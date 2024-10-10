Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером та Рютте у Лондоні, - Reuters

Сьогодні, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це розповів речник британського прем’єра, якого цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Стармера повідомив, що приїзд Зеленського збігатиметься з візитом Рютте до Лондона.

"Він (Стармер - ред.) підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії", - наголосив речник журналістам.

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Він додав, що британський прем'єр описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".

Український лідер прагне, щоб Захід надав Україні ракети дальнього радіусу дії та іншу підтримку, щоб спробувати змінити баланс на полі бою, додає агентство.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня.