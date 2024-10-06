Країни НАТО на "Рамштайні" запропонують конкретніші кроки щодо вступу України до Альянсу, - WP

На зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 жовтня очікуються нові кроки союзників у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Як інформує повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє газета The Washington Post.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

Журналісти зауважили, що хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом.

Також один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати План перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини.

Газета зазначила, що Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Президент Зеленський заявляв, що на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представить кроки для справедливого закінчення війни.

Також 5 жовтня у статті Financial Times, де були представлені міркування неназваних дипломатів та коментарі, що озвучувалися публічно щодо можливих сценаріїв завершення війни і вступу України до НАТО, йшлося про те, що серед ідей, які озвучують на Заході як можливі сценарії завершення поточної гарячої фази війни в Україні і запобігання новій – прийняття її у НАТО за моделлю Західної Німеччини.