РУС
Новости
3 031 39

12 октября Украина представит на "Рамштайные" шаги для справедливого окончания войны, - Зеленский

Володимир Зеленський на засіданні Рамштайн

12 октября 2024 года на 25-м заседании в формате "Рамштайн" Украина представит шаги для справедливого окончания войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию.

Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир!", - написал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооружение, обучение военных и "хвосты" относительно Patriot: у Зеленского назвали ожидания от будущего "Рамштайна"

Ранее сообщалось, что на "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Рамштайн (171)
Топ комментарии
+18
Була "формула штайнмаера" - СДОХЛА!
Була "формула миру" - СДОХЛА!
Був "самит миру" - СДОХ!
Був "план перемоги" - СДОХ!
Зараз, якогось біса, збираються ще й Рамштайн споплюжити якімись "кроками"...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:56 Ответить
+18
Кримську платформу забув.

З нею теж ЗЕлені носилися, як дурень з торбою.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:00 Ответить
+13
Є якийсь діагноз, коли людина, незважаючи ні на що, зациклена на одній думці?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:52 Ответить
Є якийсь діагноз, коли людина, незважаючи ні на що, зациклена на одній думці?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:52 Ответить
Є - одна звивина у мозку. Та й то під питанням...
показать весь комментарий
05.10.2024 12:12 Ответить
Є, називається "квн-95".
показать весь комментарий
05.10.2024 12:53 Ответить
Їрмакозалежність на тлі ідіотизму і коксозалежности.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:53 Ответить
Обсесивно-компульсивний синдром
показать весь комментарий
05.10.2024 13:16 Ответить
А зброю під ці кроки нададуть?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:55 Ответить
Капці дадуть. На, хлопець, капці і крокуй звідси. 😁
Як це вже було у США.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:58 Ответить
Всім білі тапочки!
показать весь комментарий
05.10.2024 14:19 Ответить
Була "формула штайнмаера" - СДОХЛА!
Була "формула миру" - СДОХЛА!
Був "самит миру" - СДОХ!
Був "план перемоги" - СДОХ!
Зараз, якогось біса, збираються ще й Рамштайн споплюжити якімись "кроками"...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:56 Ответить
Кримську платформу забув.

З нею теж ЗЕлені носилися, як дурень з торбою.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:00 Ответить
тепер і рамштайн зе з єрмаком перетворять в пусте базікання.Плять....вони руйнують усе що ще хоч якось працює....
показать весь комментарий
05.10.2024 12:00 Ответить
А може краще задіяти оті ''безпекові договорняки'' які ти кілька десятків понапідписував! Пора щоб вони запрацювали! Чи це тільки даремно переведений папір?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:00 Ответить
Тільки хвора людина, або тупа, або нарік може казати за якийсь справедливий мир. Само словосполучення справедливий мир якесь *******.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:03 Ответить
Івано-Франківськ, квітень 2019:
показать весь комментарий
05.10.2024 12:36 Ответить
Головне, щоб документ, який Зеленський буде втюхувати на Рамштайні, легко скручувався у трубочку. Інакше його важко буде засунути туди, куди Зеленському скажуть на Рамштайні. В США вже звозив - там йому сказали куди засунути - а Зеленський не вгамувався, витягнув, розправив і знову лізе в "лідери".
Як ця зелена шпана вже набридла! Ганебний кінець країни.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:09 Ответить
План такий - саджаєм в тюрму Зелю і Єрмака за держзраду, разом з ними всіх слуг і зелених чиновників, вичищаємо русняву кротівню, повертаємо Залужного і його команду генералів, закриваємо зомбі-марафон, переводимо економіку на військові рейки, розвиваємо наш ВПК, виробляєм снаряди і ракети, будуєм фортифікації і захист енергетики, лупим кацапів.

