УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5432 відвідувача онлайн
Новини
631 10

Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня

Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Інформацію про зустріч підтвердили у посольстві Франції в Україні.

Там зазначили, що цей, вже пʼятий від початку російської агресії в Україні, візит Президента Зеленського до Парижа відбудеться на наступний день після того, як Президент Франції відвідав військовий табір у регіоні Гранд-Ест, де тренується українська бригада.

"Ця зустріч дасть змогу Президенту Республіки вкотре засвідчити рішучість Франції продовжувати надавати незмінну підтримку Україні та українському народу в довгостроковій перспективі та разом з усіма партнерами", - підкреслили в диппредставництві.

Читайте: Байден, Макрон, Стармер та Шольц проведуть зустріч перед засіданням "Рамштайну", - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Макрон Емманюель (1580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Що мало було спаленого Нотрдаму?

ЗЄ у пристойний дім далеко не кожен пустить.
показати весь коментар
09.10.2024 20:22 Відповісти
+1
Воно зіграє на роялі?
показати весь коментар
09.10.2024 20:33 Відповісти
+1
Трубку миру з переможним планом..
показати весь коментар
09.10.2024 20:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що мало було спаленого Нотрдаму?

ЗЄ у пристойний дім далеко не кожен пустить.
показати весь коментар
09.10.2024 20:22 Відповісти
(стурбовано):
Сподіваюсь, щось обговорять - добряче так, всмак...
показати весь коментар
09.10.2024 20:23 Відповісти
Трубку миру з переможним планом..
показати весь коментар
09.10.2024 20:34 Відповісти
Воно зіграє на роялі?
показати весь коментар
09.10.2024 20:33 Відповісти
Зелі треба не з Макроном та Папою зустрічатися, а з Залужним та Шапталою. Фронт почав розвалюватися вже навіть на другорядних, не дуже активних напрямах. Ворог вже фактично біля Мирнограду, а до практично не захищеної Дніпропетровщини - вже 20 км. Дурнувата курська автнтюра повністю провалена, тільки Сумщина жорстко страджає. Пухнасте звірятко наближається.
Сирський явно не тягне, тільки лестощі прєзіку виходять добре. Чим займається Баргилевич - взагалі незрозуміло.
Може досить цих пустопоржніх, затратних вояжів нашого не голеного чомусь президента? Країну треба спасати ділами, а не понтами...
показати весь коментар
09.10.2024 20:36 Відповісти
Макрон! Что ты делаешь!
показати весь коментар
09.10.2024 20:38 Відповісти
Емманюель людина слово. Не те, що Джо і Камала, що пролітає повз.
показати весь коментар
09.10.2024 20:50 Відповісти
Тоді був Нотр Дам де Парі. Шо цього разу?
показати весь коментар
09.10.2024 21:35 Відповісти
Хто ще не сфоткався
показати весь коментар
09.10.2024 22:21 Відповісти
 
 