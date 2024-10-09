Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Інформацію про зустріч підтвердили у посольстві Франції в Україні.

Там зазначили, що цей, вже пʼятий від початку російської агресії в Україні, візит Президента Зеленського до Парижа відбудеться на наступний день після того, як Президент Франції відвідав військовий табір у регіоні Гранд-Ест, де тренується українська бригада.

"Ця зустріч дасть змогу Президенту Республіки вкотре засвідчити рішучість Франції продовжувати надавати незмінну підтримку Україні та українському народу в довгостроковій перспективі та разом з усіма партнерами", - підкреслили в диппредставництві.

