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Новости Война
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Ермак: План победы представят украинцам, но некоторые пункты будут закрыты

План перемоги представлять українцям, але без деяких деталей

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это план президента, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет представлен украинцам. Но есть части, они очень чувствительны, они являются закрытыми. Не потому, что есть секреты, но все, что становится публичным - это слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. Поэтому некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", - сказал он.

По словам Ермака, украинцы поймут необходимость сокрытия определенных деталей плана победы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак: Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

Также читайте: Захват власти Зеленским плохо для Украины, - Politico

Автор: 

Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+44
Якщо Трамп ознайомлений з планом, то ***** вже в курсі.
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30.09.2024 09:52
+41
перший пункт має бути звільнення єрмака
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30.09.2024 09:55
+40
Мда...що тут сказати...влада має "план".. але його не покаже...
А ви,прості люди- воюйте,проливайте кров...
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30.09.2024 09:53
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Якщо Трамп ознайомлений з планом, то ***** вже в курсі.
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30.09.2024 09:52 Ответить
Причому про всі пункти...навіть " таємні"...)
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30.09.2024 09:54 Ответить
для цього не потрібно трампа - цілком достатньо агента фсб дермака !!!

Путч: Придивіться з ким говорить Трамп. Промовисте фото. І згадайте зустріч Єрмака з адвокатом Трампа Джуліані ще у грудні 2019 року. Маючи добрі відносини з путіним, Трамп точно знає хто кому президент. А для росії - резидент?
Павло Нусс: Ніхто з прихильників теорій змов та прихованої реальності не зміг так чітко і остаточно розставити всі крапки над "і", як фотограф цього кадру. Тут і шахівниця, і реальний "центр прийняття рішень", і компетентність. Не розумію лише, чому вони на Банковій намагаються приховати те, про що здогадувався і отримав докази світ - питання риторичне.
П.С. Це я про українську делегацію, точніше, делегацію в одній особі. Саме так. І це, насправді, трагедія. Трагедія а тому, як все-таки красиво розвели мудрий український нарід у 2019 році.



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30.09.2024 10:24 Ответить
Трампу розповіли "для прикриття єрмака" - трамп буде валити на єрмака та демократів, а ермак с зєе на трампа...
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30.09.2024 21:11 Ответить
А гоям все знати не обов'язково.

".... я думаю, що він буде презентований українцям. Але є частини, вони дуже чутливі, вони є закритими."

Джерело:
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30.09.2024 10:03 Ответить
Деталі можуть не розкриватися загалу. Але коли мова про цілі "частини" то це вже може повністю приховати мету і засоби.
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30.09.2024 10:08 Ответить
Таємні пункти не для *****.... а для України
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30.09.2024 11:38 Ответить
Мда...що тут сказати...влада має "план".. але його не покаже...
А ви,прості люди- воюйте,проливайте кров...
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30.09.2024 09:53 Ответить
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30.09.2024 10:03 Ответить
Влада зрозуміла, що може витворяти все, що завгодно. Активісти і добровольці на фронтах безстроково, в тилу - переховуються ті, хто на фронти не хоче, а жінки з дітьми та пенсіонери проти влади не постануть.
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30.09.2024 11:43 Ответить
а Потужний де? Передоз? Хоча б до вечора приведіть його до тями, лохам потрібний терапевтичний вечірній відосик
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30.09.2024 09:53 Ответить
Потужний устал , дайте хоча-б 2 тижні людині відпочити .
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30.09.2024 10:09 Ответить
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30.09.2024 09:53 Ответить
перший пункт має бути звільнення єрмака
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30.09.2024 09:55 Ответить
Поміняти його місцями з Татаровим?
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30.09.2024 10:37 Ответить
якце вони самі себе поміняють? мудрий нарід ніякіх притензій їм не висовує .значить всіх все влаштовує. не розгойдуйте човен.нехай керуюють
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30.09.2024 11:48 Ответить
Краще відразу повішання!
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30.09.2024 11:22 Ответить
Куля.
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30.09.2024 12:05 Ответить
Короче,як вирішить опА, так і буде!
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30.09.2024 09:56 Ответить
Ваш план відомий всим. Закрийте його весь і відкрийте кордони в вільний світ.
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30.09.2024 09:56 Ответить
С...ка брехлива
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30.09.2024 09:58 Ответить
Цікаво, іе іноземці голосували за Зєлєнского, чи таки українці? Якщо українці вибради собі президента, в він перед ними не звітується, то ці українці, чкі голосували з а нього - це безвілповілальні виборці, які не можуть нести відповідальності не лише за країну, а й навіть за себе.
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30.09.2024 09:59 Ответить
а Вас щось дивує ??? більшість 73% в 2019 році проголосувала під гаслами "хоч паржом" за це зелене, криворагульне, тупориле, н*ркоманське чмо !!!

