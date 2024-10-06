РУС
Страны НАТО на "Рамштайне" предложат более конкретные шаги по вступлению Украины в Альянс, - WP

ОБговорення на Рамштайні вступу України до НАТО

На встрече в формате "Рамштайн" 12 октября ожидаются новые шаги союзников в поддержке Украины, в частности относительно ее североатлантической интеграции.

Как информирует сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам западного дипломата, страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству.

Журналисты отметили, что хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить насущные потребности Киева, они все равно будут важным сигналом.

Также один из западных дипломатов отметил, что после того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии.

В свою очередь, украинские чиновники обеспокоены, что приближение президентских выборов в США может поставить под угрозу продолжение военной помощи.

Зеленский и его команда стремятся убедить американского лидера Джо Байдена поддержать План победы, который мог бы войти в историю как часть его политического наследия.

Газета отметила, что Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

Ранее сообщалось, что на "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

Президент Зеленский заявлял, что на 25-м заседании в формате "Рамштайн" Украина представит шаги для справедливого окончания войны.

Также 5 октября в статье Financial Times, где были представлены рассуждения неназванных дипломатов и комментарии, которые озвучивались публично относительно возможных сценариев завершения войны и вступления Украины в НАТО, говорилось о том, что среди идей, которые озвучивают на Западе как возможные сценарии завершения текущей горячей фазы войны в Украине и предотвращения новой - принятие ее в НАТО по модели Западной Германии.

