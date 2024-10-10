РУС
Зеленский сегодня встретится со Стармером и Рютте в Лондоне, - Reuters

Зеленський проведе зустрічі з Кіром Стармером та Марком Рютте 10 жовтня

Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Великобританию, где встретится с премьер-министром страны Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом рассказал представитель британского премьера, которого цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Стармера сообщил, что приезд Зеленского будет совпадать с визитом Рютте в Лондон.

"Он (Стармер - ред.) подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", - подчеркнул спикер журналистам.

Также читайте: На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте

Он добавил, что британский премьер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".

Украинский лидер стремится, чтобы Запад предоставил Украине ракеты дальнего радиуса действия и другую поддержку, чтобы попытаться изменить баланс на поле боя, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Париже 10 октября.

Великобритания (5099) Зеленский Владимир (21727) Рютте Марк (459) Стармер Кир (254)
Щось Зеленський забігав, як тарган на світлі. Чи він думає, що його небрита морда ще комусь цікава і його "візити" приносять якусь користь окромя шкоди? Як би не сталося поганого...
10.10.2024 08:22 Ответить
Папа Римський Франциск https://risu.ua/zelenskij-zustrinetsya-papoyu-franciskom_n151440 зустрінеться з Зеленським у п'ятницю вранці.
10.10.2024 08:46 Ответить
Наступника шукає...
10.10.2024 09:12 Ответить
а, воно все катається і катається, паразитує на шиї українців.
зе!гундос, поїш гівна. ти вже нікому не цікавий.
10.10.2024 08:36 Ответить
Дайте вгадаю...
ЗЄ їм покаже план та формулу. 😁
10.10.2024 09:29 Ответить
Повторюю, нашому неголеному треба вже терміново проводити зустріч з Залужним та Шапталою, а не під час розвалу фронту на Сході пустопорожніми і витратними понтами займатись поза країною.
10.10.2024 10:02 Ответить
 
 