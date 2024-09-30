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Новини Війна
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Єрмак: "План перемоги" представлять українцям, але деякі пункти будуть закритими

План перемоги представлять українцям, але без деяких деталей

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Це план президента, безумовно, як він пообіцяв, після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям. Але є частини, вони дуже чутливі, вони є закритими. Не тому, що є секрети, але все, що стає публічним - це чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог. Тому деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", - сказав він.

За словами Єрмака, українці зрозуміють необхідність приховування певних деталей "Плану перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак: Запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

Також читайте: Захоплення влади Зеленським погано для України, - Politico

Автор: 

Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+44
Якщо Трамп ознайомлений з планом, то ***** вже в курсі.
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30.09.2024 09:52
+41
перший пункт має бути звільнення єрмака
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30.09.2024 09:55
+40
Мда...що тут сказати...влада має "план".. але його не покаже...
А ви,прості люди- воюйте,проливайте кров...
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30.09.2024 09:53
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Якщо Трамп ознайомлений з планом, то ***** вже в курсі.
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30.09.2024 09:52 Відповісти
Причому про всі пункти...навіть " таємні"...)
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30.09.2024 09:54 Відповісти
для цього не потрібно трампа - цілком достатньо агента фсб дермака !!!

Путч: Придивіться з ким говорить Трамп. Промовисте фото. І згадайте зустріч Єрмака з адвокатом Трампа Джуліані ще у грудні 2019 року. Маючи добрі відносини з путіним, Трамп точно знає хто кому президент. А для росії - резидент?
Павло Нусс: Ніхто з прихильників теорій змов та прихованої реальності не зміг так чітко і остаточно розставити всі крапки над "і", як фотограф цього кадру. Тут і шахівниця, і реальний "центр прийняття рішень", і компетентність. Не розумію лише, чому вони на Банковій намагаються приховати те, про що здогадувався і отримав докази світ - питання риторичне.
П.С. Це я про українську делегацію, точніше, делегацію в одній особі. Саме так. І це, насправді, трагедія. Трагедія а тому, як все-таки красиво розвели мудрий український нарід у 2019 році.



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30.09.2024 10:24 Відповісти
Трампу розповіли "для прикриття єрмака" - трамп буде валити на єрмака та демократів, а ермак с зєе на трампа...
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30.09.2024 21:11 Відповісти
А гоям все знати не обов'язково.

".... я думаю, що він буде презентований українцям. Але є частини, вони дуже чутливі, вони є закритими."

Джерело:
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30.09.2024 10:03 Відповісти
Деталі можуть не розкриватися загалу. Але коли мова про цілі "частини" то це вже може повністю приховати мету і засоби.
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30.09.2024 10:08 Відповісти
Таємні пункти не для *****.... а для України
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30.09.2024 11:38 Відповісти
Мда...що тут сказати...влада має "план".. але його не покаже...
А ви,прості люди- воюйте,проливайте кров...
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30.09.2024 09:53 Відповісти
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30.09.2024 10:03 Відповісти
Влада зрозуміла, що може витворяти все, що завгодно. Активісти і добровольці на фронтах безстроково, в тилу - переховуються ті, хто на фронти не хоче, а жінки з дітьми та пенсіонери проти влади не постануть.
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30.09.2024 11:43 Відповісти
а Потужний де? Передоз? Хоча б до вечора приведіть його до тями, лохам потрібний терапевтичний вечірній відосик
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30.09.2024 09:53 Відповісти
Потужний устал , дайте хоча-б 2 тижні людині відпочити .
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30.09.2024 10:09 Відповісти
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30.09.2024 09:53 Відповісти
перший пункт має бути звільнення єрмака
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30.09.2024 09:55 Відповісти
Поміняти його місцями з Татаровим?
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30.09.2024 10:37 Відповісти
якце вони самі себе поміняють? мудрий нарід ніякіх притензій їм не висовує .значить всіх все влаштовує. не розгойдуйте човен.нехай керуюють
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30.09.2024 11:48 Відповісти
Краще відразу повішання!
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30.09.2024 11:22 Відповісти
Куля.
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30.09.2024 12:05 Відповісти
Короче,як вирішить опА, так і буде!
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30.09.2024 09:56 Відповісти
Ваш план відомий всим. Закрийте його весь і відкрийте кордони в вільний світ.
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30.09.2024 09:56 Відповісти
С...ка брехлива
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30.09.2024 09:58 Відповісти
Цікаво, іе іноземці голосували за Зєлєнского, чи таки українці? Якщо українці вибради собі президента, в він перед ними не звітується, то ці українці, чкі голосували з а нього - це безвілповілальні виборці, які не можуть нести відповідальності не лише за країну, а й навіть за себе.
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30.09.2024 09:59 Відповісти
а Вас щось дивує ??? більшість 73% в 2019 році проголосувала під гаслами "хоч паржом" за це зелене, криворагульне, тупориле, н*ркоманське чмо !!!

