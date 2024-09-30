Єрмак: "План перемоги" представлять українцям, але деякі пункти будуть закритими

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що "План перемоги" буде представлено громадянам, але деякі його пункти будуть закритими.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Це план президента, безумовно, як він пообіцяв, після презентації президенту США, партнерам, я думаю, що він буде презентований українцям. Але є частини, вони дуже чутливі, вони є закритими. Не тому, що є секрети, але все, що стає публічним - це чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог. Тому деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", - сказав він.

За словами Єрмака, українці зрозуміють необхідність приховування певних деталей "Плану перемоги".

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

26 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, під час якої представив ключові пункти "Плану перемоги".

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