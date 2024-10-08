Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайна", - СМИ
Перед встречей в формате "Рамштайн" 12 октября текущего года президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, главы правительств ФРГ и Великобритании Олаф Шольц и Кир Стармер проведут переговоры.
Об этом сообщили немецкие правительственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, встреча запланирована на утро 12 октября в ведомстве канцлера Германии в Берлине. Темой ее будет поддержка Украины.
Кроме того, планируется обсудить развитие событий вокруг ближневосточного конфликта.
Пресс-конференции по результатам дискуссии не планируется.
После встречи четверо политиков, как ожидается, должны отправиться на базу ВВС США "Рамштайн" на западе ФРГ, где в тот же день пройдет первая встреча Контактной группы по Украине на высшем уровне. Участие в ней планирует принять и президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось, на "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ. Также Зеленский отмечал, что 12 октября Украина представит на "Рамштайн" шаги для справедливого окончания войны.
в отличии от преферанса...
без єрмака
захід" " закид" "вкид" не пережити....
а салливашки заливаются враньём.
Лукавый бернс всё с путеным на связи,
секретные договорняки плетут вдвоем.
Торгует мордой столтенбрех ,
Наврать с три короба ему не в грех,
что НАТО нам поможет, но когда,
того никто не знает, вот беда.
Трампон несёт дурню тупую,
пугая всех напропалую.
А Илон Маск ему вторит,
про сдачу Украины говорит.
Свой бизнес очень хочется ему -
заводик Теслы на раzzии запустить.
Старлинки украинцам глушит потому,
чтоб мзду иуды поскорее получить.
Вот канцлер Шольц - всегда орёл ,
рад поделиться с Украиной.
Но бундесвер "гол как сокол",
и ваффен-корабли заплыли тиной.
В защиту демократии столпов
самим не хватит таурусов и трусов,
поэтому Шольц "эскалировать" не хочет
и бредни всякие бормочет.
Приехал в Киев Блинкен поболтать
и на гитаре поиграть,
отведать пиццы в ресторане
и постучать на барабане.
Привез оружия вагон,
но строго приказал бидон
не разрешать стрелять в руzzню
и портить выборы ему.
Баранабамам и трампонам не отмыться
от крови украинцев никогда.
Барыг, жующих из раzzийского корытца,
мы предадим проклятью навсегда.
За сколько и когда все эти рожи
наторговали выгоды себе,
ты не поймёшь, хоть лезь из кожи,
покрыто мраком действие сие.
Позор, что продали подонки Украину
за вшивых путенских подачек горсть.
И евробл@ди заливаются речами про демократию и мир, мусоля свою кость.
Которую подкинул путен им в утеху,
пока не наступил и их черед
пойти на колбасу и на потеху
кровавых мерзких руzzких орд.
А си дзинь бздинь с лихуем и командой
всё мутит воду "мирным планом",
поддерживая путенскую банду,
выкручивает руки разным странам.
Китай подставил свою сиську
для вскармливания бешеной собаки,
забыв о том, что оторвать ему пипиську
найдутся храбрые рубаки.
Нарендра Моди вдруг припёрся к нам с визитом,
нацеловавшись с путеным в мацкве.
Распух от денег, насосавшись руzzкой нефти,
стать миротворцем вдруг вообразил себе.
Теперь ему зерно и жрачку для народа понадобилось по-дешёвке
закупить.
Мешает ему "кризис" в Украине и надо Украину усмирить.