13:34 Ответить
Завше був у захваті від британського ввічливого терпіння!
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10.10.2024 13:30 Ответить
Британці за декілька сторіч з ким тільки не спілкувалися - від хитрожопих нафтових бідуїнів, до повних папуасів-людожерів.

Наша дурна малеча - це не самий відбитий варіант, скоріше за все.
Для британця з державною вагою переходити на тона, які дозволяє собі, наприклад, ЗЄ з представниками ЗМІ - це втрачання гідності.

Тому навіть з такою абсолютною нікчемою, як ЗЄ, за спиною якої нема ні грошей, ні ресірсів, ні легетимності, ні сили, ні розуму вони ведуть себе вічливо та пристойно.

От більш прості та прямолінійні американці вже почали відверто ігнорити та зливати в унітаз нашого лідора.
З часом і британці закриють двері, вимкнуть дзвоник і накажуть дворецькому не пускати цього дурноголового хама.
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10.10.2024 15:42 Ответить
Якась така назва плану... А давайте називати його " Великий план Великої Перемоги"?
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10.10.2024 13:33 Ответить
Великий План Великої Перемоги від Найвеличнішого Препотужнішого
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10.10.2024 13:57 Ответить
"весь ранок проводили, обговорюючи план перемоги". Джерело:

Без пляшки?!
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10.10.2024 13:35 Ответить
Ну й що він міг там нагундосити аж на цілий ранок?
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10.10.2024 13:36 Ответить
Єрмак заявив, що , але деякі його пункти будуть закритими. Придётся рассекретить главный из них, чтобы потом не разочароваться.
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10.10.2024 13:37 Ответить
Це має бути план потужної, та незламної перемоги. Головна вимога, щоб шановні партнери давали грошей і не питали, куди вони підуть.
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10.10.2024 13:37 Ответить
весь ранок, це з якої до якої години?
а, взагалі то, шашлик з ранку, під червоне, дієтологи не рекомендують.
тай ще, розмовляти з повним ротом, не красиво.
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10.10.2024 13:39 Ответить
Продавлює оманські договорняки
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10.10.2024 13:40 Ответить
Не могли добитись від Лідора відповідей на свої конкретні питання.
Без папірців, написаних іншими, Голохвастов не може зв'язати двох слів до купи. ☹️
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10.10.2024 13:43 Ответить
Через 20 км війна може на територію Дніпропетровщини перейти, а неголений все химерні Плани перемоги обговорює. Десь там...
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10.10.2024 13:58 Ответить
Цей план знають вже усі крім українців
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10.10.2024 13:59 Ответить
Байден отменил все встречи из-за урагана. Людей бросили, а сам к семье поехал. План перемоги, до последнего цента с Украинцев. Як краще спитати, просроченный чi Безтермiновий?
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10.10.2024 14:02 Ответить
Стармер весь ранок намагався втовкмачити Зеленському, що його план - фігня.
А Зеленський весь ранок бурмотів з бодуна, як завжди, щось абсолютно не зрозуміле...
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10.10.2024 14:03 Ответить
что они хотели услышать от циничного, закомплексованного и тупого существа? а вот его избиратели видели в нем себя)
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10.10.2024 14:09 Ответить
Зеленський та Стармер весь ранок обговорювали "План перемоги". Але Стармер так нічого і не второпав.
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10.10.2024 14:39 Ответить
Криворіжці без плану ніяк..
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10.10.2024 15:01 Ответить
Замість плану оборони країни він представив якийсь "план миру" ,а він подумав що терорист військовий злочинець путін і слухати не хоче.
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10.10.2024 15:18 Ответить
Він схоже що вже зовсім втратив адекватність та зв'язок з реальністю.
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10.10.2024 16:34 Ответить
Пан Стармер ніяк не міг зрозуміти з цих коміксів, що це за план такий.
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10.10.2024 15:30 Ответить
зельц вмовляв Сталмера віддати половину України московії😃
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10.10.2024 15:59 Ответить
Хтось може уявити план "перемоги" над Гітлером без ударів про виробництву зброї у глибині Німеччини? Я ні.
А ось Зеленський, схоже, може..... це з серії "пірістать проста стрілять" чи "нєнагнітайтє, шашличок"......
Зброю треба власну виробляти ДЛЯ ПОЧАТКУ у потрібних об'ємах, а тоді й план Перемоги з'явитися може.
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10.10.2024 16:32 Ответить
 
 