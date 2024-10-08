На "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що на засіданні "Рамштайну" партнерам пропонуватимуть інвестувати в українське виробництво дронів та РЕБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
Так президент зазначив, що сьогодні заслухав доповіді Олександра Камишіна, також міністра Германа Сметаніна щодо виробництва зброї в Україні, зокрема, снарядів, артилерії та техніки.
"Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для "Рамштайну"", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+15 Укроп. ua
показати весь коментар08.10.2024 02:39 Відповісти Посилання
+14 Vasily Androshchook
показати весь коментар08.10.2024 02:36 Відповісти Посилання
+6 Trevo Trow
показати весь коментар08.10.2024 02:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мішки доларів по матрацах і багажниках, крадуть шалено, кражуть нахабно і безкарно - і тут вигулькує дерев'яна небрита морда Зеленського на Рамштайні - дайте інвестиції.
Феноменальна хуцпа.