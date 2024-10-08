На "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что на заседании "Рамштайн" партнерам будут предлагать инвестировать в украинское производство дронов и РЭБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
Так президент отметил, что сегодня заслушал доклады Александра Камышина, также министра Германа Сметанина по производству оружия в Украине, в частности, снарядов, артиллерии и техники.
"Не только о том, чего уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна"", - добавил Зеленский.
Мішки доларів по матрацах і багажниках, крадуть шалено, кражуть нахабно і безкарно - і тут вигулькує дерев'яна небрита морда Зеленського на Рамштайні - дайте інвестиції.
Феноменальна хуцпа.