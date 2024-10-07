УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5267 відвідувачів онлайн
Новини
4 641 68

"План перемоги" зроблять публічним після того, як його представлять кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 7 жовтня

Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" оприлюднять, тоді коли "його представлять кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир".

Про це президент розповів у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави пояснив, що  план представлять "кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир". Партнери мають визначитися, як вони бачать завершення війни в Україні та місце України "в глобальній архітектурі безпеки".

"Зрозумівши всі позиції партнерів, всі реальні можливості для України, посиливши наш план, ми зробимо публічною стратегію наших подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні", - сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський назвав один із елементів "Плану перемоги України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, тобто рішення щодо місця України в європейській та глобальній архітектурі безпеки. Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє", - сказав президент.

За словами Зеленського, "План перемоги" планують обговорити під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

"Ми обговорили сьогодні також елементи "Плану перемоги" нашої держави, які посилять Україну. Ми готуємося зараз до чергової зустрічі вже у форматі "Рамштайн" і там також обговоримо цей План. Я хочу його обговорити з нашими партнерами. І я хочу нагадати, "Рамштайн" об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді підтримує оборону України впродовж всієї війни", - додав Зеленський.

"Для нас в Україні має значення, щоб всі наші міцні, надійні партнери абсолютно чітко розуміли наше бачення, наші мотиви, головне - реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так, як буде справедливо", - підсумував глава держави.

Читайте також: Партнери могли б збивати ракети над Україною як над Ізраїлем, різниці немає, - Зеленський

