На "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что на заседании "Рамштайн" партнерам будут предлагать инвестировать в украинское производство дронов и РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

Так президент отметил, что сегодня заслушал доклады Александра Камышина, также министра Германа Сметанина по производству оружия в Украине, в частности, снарядов, артиллерии и техники.

"Не только о том, чего уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна"", - добавил Зеленский.

