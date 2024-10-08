РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
2 101 20

На "Рамштайне" Украина будет предлагать партнерам инвестировать в наше производство дронов и РЭБ, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 7 жовтня

Владимир Зеленский заявил, что на заседании "Рамштайн" партнерам будут предлагать инвестировать в украинское производство дронов и РЭБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

Так президент отметил, что сегодня заслушал доклады Александра Камышина, также министра Германа Сметанина по производству оружия в Украине, в частности, снарядов, артиллерии и техники.

"Не только о том, чего уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна"", - добавил Зеленский.

Также читайте: План победы сделают публичным после того, как он будет представлен каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) дроны (4465) РЭБ (143)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
,,потужний'' коли ти вже закриєш своє *****!?
показать весь комментарий
08.10.2024 02:39 Ответить
+14
Інвестувати? Чи все-таки грантувати/подарувати? Бо інвестиції потребують фондового ринку та захисту від свавілля держави. А у нас з цим якось ніякось.
показать весь комментарий
08.10.2024 02:36 Ответить
+6
Крадійкуваті покидьки країну ********* на весь світ. Не забути їх приспати при нагоді.
показать весь комментарий
08.10.2024 02:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дешевше і результативніше буде нам інвестувати в них
показать весь комментарий
08.10.2024 02:06 Ответить
Інвестувати? Чи все-таки грантувати/подарувати? Бо інвестиції потребують фондового ринку та захисту від свавілля держави. А у нас з цим якось ніякось.
показать весь комментарий
08.10.2024 02:36 Ответить
,,потужний'' коли ти вже закриєш своє *****!?
показать весь комментарий
08.10.2024 02:39 Ответить
Потужно! А головне своєчасно! Пзц
показать весь комментарий
08.10.2024 02:41 Ответить
Крадійкуваті покидьки країну ********* на весь світ. Не забути їх приспати при нагоді.
показать весь комментарий
08.10.2024 02:55 Ответить
Не потрібно жодних інвестицій. Потрібно продати частину асфальтоукладних машинами та катків закуплених в попередні роки.
показать весь комментарий
08.10.2024 04:27 Ответить
Треба розуміти, це і є його таємний «План Перемоги»
показать весь комментарий
08.10.2024 04:47 Ответить
А красти будуть так як крали...?То хто нам щось дасть?
показать весь комментарий
08.10.2024 06:24 Ответить
Із сумою відкатів вже визначилися? На Рамштайні ії оголосите?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:03 Ответить
Інвестувати у що..., квартири забиті мільйонами баксів...?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:25 Ответить
Скільки не слухай Зеленського - стільки будеш дивуватися - як у нього морда від сорому не трісне?
Мішки доларів по матрацах і багажниках, крадуть шалено, кражуть нахабно і безкарно - і тут вигулькує дерев'яна небрита морда Зеленського на Рамштайні - дайте інвестиції.
Феноменальна хуцпа.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:46 Ответить
А ОП і далі буде інвестувати в дороги
показать весь комментарий
08.10.2024 08:06 Ответить
зеля---давайте краще ваші гроші і ми самі побудуємо ті 15 дронів .. потужних і незламних
показать весь комментарий
08.10.2024 08:15 Ответить
Та на що нам Рамштайн? Зібрати голови всіх областних МСЕК, потрусити, та ми ще й в НАТО будем інвестувати.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:24 Ответить
зелені паскуди вже нашили додаткові кишені щоб красти....
показать весь комментарий
08.10.2024 08:57 Ответить
Не кишені. Вони закупились наматрацниками.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:19 Ответить
Хароший план,в стиле слуг народа.Виноваты марсиане.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/10/08/poroshenko-pislya-mizhnarodnyh-zustrichej-vkotre-nagolosyv-na-neobhidnosti-dobytysya-zaproshennya-********-v-nato/ Петро Порошенко : "...що таке "план перемоги? Я зараз почув, що він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений у Парламентській асамблеї НАТО. У нас парламентсько-президентська республіка, і план має бути представлений у вищому законодавчому органі держави - Верховній Раді України"
показать весь комментарий
08.10.2024 14:07 Ответить
Потужних,коли перестанеш кляньчити,а почнеш своє виробляти?А,що там з мільйоном дронів? Вже на фронті? Чи ти 3,14здун?
показать весь комментарий
09.10.2024 13:38 Ответить
 
 