Да?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:15 Ответить
В нас 37% ВВП йде на збройні сили, а в раші 6%, це і є військові рейки, а що ви будете переводити - АТБ та Епіцентри? В нас вся економіка купи-продай, важке машинобудування практично відсутнє
показать весь комментарий
05.10.2024 12:22 Ответить
Маніпулюєте. В рашці на наступний рік офіційно заплановано 40%. Отже і в цьому році приблизно так само.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:43 Ответить
40% це від бюджету, а не від ВВП і це разом з ментами і ФСБ і всім іншим силовим блоком. Від ВВП цифра ніби 6,2% якщо бути точним
показать весь комментарий
05.10.2024 12:47 Ответить
Витрати на національну оборону в 2025 році складуть майже третину (32,5%) від загальних витрат російського бюджету.

Однією з ключових статей бюджету в 2025 році стане Національна оборона. На неї виділять близько 13,5 трлн рублів. Ця сума (близько $145,5 млрд) майже вдвічі перевищує військові витрати в 2024 році і виводить Росію на третє місце в рейтингу країн з найбільшими оборонними бюджетами - після США і Китаю.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:27 Ответить
Скільки Потужності буде ?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:27 Ответить
Навіть важко уявити що було б,
якби на його місці був якийсь дурачок.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:27 Ответить
Шлях до справедливого закінчення війни - Залужний президент. Вибори
показать весь комментарий
05.10.2024 12:28 Ответить
Дайте, надайте, дайте ще більше, а чого так мало, ви мусите ще більше, визьмить нас, надайте нам, нам треба ще більше! Вова, а ви самі що? А , що ми ? В нас все гаразд! В нас в бюджеті 1 мільярд на дороги, підвищення платні силовикам і чиновникам, відео на канапі з 6 мільйонами баксів! А, да і ось наш План перемоги !
показать весь комментарий
05.10.2024 12:29 Ответить
Не на захист зеленого, він рідкісна гнида, але потрібно питання ставити ребром. 30 млн Україна не вивезе війни протів 150 млн раші, і якщо країни НАТО вважають що путін повинен зазнати поразки в Україні, то пора не рекрутингові центри українців в Європі відкривати, через цю війну і так вже майже 1,5 млн українців пройшло, а пора розгортати свої армії пліч о пліч з нашою і самим об'являти принаймі якісь часткові мобілізації для поповнення втрат. А то це лялякання не допоможе і дозвіл на удари кількома сотнями ракет оперативно-тактичної дії зовсім не вплинуть на результати цієї війни.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:31 Ответить
Насправді їм до лампочки наша бидлократія, вони не хочуть йти на прямий конфлікт з рашею через інші причини - там багато хто хоче дружити і торгувати з ними, та й ніхто не хоче воювати зовсім, жодний німець, бельгієць чи італієць вже більше ніколи не полізе в окоп і ладен домовитися на любих умовах - лід би нєбило вайни
показать весь комментарий
05.10.2024 12:50 Ответить
Так навіщо їм зараз лізти в окопи??? Всі зараз як нікоди заробляють бабло на війні в Україні
показать весь комментарий
05.10.2024 13:11 Ответить
Так само камуністи годували нас світлим майбутнім...
показать весь комментарий
05.10.2024 12:32 Ответить
"зелені кроки перемоги від зезрадника" -"це кроки хаосу ,та знищення України"
показать весь комментарий
05.10.2024 13:43 Ответить
З 24 лютого 2022 року все зрозуміло, що це поділ України з рашистами! Не та у нас влада!
показать весь комментарий
05.10.2024 14:10 Ответить
будь-який справжній реальний план починається з себе - що маю, що хочу змінити, і як це зробити. в плані пі...аніста цього нема, нема ні слова про коррупцію, яка розцвіла, як грибок на просроченій хлібині, ні про власне виробництво зброї, ні про створення сильної власної, добре оплачуваної і забезпеченої армії...

воно лиш вміє кататися по підлозі, як 3-річна дитина і клянчити іграшки. хто ж йому щось довірить. розтринькає, зламає, просере.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:06 Ответить
Ішак вже "представив" нещодавно "план перемоги". Результат усім відомий. Така ж доля чекає і наступний нічний брєд сивої кобили. Це чмо ні нащо не здатне, бо не має елементарного потяття про ті речі, які мав би вирішувати.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:43 Ответить
 
 