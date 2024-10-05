12 жовтня Україна представить на "Рамштайні" кроки для справедливого закінчення війни, - Зеленський

12 жовтня 2024 року на 25-му засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представить кроки для справедливого закінчення війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуємося до "Рамштайну" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України – те, що здатне зупинити російську агресію.

Дякуємо всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ!" - написав глава держави.

Також читайте: Озброєння, навчання військових та "хвости" щодо Patriot: у Зеленського назвали очікування від майбутнього "Рамштайну"

Раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.