Країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу, - WP

ОБговорення на Рамштайні вступу України до НАТО

На зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня очікуються нові кроки союзників у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Як інформує повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє  газета The Washington Post.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

Журналісти зауважили, що хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом.

Також один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати План перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини.

Газета зазначила, що Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Президент Зеленський заявляв, що на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представить кроки для справедливого закінчення війни.

Також 5 жовтня у статті Financial Times, де були представлені  міркування неназваних дипломатів та коментарі, що озвучувалися публічно щодо можливих сценаріїв завершення війни і вступу України до НАТО, йшлося про те, що серед ідей, які озвучують на Заході як можливі сценарії завершення поточної гарячої фази війни в Україні і запобігання новій – прийняття її у НАТО за моделлю Західної Німеччини.

ге.. новий міміріндум? будуть трясти морквинкою нати перед віслюком?
показати весь коментар
06.10.2024 11:10 Відповісти
Запитують Брєжнєва -скільки залишилося до комунізму? Відповідь - 4 км. А як це? Як що вважати кожну нашу пятирічку ще одним кроком до комунізму...
показати весь коментар
06.10.2024 11:43 Відповісти
піздьож і провокація
показати весь коментар
06.10.2024 11:13 Відповісти
Дві вимоги всього. Не ******* і не *******
показати весь коментар
06.10.2024 11:16 Відповісти
це нереально

на ********** і ********** багато не заробиш для дітей і онуків

це якась юдофобія і антисемітизм
показати весь коментар
06.10.2024 11:54 Відповісти
А Зєля закопає ті «кроки» разом з гуманітарною допомогою і скаже що нічого не пропонували.
показати весь коментар
06.10.2024 11:16 Відповісти
Конкретніше це як? -- один крок вперед - два назад - в темпі вальса?
показати весь коментар
06.10.2024 11:16 Відповісти
про окуповані землі можна забути, ніхто 3 лінії оборони не пройе
показати весь коментар
06.10.2024 11:29 Відповісти
ГДР була окупована
показати весь коментар
06.10.2024 11:40 Відповісти
порівняно з сьогоднішньою росією, то ссср був взірцем демократії
показати весь коментар
06.10.2024 16:13 Відповісти
саме так..
показати весь коментар
06.10.2024 12:44 Відповісти
посмеялся от души
показати весь коментар
06.10.2024 11:20 Відповісти
епоха, правління зе!шобли і особисто зе!гундоса:
брехати брехати брехати.
брехати і красти!
показати весь коментар
06.10.2024 11:27 Відповісти
всі утюгі, невтомно, нам втовкмачують, що капітуляція неминуча.
віддайте територію, забудьте про крим і буде україні щастя і нато з єс.
всі бото ферми підключені.
всі експерти світових видань, гребуть рублі відрами.
але ж, всі рішення приймає пристаркуватий красень байден.
показати весь коментар
06.10.2024 11:25 Відповісти
підздохлуватий
показати весь коментар
06.10.2024 11:41 Відповісти
Вступ в ЄС і НАТО це капітуляція? І ніхто не каже забути про окуповані території, не треба перекручувати. Що по твоєму краще: трохи почекати і повернути їз без крові наших військових (і паралельно розвиватися, як європейська держава), чи покласти тисячі життів і цілком можливо не досягнути бажаного результату?
показати весь коментар
06.10.2024 15:09 Відповісти
2014 - крим, частина донбаса.
2022 - крим, донбас, частина запоріжжя, частина херсонщини.
2030-? крим донбас, запоріжжя, херсонщина?
2040-? харків, миколаїв, одеса, лівий берег дніпра?
показати весь коментар
06.10.2024 16:40 Відповісти
Ти спершу дай відповідь на моє запитання, а потім став свої.
показати весь коментар
06.10.2024 21:41 Відповісти
чергова дорожня карта…. дуже хочеться помилятись…
показати весь коментар
06.10.2024 11:28 Відповісти
ні про що, ну поговорять і скажуть що немає консенсусу . Це як мирний саміт шашлика-та-єрмака, повечеряли потусили та й вже ніхто не пам"ятає
показати весь коментар
06.10.2024 11:41 Відповісти
З усіх МИРОВИХ прасок - МИ ХОЧЕМО БАРИЖИТИ З ПАРАШОЮ!
показати весь коментар
06.10.2024 11:43 Відповісти
не бачу в тексті статті призвіща пі дора "За словами західного дипломата"

за жовті простіточні газети мова навіть не йде - там і так все ясно
показати весь коментар
06.10.2024 11:58 Відповісти
Вірю, вірю. От прямо розігналися вони брати воюючу з кацапами країну до НАТО, коли навіть збиття металобрухту з дронів та ракет для них "втягування у війну". Скоріше всього, виставлять умови, як Попелюшці - ти зможеш підти на бал вступити в НАТО, коли розсортируєш кілька мішків зерна, виконаєш усі вимоги, років так десь за 25.
показати весь коментар
06.10.2024 12:20 Відповісти
Заморозка війни. Здача захоплених земель..Надіються,що час пройде і рашка сама вийде з окупованих земель..Вони думають,що то як з ФРН і НДР..поставлять Берлінську стіну,і війна закінчить ,всі по домах пити каву.
показати весь коментар
06.10.2024 12:43 Відповісти
Тільки якщо на стіні будуть стояти солдати НАТО і ООН для розмежування. Інакше цей план не спрацює.
показати весь коментар
06.10.2024 13:58 Відповісти
якщо ,Україна вступить в НАТО .......Де гарантія, що НАТО скаже ЗСУ-нє біть в атвєт..єто жє ескалація
показати весь коментар
06.10.2024 14:25 Відповісти
Думаю, що сенс в цьому є. Бо дуже швидко розвивається антидемократичне товариство зі Сходу. Схоже, що наша війна не остання…Рашка, Китай, КНДР та інші деякіпроти НАТО. Тому потрібно підсилити.
показати весь коментар
06.10.2024 13:02 Відповісти
Продадуть Україну рф ,щоб тільки їх не чипали.
показати весь коментар
06.10.2024 13:27 Відповісти
Як зробити,щоб війська НАТО були в Україні?)))Україні треба напасти на Польщу,бо поляки ж нарешті,певно з подачі москалівзаговорили про Волинь та Львів,а отже засіхають на територіальну цілісність України)))
показати весь коментар
06.10.2024 14:07 Відповісти
оптимістично
показати весь коментар
06.10.2024 14:27 Відповісти
Та не пішли б вони вже ***** дрібними кроками...
показати весь коментар
06.10.2024 14:08 Відповісти
Єрмак має таки пійти !
показати весь коментар
06.10.2024 15:31 Відповісти
Подвесят перед осликом свежую морковку.
показати весь коментар
06.10.2024 17:30 Відповісти
Вступ в НАТО- це вже в минулому ! Від партнерів нам потрібна допомога й участь у війні всіма засобами та силами. Бо якщо "вбивцю" не приборкати, то процес "подальшої ескалації" буде вічним питанням. І не дай Боже, якщо у кацапів з'явиться щось таке, чого немає у Заходу. Тоді "ескалація" буде продовжуватись до Парижу. Наш Лідор та дипломати повинні наполягати на питанні "ВІЙНА з ****** - це європейська загальна справа!" А Перемога - це не тільки перемога України, а й перемога Європи над європейським злом.
показати весь коментар
06.10.2024 19:26 Відповісти
Напевно конкретизують кого нам треба перемогти щоб вступити в НАТО.Тоді була рашка,а зараз ще додадуть КНДР і Іран.
показати весь коментар
06.10.2024 19:44 Відповісти
 
 