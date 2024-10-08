На "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що на засіданні "Рамштайну" партнерам пропонуватимуть інвестувати в українське виробництво дронів та РЕБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

Так президент зазначив, що сьогодні заслухав доповіді Олександра Камишіна, також міністра Германа Сметаніна щодо виробництва зброї в Україні, зокрема, снарядів, артилерії та техніки.

"Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для "Рамштайну"", - додав Зеленський.

