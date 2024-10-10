Зеленский сегодня встретится со Стармером и Рютте в Лондоне, - Reuters
Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом рассказал представитель британского премьера, которого цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель Стармера сообщил, что приезд Зеленского будет совпадать с визитом Рютте в Лондон.
"Он (Стармер - ред.) подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", - подчеркнул спикер журналистам.
Он добавил, что британский премьер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".
Украинский лидер стремится, чтобы Запад предоставил Украине ракеты дальнего радиуса действия и другую поддержку, чтобы попытаться изменить баланс на поле боя, добавляет агентство.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 10 октября.
