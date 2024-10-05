12 октября Украина представит на "Рамштайные" шаги для справедливого окончания войны, - Зеленский
12 октября 2024 года на 25-м заседании в формате "Рамштайн" Украина представит шаги для справедливого окончания войны.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию.
Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир!", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что на "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.
Як це вже було у США.
Була "формула миру" - СДОХЛА!
Був "самит миру" - СДОХ!
Був "план перемоги" - СДОХ!
Зараз, якогось біса, збираються ще й Рамштайн споплюжити якімись "кроками"...
З нею теж ЗЕлені носилися, як дурень з торбою.
Як ця зелена шпана вже набридла! Ганебний кінець країни.
Да?
Однією з ключових статей бюджету в 2025 році стане Національна оборона. На неї виділять близько 13,5 трлн рублів. Ця сума (близько $145,5 млрд) майже вдвічі перевищує військові витрати в 2024 році і виводить Росію на третє місце в рейтингу країн з найбільшими оборонними бюджетами - після США і Китаю.
якби на його місці був якийсь дурачок.
воно лиш вміє кататися по підлозі, як 3-річна дитина і клянчити іграшки. хто ж йому щось довірить. розтринькає, зламає, просере.