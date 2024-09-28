Вооружение, обучение военных и "хвосты" относительно Patriot: у Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"

Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хотим услышать о поступлении оружия из объявленных пакетов поддержки. Надо, чтобы все обещанные Patriot, которые нам несколько раз обещали и в G7, и НАТО, наконец начали... То есть, большинство из них уже в Украине, но еще остались "хвосты", которые надо передать Украине", - отметил пресс-секретарь.

Читайте также: Байден в октябре созывает "Рамштайн" на уровне лидеров

Он также пояснил, что еще есть решение по дополнительным системам, которые также должны быть направлены.

"Много разных текущих вопросов, относительно разных типов вооружений, относительно обучения украинских военных. Есть много разных текущих вопросов, координация которых требует "Рамштайн", - подчеркнул Никифоров.