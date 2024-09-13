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Зеленский (19024) Кулеба Дмитрий (2880) Залужный (633) Ермак Андрей (1240) Шмыгаль Денис (2588)

Захват власти Зеленским плохо для Украины, - Politico

зеленський

Война ничего не сделала с популистским нетерпением президента Зеленского относительно сложностей управления, и это играет против сильных сторон Украины.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Перестановка стульев". Так высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал перестановку в правительстве, объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

До сих пор международные и украинские СМИ в основном повторяли позицию правительства по этому поводу, утверждая, что это самое большое обновление со времени вторжения России в Украину. Но на самом деле это совсем не похоже на реконструкцию.

"Это просто перестановка некоторых ключевых персонажей, которые были представлены как нечто большее, чем они есть на самом деле", - сказал украинский чиновник на условиях анонимности.

"Не было добавлено свежих лиц из промышленности, гражданского общества или академических кругов - то, к чему уже давно призывают правительство", - отметили источники издания. И это проблема.

Единственным исключением является вынужденная отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и - независимо от перестановок в правительстве - руководителя национальной энергетической сети Украины "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По словам чиновника и других инсайдеров, опрошенных Politico, Кулеба разозлил влиятельного руководителя аппарата Зеленского Андрея Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством.

Украинский лидер с весны подогревал ожидания серьезных изменений в правительстве, а его помощники пытались поднять упавший дух на фоне падения рейтингов Зеленского и уставшей нации, которая все более открыто ставит под сомнение его лидерство - отсюда "растут ноги" Курской операции.

"Курский рейд преследовал сугубо политические цели, а не военные", - заявил оппозиционный депутат и критик Зеленского Николай Княжицкий. "Конечно, Курская операция подняла наш дух. Но у нас есть много проблем, которыми мы пренебрегаем. Например, отсутствие какой-либо серьезной стратегии и помощи для более чем 3 миллионов перемещенных лиц по всей Украине", - сказал он. "Если мы не сделаем что-то большее, чтобы помочь им, то мы просто будем наблюдать, как все больше украинцев будут покидать страну".

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И, к сожалению, эти перестановки не уменьшают давних беспокойств относительно крайне персонализированного и, по мнению некоторых, авторитарного способа правления Зеленского, в частности его зависимости от узкого круга доверенных друзей и советников в Офисе президента. Некоторые из этих лиц, которые имеют власть и в значительной степени не подотчетны, не получают заработной платы, а некоторые из них даже были объектами расследований о взяточничестве в прошлом.

Увольнение Кулебы, в частности, рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского избавляется от людей, которые готовы ставить под сомнение и бросать вызов. Это соответствует предыдущему увольнению главнокомандующего Вооруженных сил генерала Валерия Залужного, который конфликтовал с Зеленским относительно стратегии войны и необходимости мобилизации большего количества людей для участия в боевых действиях. Высокий рейтинг Залужного также не понравился пристальной и ревнивой президентской администрации.

И Кулебой, и Залужным восхищались и западные чиновники, и их уход от дел - вместе с увольнением бывшего министра обороны Алексея Резникова в прошлом году - вызвал определенное беспокойство. Нельзя сказать, что кто-то из них высказывал такие опасения публично, опасаясь дать России пропагандистский повод, хотя некоторые западные лидеры поспешили выразить свое восхищение Кулебой в социальных сетях, в частности бывшая премьер-министр Эстонии и нынешний кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас: "У вас была одна из самых сложных работ в мире, я благодарю вас за вашу чрезвычайную профессиональную и личную преданность", - написала она в социальной сети X вскоре после этой новости.

Залужного считали дальновидным, адаптивным и эффективным командиром. "Инновационная тактика Залужного, его децентрализация принятия решений на поле боя и гибкий, небюрократический подход к сотрудничеству с частными донорами и волонтерами обеспечили технологии и инновации, которые обеспечили первые успехи Украины", - пишет аналитик Адриан Каратницкий в своей новой книге "Украина на поле боя".

Тем временем увольнение Кудрицкого вызвало редкую публичную критику со стороны западных доноров. В письме к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю представители ЕС и международных финансовых институтов выразили свою тревогу и предостерегли от подрыва независимости "Укрэнерго" от правительства. До недавнего времени сеть контролировал наблюдательный совет, неподконтрольный Министерству энергетики или политикам, и сейчас это под угрозой. Если структура управления будет изменена, это "может поставить под угрозу нашу коллективную способность поддерживать "Укрэнерго" и другие приоритетные меры жизненно важной энергетической безопасности Украины", - предупреждают они в письме. А послы G7 усилили это послание, распространив его в Твиттере.

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В разговоре с Politico Кудрицкий сказал, что правительство давно хотело получить прямой контроль над "Укрэнерго", еще до российского вторжения: "Европейцы поддерживают идею, что системными операторами и критически важными стратегическими компаниями должны управлять люди с соответствующими специальными навыками и опытом, и что вы не должны позволять политикам принимать решения по операциям или вмешиваться в них", - сказал он.