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30.09.2024 10:12 Ответить
ПЛАН - это тот, который курят???
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30.09.2024 10:03 Ответить
Шо такое, козырь типа рулевой поц?
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30.09.2024 10:07 Ответить
підлеглий фсбешника ермака який видає себе за президента теж не все знатиме
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30.09.2024 10:09 Ответить
В зЕленського є план і сценарій .
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30.09.2024 10:12 Ответить
от же, йо.арь віслюка батькові ще не здав чи брату на продаж не передав?
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30.09.2024 10:12 Ответить
"..це чує і ворог."
Цікаво ще б дізнатися кого єрмак вважає своїм ворогом.
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30.09.2024 10:18 Ответить
Їхній ворог це ми
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30.09.2024 15:15 Ответить
Тому що саме вони перетворюють перемогу на капітуляцію. Про що пересичньім знать нє обязательно.
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30.09.2024 10:18 Ответить
Тест стамбульського договору наша влада вже показала?
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30.09.2024 10:19 Ответить
тест на текст, вірніше буде.
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30.09.2024 10:56 Ответить
Чому цей кацапський босяк керує УКРАЇНОЮ ? Зеленосракі , ви його обирали президентом?
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30.09.2024 10:22 Ответить
Будь які вириги з ОПи нічого хорошого для простих людей не несуть. Перевірено часом. Тому ця тєма з цим "планам пабєди", як і інший єрмаківський мутняк тягнуть за собою виключно негативні наслідки. Що це взагалі за прикол, наш лідер всієї галактики носиться з якимось планом нашої "спільної перемоги", але чомусь його ніхто досі толком і не бачив? Це взагалі як? І в ітозі, офіційний ОПівський завгосп, посадові обов'язки якого апарат цієї ОПи забезпечувати точилками для олівців заявляє: ну ми план то раскроєм, но нє всє... Цікавий взагалі момент, про цей чудо план, ті кого він безпосередньо стосується (українці) дізнаються про сам текст в останню чергу, але навіть і тут типу нам не все розкажуть, тобто ****...ть. Нагадує ситуацію початку 2022 року, коли ж ці горе управлінці розповідали про шашлики та "нє нагнєтайтє".
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30.09.2024 10:24 Ответить
Папір, шарикові ручки, олівці все на місці?
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30.09.2024 10:32 Ответить
ху із Шариков із своїми руцями? Новий секретут дЄрьмака?
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30.09.2024 10:59 Ответить
Українці - мазохісти. Поперше Єрмака ніхто не обирав, а він фактично підміняє президента. Подруге сам Зеленський вже має майже нульовий рейтинг, але маніпуляціями з військовим станом продовжує гадити вже зайвих пів року. Ще й цей Єрмак щось там виголошує, як мов би керівник країни. А ми намалювали собі замість Конституції якусь умовну межу "неначасі" і боїмось її переступити
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30.09.2024 10:34 Ответить
Підіймайте повстання. Без вас ніяк.
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30.09.2024 11:00 Ответить
Навіщо повстання? ВИБОРИ!!! Які треба вимагати, а не тільки скиглити на зєлю
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30.09.2024 11:17 Ответить
А результат визначатиме хто?
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30.09.2024 11:24 Ответить
Ви ніколи не брали участь у виборах? Виборче законодавство ніхто не відміняв
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30.09.2024 13:12 Ответить
Даю підказку: Венесуела, БРСР, росія.
Чи у нас д'Єрьмак з татаровим владу не узурпували?
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30.09.2024 13:22 Ответить
Зелені сфальсифікують результат, це ж очевидно.
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30.09.2024 11:37 Ответить
Вибори в одні ворота виграє Залужний. Януковіч робив шалені мутки у 2010му, але переміг на мізері. Противсіхи привели Янека
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30.09.2024 13:15 Ответить
"Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да у меня три плана!" Из мультфильма "80 дней вокруг света". Актуально, как никогда!
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30.09.2024 10:41 Ответить
до чого тут кацапські мультіки?
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30.09.2024 12:56 Ответить
Скинуть план з барського плеча -- та якии там план? - зброя і гроші
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30.09.2024 10:49 Ответить
Після того, як півсвіту ознайомили з тим планом, для українців, яких він безпосередньо стосується, цей план залишається секретним. Не переймайтеся, вже невдовзі повний зміст нам з-за порєбріка передадуть.
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30.09.2024 10:51 Ответить
А в "плані перемоги" є пункт про вибори президента?? Чи він закритий?
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30.09.2024 10:52 Ответить
Пане секретарка: ми все памʼятаємо. І не забудемо. І ми знаємо ХТО за стоїть за «найвеличнішим лідером
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30.09.2024 10:58 Ответить
"...це чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог..."

