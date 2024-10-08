Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайна", - СМИ

Перед встречей в формате "Рамштайн" 12 октября текущего года президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, главы правительств ФРГ и Великобритании Олаф Шольц и Кир Стармер проведут переговоры.

Как отмечается, встреча запланирована на утро 12 октября в ведомстве канцлера Германии в Берлине. Темой ее будет поддержка Украины.

Кроме того, планируется обсудить развитие событий вокруг ближневосточного конфликта.

Пресс-конференции по результатам дискуссии не планируется.

После встречи четверо политиков, как ожидается, должны отправиться на базу ВВС США "Рамштайн" на западе ФРГ, где в тот же день пройдет первая встреча Контактной группы по Украине на высшем уровне. Участие в ней планирует принять и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, на "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ. Также Зеленский отмечал, что 12 октября Украина представит на "Рамштайн" шаги для справедливого окончания войны.