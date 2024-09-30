Ермак: План победы представят украинцам, но некоторые пункты будут закрыты

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что план победы будет представлен гражданам, но некоторые его пункты будут закрытыми.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Это план президента, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту США, партнерам, я думаю, что он будет представлен украинцам. Но есть части, они очень чувствительны, они являются закрытыми. Не потому, что есть секреты, но все, что становится публичным - это слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. Поэтому некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", - сказал он.

По словам Ермака, украинцы поймут необходимость сокрытия определенных деталей плана победы.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

26 сентября Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США, в ходе которой представил ключевые пункты Плана победы.

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