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

Читайте: Зеленський зустрівся з воїнами ТрО та відзначив їх державними нагородами: капітану Юрію Жуковцю присвоєно звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) План перемоги (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Це чмо хоче вирішити долю країни без згоди народу, щоб потім озвучити та сказати: я тут ні при чому, це все вимоги партнерів і ми мусимо підкоритись.
показати весь коментар
07.10.2024 20:58 Відповісти
+20
Пустозвон, як піонерський барабан. Деякі пункти засекречені, бо ми навіть не знаємо, що туди написати...
показати весь коментар
07.10.2024 20:56 Відповісти
+18
Конченный МУДАК - одни БЛА, БЛА, БЛА...
показати весь коментар
07.10.2024 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Огласи весь список!
показати весь коментар
07.10.2024 20:54 Відповісти
Київ веде закриті переговори про мирну угоду, в рамках якої РФ збереже контроль над окупованими українськими територіями , але її суверенітет над ними визнаний не буде, - Financial Times
показати весь коментар
07.10.2024 21:25 Відповісти
Шось таке - але рашка хоче повністю Запоріжську Херсонську Донецьку - Луганська і Крим вже під ними - і там ше багато хотєлок -- росмова - релігія ....
показати весь коментар
07.10.2024 21:31 Відповісти
Рашка хоче знищити Україну. Оті всі області їй до лампочки.
Питання тільки чи нададуть нам гарантії, точніше які саме гарантії нададуть в обмін від відмови повертати наші території військовим шляхом.
показати весь коментар
07.10.2024 21:50 Відповісти
Гарантія -- це ввести в Украіну сили НАТО -- але зараз це звучить як утопія
показати весь коментар
07.10.2024 21:57 Відповісти
Именно по этой причине они прут по Украине как бронепоезд, чтобы успеть захватить максимум.
показати весь коментар
07.10.2024 21:36 Відповісти
Тогда придется показать в итоге этот план.
А без списка можно ***** Муму очень долго
показати весь коментар
07.10.2024 21:35 Відповісти
Конченный МУДАК - одни БЛА, БЛА, БЛА...
показати весь коментар
07.10.2024 20:55 Відповісти
Здається, Ви не в захваті від плану Найвеличнійшого...
показати весь коментар
07.10.2024 21:01 Відповісти
План Перемоги України, це План Розвалу Російського Інтернаціоналу. Все інше це самообман, у кращому випадку.
показати весь коментар
07.10.2024 20:56 Відповісти
План перемоги треба почати з передозу найвеличнішого
показати весь коментар
07.10.2024 21:24 Відповісти
...та його керівника дєрьмака.
показати весь коментар
08.10.2024 08:56 Відповісти
Пустозвон, як піонерський барабан. Деякі пункти засекречені, бо ми навіть не знаємо, що туди написати...
показати весь коментар
07.10.2024 20:56 Відповісти
Це чмо хоче вирішити долю країни без згоди народу, щоб потім озвучити та сказати: я тут ні при чому, це все вимоги партнерів і ми мусимо підкоритись.
показати весь коментар
07.10.2024 20:58 Відповісти
Трошки не так. Партнери нас ще попідтримують по крапельці до того часу, поки черговий підкорегований "план миру/перемоги" Зеленського не буде їх влаштовувати.
показати весь коментар
07.10.2024 21:15 Відповісти
Та народ уже здавно на все згоден - подивіться на черги в військомати і кількість втікачів і все стане зрозуміло.
Ви доречи воюєте чи ні?
показати весь коментар
07.10.2024 21:53 Відповісти
Який, ск, план перемоги? Шо воно несе. Чи тролить?
Це якийсь пи.дець...
показати весь коментар
07.10.2024 21:01 Відповісти
Взагалі йому хтось віре?!
З 2019 року несе постійно якусь "дичину", а по факту живе в якійсь...своїй реальності (фантазіях), навіть віре що все так і є, і саме огидне, що він "щиро" хоче втягнути всіх у цю "кролячу нору"...така собі "Зеліса в країні Чудес"!
показати весь коментар
07.10.2024 21:04 Відповісти
А може спочатку цей план повинен народ України одобрити, а потім вже якісь країни.
показати весь коментар
07.10.2024 21:05 Відповісти
Ви мали на увазі у "людського ресурсу" мали спитати якогось схвалення? А навіщо?
показати весь коментар
07.10.2024 21:12 Відповісти
Щоб хоч не так тупо виглядало за кого вони людей тримають.
показати весь коментар
08.10.2024 00:36 Відповісти
"Завтра баба Валя з Укрпошти скаже,
що вона проти плану найвеличнішого лідера **********.
Ми самі розберемося!" (с)
показати весь коментар
07.10.2024 21:32 Відповісти
Той народ, котрий у 2019 обрав цього блазня? Він наодобряє
показати весь коментар
07.10.2024 22:08 Відповісти
Є ще і 25% і мені не подобається, що спочатку хтось там десь його одобрить, а потім у нас типу спитають. А потфакту, вже перед фактом потім нас поставлять.
показати весь коментар
08.10.2024 00:34 Відповісти
Цим самим воно ставить народ України на другий план.
показати весь коментар
08.10.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 21:06 Відповісти
Тобто -ніколи
показати весь коментар
07.10.2024 21:07 Відповісти
Ці "звернення" потрібно систематизувати і демонструвати студентам медикам на лекціях по "Клінічній психіатрії" в розділі "Наркологія".
показати весь коментар
07.10.2024 21:08 Відповісти
Я поясню весь план. Одним словом.
ДАЙТЕ.
показати весь коментар
07.10.2024 21:09 Відповісти
Кацапам його вже показали?
показати весь коментар
07.10.2024 21:10 Відповісти
Його в Омані писали
показати весь коментар
07.10.2024 22:09 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 22:21 Відповісти
Ніби і сумно, що спершу цей план неузгоджений з народом. Так премʼєр Ізраїлю ніколи б житті не поступив.
А з іншого боку є відчуття якщо прочитати той план то вибухне мозок від потуги, тому може і добре що немає можливості з ним ознайомитись
показати весь коментар
07.10.2024 21:11 Відповісти
План перемоги зроблять публічним після того як його побачить Пуйло. Нічого немаю проти того щоб цей план був секретним, але з дірявою репутацією ЗЄрмаків мені здаєтьсящо плєшивий вже бачив той план.
показати весь коментар
07.10.2024 21:12 Відповісти
Першим.
показати весь коментар
08.10.2024 09:03 Відповісти
Так зебіли і шута і "слуг народа" вибирали без програми і без імен. нічого нового для лохторату Потужного
показати весь коментар
07.10.2024 21:14 Відповісти
тобто українці - ваша черга остання,
4 рази ухилянт все вирішує однособово - чекайте і не вийожуйтєсь, то підвищю податки! а я їх і так підвищю
показати весь коментар
07.10.2024 21:17 Відповісти
Так вони цього ухилянта і обрали і усю владу в руки цього недоумка поклали (коли ще і в Раду отой зелений непотріб просунули). Вони і зараз на нього моляться
показати весь коментар
07.10.2024 22:14 Відповісти
навіть не маю сумніву,
а звинуватять всіх і папу римського - то він за бубу голоснув - вони воздержалися у другому турі....
показати весь коментар
07.10.2024 22:25 Відповісти
та і наплювати би на їхню брехню але в наступпний раз вони зроблять те саме...
показати весь коментар
07.10.2024 22:27 Відповісти
Знову розмова ні про що, який план перемоги коли воєний злочинець путін не збираєтся припиняти цю криваву колоніальну війну,ти краще думав про план оборони країни ,але для кого це, чотирижди ухилянту цього не зрозуміти.
показати весь коментар
07.10.2024 21:17 Відповісти
так, але "план " очевидно вже намалювали, не здивуюсь навіть якщо в москві. Це план капітуляції, інакше його б не приховували від власних громадян. Замаскований під перемогу. Хочу помилитись але ланцюг останніх подій не дає спокою
показати весь коментар
07.10.2024 22:53 Відповісти
Если о плане знают все в том числе враги то етот план ты можешь себе в жопу засунуть так как ему не сбыться.
показати весь коментар
07.10.2024 21:18 Відповісти
Хвороба...
показати весь коментар
07.10.2024 21:22 Відповісти
уе бан нелегитимный
показати весь коментар
07.10.2024 21:30 Відповісти
Отже покаже всім тільки не нам. Десь в кінці українцям. Ось таке ставлення до народу президента. Вибрали-маємо.
показати весь коментар
07.10.2024 21:31 Відповісти
просто народу бздошно задавати питання владі. як були совками так і оталися.
показати весь коментар
07.10.2024 21:37 Відповісти
Зєля ще не долетів до США, як цей план був в ***** на столі. Але народові ні ні, це військова тайна
показати весь коментар
07.10.2024 21:32 Відповісти
Тобто, українці в останню чергу дізнаються, яка роль в перемозі Найвеличнішого їм відведена?
показати весь коментар
07.10.2024 21:39 Відповісти
Та нема ніякого плану. Щойно Сашко Дубінський видав розшифровку клікух даних очільниками ГРУ оточенню Бубона на основі інфи Малюка ДБРівцям. Сам Бубон зашифрований поганялом Пінгвін. А Буратіно це операція ГРУ РФ по виборах Пінгвіна президентом. А закоханий у французьку Рів'єру Богдан фігурує як Сан Тропе.
показати весь коментар
07.10.2024 21:48 Відповісти
Це безсовісно так робити. Але квнщик цього схоже не розумію. Чи то в силу вродженої розумової відсталості, чи то в силу пихи і неповаги до українців. Одне іншому і принципі не заважає.
показати весь коментар
07.10.2024 21:48 Відповісти
Громадяни України, які мають виборювати цю перемогу, на переконання Зеленського, мусять бути ознайомлені з цим планом останніми! Ухуєть!
показати весь коментар
07.10.2024 22:06 Відповісти
Какой бред,кто первый поможет того и тапки.Клоун новогодний.
показати весь коментар
07.10.2024 22:14 Відповісти
Ох ти ж падло зелене 🤡...а шо ж ти, за спинами українців, свій план протягуєш? ...
показати весь коментар
07.10.2024 22:24 Відповісти
Останнім часом всі виступи ЗЕ роблять мене веселим!
показати весь коментар
07.10.2024 22:32 Відповісти
Пнх зелене прострочене х.йло, ти навіть харчуєшся зараз нелегітимно, щур.З травня місяця всі твої рішення,крім посрати,нікчемні і злочинні поц.
показати весь коментар
07.10.2024 22:37 Відповісти
Наперсточники ексклюзивні.
показати весь коментар
07.10.2024 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zjiZkxTs9LQ Залужний проти мобілізації молоді. Квадробери атакують
показати весь коментар
07.10.2024 22:47 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 23:02 Відповісти
це не смішно, не знає вже,шо плести, то придумав якийсь 'план перемоги'. Яка перемога? Стільки загиблих. Страшні втрати. Як з цієї сраки вилізти хай скаже, як зупинити араву zомбаків, бо не виходить шось
показати весь коментар
07.10.2024 23:13 Відповісти
Треба перестати курить план,а робить ракети для перемоги над кацапами,ото весь план.
показати весь коментар
07.10.2024 23:23 Відповісти
Носиться з тим нікому непотрібним планом як дурень з торбою
показати весь коментар
07.10.2024 23:27 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 23:39 Відповісти
План миру чи план перемоги? Це різні речі.
показати весь коментар
08.10.2024 03:42 Відповісти
гундос
показати весь коментар
08.10.2024 08:23 Відповісти
Zalman Shuher

