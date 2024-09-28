Озброєння, навчання військових та "хвости" щодо Patriot: у Зеленського назвали очікування від майбутнього "Рамштайну"

Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Хочемо почути про надходження зброї з оголошених пакетів підтримки. Треба, щоб всі обіцяні Patriot, які нам кілька разів обіцяли і в G7, і НАТО, нарешті почали... Тобто, більшість з них вже в Україні, але ще залишились "хвости", які треба передати Україні", - зауважив прессекретар.

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Він також пояснив, що ще є рішення по додаткових системах, які також мають бути направлені.

"Багато різних поточних питань, по різних типах озброєнь, по навчанню українських військових. Є багато різних поточних питань, координація яких потребує "Рамштайну", - підкреслив Никифоров.