Байден, Макрон, Стармер та Шольц проведуть зустріч перед засіданням "Рамштайну", - ЗМІ
Перед зустріччю у форматі "Рамштайн" 12 жовтня поточного року президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, глави урядів ФРН і Великої Британії Олаф Шольц і Кір Стармер проведуть перемовини.
Про це повідомили німецькі урядові джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, зустріч запланована на ранок 12 жовтня у відомстві канцлера Німеччини в Берліні. Темою її буде підтримка України.
Окрім того, планується обговорити розвиток подій навколо близькосхідного конфлікту.
Пресконференції за результатами дискусії не планується.
Після зустрічі четверо політиків, як очікується, мають вирушити на базу ВПС США "Рамштайн" на заході ФРН, де того ж дня пройде перша зустріч Контактної групи по Україні на вищому рівні. Участь у ній планує взяти і президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося, на "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ. Також Зеленський зазначав, що 12 жовтня Україна представить на "Рамштайні" кроки для справедливого закінчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пример - "ИГРАЕМ ДО 24.00" и тд
в отличии от преферанса...
без єрмака
захід" " закид" "вкид" не пережити....
а салливашки заливаются враньём.
Лукавый бернс всё с путеным на связи,
секретные договорняки плетут вдвоем.
Торгует мордой столтенбрех ,
Наврать с три короба ему не в грех,
что НАТО нам поможет, но когда,
того никто не знает, вот беда.
Трампон несёт дурню тупую,
пугая всех напропалую.
А Илон Маск ему вторит,
про сдачу Украины говорит.
Свой бизнес очень хочется ему -
заводик Теслы на раzzии запустить.
Старлинки украинцам глушит потому,
чтоб мзду иуды поскорее получить.
Вот канцлер Шольц - всегда орёл ,
рад поделиться с Украиной.
Но бундесвер "гол как сокол",
и ваффен-корабли заплыли тиной.
В защиту демократии столпов
самим не хватит таурусов и трусов,
поэтому Шольц "эскалировать" не хочет
и бредни всякие бормочет.
Приехал в Киев Блинкен поболтать
и на гитаре поиграть,
отведать пиццы в ресторане
и постучать на барабане.
Привез оружия вагон,
но строго приказал бидон
не разрешать стрелять в руzzню
и портить выборы ему.
Баранабамам и трампонам не отмыться
от крови украинцев никогда.
Барыг, жующих из раzzийского корытца,
мы предадим проклятью навсегда.
За сколько и когда все эти рожи
наторговали выгоды себе,
ты не поймёшь, хоть лезь из кожи,
покрыто мраком действие сие.
Позор, что продали подонки Украину
за вшивых путенских подачек горсть.
И евробл@ди заливаются речами про демократию и мир, мусоля свою кость.
Которую подкинул путен им в утеху,
пока не наступил и их черед
пойти на колбасу и на потеху
кровавых мерзких руzzких орд.
А си дзинь бздинь с лихуем и командой
всё мутит воду "мирным планом",
поддерживая путенскую банду,
выкручивает руки разным странам.
Китай подставил свою сиську
для вскармливания бешеной собаки,
забыв о том, что оторвать ему пипиську
найдутся храбрые рубаки.
Нарендра Моди вдруг припёрся к нам с визитом,
нацеловавшись с путеным в мацкве.
Распух от денег, насосавшись руzzкой нефти,
стать миротворцем вдруг вообразил себе.
Теперь ему зерно и жрачку для народа понадобилось по-дешёвке
закупить.
Мешает ему "кризис" в Украине и надо Украину усмирить.