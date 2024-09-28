Озброєння, навчання військових та "хвости" щодо Patriot: у Зеленського назвали очікування від майбутнього "Рамштайну"
Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Хочемо почути про надходження зброї з оголошених пакетів підтримки. Треба, щоб всі обіцяні Patriot, які нам кілька разів обіцяли і в G7, і НАТО, нарешті почали... Тобто, більшість з них вже в Україні, але ще залишились "хвости", які треба передати Україні", - зауважив прессекретар.
Він також пояснив, що ще є рішення по додаткових системах, які також мають бути направлені.
"Багато різних поточних питань, по різних типах озброєнь, по навчанню українських військових. Є багато різних поточних питань, координація яких потребує "Рамштайну", - підкреслив Никифоров.
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@StarshinaZapasa
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7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
Россия снабдила своих союзников, террористов Хизболлы, противотанковым Корнетом, противокарабельными ракетами Яхонт......
СМИ сообщают, что Россия передают противокарабельные ракеты Яхонт, хуситам для уничтожения кораблей Запада, Белый Дом молчит.