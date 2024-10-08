УКР
Байден, Макрон, Стармер та Шольц проведуть зустріч перед засіданням "Рамштайну", - ЗМІ

Байден, Макрон та Шольц

Перед зустріччю у форматі "Рамштайн" 12 жовтня поточного року президент США Джо Байден, президент Франції  Еммануель Макрон, глави урядів ФРН і Великої Британії Олаф Шольц і Кір Стармер проведуть перемовини.

Про це повідомили німецькі урядові джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, зустріч запланована на ранок 12 жовтня у відомстві канцлера Німеччини в Берліні. Темою її буде підтримка України.

Окрім того, планується обговорити розвиток подій навколо близькосхідного конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та її самооборона будуть важливою частиною візиту Байдена до Німеччини, - Білий дім

Пресконференції за результатами дискусії не планується.

Після зустрічі четверо політиків, як очікується, мають вирушити на базу ВПС США "Рамштайн" на заході ФРН, де того ж дня пройде перша зустріч Контактної групи по Україні на вищому рівні. Участь у ній планує взяти і президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, на "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ. Також Зеленський зазначав, що 12 жовтня Україна представить на "Рамштайні" кроки для справедливого закінчення війни.

Байден Джо (2898) Макрон Емманюель (1580) Шольц Олаф (1142) Рамштайн (178) Стармер Кір (257)
