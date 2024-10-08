УКР
На "Рамштайні" Україна пропонуватиме партнерам інвестувати у наше виробництво дронів та РЕБ, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 7 жовтня

Володимир Зеленський заявив, що на засіданні "Рамштайну" партнерам пропонуватимуть інвестувати в українське виробництво дронів та РЕБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

Так президент зазначив, що сьогодні заслухав доповіді Олександра Камишіна, також міністра Германа Сметаніна щодо виробництва зброї в Україні, зокрема, снарядів, артилерії та техніки.

"Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для "Рамштайну"", - додав Зеленський.

Читайте: План перемоги зроблять публічним після того, як його представлять кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир, - Зеленський

+15
,,потужний'' коли ти вже закриєш своє *****!?
08.10.2024 02:39 Відповісти
+14
Інвестувати? Чи все-таки грантувати/подарувати? Бо інвестиції потребують фондового ринку та захисту від свавілля держави. А у нас з цим якось ніякось.
08.10.2024 02:36 Відповісти
+6
Крадійкуваті покидьки країну ********* на весь світ. Не забути їх приспати при нагоді.
08.10.2024 02:55 Відповісти
Дешевше і результативніше буде нам інвестувати в них
08.10.2024 02:06 Відповісти
Інвестувати? Чи все-таки грантувати/подарувати? Бо інвестиції потребують фондового ринку та захисту від свавілля держави. А у нас з цим якось ніякось.
08.10.2024 02:36 Відповісти
,,потужний'' коли ти вже закриєш своє *****!?
08.10.2024 02:39 Відповісти
Потужно! А головне своєчасно! Пзц
08.10.2024 02:41 Відповісти
Крадійкуваті покидьки країну ********* на весь світ. Не забути їх приспати при нагоді.
08.10.2024 02:55 Відповісти
Не потрібно жодних інвестицій. Потрібно продати частину асфальтоукладних машинами та катків закуплених в попередні роки.
08.10.2024 04:27 Відповісти
Треба розуміти, це і є його таємний «План Перемоги»
08.10.2024 04:47 Відповісти
А красти будуть так як крали...?То хто нам щось дасть?
08.10.2024 06:24 Відповісти
Із сумою відкатів вже визначилися? На Рамштайні ії оголосите?
08.10.2024 07:03 Відповісти
Інвестувати у що..., квартири забиті мільйонами баксів...?
08.10.2024 07:25 Відповісти
Скільки не слухай Зеленського - стільки будеш дивуватися - як у нього морда від сорому не трісне?
Мішки доларів по матрацах і багажниках, крадуть шалено, кражуть нахабно і безкарно - і тут вигулькує дерев'яна небрита морда Зеленського на Рамштайні - дайте інвестиції.
Феноменальна хуцпа.
08.10.2024 07:46 Відповісти
А ОП і далі буде інвестувати в дороги
08.10.2024 08:06 Відповісти
зеля---давайте краще ваші гроші і ми самі побудуємо ті 15 дронів .. потужних і незламних
08.10.2024 08:15 Відповісти
Та на що нам Рамштайн? Зібрати голови всіх областних МСЕК, потрусити, та ми ще й в НАТО будем інвестувати.
08.10.2024 08:24 Відповісти
зелені паскуди вже нашили додаткові кишені щоб красти....
08.10.2024 08:57 Відповісти
Не кишені. Вони закупились наматрацниками.
08.10.2024 10:19 Відповісти
Хароший план,в стиле слуг народа.Виноваты марсиане.
08.10.2024 09:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/10/08/poroshenko-pislya-mizhnarodnyh-zustrichej-vkotre-nagolosyv-na-neobhidnosti-dobytysya-zaproshennya-********-v-nato/ Петро Порошенко : "...що таке "план перемоги? Я зараз почув, що він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений у Парламентській асамблеї НАТО. У нас парламентсько-президентська республіка, і план має бути представлений у вищому законодавчому органі держави - Верховній Раді України"
08.10.2024 14:07 Відповісти
Потужних,коли перестанеш кляньчити,а почнеш своє виробляти?А,що там з мільйоном дронів? Вже на фронті? Чи ти 3,14здун?
09.10.2024 13:38 Відповісти
 
 