Вооружение, обучение военных и "хвосты" относительно Patriot: у Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"
Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Хотим услышать о поступлении оружия из объявленных пакетов поддержки. Надо, чтобы все обещанные Patriot, которые нам несколько раз обещали и в G7, и НАТО, наконец начали... То есть, большинство из них уже в Украине, но еще остались "хвосты", которые надо передать Украине", - отметил пресс-секретарь.
Он также пояснил, что еще есть решение по дополнительным системам, которые также должны быть направлены.
"Много разных текущих вопросов, относительно разных типов вооружений, относительно обучения украинских военных. Есть много разных текущих вопросов, координация которых требует "Рамштайн", - подчеркнул Никифоров.
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@StarshinaZapasa
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7 год
Я вам напомню, что и США, и ООН, и НАТО, и Красный крест и кто только не - все категорически запрещают Израилю наносить удары по Газе, Бейруту и бункеру Насраллы своим далекобойным оружием. Но Израиль кладет хер на эти запреты. И отправляет Насраллу на танцы с девственницами.
Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и говносериалы снимать, он разработал свое.
Оперативно-тактические "Иерихон-1", "Лора" и "Экстра".
Баллистическая "Иерихон-2" на полторы тысячи километров.
И стратегическая "Иерихон-3" на 4800 километров.
А еще напомню, что в Израиле до сих пор нет метро.
Да и КВН у них так себе.
Россия снабдила своих союзников, террористов Хизболлы, противотанковым Корнетом, противокарабельными ракетами Яхонт......
СМИ сообщают, что Россия передают противокарабельные ракеты Яхонт, хуситам для уничтожения кораблей Запада, Белый Дом молчит.