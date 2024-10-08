РУС
Украина и ее самооборона будут важной частью визита Байдена в Германию, - Белый дом

Байден у Німеччині підтвердить підтримку України

Важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне - это будет важной частью этого визита: продолжение этой поддержки, продолжение всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию", - сказала Жан-Пьер.

Также в Германии продолжатся разговоры по "продолжению вкладов в выполнение обязательств НАТО".

"Поскольку мы видим, что происходит в Украине, поскольку мы продолжаем наблюдать агрессию России, важно вести этот разговор. Вы видели лидерство президента по Украине, и что он смог сделать, чтобы укрепить НАТО, чтобы более 50 стран поддержали Украину в борьбе с этой агрессией России. И поэтому это, конечно, будет большой частью этой поездки", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, эта поездка станет также "мощным символом партнерства США и Германии... в отношении самых острых вызовов мира, чтобы обеспечить людям все возможности для безопасности и процветания".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на заседании "Рамштайн" партнерам будут предлагать инвестировать в украинское производство дронов и РЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс, - WP

Байден Джо (2800) НАТО (10261) Рамштайн (171)