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30.09.2024 10:12 Відповісти
ПЛАН - это тот, который курят???
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30.09.2024 10:03 Відповісти
Шо такое, козырь типа рулевой поц?
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30.09.2024 10:07 Відповісти
підлеглий фсбешника ермака який видає себе за президента теж не все знатиме
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30.09.2024 10:09 Відповісти
В зЕленського є план і сценарій .
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30.09.2024 10:12 Відповісти
от же, йо.арь віслюка батькові ще не здав чи брату на продаж не передав?
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30.09.2024 10:12 Відповісти
"..це чує і ворог."
Цікаво ще б дізнатися кого єрмак вважає своїм ворогом.
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30.09.2024 10:18 Відповісти
Їхній ворог це ми
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30.09.2024 15:15 Відповісти
Тому що саме вони перетворюють перемогу на капітуляцію. Про що пересичньім знать нє обязательно.
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30.09.2024 10:18 Відповісти
Тест стамбульського договору наша влада вже показала?
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30.09.2024 10:19 Відповісти
тест на текст, вірніше буде.
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30.09.2024 10:56 Відповісти
Чому цей кацапський босяк керує УКРАЇНОЮ ? Зеленосракі , ви його обирали президентом?
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30.09.2024 10:22 Відповісти
Будь які вириги з ОПи нічого хорошого для простих людей не несуть. Перевірено часом. Тому ця тєма з цим "планам пабєди", як і інший єрмаківський мутняк тягнуть за собою виключно негативні наслідки. Що це взагалі за прикол, наш лідер всієї галактики носиться з якимось планом нашої "спільної перемоги", але чомусь його ніхто досі толком і не бачив? Це взагалі як? І в ітозі, офіційний ОПівський завгосп, посадові обов'язки якого апарат цієї ОПи забезпечувати точилками для олівців заявляє: ну ми план то раскроєм, но нє всє... Цікавий взагалі момент, про цей чудо план, ті кого він безпосередньо стосується (українці) дізнаються про сам текст в останню чергу, але навіть і тут типу нам не все розкажуть, тобто ****...ть. Нагадує ситуацію початку 2022 року, коли ж ці горе управлінці розповідали про шашлики та "нє нагнєтайтє".
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30.09.2024 10:24 Відповісти
Папір, шарикові ручки, олівці все на місці?
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30.09.2024 10:32 Відповісти
ху із Шариков із своїми руцями? Новий секретут дЄрьмака?
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30.09.2024 10:59 Відповісти
Українці - мазохісти. Поперше Єрмака ніхто не обирав, а він фактично підміняє президента. Подруге сам Зеленський вже має майже нульовий рейтинг, але маніпуляціями з військовим станом продовжує гадити вже зайвих пів року. Ще й цей Єрмак щось там виголошує, як мов би керівник країни. А ми намалювали собі замість Конституції якусь умовну межу "неначасі" і боїмось її переступити
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30.09.2024 10:34 Відповісти
Підіймайте повстання. Без вас ніяк.
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30.09.2024 11:00 Відповісти
Навіщо повстання? ВИБОРИ!!! Які треба вимагати, а не тільки скиглити на зєлю
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30.09.2024 11:17 Відповісти
А результат визначатиме хто?
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30.09.2024 11:24 Відповісти
Ви ніколи не брали участь у виборах? Виборче законодавство ніхто не відміняв
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30.09.2024 13:12 Відповісти
Даю підказку: Венесуела, БРСР, росія.
Чи у нас д'Єрьмак з татаровим владу не узурпували?
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30.09.2024 13:22 Відповісти
Зелені сфальсифікують результат, це ж очевидно.
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30.09.2024 11:37 Відповісти
Вибори в одні ворота виграє Залужний. Януковіч робив шалені мутки у 2010му, але переміг на мізері. Противсіхи привели Янека
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30.09.2024 13:15 Відповісти
"Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да у меня три плана!" Из мультфильма "80 дней вокруг света". Актуально, как никогда!
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30.09.2024 10:41 Відповісти
до чого тут кацапські мультіки?
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30.09.2024 12:56 Відповісти
Скинуть план з барського плеча -- та якии там план? - зброя і гроші
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30.09.2024 10:49 Відповісти
Після того, як півсвіту ознайомили з тим планом, для українців, яких він безпосередньо стосується, цей план залишається секретним. Не переймайтеся, вже невдовзі повний зміст нам з-за порєбріка передадуть.
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30.09.2024 10:51 Відповісти
А в "плані перемоги" є пункт про вибори президента?? Чи він закритий?
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30.09.2024 10:52 Відповісти
Пане секретарка: ми все памʼятаємо. І не забудемо. І ми знаємо ХТО за стоїть за «найвеличнішим лідером
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30.09.2024 10:58 Відповісти
"...це чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог..."