Он добавил, что его увольнение не было личным. "Речь идет о централизации власти, и я могу сказать вам, что если бы мы не работали независимо последние два года, мы бы не смогли удержать систему в рабочем состоянии".

Случай Резникова был несколько иным, поскольку не было другого выбора, кроме как уволить его - его министерство было охвачено коррупционными скандалами, связанными с завышенными ценами на продукты и защитное снаряжение для фронтовых подразделений, и его обвиняли в провале надзора за ними. Но Залужный и Кулеба - это разные кейсы, как и Кудрицкий. И согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, более половины украинцев сейчас считают, что офис Зеленского осуществляет чрезмерное влияние на государственные и правоохранительные органы, суды, антикоррупционные органы, а также парламент страны.

Защитники Зеленского говорят, что война требует твердой руки, и нет времени на демократические тонкости, когда борешься с российским автократом, который хочет стереть Украину с лица земли и не верит, что она должна существовать как государство. Но, соглашаясь с тем, что нельзя допустить, чтобы шумиха о демократии негативно влияла на обороноспособность Украины, критики Зеленского отмечают, что другие лидеры военного времени применяли заметно иной подход. В частности, британский лидер Уинстон Черчилль полагался на команду влиятельных министров, представлявших весь политический спектр, чтобы сформировать военный кабинет, который сбалансировал интересы и мог завоевать лояльность населения.

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И хотя за рубежом Зеленского считают военным лидером со львиным сердцем, а его вдохновенная риторика и обаятельное ораторское мастерство завоевывают сердца аудиторий от Вашингтона до Лондона и от Брюсселя до Варшавы, популярность Зеленского неуклонно падает в его собственной стране. Украинцы всегда относились к нему более скептически.

Конечно, они хвалили его за то, что он стоял на своем, когда российские танки наступали на Киев. И украинцы останутся благодарными за его первые ежедневные сообщения в военное время, которые сплотили нацию - так же, как зажигательные парламентские речи Черчилля укрепили британское сопротивление.

Но война ничего не сделала с довоенным популистским нетерпением Зеленского к сложностям управления, а также не научила его воздерживаться от советов, предоставленных другими людьми, кроме лояльных к нему, или терпимо относиться к парламентскому надзору.

Его критики уже давно опасаются, что Украина начнет расплачиваться за то, что некоторые называют постсоветским менталитетом командно-административного управления, утверждая, что в значительной степени устойчивость страны можно объяснить гибкостью и инновационностью ее народа и настойчивостью гражданского общества, которые вмешались, чтобы поддержать государство, когда оно оказалось недееспособным, - и это то, чему такая консолидация власти противоречит и что она ослабляет.

Перевод с английского - Texty.org.ua
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Топ комментарии
+70
Захоплення влади не Зеленським, а Єрмаком!І це ще гірше! Набагато...
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13.09.2024 21:13
+70
Все-таки Зеленським, а вже кого він призначив виконавцями, то це вже друга справа. Чомусь мені здається, що команда малоросів пішла кацапським шляхом, маючи душонку малороса і не зрозуміла, що українці не кацапи і можуть все в прискореному варіанті завершити, змінити. Якщо є сумніви, то можна запитати у зека Віті і його команди, як вони втікали.
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13.09.2024 21:20
+49
Ці західні експерти дуже далекі від українських реалій. зеленський це ніхто і роль його - зомбувати зебілів через відосики. Все. Жодних рішень цей організм не приймає
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13.09.2024 21:21
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Ну так і зникни, недоносок зеленкуватий. Ніхто за тобою не пожаліє, окрім твоїх босів з ОПи.
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15.09.2024 13:00 Ответить
Роки напали , тому, що зепитори роззброїли і скоротили ЗСУ, розмінували акваторіі Маріуполя відвели війська , побудували дороги в напрямку наступу( Чернобль НАКУЯ ? …………………………………………шоколад 🤢🦠🤡🎪🤖,звіздуй скоріше, тільки в напрямку вашого улюбленого кацапстана, захопи свого мішку ПАДАЛЯКА, Баканова, Ермачидло з напівздохлим братком ( на войне развязанной Порошенко) їх підлеглим « янетряпкою» !
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16.09.2024 06:20 Ответить
орки напали , щє в 2014 р, щоб ти знав , у і чому ти на дивані підгавкуєшь , а не в окопах , які не обладнані , тому , що твій нарік розікрав на мільярди все , що зміг , звісно з підручним Кирилкою Тимошенко, ермаком , …………
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16.09.2024 06:25 Ответить
Шоколад, цитата:

"Я хочу зникнути З ЦІЄЇ КРАЇНИ неповноцінних дебілів...",

які м"яко кажучи не ******* зєлєноїдів, дякуючи діям яких Україна була легко захоплена рашистами

То може ти зникнеш до раші ? Там населення боготворить свого нью гітлера "безоговорочно"
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16.09.2024 10:41 Ответить
я не голосувала за Зеленського. Але зараз тявкати ні на кого не буду. Мені є на кого тявкати. На кацапів. А в вас вороги тільки на Банковій.
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16.09.2024 10:52 Ответить
Українці не гірше вас вас розуміють, що раша наш ворог історично.
Що суісд північний- то наш ворог вічний

Але також добре розуміють, що нам не так страшні кацапські воші, як українські гниди.