"Клавішників" зі Слім ОПГ не було в бункері, вони виїхали на Захід України в ніч перед вторгненням 24.02.22 і звідти записували свої відео - гундосики. В Київ їх привезли військові на початку березня.

А в будівлі ОП були тільки добровольці, хоча якась Люся Абдрестович розповідала про стрільбу з гранатометів на Банковій, де Татаров вбивав чеченців.

Мешканці сусідніх будинків з офісом на Банковій годували волонтерів, які охороняли пусту будівлю. Гундосов пізніше напише книги "Перший місяць війни" - "Десятий місяць війни",

і як мівіну їли дірявими ложками, а Скумбрійович нам розкаже, що прокинулися під вибухом ракети з чоловіком у Києві і сиділи під свічками, хоча була далеко в Італії на віллі, яку через чотири роки відсудила у свого колишнього чоловіка Гундосова.

Все, що каже і обіцяє "зелена цвіль" - брехня, п@дей і провокація. Немає жодного слова правди.

Коли в великих об'ємах з'явиться правдива інформація про це болото наркоманів, збоченців, федератів і педофілів, Україна, як і весь світ, афуеет. А тим часом є всі документи про зраду, контракти з окупантами та розкрадання грошової допомоги від союзників у безпечних сейфах до моменту "У" чи "Х", який скоро прийде." https://www.facebook.com/abdulla.zalmanovich.7
показати весь коментар
08.10.2024 10:28 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/10/08/poroshenko-pislya-mizhnarodnyh-zustrichej-vkotre-nagolosyv-na-neobhidnosti-dobytysya-zaproshennya-********-v-nato/ Петро Порошенко : "...що таке "план перемоги? Я зараз почув, що він представлений в ПАРЄ, представлений в Європарламенті, представлений у Парламентській асамблеї НАТО. У нас парламентсько-президентська республіка, і план має бути представлений у вищому законодавчому органі держави - Верховній Раді України"
показати весь коментар
08.10.2024 14:05 Відповісти
 
 