Так ніби агент рашистів Єрмак не доповідає все у фсб в режимі он-лайн...
Ще й бреше в очі людям - секрети воно береже від рашистів, ага...
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30.09.2024 11:00 Відповісти
І я так вважаю - що знає Дєрмак, те знає Луб*янка.
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30.09.2024 11:24 Відповісти
Воно береже від нас, для нас ці питання будуть болючими. Значить для Путіна це буде перемога.
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30.09.2024 12:26 Відповісти
Дві людини при двох Президентах з однаковими посадами - Борис Ложкін та Андрій Єрмак...
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30.09.2024 11:12 Відповісти
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30.09.2024 11:27 Відповісти
Спрацювало...
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30.09.2024 11:31 Відповісти
Все так...і що було далі?
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30.09.2024 11:54 Відповісти
Та хватить вже про Порошенка, зе уже шість років при владі, і доречі, такої корупції і безладу в країні не було
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30.09.2024 12:29 Відповісти
Це я про методологію...коли виборці Януковича звинувачують Ющенка, що він привів Януковича до влади, виборці того ж Януковича, Бойка, Зеленського звинувачують Порошенка у проросійськості...а скоро вибори...
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30.09.2024 12:34 Відповісти
зеленський вже 6 років при владі а ви все Пороху кістки перебираєте, хто відповість за шашлики та за Чонгар? Вам ,ботам, за ім'я Пороха преміальні дають?
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30.09.2024 14:16 Відповісти
Хто такий дерьмак? Хто наділив цю потвори такими повноваженнями! Агент козир вже все злив кацапам
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30.09.2024 11:14 Відповісти
ми приготовили шашлик але вам 1сти його не дамо
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30.09.2024 11:27 Відповісти
Ніякого "плану перемоги" не існує. Був би план перемоги у влади, вона б спочатку побудувала багатоешелонну оборону, і не дозволяла б ворогові просуватися з такою швидкістю.
Є лише забаганки Зеленського - дайте ракети, візьміть негайно у НАТО та ін. божевілля.
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30.09.2024 11:36 Відповісти
Кривороте ОПівське, фесбешне чмо ...як тепер таких як 🤡 та дермак позбутися ?
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30.09.2024 11:38 Відповісти
Напевно закриті пункти будуть дуже інтересними
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30.09.2024 11:55 Відповісти
А що тут думать, нам замилюють очі курщиною, а в цей час здадуть Донбас і південь, ті області ,які путін включив в конституції рвшки, ось такі міжнародні закони, ось така демократія і ось така наша влада з презирством до тупих українців
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30.09.2024 12:17 Відповісти
Що значить "закритими"", від кого? Все, що знає єрмак знають в кремлі... власне звідти воно йому надсилається. "Закриті" пункти - то пункти капітуляції.
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30.09.2024 13:21 Відповісти
Українців поставлять лише перед фактом наявності плану, який єрмак давно погодив із кремлем.
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30.09.2024 14:45 Відповісти
Поставлять перед фактом "мирної угоди" на умовах рф (фактично - капітуляції). Захоплені території залишаються за рф, решту України - федералізація, "московський говор (язик)", московська церква, кастрація української Армії, позаблоковість, ніякої зовнішньої політики без дозволу, репресії до патріотів і воїнів... Це і є т.з. "деякі закриті пункти". Закриті для народу.
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30.09.2024 15:08 Відповісти
Мистер Фикс, привет!
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30.09.2024 16:59 Відповісти
 
 