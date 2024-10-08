РУС
Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайна", - СМИ

Байден, Макрон та Шольц

Перед встречей в формате "Рамштайн" 12 октября текущего года президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, главы правительств ФРГ и Великобритании Олаф Шольц и Кир Стармер проведут переговоры.

Об этом сообщили немецкие правительственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, встреча запланирована на утро 12 октября в ведомстве канцлера Германии в Берлине. Темой ее будет поддержка Украины.

Кроме того, планируется обсудить развитие событий вокруг ближневосточного конфликта.

Пресс-конференции по результатам дискуссии не планируется.

После встречи четверо политиков, как ожидается, должны отправиться на базу ВВС США "Рамштайн" на западе ФРГ, где в тот же день пройдет первая встреча Контактной группы по Украине на высшем уровне. Участие в ней планирует принять и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, на "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ. Также Зеленский отмечал, что 12 октября Украина представит на "Рамштайн" шаги для справедливого окончания войны.

Байден Джо (2800) Макрон Эмманюэль (1426) Шольц Олаф (912) Рамштайн (171) Стармер Кир (254)
ракетами не стріляти, літакам не літати, танками не їздити
08.10.2024 15:39 Ответить
проведуть зустріч без найвеличнішого підера **********? Та з глузду з'їхали старі пердуни
08.10.2024 15:56 Ответить
Это одно и тоже
08.10.2024 15:41 Ответить
Розпишуь "пульку" чи "преферанс"?
08.10.2024 15:38 Ответить
Это одно и тоже
08.10.2024 15:41 Ответить
в пульке допускается больше договоренностей игроков- нет?
08.10.2024 15:47 Ответить
Насколько я знаю,это синонимы,преферанс-официально,пуля-сленг.
08.10.2024 16:22 Ответить
Не спорю, но мне показалось, что когда садяться играть в пульку то оговариваеться больше "законов" чем в преферансе...
Пример - "ИГРАЕМ ДО 24.00" и тд
08.10.2024 16:26 Ответить
Давно играю,с такими нюансами в отношении названия не сталкивался
08.10.2024 16:37 Ответить
поинтересуйтесь - хотя я могу и заблуждаться, но "законы" оговаривались перед игрой, это точно
в отличии от преферанса...
08.10.2024 16:44 Ответить
пуйла
08.10.2024 15:46 Ответить
ракетами не стріляти, літакам не літати, танками не їздити
08.10.2024 15:39 Ответить
шашлики
показать весь комментарий
Звірять годинники - щоби Зелю в унісон ....
08.10.2024 15:44 Ответить
якщо буде дЄрмак - може получитися два тройнічка....
08.10.2024 15:53 Ответить
проведуть зустріч без найвеличнішого підера **********? Та з глузду з'їхали старі пердуни
08.10.2024 15:56 Ответить
найвеличніший підер ********** може цей "захід" "закид" "вкид" не пережити....
08.10.2024 16:00 Ответить
Піде в запой ,почне дорожки будувати з білого щебня..
08.10.2024 16:57 Ответить
Гундоса не запросили, щоби не плутався поміж ніг.
08.10.2024 17:35 Ответить
Пустой бидон звенит своим маразмом,

а салливашки заливаются враньём.

Лукавый бернс всё с путеным на связи,

секретные договорняки плетут вдвоем.

Торгует мордой столтенбрех ,

Наврать с три короба ему не в грех,

что НАТО нам поможет, но когда,

того никто не знает, вот беда.

Трампон несёт дурню тупую,

пугая всех напропалую.

А Илон Маск ему вторит,

про сдачу Украины говорит.

Свой бизнес очень хочется ему -

заводик Теслы на раzzии запустить.

Старлинки украинцам глушит потому,

чтоб мзду иуды поскорее получить.

Вот канцлер Шольц - всегда орёл ,

рад поделиться с Украиной.

Но бундесвер "гол как сокол",

и ваффен-корабли заплыли тиной.

В защиту демократии столпов

самим не хватит таурусов и трусов,

поэтому Шольц "эскалировать" не хочет

и бредни всякие бормочет.

Приехал в Киев Блинкен поболтать

и на гитаре поиграть,

отведать пиццы в ресторане

и постучать на барабане.

Привез оружия вагон,

но строго приказал бидон

не разрешать стрелять в руzzню

и портить выборы ему.

Баранабамам и трампонам не отмыться

от крови украинцев никогда.

Барыг, жующих из раzzийского корытца,

мы предадим проклятью навсегда.

За сколько и когда все эти рожи

наторговали выгоды себе,

ты не поймёшь, хоть лезь из кожи,

покрыто мраком действие сие.

Позор, что продали подонки Украину

за вшивых путенских подачек горсть.

И евробл@ди заливаются речами про демократию и мир, мусоля свою кость.

Которую подкинул путен им в утеху,

пока не наступил и их черед

пойти на колбасу и на потеху

кровавых мерзких руzzких орд.

А си дзинь бздинь с лихуем и командой

всё мутит воду "мирным планом",

поддерживая путенскую банду,

выкручивает руки разным странам.

Китай подставил свою сиську

для вскармливания бешеной собаки,

забыв о том, что оторвать ему пипиську

найдутся храбрые рубаки.

Нарендра Моди вдруг припёрся к нам с визитом,

нацеловавшись с путеным в мацкве.

Распух от денег, насосавшись руzzкой нефти,

стать миротворцем вдруг вообразил себе.

Теперь ему зерно и жрачку для народа понадобилось по-дешёвке
закупить.

Мешает ему "кризис" в Украине и надо Украину усмирить.
10.10.2024 00:37 Ответить
 
 