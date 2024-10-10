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Зеленський сьогодні зустрінеться зі Стармером та Рютте у Лондоні, - Reuters

Зеленський проведе зустрічі з Кіром Стармером та Марком Рютте 10 жовтня

Сьогодні, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибуде з візитом до Великої Британії, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це розповів речник британського прем’єра, якого цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник Стармера повідомив, що приїзд Зеленського збігатиметься з візитом Рютте до Лондона.

"Він (Стармер - ред.) підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії", - наголосив речник журналістам.

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Він додав, що британський прем'єр описав війну з Росією як таку, що перебуває в "критичній точці".

Український лідер прагне, щоб Захід надав Україні ракети дальнього радіусу дії та іншу підтримку, щоб спробувати змінити баланс на полі бою, додає агентство. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня.

Автор: 

Велика Британія (5643) Зеленський Володимир (24222) Рютте Марк (420) Стармер Кір (219)


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Щось Зеленський забігав, як тарган на світлі. Чи він думає, що його небрита морда ще комусь цікава і його "візити" приносять якусь користь окромя шкоди? Як би не сталося поганого...
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10.10.2024 08:22 Відповісти
Папа Римський Франциск https://risu.ua/zelenskij-zustrinetsya-papoyu-franciskom_n151440 зустрінеться з Зеленським у п'ятницю вранці.
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10.10.2024 08:46 Відповісти
Наступника шукає...
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10.10.2024 09:12 Відповісти
а, воно все катається і катається, паразитує на шиї українців.
зе!гундос, поїш гівна. ти вже нікому не цікавий.
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10.10.2024 08:36 Відповісти
Дайте вгадаю...
ЗЄ їм покаже план та формулу. 😁
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10.10.2024 09:29 Відповісти
Повторюю, нашому неголеному треба вже терміново проводити зустріч з Залужним та Шапталою, а не під час розвалу фронту на Сході пустопорожніми і витратними понтами займатись поза країною.
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10.10.2024 10:02 Відповісти
 
 