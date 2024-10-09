Зеленський та Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться в Парижі 10 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Інформацію про зустріч підтвердили у посольстві Франції в Україні.
Там зазначили, що цей, вже пʼятий від початку російської агресії в Україні, візит Президента Зеленського до Парижа відбудеться на наступний день після того, як Президент Франції відвідав військовий табір у регіоні Гранд-Ест, де тренується українська бригада.
"Ця зустріч дасть змогу Президенту Республіки вкотре засвідчити рішучість Франції продовжувати надавати незмінну підтримку Україні та українському народу в довгостроковій перспективі та разом з усіма партнерами", - підкреслили в диппредставництві.
ЗЄ у пристойний дім далеко не кожен пустить.
Сподіваюсь, щось обговорять - добряче так, всмак...
Сирський явно не тягне, тільки лестощі прєзіку виходять добре. Чим займається Баргилевич - взагалі незрозуміло.
Може досить цих пустопоржніх, затратних вояжів нашого не голеного чомусь президента? Країну треба спасати ділами, а не понтами...