Чи ви б хотіли, щоб українці так само як расєйські раби поклонялися своєму барину, незалежно від того, що він творить?

Українці не расєйські холуї.
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16.09.2024 11:17 Ответить
Тому, що вони на Банковій - ті ж самі кацапи....
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16.09.2024 23:21 Ответить
Якщо уважно розібрати КОЖЕН РОБОЧИЙ ДЕНЬ Зеленського,
Виявиться, що Україну він почав нищити ЗАДОВГО до ковіду і великого наступу. Оце і є його СПРАВЖНЄ ЛИЦЕ.
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15.09.2024 08:06 Ответить
Саме явище Зе... - смердючий совковий гній(трохи замаскований під демократію)....
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15.09.2024 08:55 Ответить
Вважають воєнним лідером з левовим серцем : це вони серйозно ? Чарівна ораторська майстерність ?, Він стояв на своєму, коли російські танки наступали на Київ. На чому він стояв?на х......ю? Ні я більше не можу це читать.
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15.09.2024 10:46 Ответить
А мама Рима, у 19 році, після виборів свого сина казала - Всім буде добре, ну і українцям теж. Вона вже тоді знала до якої крові українців приведе її синок. Шож ви укрїнці, такі їба...ті.
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15.09.2024 15:39 Ответить
Дуже легка критика цього як для цього мерзенника.
Зрадив країну ще і має нахабство її мародерити , але рейтинг хоче високий
Де таке ще падло вродилось
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15.09.2024 16:27 Ответить
С самого начала я говорил, что Зеленский зря ввязался в политику. Как бы не решилась нынешняя ситуация, он всё равно будет виноват. Так было всегда в истории, всегда находили виновного. А виновный всегда кто? Правильно, еврей.
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15.09.2024 19:24 Ответить
А як же ж Бойко - толкова людина? шо не вмiе щипати з чесного люду?
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15.09.2024 19:46 Ответить
"Перестановка стільців". Так високопоставлений український урядовець охарактеризував перестановку в уряді. Та ні ліжок в борделі!
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15.09.2024 20:57 Ответить
Любят у нас рекламировать всякую хрень! Когда Україну уничтожают орки а давайте поиграем в демократию! Может победит жопоблок? Давайте больше денег переселенцам? А может все деньги на фронт и на оружие?!!!! Иначе переселенцями станет ВСЯ Україна! Если сейчас власть отдать ВР, то і ***** будет во Львове через 2 недели! Єто очевидно. Так что статтю написали кацапи , чтоб они все поздихали!
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15.09.2024 22:23 Ответить
Так ти ж і є КАЦАП, захищається ДИКТАТОРА ZE&Eрмачидло і їх МАФІЮ на КРОВІ ЗСУ! «Забув» подоляцьке, як ви на мільярди розкрадаєте тільки в МО, на закупівлі зброї ( Шарапов еммануілов , дерьмак )і навіть на ЇЖІ для ВІЙСЬКОВИХ ZEGNIDOTA КРАСТИ НЕ СОРОМИТЬСЯ ! ЧОМУ НЕ СИДЯТЬ В БУЦИГАРНІ БАКАНОВ , Резніков, Шурма, Кирилка Тимошенко, який крав , краде і красти будє?????
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16.09.2024 06:00 Ответить
"Может победит жопоблок? "

Может и победит, потому что он в одной связке со слугами.
Голосуют вместе
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16.09.2024 11:22 Ответить
Щоб вигнати зє потрібні вибори. Щоб провести вибори потрібно закінчити війну. Пріцкер рік перевіряла допомогу, надану платниками податків сша, і є якісь результати?! Якщо розкрадання були, повинно бути розслідування і повернення коштів. Чи крав не тільки зє?! Скоріше за все, байден теж в пуху.
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16.09.2024 08:04 Ответить
Не хвилюйтеся, ЗЄ не робить вибори тільки тому, що рейтинг у нього поганенький.

"Якщо розкрадання були, повинно бути розслідування і повернення коштів"
Та невже? Вже розслідували про яйця по 17? Та ще багато чого?

А хто ж буде розсллідувати, коли всі державні інстанціії працюють на ОПу?

А що краде не тільки ЗЄкомпанія, а ще хтось десь, нам від цього зовсім не легше. Унас війна і кожна копійка нам дуже потрібна.
А ЗЄкомпанія викидує мілліарди на ЗЄмарафон
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16.09.2024 11:33 Ответить
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