Так ніби агент рашистів Єрмак не доповідає все у фсб в режимі он-лайн...
Ще й бреше в очі людям - секрети воно береже від рашистів, ага...
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30.09.2024 11:00 Ответить
І я так вважаю - що знає Дєрмак, те знає Луб*янка.
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30.09.2024 11:24 Ответить
Воно береже від нас, для нас ці питання будуть болючими. Значить для Путіна це буде перемога.
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30.09.2024 12:26 Ответить
Дві людини при двох Президентах з однаковими посадами - Борис Ложкін та Андрій Єрмак...
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30.09.2024 11:12 Ответить
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30.09.2024 11:27 Ответить
Спрацювало...
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30.09.2024 11:31 Ответить
Все так...і що було далі?
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30.09.2024 11:54 Ответить
Та хватить вже про Порошенка, зе уже шість років при владі, і доречі, такої корупції і безладу в країні не було
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30.09.2024 12:29 Ответить
Це я про методологію...коли виборці Януковича звинувачують Ющенка, що він привів Януковича до влади, виборці того ж Януковича, Бойка, Зеленського звинувачують Порошенка у проросійськості...а скоро вибори...
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30.09.2024 12:34 Ответить
зеленський вже 6 років при владі а ви все Пороху кістки перебираєте, хто відповість за шашлики та за Чонгар? Вам ,ботам, за ім'я Пороха преміальні дають?
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30.09.2024 14:16 Ответить
Хто такий дерьмак? Хто наділив цю потвори такими повноваженнями! Агент козир вже все злив кацапам
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30.09.2024 11:14 Ответить
ми приготовили шашлик але вам 1сти його не дамо
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30.09.2024 11:27 Ответить
Ніякого "плану перемоги" не існує. Був би план перемоги у влади, вона б спочатку побудувала багатоешелонну оборону, і не дозволяла б ворогові просуватися з такою швидкістю.
Є лише забаганки Зеленського - дайте ракети, візьміть негайно у НАТО та ін. божевілля.
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30.09.2024 11:36 Ответить
Кривороте ОПівське, фесбешне чмо ...як тепер таких як 🤡 та дермак позбутися ?
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30.09.2024 11:38 Ответить
Напевно закриті пункти будуть дуже інтересними
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30.09.2024 11:55 Ответить
А що тут думать, нам замилюють очі курщиною, а в цей час здадуть Донбас і південь, ті області ,які путін включив в конституції рвшки, ось такі міжнародні закони, ось така демократія і ось така наша влада з презирством до тупих українців
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30.09.2024 12:17 Ответить
Що значить "закритими"", від кого? Все, що знає єрмак знають в кремлі... власне звідти воно йому надсилається. "Закриті" пункти - то пункти капітуляції.
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30.09.2024 13:21 Ответить
Українців поставлять лише перед фактом наявності плану, який єрмак давно погодив із кремлем.
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30.09.2024 14:45 Ответить
Поставлять перед фактом "мирної угоди" на умовах рф (фактично - капітуляції). Захоплені території залишаються за рф, решту України - федералізація, "московський говор (язик)", московська церква, кастрація української Армії, позаблоковість, ніякої зовнішньої політики без дозволу, репресії до патріотів і воїнів... Це і є т.з. "деякі закриті пункти". Закриті для народу.
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30.09.2024 15:08 Ответить
Мистер Фикс, привет!
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30.09.2024 16:59 Ответить
 
 