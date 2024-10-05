12 жовтня Україна представить на "Рамштайні" кроки для справедливого закінчення війни, - Зеленський
12 жовтня 2024 року на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представить кроки для справедливого закінчення війни.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Готуємося до "Рамштайну" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію.
Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ!" - написав глава держави.
Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.
Як це вже було у США.
Була "формула миру" - СДОХЛА!
Був "самит миру" - СДОХ!
Був "план перемоги" - СДОХ!
Зараз, якогось біса, збираються ще й Рамштайн споплюжити якімись "кроками"...
З нею теж ЗЕлені носилися, як дурень з торбою.
Як ця зелена шпана вже набридла! Ганебний кінець країни.
Да?
Однією з ключових статей бюджету в 2025 році стане Національна оборона. На неї виділять близько 13,5 трлн рублів. Ця сума (близько $145,5 млрд) майже вдвічі перевищує військові витрати в 2024 році і виводить Росію на третє місце в рейтингу країн з найбільшими оборонними бюджетами - після США і Китаю.
якби на його місці був якийсь дурачок.
воно лиш вміє кататися по підлозі, як 3-річна дитина і клянчити іграшки. хто ж йому щось довірить. розтринькає, зламає, просере.