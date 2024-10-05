12 октября Украина представит на "Рамштайные" шаги для справедливого окончания войны, - Зеленский

12 октября 2024 года на 25-м заседании в формате "Рамштайн" Украина представит шаги для справедливого окончания войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим План победы, четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. Решительность партнеров и усиление Украины - то, что способно остановить российскую агрессию.

Спасибо всем, кто помогает защищать наше государство, Европу и весь мир!", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что на "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.