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Новини Допомога Україні
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Озброєння, навчання військових та "хвости" щодо Patriot: у Зеленського назвали очікування від майбутнього "Рамштайну"

Сергій Никифоров

Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Хочемо почути про надходження зброї з оголошених пакетів підтримки. Треба, щоб всі обіцяні Patriot, які нам кілька разів обіцяли і в G7, і НАТО, нарешті почали... Тобто, більшість з них вже в Україні, але ще залишились "хвости", які треба передати Україні", - зауважив прессекретар.

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Він також пояснив, що ще є рішення по додаткових системах, які також мають бути направлені.

"Багато різних поточних питань, по різних типах озброєнь, по навчанню українських військових. Є багато різних поточних питань, координація яких потребує "Рамштайну", - підкреслив Никифоров.

Автор: 

допомога (8375) Сергій Никифоров (162) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+11
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
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28.09.2024 20:56
+5
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28.09.2024 20:58
+5
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28.09.2024 21:50
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Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
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28.09.2024 20:56 Відповісти
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28.09.2024 21:53 Відповісти
МИД России: ,,решительно осуждаем ликвидацию Израилем, лидера Хизболлы Насраллу и призываем прекратить боевые действия в Ливане,,.
Россия снабдила своих союзников, террористов Хизболлы, противотанковым Корнетом, противокарабельными ракетами Яхонт......
СМИ сообщают, что Россия передают противокарабельные ракеты Яхонт, хуситам для уничтожения кораблей Запада, Белый Дом молчит.
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29.09.2024 07:32 Відповісти
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28.09.2024 20:58 Відповісти
Ти куди Гундоса дів? Де вечірній гундосик?
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28.09.2024 21:03 Відповісти
уже й "хвостаті" завелись...
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28.09.2024 21:13 Відповісти
А що це сьогодні цей покемон розцвірінькався? Чого зеленим ''важковаговикам'' заціпило? Напевне почалася така брехня що вони вирішили зробити з оцього ''цапа відбувайла''.
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28.09.2024 21:21 Відповісти
Це ж треба -- стільки дурканів в Офісі
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28.09.2024 21:23 Відповісти
Нічого цього не буде для Єрмака!
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28.09.2024 21:27 Відповісти
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28.09.2024 21:50 Відповісти
А гундоса шльондра не хоче розказати , як воно їздило в Одесу, та взяло від сил них хоробрості ППО" patriot". Яке успішно йнули підорашкам? Скромнічаєт Вовачка?
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28.09.2024 21:57 Відповісти
У нашого зеленого теж ''обіцяні хвости'' є може почне виконувати. І почне з "якщо не закінчу війну піду"!
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28.09.2024 22:07 Відповісти
Треба оголосити збір на придбання станку для гоління, може це чипірадло поголиться, а потім позиче його гаранту, а той свому директору, і далі макака харамія, мишгаль, меуров і все шобло за ними.
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28.09.2024 22:26 Відповісти
Гундосік випустив свою шавку лапшу вішати людям , дерьмак передоз зробив бонопарду
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29.09.2024 08:48 Відповісти
Один дома?
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29.09.2024 09:50 Відповісти
 
 