РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11967 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 035 15

Вооружение, обучение военных и "хвосты" относительно Patriot: у Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"

Сергій Никифоров

Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Хотим услышать о поступлении оружия из объявленных пакетов поддержки. Надо, чтобы все обещанные Patriot, которые нам несколько раз обещали и в G7, и НАТО, наконец начали... То есть, большинство из них уже в Украине, но еще остались "хвосты", которые надо передать Украине", - отметил пресс-секретарь.

Читайте также: Байден в октябре созывает "Рамштайн" на уровне лидеров

Он также пояснил, что еще есть решение по дополнительным системам, которые также должны быть направлены.

"Много разных текущих вопросов, относительно разных типов вооружений, относительно обучения украинских военных. Есть много разных текущих вопросов, координация которых требует "Рамштайн", - подчеркнул Никифоров.

Автор: 

помощь (7822) Сергей Никифоров (156) Рамштайн (147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:56
+5
показать весь комментарий
28.09.2024 20:58
+5
показать весь комментарий
28.09.2024 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аркадий Бабченко
@StarshinaZapasa
·
7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
показать весь комментарий
28.09.2024 20:56 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 21:53 Ответить
МИД России: ,,решительно осуждаем ликвидацию Израилем, лидера Хизболлы Насраллу и призываем прекратить боевые действия в Ливане,,.
Россия снабдила своих союзников, террористов Хизболлы, противотанковым Корнетом, противокарабельными ракетами Яхонт......
СМИ сообщают, что Россия передают противокарабельные ракеты Яхонт, хуситам для уничтожения кораблей Запада, Белый Дом молчит.
показать весь комментарий
29.09.2024 07:32 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 20:58 Ответить
Ти куди Гундоса дів? Де вечірній гундосик?
показать весь комментарий
28.09.2024 21:03 Ответить
уже й "хвостаті" завелись...
показать весь комментарий
28.09.2024 21:13 Ответить
А що це сьогодні цей покемон розцвірінькався? Чого зеленим ''важковаговикам'' заціпило? Напевне почалася така брехня що вони вирішили зробити з оцього ''цапа відбувайла''.
показать весь комментарий
28.09.2024 21:21 Ответить
Це ж треба -- стільки дурканів в Офісі
показать весь комментарий
28.09.2024 21:23 Ответить
Нічого цього не буде для Єрмака!
показать весь комментарий
28.09.2024 21:27 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 21:50 Ответить
А гундоса шльондра не хоче розказати , як воно їздило в Одесу, та взяло від сил них хоробрості ППО" patriot". Яке успішно йнули підорашкам? Скромнічаєт Вовачка?
показать весь комментарий
28.09.2024 21:57 Ответить
У нашого зеленого теж ''обіцяні хвости'' є може почне виконувати. І почне з "якщо не закінчу війну піду"!
показать весь комментарий
28.09.2024 22:07 Ответить
Треба оголосити збір на придбання станку для гоління, може це чипірадло поголиться, а потім позиче його гаранту, а той свому директору, і далі макака харамія, мишгаль, меуров і все шобло за ними.
показать весь комментарий
28.09.2024 22:26 Ответить
Гундосік випустив свою шавку лапшу вішати людям , дерьмак передоз зробив бонопарду
показать весь комментарий
29.09.2024 08:48 Ответить
Один дома?
показать весь комментарий
29.09.2024 09:50 Ответить
 
 